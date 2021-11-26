КАРАГАШИ
КАРАГАШИ (ногайцы-карагаши, астраханские ногайцы; самоназвание - карагаш-ногайлар, от «карагаш» - чёрное дерево; татарское - карагачи) - этническая группа ногайцев в Астраханской области.
Численность 7-8 тысяч человек (2008 год, оценка), в переписях часть причисляла себя к татарам. Компактно проживают в Красноярском районе, село Лапас Харабалинского района, село Растопуловка Приволжского района и в пригородных посёлках Астрахани - Кири-Кили, Свободный, Янго-Аул и микрорайоне имени Бабаевского. Сохраняют карагашский диалект ногайского языка (астраханских ногайцев-карагашей язык), говорят также на казахском, татарском и русском языках. Верующие Карагаши – сунниты ханафитского мазхаба.
Происхождение Карагашей связано с Малой Ногайской Ордой (Казыев улус), которая в середине XVI века отделилась от дрeвних ногайцев Волги и Урала и переселилась на Северный Кавказ. По преданиям, Карагаши кочевали тогда в районе современного города Пятигорск. В 1720-1740-х годах вместе с другими ногайцами Малой Ногайской Орды были подчинены калмыками и до конца XVIII века кочевали в пределах Калмыцкого ханства. В 1771 году после ликвидации Калмыцкого ханства были оставлены в Красноярском уезде Астраханской губернии, в официальных документах упоминаются как кундровские татары. В 1788 году были образованы два селения Карагашей - Сеитовка и Хожетаевка, во 2-й половине XIX века - другие поселения на левобережье Волги, в начале XX века - в окрестностях Астрахани. Делились на роды, объединявшиеся в 4 племени (куб): найман, ас, мангыт и отделившиеся от найманов тобетпес. Каждый род управлялся советом старейшин (маслагат), имел свои мечеть и место на кладбище, тамгу и боевой клич. Отдельные роды в составе Карагашей образовывали кочевавшие вместе с Карагашами мангышлакские туркмены (туркпен) и казанские татары (калпак), в конце XVIII - начале XIX веков служившие в Российской армии, затем поселившиеся в казахской Букеевской Орде и во 2-й половине XIX века приписанные к обществу Карагашей. Некоторые группы Карагашей, тесно связанные с казахами Букеевской Орды, испытали влияние казахского языка и культуры; во 2-й четверти - середине 19 века переселились к селу Ханская ставка (ныне поселок Урда Западно-Казахстанской области, Казахстан). С 1926 года в переписях Карагаши относились к татарам, в школах преподавание велось на татарском языке, с 1964 года - на русском. С конца 1980-х годов у Карагашей идёт процесс возрождения самосознания и ногайской культуры, устанавливаются тесные контакты с ногайцами Северного Кавказа. В 1990-х годах в школах введено преподавание ногайского языка и литературы. В 1991 году в Астрахани создано Общество ногайской культуры Астраханской области «Бирлик», в 2003 году - Молодёжный центр ногайской культуры «Эдиге». Проводятся ежегодные межрегиональные Джанибековские чтения, Дни ногайской культуры, создаются песенные и танцевальные коллективы.
Разработка газового месторождения в районе компактного проживания Карагашей привела к необходимости их переселения из санитарно-защитной зоны и, как следствие, к ускорению ассимиляции.
Основное традиционное занятие - полукочевое скотоводство. С конца XIX века развивается овощеводство, с начала XX века - рыболовство. С коллективизацией конца 1920-х - начала 1930-х годов Карагаши насильственно переводят на оседлость, рыболовство становится основным занятием. Сохраняется искусство изготовления тюфяков (мндеров) в шёлковых чехлах с аппликацией (карга тел). До 1970-х годов делали войлочные ковры-киизы (кийез). Калмыцкое влияние прослеживается в типе разборной юрты (караш ий). Характерны женские головной убор мезбек и бобровая шапка. Девушки до 1930-х годов носили серьгу в правой ноздре (алка). Были распространены элементы татарской одежды (например, женская расписная обувь или мужские тюбетейки), узбекские халаты и ткани для женской одежды. Сохраняются блюда ногайской кухни и особенности свадебного обряда. Эпические и бытовые песни (джыр, озын ногай джыр) исполняются мужчинами (без сопровождения). Известные певцы: Курбан-Гази из Керменчика, Мамбет Кыркиле (конец XIX - начало XX веков), Абдулла Шамуков (1911-1991 годы) из села Лапас. В XX веке были заимствованы элементы татарского песенного и танцевального фольклора. Музыкальные инструменты - гармоника (саз, прежнее название кобыз) и бубен (кабал); до конца 1990-х годов сохранялась традиция игры на домбре. Распространено почитание суфийского аулья (места погребения) Сеит Баба Хожетайлы на кладбище у села Малый Арал Красноярского района. Из Карагашей вышли видные деятели просветительства: А.И. Умеров (Гумари) (1867-1933 годы) - религиозный деятель, проповедник идей джадидизма в Астраханском крае; А.-Х.Ш. Джанибеков (1879-1955 годы), занимавшийся сбором фольклора и этнографией ногайцев, участвовавший в создании современной ногайской письменности.
Иллюстрация:
Костюм карагашской невесты. Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник.