КОЛА
КОЛА - город в России, в северо-западной части Мурманской области, центр Кольского района.
Население 10,6 тысяч человек (2008 год). Расположен в 260 км к северу от Северного полярного круга, на Кольском полуострове, при слиянии рек Кола и Тулома, близ их впадения в Кольский залив Баренцева моря. Железнодорожная станция.
Кола основана выходцами из поморской волости Кандалакша (западный берег Кольского полуострова) как сельское поселение (Кольская волость); впервые упоминается в 1555-1556 годах. В XVI - середине XIX веках важный центр рыболовства на Русском Севере. С конца 1560-х годов до начала XVIII века Кола - место международного торга русских (в частности, Строгановых), голландских, датских и английских купцов. С 1582 года центр Кольского уезда (первым воеводой был А.И. Палицын; смотри Авраамий Палицын). В 1583-1584 годах под руководством воеводы М.Ф. Судимантова построен Кольский острог (в начале XVII века представлял собой 4-угольную 5-башенную крепость; перестроен в начале XVIII века).
Кола неоднократно выдерживала нападения шведских войск: декабрь 1589/январь 1590 годов; в августе 1591 года, в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов; в 1611 году во время Шведской интервенции начала XVII века. В 1591-1764 годах в Коле действовал Трифонов Печенгский монастырь. В 1625 году в Коле учреждён пятисотенный стрелецкий корпус (в 1713 году преобразован в солдатский). С середины XVII до начала XX веках Кола - место ссылки. В 1681-1684 годах в Коле построен 19-главый Воскресенский собор (высота 37 м). Уездный город Архангелогородской губернии (1708-1780 годы), Вологодского наместничества (1780-1784 годы), Архангельской губернии (1784-1858, 1883-1899 годы; в 1784-1796 годы Архангельское наместничество).
К концу XVIII века утратила военное значение, в 1800 году по указу императора Павла I все военные силы были выведены из города. В мае 1809 года Кола подверглась разорению британским десантом (жители заранее покинули город). В ходе Крымской войны 1853-1856 годов Кола 11-12(23-24) августа 1854 года подверглась обстрелу с британского корвета «Миранда»; в результате возникшего пожара, в котором сгорели Кольский острог и Воскресенский собор, город пришёл в упадок. В 1858-1883 годах заштатный город Кемского уезда Архангельской губернии. Центр Кольско-Лопарской волости Александровского уезда Архангельской губернии (1899-1921 годы), Мурманской губернии (1921-1927 годы). В 1915 году через Колу прошла линия Мурманской железной дороги. В 1926 году Кола преобразована в село. Центр Кольско-Лопарского (1927-1936 годы), Кольского (с 1936 года) района Ленинградской области (1927-1938 годы), Мурманской области (с 1938 года). С 1965 года вновь город.
Исторический облик Колы утрачен: сохранились лишь здание казначейства (1803-1807 годы), Благовещенская церковь (1800-1807 годы, серьёзно пострадала в 1854 году, восстановлена в 1866-1867 годах).
Пивоваренный завод «Арктикпиво», финско-российская фирма «Евротиви» (производство стеклопакетов). В городе и его окрестностях - рыболовные и рыбоперерабатывающие предприятия.