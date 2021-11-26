КАРАБАНОВО
КАРАБАНОВО - город в России, в западной части Владимирской области, в Александровском районе.
Население 15,4 тысяч человек (2007 год). Расположен на левом берегу реки Шерна. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1630 году как небольшое селение, позднее - деревня. В 1846 году на окраине Карабанова купцами Барановыми была создана Троицко-Александровская мануфактура, ставшая во 2-й половине XIX века одним из крупнейших предприятий лёгкой промышленности России. В 1871 году построена железнодорожная линия Александров - Карабаново, в 1893 году линия Карабаново - Киржач Московско-Ярославской железной дороги. С 1898 года через Карабаново открыто движение по линии Александров - Юрьев-Польский (через станцию Бельково) Московско-Ярославской железной дороги. С 1938 года город.
Сохранились: комплекс Троицко-Александровской мануфактуры (середина XIX - начало XX веков, проект группы архитекторов во главе с Н.А. Артлебеном), в том числе здание Главной конторы (конец 1860-х - начало 1870-х годов), прядильный корпус (1860-е годы) - в стиле эклектики; здание бывшей казармы (середина 1900-х годов), жилая застройка конца XIX века.
В Карабанове - производство постельного белья и другое (Торговый дом «Мир текстиля»).
Близ города - комплекс Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального женского монастыря (основан как мужской в 1350-х годах, закрыт в 1922 году, возрождён в 1995 году): церковь Преподобного Стефана Махрищского (конец XVII - начало XVIII веков, перестроена в начале XX века, архитектор И.Ф. Мейснер; разрушена в 1942 году, восстановлена в 1996-2006 годах), настоятельский корпус с братскими кельями (1768-1769 годы, перестроен во 2-й половине XIX века), церковь Прподобного Сергия Радонежского (1788-1792 годы), монастырская ограда (1791-1792 годы), церковь Святых апостолов Петра и Павла (1806 год), монастырская гостиница (1840-50-е годы), трапезная (2-я половина XIX века). Рядом с монастырём - храм Предобного Сергия Радонежского в бывшей подмонастырской слободе (1857 год, восстанавливается с 2006 года).