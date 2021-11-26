КАРЕЛЫ
КАРЕЛЫ - прибалтийско-финский народ в России, коренное население Карелии.
Численность 93,3 тысячи человек (2002 год, перепись), из них в Карелии 65,7 тысяч человек, в Тверской области 14,6 тысяч человек (тверские карелы); живут также в Мурманской обл. (2,2 тысячи человек), Санкт-Петербурге (2,1 тысячи челоек), Ленинградской (2,1 тысячи человек), Вологодской, Архангельской, Новгородской, Московской и других областях. Проживают также на востоке Финляндии (10 тысяч человек - 2008 год, оценка; в Финляндии к карелам относят православное население), в Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украине, Казахстане. Говорят в основном на русском языке, свыше 1/2 (преимущественно в сёлах) сохраняют также карельский язык. Верующие - православные.
В формировании карел участвовали древние корела и весь; по мере продвижения на север они оттесняли саамов; у части северных карел сохраняются черты лапоноидности. После присоединения Корельской земли к Новгородской земле (XII век) эта территория стала заселяться также русскими. С конца 1940-х - начале 1950-х годов русская иммиграция в Карелию резко усилилась, и к 1959 году осталось лишь 3 сельских района с преимущественно карельским населением (Олонецкий, Калевальский и Пряжинский). В 2002 году большинство (54,4%) карел жили в городах. С 1920-х годов (с перерывом в 1938-1940 годах, когда официальным языком в Карелии был объявлен карельский язык) насаждалась письменность на русском и финском языках.
Традиционная культура типична для народов лесной зоны Северо-Запада России (смотрите статью Народы и языки в томе «Россия»). Основное традиционное занятие - подсечно-огневое земледелие, с XVIII века распространилось трёхполье. Древнейшей культурой был ячмень, с XVI века преобладала рожь. На юге сеяли пшеницу. Разводили коров, лошадей местной низкорослой породы, грубошёрстных овец, на юге - свиней (мясо шло главным образом на продажу); на севере заимствовали у саамов оленеводство. Были развиты охота и рыболовство, пушной и лесные промыслы, выплавка (из местной болотной руды) и обработка железа (Олонецкий погост поставлял железо по всему Русскому Северу и вплоть до Москвы; на основе этого производства здесь в начале XVIII веке созданы Олонецкие горные заводы), обработка меди и серебра. С XVIII века распространились отходничество, работа по заготовке и сплаву леса. Из средств передвижения характерны лыжи (в том числе подшитые; по болотам ходили на ступательных лыжах), волокуши (волока), конные носилки («олонецкая люлька»), сани (реги; в том числе летние сани - касяреги); северные карелы заимствовали у саамов кережу в оленьей упряжке. Для восточной и особенно северной Карелии характерны малодворные (до 3 дворов) деревни, с XIX века - хутора. Жилище - изба севернорусского типа на высоком подклете с крытым двором (преобладала однорядная и глаголеобразная связь, у ливвиков - связь «охватом»); состоит из избы (пертти, перти, перт), сеней (синчо) и клети (айтта, айтт). У ливвиков и людиков избы украшались богатой резьбой, на северо-западе обшивались тёсом. Планировка избы западно- и севернорусского типов, что связывают с новгородским и московским потоками русской колонизации. Характерна русская печь с голбцом (каржина, каржин, козино); на севере была известна печь с открытым очагом (пииси, пиизи) в углу. Утварь - детали ткацких станков, лыжи, рукояти граблей и особенно прялки - украшалась резьбой; северо- и среднекарельские прялки имели лопатообразную лопасть и геометрическую, в основном трёхгранно-выемчатую, резьбу, южнокарельские - узкую стреловидную лопасть и линейный орнамент контурной резьбой. Во 2-й половине XIX века в пограничных с русскими районах распространилась роспись по дереву (в основном на рынок).
Одежда близка к русской. Мужчины носили штаны и туникообразную рубаху (пайда, пайду, пайд) типа косоворотки или с прямым разрезом; в XIX веке распространились рубахи с отложным воротником. Женская рубаха (ряччина, ряччин) новгородского (с отрезным верхом) и московского (с прямыми поликами) типов. В древности, по-видимому, рубаху носили с юбкой на лямке (хурстут). В XVI веке появляется косоклинный сарафан с широкими (ферези) или узкими (кошто, косто) проймами; со 2-й половины XIX века - прямой сарафан на узких лямках (сараффана, ферези, сиичча, крассика, кумакка). Женский головной убор типа кики (сорокка, сорокк, сорокку), с середины XIX века - повойник (лакки, черчу, черче, повойниекк, повойниекку).
