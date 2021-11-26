КИМРЫ

КИМРЫ - город в России, в юго-восточной части Тверской области, центр Кимрского района .

Население 49,4 тысяч человек (2008 год). Расположен на реке Волга (порт на левом берегу), в месте впадения в неё реки Кимерка. Железнодорожная ст. Савёлово.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в гра­мо­тах Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го 1546 и 1549 годов как дворцовое село Кимра (официальное название до 1917 года; со 2-й половины XVIII века употреблялось также название Кимры). В 1591-1622 годах село принадлежало князю Ф. И. Мсти­слав­ско­му , в 1635-1653 годах князю А. М. Львову. Во 2-й половине XVII века село Кимра стало центром по выделке кож и производству обуви (в начале и конце XVIII века - главный поставщик обуви для российской армии).

В 1684-1741 годах село принадлежало Ф. П. Салтыкову и его потомкам. В 1762 году пожаловано А. К. Воронцовой (урождённой Скавронской, жене канцлера графа М. И. Воронцова). В 1781-1796, 1803-1918 годах - в составе Корчевского уезда Тверской губернии, в 1796-1803 годах - Тверского уезда. Последней владелицей села Кимра была графиня Ю. П. Самойлова. В 1846 году село Кимра перешло в ведение Министерства государственных имуществ. В 1853 году товариществом «Самолёт» открыто регулярное пароходное сообщение по Верхней Волге через село Кимра.

В конце XVIII - начале XX века в Кимры ежегодно проходили 2 ярмарки: Петровская и Покровская. В 1907 году товариществом механического производства обуви «Н. А. Столяров с сыновьями» открыта первая механическая обувная фабрика «Якорь» (ныне обувная фабрика «Красная звезда»). В 1900 году построена железнодорожная линия Москва - Савёлово акционерного общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (с 1900 года казённые Северные железные дороги) (регулярное сообщение с 1902 года), в 1921 году вступила в строй ветка Кашин - Савёлово Московско-Балтийской железной дороги. С 1917 года город Кимры.

Уездный центр Тверской губернии (1918-1929 годы), районный (1929-1935 годы) и окружной (1929-1930 годы) центр Московской области, с 1935 года районный центр Калининской (с 1990 года Тверская) области. В 1936 году в черту Кимры вошли правобережные деревни Старое и Новое Савёлово, Шиково, Крастуново. В Великую Отечественную войну в Кимрах были сформированы 260-я (июль 1941 года; практически вся погибла под Брянском в Смо­лен­ском сра­же­нии в августе 1941 года) и 88-я (1942 год; в ходе Московской битвы 1941-1942 годов участвовала в освобождении г. Калинин) стрелковые дивизии. Осенью 1941 года большинство предприятий Кимры были эвакуированы на восток, на оставшемся оборудовании налажен выпуск вооружения (в 1942 году большая часть предприятий возвращена в Кимры).

Город делится на две части: старая (на левом берегу Волги) в значительной мере сохранила дореволюционную застройку, новая - Савёлово (на правом берегу) - застроена современными 5- и 9-этажными зданиями. Сохранились: церковь Вознесения Господня (1813 год; закрыта в 1941 году, действует с 1991 года), Спасо-Преображенский собор (1902-1911 годы; закрыт в 1920-1947 годах), торговые ряды (начало XX века), большой Гостиный двор (1914 год), многочисленные жилые постройки XIX - начала XX века, в том числе кирпичные и деревянные в стиле модерн.

Часовня во имя новомучеников Феодора, Михаила и Анании (2002-2007 годы). Памятник авиаконструктору А. Н. Туполеву (родился в селе Пустомазово, близ Кимры; 1979 год, скульптор Х. Б. Геворкян). Краеведческий музей (1918 год; с 1977 года филиал Тверского государственного объединённого музея). Филиалы московских и тверских вузов. Театр драмы и комедии (1942 год).

Иллюстрация:

Ким­ры. Дом в сти­ле мо­дерн. Нач. 20 в. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)