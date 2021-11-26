КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Крымские татaры (самоназвание — [qırım]tatarlar) — народность, исторически — мусульманское население Крымского п-ова.

Численность в Крыму — 243,4 тыс. человек (2001, перепись), компактно проживают в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Джанкойском районах.

Значительное число (от 150 до 200 тыс. человек) К. т. живет в диаспоре, разбросанной по территории Содружества независимых государств (прежде всего в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане). За пределами СНГ общины К. т. (в общей сложности несколько сотен тысяч человек) представлены главным образом на землях бывшей Османской империи (ныне в Турции, Румынии и Болгарии). В России (за пределами Республики Крым) сосредоточены в Северокавказском и Южном федеральном округах, на Украине — в Херсонской области. Язык — крымскотатарский (кыпчакско-половецкой подгруппы тюркской группы алтайской семьи). Подавляющее большинство верующих исповедует ислам ( суннизм ханафитского мазхаба ).

К. т. как общность сложились в результате ассимиляции разнородного населения Тавриды ( тавры , скифы , сарматы ) несколькими волнами центральноазиатских номадов, начиная с эпохи Тюркского каганата . Она затрагивала в большей степени степной север полуострова, в меньшей — горный и прибрежный юг. Ее кульминацией стало расселение здесь сначала хазар , а затем — кыпчаков , а завершение связано, с одной стороны, с переселением части сельджуков из Малой Азии, с другой — с монгольскими завоеваниями . Поскольку лингвистическая тюркизация в равной мере коснулась местных иудеев (крымчаки и караимы) и христиан (греки и армяне), мусульманство консолидировало остальное население, среди которого выделялись 2 группы. Оседлые земледельцы и рыболовы юга — носители огузских (прибрежье) и кыпчакско-половецких (горы) диалектов — определялись как «таты» и включили как обитавших здесь до эпохи Гиреев алан , готов и итальянцев, так и переселившихся сюда позднее черкесов , грузин и славян. Кочевые и полукочевые скотоводы севера — носители кыпчакско-ногайских диалектов — именовались «ногайцами» или, обобщенно, «татарами» и выступали как ведущая военно-политическая сила в Крымском ханстве .

После Русско-турецкой войны 1787—1791, но особенно после Крымской войны 1853—1856 , а также в 1860—1862, в 1874—1875, начале 1890-х и в 1902—1903 происходила массовая эмиграция К. т. в османские владения и замещение их российскими колонистами — восточными славянами, болгарами, немцами и др. Культурное возрождение К. т. конца XIX — начала XX в. связано с именем И. Гаспринского . В 1917—1920 действовала Национальная партия (Милли фирка), в конце 1917 курултай в Бахчисарае провозгласил Крымскую демократическую республику. В 1920—1930-е К. т. составляли более 1/4 населения Крымской АССР (в руководство которой входил ряд их лидеров), сосредотачиваясь в Судакском, Бахчисарайском, Ялтинском, Севастопольском районах (в частности, в Карасубазаре, ныне Белогорск, и Старом Крыму); крымско-татарский язык до 1929 был одним из официальных языков автономии.

В 1944 все К. т. (до 190 тыс. человек) по обвинению в сотрудничестве с нацистами подверглись депортации в Центральную Азию, сопровождавшейся значительными человеческими жертвами. После снятия в 1956 с них статуса спецпереселенцев получило развитие движение за возвращение в Крым (наиболее активно в Узбекистане). Несмотря на реабилитацию народа Указом Президиума Верховного совета СССР от 1967, ограничения на прописку в Крымской области действовали до конца 1980-х, когда начался организованный переезд К. т. сначала в ее степную, а затем — горную и прибрежную зону.

Об истории К. т. в 1990—2010-е - см. Крым .

Лит.: Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Т. 1—4. СПб., 1875; Куфтин Б. А. Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова. М., 1925; Рославцева Л. И.Крымские татары: историко-этнографическое исследование. М., 2008; Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. ред. С. Я. Козлов, Л. В. Чижова. М., 2003; Крымские татары: хрестоматия. Симферополь, 2005.