На севере Карелии рубаха орнаментировалась вышивкой (косым стежком, набором, гладью; красным, жёлтым, синим, чёрным цветом; характерны мелкие геометрические мотивы) по подолу, вороту и особенно в плечевой части; рукава украшались кумачовыми полосами. У центральных и южных карел рубаха украшалась только по подолу (вышивкой крестом, красным цветом, крупными фигурами: для костюма ливвиков и людиков характерен меандр, для карел Сегозерья - 4-лепестковая розетка, 8-конечная звезда, ромб с крючками). На юге в вышивке полотенец, скатертей, подзоров (красным и белым цветом), а также рубах использовались и изобразительные мотивы: древо, женская фигура, птицы, конь со всадником. В южной и средней Карелии было развито также узорное ткачество - браное, в Сегозерье и Приладожье - также закладное и ажурное.
Система терминов родства линейного типа; сиблинги делятся по относительному возрасту и полу, причём младшие сиблинги зовутся только по личному имени. Большое количество русских заимствований в лексике родства. Различались северные (хият) и южные (свуадьбу) варианты свадебного обряда: северный вариант отличался архаичными особенностями, южный был во многом сходен с русским. Так, на севере представителями жениха выступали колдун (патьвашка) и его помощница (шуаяннайни), на юге - дружки; на юге свадебные причитания были близки к русским, часто исполнялись на русском языке. Устраивали братчины с жертвоприношением быка, барана и тому подобным. В средней Карелии в начале ноября (в неделю после Дмитриевской субботы) проводили обряд Кегри (Кекри) с поминальными ритуалами, ряжением и др.
Устное творчество. Основу музыкально-поэтической традиции составляют рунические песни с восьмисложным «калевальским» стихом: эпические, лиро-эпические, лирические, свадебные песни, баллады, заклинания и заговоры. Характерно многократное повторение короткого напева (силлабического типа), соответствующего одной или двум восьмисложным строкам стиха; ладовая основа - диатоника с квинтовой опорой. Напевы и тексты не закреплены. Исполнительская традиция - сольная одноголосная, сохранились сведения о сопровождении эпических песен игрой на кантеле (основной музыкальный инструмент карел, сохраняет своё значение в танцевальной музыке). Песни архаического слоя (эпические, лиро-эпические, заклинания и заговоры) бытовали до конца XX века у северных карел (центр традиции - Калевальский район Карелии; записанные здесь Э. Лённротом от крестьянина Архипа Перттунена руны составили основу эпоса «Калевала»). Наиболее устойчивые эпические сюжеты: Вяйнямёйнен и дева-лосось, Вяйнямёйнен делает кантеле, поездки Лемминкяйнена в Похъёлу и другие. Заговоры и заклинания продолжают использоваться в быту, причитания (свадебные, похоронные, рекрутские, «на случай») исполняются только женщинами. Отличаются развитостью метафорического языка, обусловленного табуированием отдельных имён и реалий. У северных карелов в прошлом существовали песни-импровизации ёйги (йойку; близки саамским). Поздний слой музыкально-поэтического фольклора включает неприуроченные лирические песни (в т. ч. финские и русские), частушки (исполняются на карельском и русском языках), пиирилейкки (круговой танец-игра с пением); для них характерны квадратность, 2- или 3-дольный метр, рифмованный стих, мажорно-минорная тональность. Среди сказок у карел преобладают волшебные, особенно о «невинно гонимых» (носитель зла в них – Сюоятар, а помощница и советчица героя - «старая вдова»), известны предания (таринат: генеалогические, о богатырях, кладах, заселении края и другие), легенды, былички, пословицы и поговорки, загадки.
Дополнительная литература:
Габе Р.М. Карельское деревянное зодчество. М., 1941;
Евсеев В.Я. Исторические основы карело-финского эпоса. М.; Л., 1957-1960. Кн. 1-2;
Карельские народные песни / Сост. Л.М. Кершнер. М., 1962;
Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. (Карельская АССР). Этнографический очерк. М.; Л., 1965;
Конкка У.С. Карельская сатирическая сказка. М.; Л., 1965; она же. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992;
Карельские причитания / Сост. А.С. Степанова, Т.А. Коски. Петрозаводск, 1976;
Кондратьева С.Н. Карельская народная песня. М., 1977;
Косменко А.П. Карельское народное искусство. Изобразительное творчество. Петрозаводск, 1977;
Мальми В.В. Народные танцы Карелии. Л., 1978;
Степанова А.С. Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985; она же. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.
Авторы статьи: Е.И. Клементьев; А.С. Степанова, О. В. Фраёнова (устное творчество).
Иллюстрации:
«Олонецкая люлька» (по Р.Ф. Тароевой).
Карельская печь: 1 - с голбцом-каржиной (деревня Петров Наволок, Медвежьегорский район); 2 - с очагом-пииси (деревня Зашеек, Лоухский район) (по Р.Ф. Тароевой).
Южнокарельская вышивка конец XIX - начало XX веков: 1, 2 - Пудожье. Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск); 3 - Заонежье.