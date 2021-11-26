КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации.
Расположен на крайнем востоке Азиатской части России, на полуострове Камчатка. Омывается водами Охотского (на западе) и Берингова (на востоке) морей и Тихого океана (на юго-востоке). К территории Камчатского края относятся Командорские острова, остров Карагинский (в Беринговом море). Входит в Дальневосточный федеральный округ. Образован 01.07.2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа (далее - округ). Площадь 464,3 тыс. км2 (в т. ч. округ 292,6 тыс. км2). Население 347,0 тыс. человек [в т. ч. в округе проживают 23,0 тыс. человек, 2007 год; 221,0 (28) тыс. человек в 1959 году; 466,1 (39,4) тыс. человек в 1989 году]. Административный центр - город Петропавловск-Камчатский. Административно-территориальное деление: 11 (в округе 4) районов, 3 города, 6 (2) посёлков городского типа.
Органы государственной власти
В течение переходного периода (не позднее 31.12.2008 год) государственная власть в Камчатском крае осуществляется органами государственной власти и иными государственными органами Камчатской области и Корякского автономного округа, наделёнными полномочиями в соответствующей сфере деятельности. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Камчатской области и Корякского автономного округа по предметам совместного ве́дения с Российской Федерацией координирует Правительство РФ в порядке, устанавливаемом Президентом РФ.
В составе Камчатского края в границах территории Корякского автономного округа создаётся административно-территориальная единица с особым статусом - Корякский округ. Законодательное собрание первого созыва избирается на 4 года и состоит из 50 депутатов (27 избираются по единому краевому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за краевые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями; 13 - по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Камчатского края; 10 - по одномандатным и/или многомандатным избирательным округам, образуемым на территории административно-территориальной единицы с особым статусом). Гражданин РФ наделяется полномочиями первого губернатора Камчатского края по представлению Президента РФ Советом народных депутатов Камчатской области и Думой Корякского автономного округа. Структура исполнительных органов государственной власти Камчатском крае определяется губернатором в соответствии с законодательством РФ и Уставом Камчатского края.
Население
Б. ч. населения составляют русские (80,9%). Из коренных народов коряки насчитывают 2% (в округе - 26,7%), ительмены 0,6%, камчадалы 0,5%, эвены 0,5%, чукчи 0,4%, алеуты 0,1%. Проживают также украинцы (5,8%), белорусы (1%), татары (1%), корейцы (0,5%), чуваши (0,4%), азербайджанцы (0,4%), армяне (0,3%), башкиры (0,2%), молдаване (0,2%), немцы (0,2%) и др.
С конца 1980-х годов демографическая ситуация характеризуется устойчивым снижением численности населения (в 1989-2006 годах в области более чем на 30%, в округе почти на 40%) главным образом в результате миграционного оттока населения в соседние субъекты РФ. С середины 1990-х годов в области наблюдается незначительная естественная убыль населения: невысокая рождаемость (11,0 на 1000 жителей, 2006 год) при низком уровне смертности (11,3 на 1000 жителей; в 1,3 раза ниже средней по РФ); младенческая смертность 12,2 на 1000 живорождённых. В округе в 1990-х годах сохранялась повышенная рождаемость, к 2003 году показатель приблизился к среднему значению на Дальнем Востоке (11,8 на 1000 жителей, 2006 год); с начала 2000-х годов показатели естественной убыли (4,2 на 1000 жителей, 2006 год) и смертности (16,0 на 1000 жителей) стали одними из наиболее высоких в регионе; младенческая смертность одна из самых высоких в РФ (33,0 на 1000 живорождённых).
