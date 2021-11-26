КУМЫКИ
КУМЫКИ - народ в России, живущий в основном на севере и востоке Дагестана, между реками Терек и Уллучай.
Численность 422,4 тысяч человек (2002 год, перепись) Говорят на кумыкском языке; по переписи 1989 года, 99% кумыки считали его родным языком. Русским языком владеют 90,8% кумыков. Мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба.
Делятся на группы средних, северных и южных. К. Средние (буйнакские) кумыки входили в Тарковское шамхальство, с 1867 года - в Темир-Хан-Шуринский округ (с 1923 года Буйнакский район) Дагестана. Северные (хасавюртовские, засулакские) кумыки населяют Кумыкскую равнину между Тереком и Сулаком. В конце XVI - начале XVII веков часть кумыкских феодальных владений отделилась от Тарковского шамхальства и образовала Эндиреевское ханство, в конце XVII века распавшееся на Эндиреевское, Аксаевское и Костековское владения, во главе которых стояли уллу-бии. С 1860 года входили в Кумыкский, с 1871 года - в Хасавюртовский округ Терской области. Южные (кайтагские) кумыки входили в уцмийство Кайтаг, с 1860 года - в Кайтаго-Табасаранский округ (с 1928 года Кайтагский кантон, с 1929 года - район). 47% кумыков живут в городах (Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт и других). По переписи 1926 года, насчитывали 94,5 тысяч человек.
Традиционная культура типична для народов Кавказа (смотри в статье Азия). Занимаются пашенным земледелием (пшеница, ячмень, просо, рис, хлопок, марена, кукуруза), бахчеводством, садоводством, виноградарством. Хлеб вывозили в др. районы Кавказа, марену с XVIII века поставляли на фабрики Санкт-Петербурга. В XVIII веке стали сеять кукурузу (её семена были принесены в Дагестан паломниками, совершившими хадж, отсюда её кумыкское название хаджай). Были распространены трёхполье, орошение земель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей (в основном степной тюркской и горной карачаевской пород), были развиты шелководство, рыболовство, пчеловодство, добыча соли, торговля (в том числе с Персией, Арменией, Азербайджаном), производство глазурованной керамики, медной посуды, холодного и огнестрельного оружия, хлопчатых и шёлковых тканей, сукна, ворсовых и безворсовых (дум, сумак) ковров, украшений, шорное ремесло и другие. Основные ремесленные центры - Тарки, Казанище, Эндирей и Аксай; в Засулакской Кумыкии изготовляли войлок и кошмы.
Традиционная женская одежда - рубаха, шаровары (шалбар) или широкие штаны-юбка (иштан), платье - распашное (бузма, каптал, арсар) с клешёной юбкой и откидными рукавами или закрытое с разрезом (полша) либо вставкой на груди (кабалай, осетинлер), с металлич. поясом (камал), мешкообразная чухта (чуткъу). До XIX века сохранялись родственные объединения (тайпа, кавум, джинс), деление на сословия шамхалов (звание шамхала переходило не от отца к старшему сыну, а к старшему по возрасту из всего рода), крымшамхалов (наследник шамхала), беков, карачай-беков (карачи-беков), чанков, дворян (сала-уздени, или уллу-уздени, дёгерек-уздени, простые уздени), зависимых крестьян (чагар-кул), вольноотпущенных (азат), домашних рабов (до 1868 годa). Существовали аталычество, куначество, соседская взаимопомощь (булка, ортак). Система терминов родства тюркская с кавказскими элементами: бифуркативно-линейный принцип сочетается с описательными конструкциями для патрилатеральных родственников. Генерационный скос типа «омаха» и скользящий счёт поколений, типичные для тюркских народов, утрачены. Сиблинги делятся по полу.
Ислам распространился в Кумыкии в VIII-XII веках. Сохраняются следы культа верховного бога Тенгири, вера в демонических существ, космогонические и этиологические легенды, сказки (ёмакълар) и другое.