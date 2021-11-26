КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК (устаревшее - горско-татарский, горско-тюркский, татарско-джагатайский язык) - язык карачаевцев и балкарцев.
Язык карачаевцев и балкарцев. Один из государственных языков Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики. Распространён также в Средней Азии, Казахстане, Турции и США (за пределами бывшего СССР - в карачаевской диаспоре). Общее число говорящих около 500 тысяч человек (2008 год, оценка), в том числе в России около 303 тысяч человек (2002 год, перепись).
Карачаево-балкарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Имеет 2 диалекта - чокающе-жокающий и цокающе-зокающий, которые различаются главным образом в фонетике, в меньшей степени - в лексике и морфологии. Чокающе-жокающий диалект сохранил общетюркскую глухую аффрикату «ч» во всех позициях, в цокающе-зокающем ей почти регулярно соответствует аффриката «ц». Аффрикате «дж» и щелевому звонкому «ж» чокающе-жокающего диалекта соответствует аффриката «дз» и щелевой звонкий «з» в цокающе-зокающем. Смычные «б», «п» чокающе-жокающего диалекта в ауслауте переходят в щелевой «ф» в цокающе-зокающем. В последнем сильнее развита губная гармония (смотрите Сингармонизм).
Морфологические особенности цокающе-зокающего диалекта: аффикс 1-го лица единственного числа желательного наклонения -н (-м в чокающе-жокающем); аффикс 3-го лица единственного числа настастоящего времени -ды/-ди редуцирован («барады» > «бара» ‘едет, идёт’); вопросит. аффикс -мы/-ми > -ны/-ни («айтайыны?» ‘можно ли сказать?’).
Для Карачаево-балкарского языка характерны исчезновение начального й- в некоторых словах (среднее азербайджанское yaxșı - карачаево-балкарское «ахшы» ‘хорошо, хороший’), отсутствие конечного -н в ряде аффиксов (1-е лицо единственного числа глаголов настоящем времени -ма/-ме, а не -ман/-мен, 2-е лицо единственного числа -са/-се, а не -сан/-сен; родительный падеж единственного числа существительных -ны/-ни, а не -нын/-нин). В лексике заимствования из осетинского, кабардино-черкесского, грузинского и русского языков.
Литературный карачаево-балкарский язык сложился с 1920-х годов на базе чокающе-жокающего диалекта. На карачаево-балкарском языке издаётся художественная литература и периодика; выходят теле- и радиопередачи. В Кабардино-Балкарии на нём ведётся преподавание в начальной школе; как предмет его изучают в средней и высшей школе. Письменность в 1924-1926 годах на основе арабской, до 1937 года - на основе латинской, затем - русской графики.
Словари:
Русско-карачаево-балкарский словарь. М., 1965;
Карачаево-балкарско-русский словарь. М., 1989;
Толковый словарь карачаево-балкарского языка. Нальчик, 1996-2005. Т. 1-3.
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* Буквы, используемые в Карачаево-Черкесии.
** Буквы, использумые в Кабардино-Балкарии.