К. к. – один из немногих рос. регионов, где численность мужчин и женщин примерно одинакова: в области доля женщин 49,5% (в округе 50,0%). Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,7% (22,0%), старше трудоспособного возраста 14,3% (12,5%). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 63,5 (51,2) года [мужчины – 57,9 (45,3 – одна из самых низких в РФ), женщины – 70,2 (60,9)]. В области наибольший миграц. отток наблюдался в 1994 – 14,3 тыс. чел. (355 на 10 тыс. чел.); с 1995 он постепенно снижается (58 на 10 тыс. чел., 2006). В округе снижение миграц. оттока (с 633 на 10 тыс. чел. в 1993 до 222 на 10 тыс. чел. в 2006) происходило неравномерно. Ср. плотность нас. 0,7 чел./км2 (в округе 0,08 чел./км2, 2007). Характерен очаговый тип расселения; в Петропавловске-Камчатском проживает св. 50% жителей края. Доля гор. населения высокая – 79,6% (63,8 в 1959; 81,3 в 1989). Города (тыс. чел., 2007): Петропавловск-Камчатский (195,1), Елизово (39,8), Вилючинск (24,5). В округе доля гор. населения намного ниже – 26,9% (38,5% в 1989); ок. 2/3 горожан проживают в адм. центре – пос. гор. типа Палана (3,8 тыс. чел.).
Религия. В К. к. действуют ок. 90 религ. объединений, относящихся к 16 конфессиям (на 1.1.2008). Из 54 организаций, зарегистрированных в качестве юридич. лица, 36 принадлежит Рус. православной церкви (Камчатская, Курильская и Алеутская епархия была учреждена в 1840, но впоследствии неоднократно подвергалась адм. разделению. Вновь образована как самостоят. Петропавловская и Камчатская епархия в 1993). Зарегистрировано по одной организации Римско-католич. церкви, мусульман, иудаистов, Церкви христиан веры евангельской «Новое поколение» и бахаитов; действуют 5 организаций Церкви полного Евангелия, 3 – свидетелей Иеговы, 2 – христиан веры евангельской (пятидесятники), 2 – евангельских христиан-баптистов.
Исторический очерк. Древнейшие археологич. памятники в К. к. относятся к позднему палеолиту (5 стоянок у Ушковского оз.). Ранняя ушковская культура (слой VII; 15–14 тыс. лет назад или, возможно, позднее) не имеет аналогов; характеризуется черешковыми наконечниками метательных орудий, бифасами листовидной формы (ножи и наконечники копий), овальными и концевыми скребками на отщепах, резцами, украшениями; изучены округлые жилища площадью 40–100 м2 с несколькими очагами; на поселении в яме (она и площадка рядом засыпаны охрой) найдено погребение (кости не сохранились), одежда погребённого была украшена множеством пирофилитовых бусинок-подвесок. Для поздней ушковской культуры (слой VI; 10–11 тыс. лет назад) характерны бифасы (листовидные ножи и узкие наконечники метательных орудий), скребки, скрёбла-ножи, клиновидные нуклеусы, срединные и угловые резцы на отщепах, макроорудия ударного типа и скрёбла-струги, лабретковидные изделия, подвески и бусы, плитки со штриховкой, с крестообразным рисунком, выполненным ямками-точками; жилища трёх типов: небольшие углублённые с очагами, обложенными камнями, и коридором (грибовидные в плане) или без него, овальные наземные с кострищами; в жилищах встречаются детские захоронения (сохранились зубы) в ямах, захоронение собаки (близка лайке). В финальнопалеолитическом слое V выявлены овальные и округлые наземные жилища с очагами и находки, сходные с известными по слою VI.
Памятники раннего неолита известны у Ушковского оз. (слои III–IV), возле совр. г. Петропавловск-Камчатский, в долине р. Облуковина; характерны крупные призматич. нуклеусы и пластины, наконечники копий, дротиков и стрел с вытянутым подтреугольным телом и плечиками с вислыми шипами, топоры с «ушками». На Центр. и Юж. Камчатке во 2–1-м тыс. до н. э. распространена тарьинская культура. Неолит Сев. Камчатки не имеет чётких признаков [выделяют северокамчатскую (ивашкинскую) культуру], отмечены разнообразные контакты с сев. побережьем Охотского м., Чукоткой. Для Сев. и Зап. Камчатки отмечено влияние токаревской культуры и древнеберингоморской культуры.
