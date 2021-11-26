КИСЛОВОДСК

КИСЛОВОДСК - город в России , в юго-западной части Ставропольского края.

Население 129,2 тысяч человек (2008 год). Бальнеологический и климатический курорт, самый крупный из курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Расположен в северных предгорьях Большого Кавказа (на высоте 817-1062 м), в долинах рек Ольховка и Берёзовая; террасами поднимается по склонам Джинальского хребта. Железнодорожная станция. Автодорогой связан с г. Минеральные Воды, где расположен ближайший аэропорт.

Основан в 1803 году как Кисловодское укрепление Кавказской укреплённой линии. Вскоре вокруг него возникла Солдатская (с 1842 Кисловодская) слобода. Укрепление и слобода находились в составе Кав­каз­ской гу­бер­нии (1803-1822 годы) , Кавказской области (1822-1847 годы), Ставропольской губернии (1847-1860 годы), Терской области (с 1860 года). В XIX веке источник минеральных вод близ укрепления стал центром курорта. В 1862 году Кисловодское укрепление упразднено. В 1893 году к Кисловодской слободе проведена линия Владикавказской железной дороги.

В 1903 году слобода преобразована в безуездный город Кисловодск. В марте 1918 он вошёл в состав Терской советской республики, в июле 1918 года - Северо-Кавказской советской республики. В ходе Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Кисловодск был занят частями Вооружённых сил Юга России (январь 1919 года), затем - РККА (март 1920 года). В 1920 году Кисловодск объявлен курортом РСФСР общегосударственного значения.

С 1921 года в составе Терской губернии, с 1924 года - Северо-Кавказского (с 1937 года Орджоникидзевский) края, с 1943 года - Ставропольского края. В 1941-1942 годах и 1943-1946 годах Кисловодск - крупный госпитальный центр; в августе 1942 года оккупирован германскими войсками, в городе были организованы госпитали для солдат и офицеров германской армии. В январе 1943 года освобождён войсками 37-й армии в ходе Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов .

Из построек XIX- начала XX века сохранились: стены и ворота Кисловодской крепости (1803 год, перестраивались; с 1965 года историко-краеведческий музей «Крепость», в том числе археологическая коллекция), дом Реброва (в 1829 году здесь останавливался А. С. Пушкин, в 1837 году жил М. Ю. Лер­мон­тов ), усадьба Ярошенко (с 1959 года мемориальный Музей-усадьба Н. А. Ярошенко; собрание русской живописи и графики 2-й половины XIX - начало XX века); курортные здания, преимущественно расположенные в Курортном парке в юго-западной части Кисловодска: Нарзанная галерея в стиле неоготики (1848-1858 годы, архитектор С. П. Уптон), бывший Дом офицерского собрания (1870-1880 годы), комплекс курзала в стиле неоренессанса с элементами модерна (1895 год, ныне филармония и Музей театральной и музыкальной культуры), Главные нарзанные ванны в «индийско-мавританском» стиле (1901-1904 годы, инженер А. Н. Клепинин), колоннада над рекой Ольховка (1912 год, архитектор В. Н. Семёнов), павильоны «Храм воздуха», «Читальня», «Стеклянная струя» (все начало XX века), дача «Благодать» (1890 год, ныне санаторий «Смена»), дача А. И. Твалчрелидзе (конец XIX века - 1903 год), «Дача Шаляпина» (1902-1904 годы, ныне Историко-культурный музей), бывший «Гранд-отель» (1903 год, ныне санаторий «Нарзан»), бывший отель «Скала» (1909 год, ныне санаторий «Родина»); жилая застройка 2-й половины XIX- начала XX века.

В 1926-1928 годах в стиле конструктивизма построены Октябрьские нарзанные ванны (архитектор П. П. Еськов; горельефы скульптора К. Л. Луцкого); в 1948 году сооружена Лермонтовская площадка. Курортно-санаторная зона в юго-восточной части Кисловодска застраивалась в основном с 1920-х годов, в том числе по генеральному плану 1934 года (архитектор В. Н. Семёнов и др.): санатории - «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа», 1928-1931 годы, архитекторы И. А. Фомин, М. И. Рославлев), «Россия» (1933-1936 годы, архитектор Еськов), имени А. В. Луначарского («Радуга», 1933-1938 годы, архитектор М. Я. Гинзбург, инженер И. Н. Сергеев), имени Г. К. Орджоникидзе (1935-1938 годы, архитектор Гинзбург; главная лестница по проекту И. И. Леонидова; объединён с санаторием «Горные вершины», 1950-1951 годы, архитектор Н. С. Полюдов), имени С. М. Кирова (1935-1936 годы, архитектор Е. А. Левинсон), «Красные камни» (1935-1938 годы, архитектор М. И. Мержанов), «Пикет» (конец 1930-х годов, достроен в 1946-1951 годах, архитектор А. А. Оль; новые корпуса - 1971 год, архитектор С. Д. Турчанинов), «Эльбрус» (1952-1954 годы, архитектор А. М. Алхазов), Центральный военный (1956 год, архитекторы Б. Г. Бархин, Н. И. Гайгаров) и др.; Каскадная лестница (1934-1935 годы, архитекторы Л. С. Залесская, К. А. Шевченко). Западный и северо-восточный районы города застраиваются по генеральному плану 1968 года.

В конце XX - начале XXI века построены: Крестовоздвиженская церковь (1986-1987 годы, росписи Н. И. Бурейченко), Армянская церковь (1992-1996 годы), Свято-Никольский собор (1993-2006 годы; на месте собора 1888 года, взорванного в 1936 году). Более 2 тысяч гектар занимают парки, в том числе один из крупнейших в Российской Федерации - Курортный парк с нижней (заложена в 1823 году к югу от Нарзанной галереи), средней (заложена в 1902 году) и верхней (осваивается с 1946 года) частями. В парке - канатная дорога, в его верхней части расположен спорткомплекс «Олимпийский». Памятники: В. И. Ленину (1925 год, скульптор В. А. Андреев), Г. К. Орджоникидзе (1951 год, скульптор Г. В. Нерода).

Иллюстрация:

Ки­сло­водск. Глав­ные нар­зан­ные ван­ны. 1901–04. Ин­же­нер А. Н. Кле­пи­нин. Архив БРЭ.

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