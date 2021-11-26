КАРАТИНЦЫ

КАРАТИНЦЫ (са­мо­на­зва­ние - ккрди, аварское - кка­ра­лал) - один из ан­дий­ских на­ро­дов на за­па­де Да­ге­ста­на .

Жи­вут в основном по пра­вым при­то­кам реки Ан­дий­ское Кой­су и по северо-западным от­ро­гам Бо­гос­ско­го хреб­та в Ах­вах­ском (сё­ла Ка­ра­та, Ан­чи, Ар­чо, Верх­нее Ин­хе­ло и другие) и Бот­лих­ском (село Ниж­нее Ин­хе­ло) рай­онах, а так­же на рав­ни­не (сёла Си­ух, Кир­пич-Ку­тан, Ка­мыш-Ку­тан и Ту­ки­та Ха­са­вюр­тов­ско­го и Ка­зиюрт в Ба­ба­юр­тов­ском рай­оне). Чис­лен­ность, по пе­ре­пи­си 2002 года, 6,1 тысяч человек, в том числе 6,0 тысяч человек в Да­ге­ста­не (около 0,5 тысяч человек жи­вут в го­ро­дах); по оцен­ке конца XX века - 7,5 тысяч человек. Го­во­рят на ка­ра­тин­ском язы­ке . Боль­шин­ст­во вла­де­ет так­же аварским и русским язы­ка­ми.

Сло­жи­лись в рам­ках Ка­ра­тин­ско­го со­юза сель­ских об­ществ (с 1859 года Ка­ра­тин­ское на­иб­ст­во, с 1899 года уча­сток Ан­дий­ско­го округа). В XX веке каратинцы час­то вклю­ча­лись в со­став авар­цев.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для да­ге­стан­ских на­ро­дов. Основное за­ня­тия - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во и бо­гар­ное па­шен­ное зем­ле­де­лие. Раз­во­ди­ли главным образом овец авар­ской и ан­дий­ской по­род, а так­же ко­ров ма­ло­рос­лой гор­ской по­ро­ды, ло­ша­дей авар­ской по­ро­ды. Зи­мой скот пе­ре­го­ня­ли в Азер­бай­джан и на При­кас­пий­скую рав­ни­ну. Про­из­во­ди­ли на про­да­жу сук­но, па­ла­сы, се­дель­ные ков­ри­ки, вя­за­ные нос­ки, шу­бы, сыр, то­п­лё­ное мас­ло. Зи­мой ухо­ди­ли на за­ра­бот­ки в рав­нин­ный Да­ге­стан, Азер­бай­джан, Гру­зию. До начала XX века со­хра­ня­лись боль­шие се­мьи, объ­е­ди­няв­шие­ся в ту­ху­мы. Основная жен­ская оде­ж­да - ту­ни­ко­об­раз­ное пла­тье-ру­ба­ха, бы­ли из­вест­ны рас­паш­ные пла­тья и каф­тан­чи­ки, пла­тья со встав­кой на гру­ди; ха­рак­тер­на чух­та бот­лих­ского ти­па с вы­со­ким тра­пе­цие­вид­ным кор­пу­сом и длин­ным по­лот­ни­щем сза­ди; в XX веке рас­про­стра­ни­лась меш­ко­об­раз­ная чух­та. Про­во­ди­лись со­б­ра­ния по по­ло­воз­ра­ст­но­му прин­ци­пу, в том числе мно­го­днев­ные муж­ские со­б­ра­ния. Празд­ни­ки со­про­во­ж­да­лись со­стя­за­ния­ми, ше­ст­вия­ми ря­же­ных и тому подобным. Фольк­лор (с середины XX века - в основном на аварском языке) - сказ­ки, пес­ни, бал­ла­ды, ко­лы­бель­ные, пла­чи-при­чи­та­ния и другое.

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