На основе тарьинской развивалась древнеительменская культура; выделяется ранний этап (кроноцкий; 1-е тыс. н. э.) и поздний (2-е тыс.) со среднекамчатским (никульским) и южнокамчатским (налычевским) вариантами. Кроноцкий этап представлен наконечниками (черешковыми, ромбовидными, листовидными с приострённым, прямым или вогнутым насадом), ножами («горбатыми», узко- и ширококлинковыми, овальными с выделенной рукоятью, шлифованными, овальными бифасами), скребками (концевыми с насадом, грушевидными, овальными, круглыми, боковыми), острообушковыми тёслами и долотами с треугольным или асимметрично-выпуклым поперечным сечением, проколками с выделенными рукоятями, костяными и роговыми зубчатыми и поворотными наконечниками гарпунов, деталями нарт и ступательных лыж, изделиями из дерева, бересты, китового уса, травы, кожи. В позднем этапе появляются костяные наконечники с пазом для вкладышевого каменного острия, каменные тёсла с линзовидным сечением, грузила, железные ножи. В основе хозяйства рыболовство, охота на сухопутных и морских животных, птиц, собирательство (см. также Ительмены).
На сев.-зап. побережье п-ова Камчатка выделяются памятники типа Теви (1-е тыс. н. э.), происхождение и культурная принадлежность которых дискуссионна; имеют аналоги в древнеительменской и в древнекорякской культурах, ряд элементов характерен для древнеэскимосской, алеутской и охотской культур. Побережье Берингова м. севернее мыса Олюторский было населено предками кереков.
На побережье Пенжинской губы стоянки древнекорякской культуры существовали с сер. 1-го тыс. н. э., поселения Зап. Камчатки относятся к атарганской стадии (10–13 вв.) и образуют территориально-хронологический «пенжинский» вариант; юго-вост. границей была р. Пустая; по вост. побережью их стоянки к югу достигают Укинской губы (см. также Коряки). В материалах древнекорякской культуры фиксируются элементы культуры Пунук, в вост. части – культуры Туле.
Камчатские культуры 2-го тыс. н. э. имели широкие связи с культурами Алеутских и Курильских о-вов. Во 2-й пол. 2-го тыс. установились контакты южнокамчатских ительменов с айнами Сев. Курильских островов.
Проникновение рус. землепроходцев на земли вдоль побережья п-ова Камчатка и на р. Камчатка относится к сер. 17 в.: экспедиции М. В. Стадухина в 1650, И. М. Рубца (Бакшеева) в 1661–63 и др. В глубь полуострова впервые прошла экспедиция В. В. Атласова (1697–99), результатом её стали составленные Атласовым «скаски» (1700 и 1701).
В 1708–31 присоединённые к Рус. гос-ву камчатские земли входили в состав Якутского у. Сибирской губ., наиболее крупными поселениями были остроги Верхнекамчатский (заложен отрядом В. В. Атласова в 1697), Нижнекамчатский (Т. Кобелевым в 1703), Большерецкий (в 1700-х гг.). Нас. ок. 20–25 тыс. чел. (рубеж 17–18 вв.). В 18 в. продолжалась колонизация камчатских земель: Большой Камчатский наряд (1718–19), воен. экспедиции А. Ф. Шестакова – Д. И. Павлуцкого (1733–39). Экспедицией В. И. Беринга открыты Командорские о-ва (1741). Работы по изучению земель полуострова велись Камчатскими экспедициями, Сев.-вост. секретной экспедицией П. К. Креницына – М. Д. Левашова (1768–1769) и Сев.-вост. географич. и астрономич. морской и сухопутной экспедицией И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева (1785–94).
В 1731–83 п-ов Камчатка и прилегающие к нему острова и земли входили в Охотское приморское управление (адм. центр – г. Охотск, в 1753–64 – Анадырский острог) в составе Сибирской (1731–1764) и Иркутской (1764–83) губерний, в 1783–1803 – в Иркутскую губ. (в 1783–1796 – Иркутское наместничество); в 1812–49 составляли Камчатское приморское управление (адм. центр – Петропавловский Порт) Иркутской губ., в 1856–1909 входили в Приморскую область. В 1803–12, 1849–56 и 1909–22 существовала Камчатская область. В 1-й пол. 19 в. в освоении территории участвовала Российско-Американская компания, которая занималась переселением крестьян, развитием пушного и рыбного промыслов. В сер. 19 в. на Камчатке появились эвены.
