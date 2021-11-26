ЛЕБЕДЯНЬ

ЛЕБЕДЯНЬ - город в России, в Липецкой области , центр Лебедянского района.

Население 20,7 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на р. Дон. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1605 году как с. Ле­бе­дян­ское Го­ро­ди­ще Дан­ков­ско­го уезда (на­хо­ди­лось во вла­де­нии Н.Д. Вель­я­ми­но­ва). В том же го­ду оно бы­ло пе­ре­да­но фа­во­ри­ту Лже­дмит­рия I, Б.И. Су­ту­по­ву. В 1610 году воз­вра­ще­но Н.Д. Вель­я­ми­но­ву в ре­зуль­та­те так называемой Си­гиз­мун­до­вой раз­да­чи. Осе­нью 1612 года здесь был раз­ме­щён во­енный гар­ни­зон и на­ча­то строи­тель­ст­во кре­по­сти. С 1613 года го­род Лебедянь. В 1618 году кре­пость раз­ру­ше­на ка­за­ка­ми гет­ма­на П.К. Са­гай­дач­но­го, вско­ре вос­ста­нов­ле­на. В 1703 году кре­пость сго­ре­ла.

С XVIII века го­род пре­вра­тил­ся в тор­го­во-промышленный центр. Уезд­ный го­род Азов­ской (с 1725 года Во­ронеж­ская) губернии (1708-1779), Там­бов­ской губернии (1779-1924; до 1796 года Там­бов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

В Лебедяни про­хо­ди­ли 4 яр­мар­ки: По­кров­ская и Тро­иц­кая (по 3 недели), Кре­щен­ская (1 неделя), Пре­об­ра­жен­ская (3 дня); с 1845 года во вре­мя яр­ма­рок про­во­ди­лись так­же сельскохозяйственные вы­став­ки. В 1823 году в Лебедяни ос­но­ва­но пер­вое в Рос­сии ска­ко­вое общество, ко­то­рое с 1825 года ре­гу­ляр­но про­во­ди­ло ска­ко­вые бе­га (на по­ле близ го­ро­да). В 1890 году вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Ас­та­по­во - Ле­бе­дянь, в 1894 году - Ле­бе­дянь - Елец Ря­за­но-Ураль­ской железной дороги.

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в хо­де Ма­мон­то­ва рей­да 1919 года го­род был взят 28 августа час­тя­ми 4-го Дон­ско­го кон­но­го кор­пу­са ВСЮР, вско­ре советская власть бы­ла вос­ста­нов­ле­на. В 1924-1928 годах го­род вхо­дил в Ли­пец­кий уезд Там­бов­ской губернии. Рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной (1928-1934), Во­ро­неж­ской (1934-1937), Ря­зан­ской (1937-1954), Ли­пец­кой (с 1954) об­лас­тей.

Со­хра­ни­лась за­строй­ка XVIII - начала XX веков: ку­печеские до­ма, Тор­го­вые ря­ды; зда­ния городской ду­мы, муж­ской гим­на­зии, Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния; Ка­зён­ный мост (1910). Сре­ди мно­го­численных па­мят­ни­ков цер­ков­но­го зод­че­ст­ва: ан­самбль Тро­иц­ко­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1621 году, за­крыт в 1929 году; Пятигла­вый Тро­иц­кий со­бор, 1642-1966; Иль­ин­ская церковь, пред­по­ло­жи­тель­но 1679; Ус­пен­ская церковь, конец XVII - начадл XVIII веков; Ста­рый на­стоя­тель­ский кор­пус, XVII - начало XVIII веков; Но­вый на­стоя­тель­ский кор­пус, 1854); церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (вторая четверть XVIII века); Ста­ро­ка­зан­ский (по­стро­ен в 1771 году на мес­те де­ревянной кре­по­сти) и пятигла­вый Но­во­ка­зан­ский (1828-1836; в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма) со­бо­ры; церковь Святого Ни­ко­лая (1831); клад­би­щен­ская Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (XIX век). Крае­ведческий му­зей.

За­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (1946; по­груж­ные цен­тро­беж­ные на­со­сы, га­зо­се­па­ра­то­ры для неф­тя­ной от­рас­ли) и строи­тель­но-от­де­лоч­ных ма­шин (ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1946 году ли­тей­но-ме­ха­нического за­во­да; вы­пус­ка­ет бе­то­но- и рас­тво­рос­ме­си­те­ли, ма­ши­ны для ма­ляр­ных ра­бот, трак­то­ры, убо­роч­ную тех­ни­ку и др.). Ком­па­ния «Ас­соль» (пласт­мас­со­вые и ре­зи­но­тех­нические ком­плек­тую­щие для сти­раль­ных ма­шин), про­из­водственный ком­плекс «Ле­бе­дян­ский» (1967; с 2008 году в со­ста­ве амереканской ком­па­нии «PepsiCo»; круп­ный российский про­из­во­ди­тель со­ков и нек­та­ров под брен­да­ми «Я», «То­нус», «Фрук­то­вый Сад»), мо­лоч­ный за­вод (1981) и др.

Близ Лебедяни, в с. Трое­ку­ро­во, - ан­самбль Трое­ку­ров­ско­го Свя­то-Ди­мит­ри­ев­ско­го Ила­рио­нов­ско­го жен­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1857 году, за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­дён в 2003 году; церковь Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го, 1811-1814; Ус­пен­ская церковь, 1841; со­бор в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в нео­ви­зан­тий­ском сти­ле, 1881-1893; церковь Святого Ильи Про­ро­ка над Свя­ты­ми во­ро­та­ми, 1873-1880; ко­ло­коль­ня, 1897; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с эле­мен­та­ми мо­дер­на , 1912); в с. Се­зё­но­во - ан­самбль Се­зё­нов­ско­го Ио­ан­но-Ка­зан­ско­го жен­ско­го монастыря (общи­на с 1849 года, монастырь - с 1853 года, за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2005 года; церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в сти­ле клас­си­циз­ма; Тро­иц­кий со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1864).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)