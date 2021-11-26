КОГАЛЫМ
КОГАЛЫМ - город в России, на севере Ханты-Мансийского автономного окуга.
Население 58,9 тысяч человек (2008 год). Расположен в Западной Сибири, в северной части Среднеобской низменности, на левом берегу реки Ингуягун. Железнодорожная станция. Аэропорт.
Основан в 1975 году в связи с освоением нефтяных месторождений и строительством железной дороги Сургут - Уренгой. Город с 1985 года.
Церковный комплекс Патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря с церковью Успения Пресвятой Богородицы (архитекторы А.В. Радыгин, А.А. Клевер, 1996-1998 годы). В Когалыме находятся скульптурные композиции: «Памятное место» - мемориальное сооружение в память о жертвах в Великой Отечественной войне (1987 год, архитектор А.А. Анисимов); «Нефтяники» (1989 год; скульптор А.И. Сысолов, архитектор Р.А. Муфтахов); «Летописи России» (2001 год, скульптор З.К. Церетели, архитектор А.И. Чурбанов); «Капля жизни» (2001 год, скульптор А.Н. Ковальчук, архитектор Чурбанов).
Научно-исследовательский и проектный институт нефти (1996 год). Филиалы государственных вузов Тюмени - университета, нефтегазового университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Музеи: изобразительных искусств (1987 год, современный статус с 2000 года), городской краеведческий (1989 год, открыт в 1993 году).
Когалым - один из важнейших российских центров добычи нефти (36 миллионов тонн, 2007 год). Градообразующее предприятие - «Когалымнефтегаз» (структурное подразделение компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Предприятия машиностроения и металлообработки, лёгкой промышленности и др.