С установлением сов. власти на Камчатке была образована Камчатская губерния (1922–26), которая в 1926 вошла в Дальневосточный край, составив его Камчатский округ (1926–32). Камчатский окр. делился на 8 районов: Чукотский, Анадырский, Карагинский, Пенжинский, Петропавловский, Тигильский, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий. Созданы нац. районы: Быстринский Ламутский туземный (1926), Тигильский корякский кочевой туземный (1927), Пенжинский (1928), на Командорских о-вах – Алеутский островной туземный р-н (1928). В 1930 на территории Камчатского окр. образованы Корякский и Чукотский нац. округа. В 1932–2007 вновь существовала Камчатская обл. В 1920-х гг. началось активное развитие рыбной пром-сти, в июле 1927 образовано Акционерное Камчатское об-во, до 50% рыболовных участков приходилось на япон. концессии. Шло строительство транспортного флота. Начались разработки угля в Анадыре и Корфе.
Согласно Федеративному договору (1992) и Конституции РФ (1993), самостоят. субъектом в составе РФ стал Корякский автономный округ. По результатам референдума, прошедшего 23.10.2005 на территории Камчатской обл. и Корякского автономного окр., 12.6.2006 был принят Федеральный конституционный закон об объединении этих субъектов с 1.7.2007 в новый субъект РФ – Камчатский край.
Хозяйство. К. к. входит в Дальневосточный экономич. р-н. Объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости в 5,8 раза превышает объём с.-х. продукции (в округе – в 22,9 раза, 2006). К. к. выделяется богатейшими мор. биоресурсами (промысловые породы рыб, камчатский краб); обеспечивает ок. 19% рос. улова рыбы и морепродуктов, св. 16% произ-ва товарной пищевой рыбной продукции (включая рыбные консервы). Занимает одно из ведущих мест в РФ по объёмам добычи драгоценных металлов (платина, золото).
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2005): рыболовство, рыбоводство 20,0 (в округе 20,8), оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 12,1 (3,5), гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 9,4 (10,8), произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 8,9 (2,4), обрабатывающие производства 8,0 (8,1), здравоохранение и социальные услуги 7,6 (6,8), транспорт и связь 6,5 (4,0), сельское и лесное хозяйство 5,8 (2,1), образование 5,6 (4,7), операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,0 (3,8), строительство 4,1 (2,0), добыча полезных ископаемых 4,0 (29,9), др. виды деятельности 3,0 (1,1). Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная – 76,1 (в округе 56,2), гос. и муниципальная – 12,3 (30,9), обществ. и религ. организаций (объединений) – 5,1 (5,2), прочие формы собственности – 6,4 (7,7).
Экономически активное нас. 205 тыс. чел. (в т. ч. в округе 13 тыс. чел., 2006), из них св. 90% (93,6%) заняты в экономике. Структура занятости населения (%): сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 14,4 (в округе 19,9), оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 12,7 (3,4), обрабатывающие производства 10,7 (9,7), образование 9,1 (12,7), транспорт и связь 8,5 (8,0), операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 7,7 (4,7), здравоохранение и социальные услуги 6,9 (8,2), произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,3 (7,3), предоставление др. коммунальных, социальных и персональных услуг 4,4 (3,7), строительство 4,2 (1,7), гостиничный и ресторанный бизнес 2,5 (0,2), добыча полезных ископаемых 0,9 (5,9), др. виды деятельности 12,7 (14,6).
Уровень безработицы 9,1% (в округе 6,4%). Денежные доходы на душу населения 13,9 тыс. руб. в месяц (нояб. 2007; средние по РФ), однако из-за высоких цен на продовольств. и пром. товары (прожиточный минимум в К. к. – один из самых высоких в РФ) 27,1% нас. К. к. и св. 25% нас. округа имеют доходы ниже прожиточного минимума (2006).
