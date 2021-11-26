КЫЗЫЛ
КЫЗЫЛ - город в России, административный центр Республики Тыва.
Население 108,3 тысяч человек (2009 год). Расположен в географическом центре Азии, в восточной части Тувинской котловины, пристань в месте слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), образующих реку Верхний Енисей (Улуг-Хем). Автодорога Кызыл-Абакан (Хакасия); ближайшая железнодорожная станция - Абакан. Аэропорт.
Основан в 1914 году как город Белоцарск - административный центр Урянхайского края, который с 1914 года находился под российским протекторатом. В феврале 1918 года установлена советская власть. В марте 1918 года на 4-м съезде русских жителей Урянхайского края принято решение о переименовании Белоцарска в Урянхайск (до 1920 года более распространено название Белоцарск). В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в июле 1918 года, занят отрядами усинских дружинников, 18 июля 1919 года - частями РККА и партизанами. 29-30 августа 1919 года в ходе Белоцарского боя красные партизаны разгромили отряд белых войск под командованием Бологова; во время боя Белоцарск был практически полностью сожжён. В 1920 году по решению 10-го съезда русских жителей Урянхайского края Белоцарск переименован в Хем-Белдыр. С 1921 года в составе Танну-Тувинской Народной Республики. В 1922-1926 годах столица Танну-Тувинской Народной Республики, в 1926-1944 годах - Тувинской Народной Республики. В 1925 году получил название Кызыл (от тувинского «красный»). С середины 1920-х годов город развивался как главный промышленный и культурный центр Тувы. После вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР Кызыл - административный центр Тувинской АО (1944-1961 годы), с 1961 года столица Тувинской АССР (в 1990-1992 годах Тувинской ССР, в 1992-1993 годах Республика Тува, с 1993 года Республика Тыва).
В центре города, на площади Арата, - Дом правительства, здания Верховного хурала и Музыкально-драматического театра (1970-е годы). В Кызыле находятся буддийские храмы Тувдан-Чойхорлинг (1992 год), Ташипанделинг (1998 год), Цеченлинг (1999 год, архитектор Фан Че Ир); деревянная Свято-Троицкая церковь (1929 год, реконструкция 1946 года, перестроена в 2004 году). Обелиск «Центр Азии» (1964 год; скульптор В.Ф. Дёмин, архитекторы В.И. Бажин, В.П. Ветчинов). На окраине Кызыла - писаница Малый Боянгольчик с изображениями, относимыми к эпохе хунну.
Среди научных учреждений - Международный научный центр «Хоомей» (1992 год; изучение тувинского горлового пения), Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Тувинский НИИ сельского хозяйства РАСХН, Центральный НИИ эпидемиологии, Инновационный центр Республики Тыва. Тувинский государственный университет (создан в 1995 году на базе Кызылского государственного педагогического института); филиалы Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, Российского государственного гуманитарного университета и других российских вузов. Национальная библиотека имени А.С. Пушкина (1931 год, современый статус с 1993 года). Национальный музей «Алдан Маадыр» («60 богатырей»; открыт в 1930 году как республиканский краеведческий музей, с 1942 года государственный, современный статус с 2008 года) включает 11 филиалов, в том числе Мемориальный музей художницы Нади Рушевой (1993 год), Музей политических репрессий (1995 год).
Музыкально-драматический театр имени В. Кок-оола (в 1936-1958 годах национальная театральная студия), Самобытный театр кукол «Шыяанам» (2003 год; современное название с 2005 года). Государственная филармония (1969 год), в её составе: Симфонический оркестр (с 1998 года; основан в 1966 году); ансамбли - Государственный национальный ансамбль песни и танца «Саяны» (1969 год), вокально-инструментальный «Аян» (1978 год), фольклорный «Тыва» (1988 год); мюзик-холл «Ураанхай» (1996 год). Духовой оркестр Правительства Республики Тыва (2008 год).
Главный экономический центр Республики Тыва. В Кызыле - управляющие компании предприятий по добыче золота («Тывазолото», «Эми»), угля и др. Предприятия лёгкой (в том числе фабрики - швейная, «Тувинские ковры») и пищевой (мясной, молочный комбинаты и др.) промышленности. Производство мебели, стройматериалов.
Близ Кызыла, в урочище Хербис-Баары, найдена стела с 9-строчной рунической надписью (смотри Орхоно-енисейские надписи; ныне в Национальном музее в Кызыле).