КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК (ус­таревшее - гор­ско-та­тар­ский, гор­ско-тюрк­ский, та­тар­ско-джа­га­тай­ский язык) - язык ка­ра­ча­ев­цев и бал­кар­цев.

Язык ка­ра­ча­ев­цев и бал­кар­цев. Один из государственных язы­ков Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской Рес­пуб­ли­ки и Ка­ра­чае­во-Чер­кес­ской Рес­пуб­ли­ки. Рас­про­стра­нён так­же в Средней Азии, Ка­зах­ста­не, Тур­ции и США (за пре­де­ла­ми бывшего СССР - в ка­ра­ча­ев­ской ди­ас­по­ре). Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 500 тысяч человек (2008 год, оцен­ка), в том числе в Рос­сии около 303 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись).

Карачаево-балкарский язык от­но­сит­ся к кып­чак­ской груп­пе тюрк­ских язы­ков. Име­ет 2 диа­лек­та - чо­каю­ще-жо­каю­щий и цо­каю­ще-зо­каю­щий, ко­то­рые раз­ли­ча­ют­ся главным образом в фо­не­ти­ке, в мень­шей сте­пе­ни - в лек­си­ке и мор­фо­ло­гии. Чо­каю­ще-жо­каю­щий диа­лект со­хра­нил об­ще­тюрк­скую глу­хую аф­фри­ка­ту «ч» во всех по­зи­ци­ях, в цо­каю­ще-зо­каю­щем ей поч­ти ре­гу­ляр­но со­от­вет­ст­ву­ет аф­фри­ка­та «ц». Аф­фри­ка­те «дж» и ще­ле­во­му звон­ко­му «ж» чо­каю­ще-жо­каю­ще­го диа­лек­та со­от­вет­ст­ву­ет аф­фри­ка­та «дз» и ще­ле­вой звон­кий «з» в цо­каю­ще-зо­каю­щем. Смыч­ные «б», «п» чо­каю­ще-жо­каю­ще­го диа­лек­та в аус­лау­те пе­ре­хо­дят в ще­ле­вой «ф» в цо­каю­ще-зо­каю­щем. В по­след­нем силь­нее раз­ви­та губ­ная гар­мо­ния (смотрите Син­гар­мо­низм).

Мор­фо­ло­гические осо­бен­но­сти цо­каю­ще-зо­каю­ще­го диа­лек­та: аф­фикс 1-го ли­ца единственного числа же­ла­тель­но­го на­кло­не­ния -н (-м в чо­каю­ще-жо­каю­щем); аф­фикс 3-го ли­ца единственного числа настастоящего времени -ды/-ди ре­ду­ци­ро­ван («ба­ра­ды» > «ба­ра» ‘едет, идёт’); во­про­сит. аф­фикс -мы/-ми > -ны/-ни («ай­тайы­ны?» ‘мож­но ли ска­зать?’).

Для Карачаево-балкарского языка ха­рак­тер­ны ис­чез­но­ве­ние на­чаль­но­го й- в не­ко­то­рых сло­вах (среднее азербайджанское yaxșı - ка­ра­чае­во-балкарское «ах­шы» ‘хо­ро­шо, хороший’), от­сут­ст­вие ко­неч­но­го -н в ря­де аф­фик­сов (1-е ли­цо единственного числа гла­го­лов настоящем времени -ма/-ме, а не -ман/-мен, 2-е ли­цо единственного числа -са/-се, а не -сан/-сен; родительный падеж единственного числа су­ще­ст­ви­тель­ных -ны/-ни, а не -нын/-нин). В лек­си­ке за­им­ст­во­ва­ния из осетинского, ка­бар­ди­но-чер­кесского, грузинского и русского язы­ков.

Литературный карачаево-балкарский язык сло­жил­ся с 1920-х годов на ба­зе чо­каю­ще-жо­каю­ще­го диа­лек­та. На карачаево-балкарском языке из­да­ёт­ся ху­дожественная литература и пе­рио­ди­ка; вы­хо­дят те­ле- и ра­дио­пе­ре­да­чи. В Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии на нём ве­дёт­ся пре­по­да­ва­ние в на­чаль­ной шко­ле; как пред­мет его изу­ча­ют в сред­ней и выс­шей шко­ле. Пись­мен­ность в 1924-1926 годах на ос­но­ве араб­ской, до 1937 года - на ос­но­ве ла­тин­ской, за­тем - русской гра­фи­ки.

Сло­ва­ри:

Рус­ско-ка­ра­чае­во-бал­кар­ский сло­варь. М., 1965;

Ка­ра­чае­во-бал­кар­ско-рус­ский сло­варь. М., 1989;

Тол­ко­вый сло­варь ка­ра­чае­во-бал­кар­ско­го язы­ка. Наль­чик, 1996-2005. Т. 1-3.

Иллюстрация:

* Бу­к­вы, ис­поль­зуе­мые в Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии.

** Бу­к­вы, ис­поль­зу­мые в Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии.

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