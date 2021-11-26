КАРАЧАЕВСК
КАРАЧАЕВСК - город в России, в центральной части Карачаево-Черкесии, центр Карачаевского района.
Население 20,3 тысяч человек (2007 год). Расположен на Северном Кавказе, в отрогах Скалистого хребта, в месте впадения реки Теберда в реку Кубань, в 45 км от железнодорожной станции Джегута. Через Карачаевск проходит автодорога Черкесск – Теберда – Домбай.
Основан в 1926 году, с 1927 года назывался Микоян-Шахар (в честь А.И. Микояна). С 1929 года город, в 1929-1943 годах центр Карачаевской автономной области. Во время Великой Отечественной войны, в 1942-1943 годах, оккупирован германскими войсками. В связи с депортацией карачаевцев и ликвидацией Карачаевской автономной области (12.10.1943 года) город передан в состав Грузинской ССР и переименован в Клухори; центр Клухорского района (1944-1957 годы). В 1957 гогду после реабилитации карачаевцев Клухорский район возвращён в состав РСФСР и включён в образованную Карачаево-Черкесскую автономную область; Клухори переименован в Карачаевск, Клухорский район - в Карачаевский. Среди построек - кинотеатр имени С. Халилова (1930-е годы), Дом Советов (1940 год). Карачаево-Черкесский государственный университет (1938 год; современное название и статус с 2003 года); филиалы Армавирского лингвистического университета, Пятигорского государственного технологического университета. Центральная городская бибилиотека (1936 год). Парк имени Героя Советского Союза Х. Богатырёва (1966 год) с Зелёным театром (1967 год).
Предприятия пищевой промышленности, в том числе пивзавод, розлив минеральной воды (корпорация «Камос», фирма «АкваГор»), по производству стройматериалов.
В окрестностях Карачаевска - осетинское село имени К. Хетагурова с памятником поэту (1959 год, скульптор И.У. Дзанчиев); близ села, на горе Шоана, - христианский храм (X век, крестово-купольный, с двумя притворами), Георгиевский скит (XIX век). Около поселка Орджоникидзевский - Музей обороны перевалов Кавказа в 1942 год (архитекторы В.В. Давитая, А.Е. Чиковани). Близ села Хумара - Хумаринское городище (4-я четверть I-го тысячелетия н. э.). Близ села Нижняя Теберда (бывшее Сенты), на левом берегу реки Теберда, сохранились христианский храм (965 год, крестово-купольный, остатки фресок), мавзолей (X век), Спасо-Преображенский монастырь (конец XIX век).
Иллюстрация:
Карачаевск. Кинотеатр имени С. Халилова (1930-е годы).