ЛЕБЕДЯНЬ
ЛЕБЕДЯНЬ - город в России, в Липецкой области, центр Лебедянского района.
Население 20,7 тысяч человек (2009). Расположен на р. Дон. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1605 году как с. Лебедянское Городище Данковского уезда (находилось во владении Н.Д. Вельяминова). В том же году оно было передано фавориту Лжедмитрия I, Б.И. Сутупову. В 1610 году возвращено Н.Д. Вельяминову в результате так называемой Сигизмундовой раздачи. Осенью 1612 года здесь был размещён военный гарнизон и начато строительство крепости. С 1613 года город Лебедянь. В 1618 году крепость разрушена казаками гетмана П.К. Сагайдачного, вскоре восстановлена. В 1703 году крепость сгорела.
С XVIII века город превратился в торгово-промышленный центр. Уездный город Азовской (с 1725 года Воронежская) губернии (1708-1779), Тамбовской губернии (1779-1924; до 1796 года Тамбовское наместничество).
В Лебедяни проходили 4 ярмарки: Покровская и Троицкая (по 3 недели), Крещенская (1 неделя), Преображенская (3 дня); с 1845 года во время ярмарок проводились также сельскохозяйственные выставки. В 1823 году в Лебедяни основано первое в России скаковое общество, которое с 1825 года регулярно проводило скаковые бега (на поле близ города). В 1890 году введена в строй железнодорожная линия Астапово - Лебедянь, в 1894 году - Лебедянь - Елец Рязано-Уральской железной дороги.
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов в ходе Мамонтова рейда 1919 года город был взят 28 августа частями 4-го Донского конного корпуса ВСЮР, вскоре советская власть была восстановлена. В 1924-1928 годах город входил в Липецкий уезд Тамбовской губернии. Районный центр Центральночернозёмной (1928-1934), Воронежской (1934-1937), Рязанской (1937-1954), Липецкой (с 1954) областей.
Сохранилась застройка XVIII - начала XX веков: купеческие дома, Торговые ряды; здания городской думы, мужской гимназии, Дворянского собрания; Казённый мост (1910). Среди многочисленных памятников церковного зодчества: ансамбль Троицкого мужского монастыря (основан в 1621 году, закрыт в 1929 году; Пятиглавый Троицкий собор, 1642-1966; Ильинская церковь, предположительно 1679; Успенская церковь, конец XVII - начадл XVIII веков; Старый настоятельский корпус, XVII - начало XVIII веков; Новый настоятельский корпус, 1854); церковь Рождества Богородицы (вторая четверть XVIII века); Староказанский (построен в 1771 году на месте деревянной крепости) и пятиглавый Новоказанский (1828-1836; в стиле позднего классицизма) соборы; церковь Святого Николая (1831); кладбищенская Спасо-Преображенская церковь (XIX век). Краеведческий музей.
Заводы: машиностроительный (1946; погружные центробежные насосы, газосепараторы для нефтяной отрасли) и строительно-отделочных машин (ведёт историю от основанного в 1946 году литейно-механического завода; выпускает бетоно- и растворосмесители, машины для малярных работ, тракторы, уборочную технику и др.). Компания «Ассоль» (пластмассовые и резинотехнические комплектующие для стиральных машин), производственный комплекс «Лебедянский» (1967; с 2008 году в составе амереканской компании «PepsiCo»; крупный российский производитель соков и нектаров под брендами «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад»), молочный завод (1981) и др.
Близ Лебедяни, в с. Троекурово, - ансамбль Троекуровского Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря (основан в 1857 году, закрыт в 1930 году, возрождён в 2003 году; церковь Святого Димитрия Солунского, 1811-1814; Успенская церковь, 1841; собор в честь Владимирской иконы Божией Матери в неовизантийском стиле, 1881-1893; церковь Святого Ильи Пророка над Святыми воротами, 1873-1880; колокольня, 1897; церковь Архангела Михаила с элементами модерна, 1912); в с. Сезёново - ансамбль Сезёновского Иоанно-Казанского женского монастыря (община с 1849 года, монастырь - с 1853 года, закрыт в 1930 году, возрождается с 2005 года; церковь Рождества Христова в стиле классицизма; Троицкий собор в русско-византийском стиле, 1864).