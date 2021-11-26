КЫЗЫЛ

КЫЗЫЛ - город в России , административный центр Республики Тыва.

Население 108,3 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в гео­гра­фическом цен­тре Азии, в восточной час­ти Ту­вин­ской кот­ло­ви­ны, при­стань в мес­те слия­ния рек Боль­шой Ени­сей (Бий-Хем) и Ма­лый Ени­сей (Ка-Хем), об­ра­зую­щих реку Верх­ний Ени­сей (Улуг-Хем). Ав­то­до­ро­га Кы­зыл-Аба­кан (Ха­ка­сия); бли­жай­шая железнодорожная стан­ция - Аба­кан. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1914 году как город Бе­ло­царск - административный центр Урян­хай­ско­го края, ко­то­рый с 1914 года на­хо­дил­ся под российским про­тек­то­ра­том. В феврале 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В мар­те 1918 года на 4-м съез­де русских жи­те­лей Урян­хай­ско­го края при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­име­но­ва­нии Бе­ло­цар­ска в Урян­хайск (до 1920 года бо­лее рас­про­стра­не­но название Бе­ло­царск). В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в ию­ле 1918 года, за­нят от­ря­да­ми усин­ских дру­жин­ни­ков, 18 июля 1919 года - час­тя­ми РККА и пар­ти­за­на­ми. 29-30 августа 1919 года в хо­де Бе­ло­цар­ско­го боя крас­ные пар­ти­за­ны раз­гро­ми­ли от­ряд бе­лых войск под ко­мандованием Бо­ло­го­ва; во вре­мя боя Бе­ло­царск был прак­ти­че­ски пол­но­стью со­жжён. В 1920 году по ре­ше­нию 10-го съез­да русских жи­те­лей Урян­хай­ско­го края Бе­лоцарск пе­ре­име­но­ван в Хем-Бел­дыр. С 1921 года в со­ста­ве Тан­ну-Ту­вин­ской Народной Рес­пуб­ли­ки. В 1922-1926 годах сто­ли­ца Тан­ну-Ту­вин­ской Народной Рес­пуб­ли­ки, в 1926-1944 годах - Ту­вин­ской Народной Рес­пуб­ли­ки. В 1925 году по­лу­чил название Кызыл (от тувинского «крас­ный»). С середины 1920-х годов го­род раз­ви­вал­ся как главный промышленный и куль­тур­ный центр Ту­вы. По­сле вхо­ж­де­ния Тувинской Народной Рес­пуб­ли­ки в со­став СССР Кызыл - административный центр Тувинской АО (1944-1961 годы), с 1961 года сто­лица Тувинской АССР (в 1990-1992 годах Тувинской ССР, в 1992-1993 годах Рес­пуб­ли­ка Ту­ва, с 1993 года Рес­пуб­ли­ка Ты­ва).

В цен­тре го­ро­да, на площади Ара­та, - Дом пра­ви­тель­ст­ва, зда­ния Вер­хов­но­го ху­ра­ла и Музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра (1970-е годы). В Кызыле на­хо­дят­ся буд­дий­ские хра­мы Тув­дан-Чой­хор­линг (1992 год), Та­ши­пан­де­линг (1998 год), Це­чен­линг (1999 год, архитектор Фан Че Ир); де­ревянная Свя­то-Тро­иц­кая церковь (1929 год, ре­кон­ст­рук­ция 1946 года, пе­ре­строе­на в 2004 году). Обе­лиск «Центр Азии» (1964 год; скульп­тор В.Ф. Дё­мин, ар­хи­тек­то­ры В.И. Ба­жин, В.П. Вет­чи­нов). На ок­раи­не Кызыла - пи­са­ни­ца Ма­лый Бо­ян­голь­чик с изо­бра­же­ния­ми, от­но­си­мы­ми к эпо­хе хун­ну.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ме­ж­ду­народный на­учный центр «Хо­омей» (1992 год; изу­че­ние ту­вин­ско­го гор­ло­во­го пе­ния), Тувинский институт ком­плекс­но­го ос­вое­ния при­род­ных ре­сур­сов СО РАН, Ту­вин­ский НИИ сельского хозяйства РАСХН, Центральный НИИ эпи­де­мио­ло­гии, Ин­но­вационный центр Рес­пуб­ли­ки Ты­ва. Ту­вин­ский государственный университет (соз­дан в 1995 году на ба­зе Кы­зыл­ско­го государственного пе­да­го­гического института); фи­лиа­лы Вос­точ­но-Си­бир­ской государственной ака­де­мии куль­ту­ры и ис­кусств, Российского государственного гу­ма­ни­тар­но­го университета и других российских ву­зов. Национальная библиотека имени А.С. Пуш­ки­на (1931 год, современый ста­тус с 1993 года). Национальный му­зей «Ал­дан Маа­дыр» («60 бо­га­ты­рей»; от­крыт в 1930 году как рес­пуб­ли­кан­ский крае­ведческий му­зей, с 1942 года го­су­дар­ст­вен­ный, современный ста­тус с 2008 года) вклю­ча­ет 11 фи­лиа­лов, в том числе Ме­мо­ри­аль­ный му­зей ху­дож­ни­цы На­ди Ру­ше­вой (1993 год), Му­зей по­ли­тических ре­прес­сий (1995 год).

Музыкально-дра­ма­тический те­атр имени В. Кок-оо­ла (в 1936-1958 годах национальная те­ат­раль­ная сту­дия), Са­мо­быт­ный те­атр ку­кол «Шыя­а­нам» (2003 год; современное название с 2005 года). Государственная фи­лар­мо­ния (1969 год), в её со­ста­ве: Сим­фо­нический ор­кестр (с 1998 года; ос­но­ван в 1966 году); ан­самб­ли - Государственный национальный ан­самбль пес­ни и тан­ца «Са­я­ны» (1969 год), во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный «Аян» (1978 год), фольк­лор­ный «Ты­ва» (1988 год); мю­зик-холл «Ура­ан­хай» (1996 год). Ду­хо­вой ор­кестр Пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Ты­ва (2008 год).

Главный эко­но­мический центр Республики Тыва. В Кызыле - уп­рав­ляю­щие ком­па­нии пред­при­ятий по до­бы­че зо­ло­та («Ты­ва­зо­ло­то», «Эми»), уг­ля и др. Пред­при­ятия лёг­кой (в том числе фаб­ри­ки - швей­ная, «Ту­вин­ские ков­ры») и пи­ще­вой (мяс­ной, мо­лоч­ный ком­би­на­ты и др.) промышленности. Про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов.

Близ Кызыла, в уро­чи­ще Хер­бис-Баа­ры, най­де­на сте­ла с 9-строч­ной ру­нической над­пи­сью (смотри Ор­хо­но-ени­сей­ские над­пи­си; ны­не в Национальном му­зее в Кызыле).

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