Промышленность. Объём пром. продукции составил 23,6 млрд. руб. (в т. ч. в округе 3,9 млрд. руб., 2006); 51,5% (в округе 28,8%) приходится на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 36,5% (23,2%) – на обрабатывающие производства, 11,3% (48,0%) – на добычу полезных ископаемых (из них ок. 5% – топливно-энергетические). В структуре обрабатывающей пром-сти (%) доминирует пищевая пром-сть (гл. обр. рыбная отрасль) – 73,7 (в округе – 99,4); на машиностроение приходится 19,8, на деревообработку, целлюлозно-бумажное произ-во и полиграфич. деятельность – 1,8, др. отрасли – 4,7.
Добывают природный газ (табл. 1; Кшукское месторождение; лицензию на добычу имеет компания «Камчатгазпром»; подготовлено к разработке Нижнеквакчикское месторождение). На шельфе Охотского м. обнаружены нефтегазовые месторождения, компанией «Роснефть» совм. с «Korea National Oil Company» ведутся разведочные работы. В округе ведётся добыча бурого (Корфское, Паланское месторождения) и каменного (Тигильское, Гореловское месторождения) угля. Готовится к эксплуатации (2008) Крутогоровское месторождение каменного угля (Соболевский р-н).
Энергетика – одна из осн. отраслей К. к. Генерирующие мощности находятся гл. обр. под управлением Дальневосточной энергетической управляющей компании и её филиалов. Действуют: Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (395 МВт; Петропавловск-Камчатский), Паужетская (14,5 МВт; Усть-Большерецкий р-н), Верхнемутновская (12 МВт) и Мутновская (50 МВт; строится, 2008, 2-я очередь; обе – в Елизовском р-не; компания «Геотерм») ГеоТЭС; каскад малых Толмачёвских ГЭС (20,6 МВт; Усть-Большерецкий р-н; компания «Камчатский газоэнергетич. комплекс»); дизельные электростанции в сёлах Мильково (4 МВт) и Усть-Большерецк (4,6 МВт), малая ГЭС на р. Быстрая (1,7 МВт; Быстринский р-н) и др. Единой энергосистемы в крае не существует; на его территории сложился ряд локальных энергосистем районов: Центрального (Петропавловск-Камчатский, Елизовский и частично Мильковский районы) и Усть-Большерецкого (в 2005 соединён с Центральным), Усть-Камчатского, Соболевского, Алеутского. Для снижения зависимости электростанций (прежде всего Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) от привозного мазута и перевода их на собств. топливо (природный газ) строится (2008) газопровод Кшукское месторождение – Соболево – Петропавловск-Камчатский. Подготовлены проекты развития геотермальной энергетики, позволяющие увеличить мощность ГеоТЭС до 270 МВт. В Елизовском р-не для теплоснабжения населённых пунктов используются термальные воды.
Цветная металлургия развивается гл. обр. на территории округа, частично – в центр. части края. Крупнейшие предприятия по добыче платины, золота и серебра (входят в группу компаний «Ренова»): «Корякгеолдобыча» (1992; 2-е место по добыче платины в РФ после «Норильского Никеля»; ок. 2,5 т платины в 2006; разрабатывает месторождение Лихтеринавоян на участках «Ледяной», «Левтыринываям» и др.) и «Золото Камчатки» [разработка золотых и золотосеребряных месторождений, в т. ч. Агинского (Быстринский р-н; добыто 1,2 т золота и 0,5 т серебра в 2006), близ которого действует горно-обогатит. комбинат (мощность 3 т золота в год); подготовлено к освоению Аметистовое золоторудное месторождение]. Близ Асачинского золоторудного месторождения брит. компанией «Trans-Siberian Gold» строится (2008) обогатит. комбинат. Добывают также медно-никелевые руды (месторождение Шануч разрабатывается компанией «Геотехнология»; ок. 8 тыс. т руды в 2006).
Машиностроит. предприятия края специализируются гл. обр. на судостроении и судоремонте (ориентированы в осн. на нужды рыбной пром-сти), в т. ч. «Петропавловская судоверфь» в Петропавловске-Камчатском. Лесная и деревообрабатывающая пром-сть представлена рядом мелких и средних предприятий по заготовке и обработке древесины. Разработан проект строительства лесопромышленного комплекса в пос. Атласово (Усть-Камчатский р-н), а также создания предприятий по произ-ву большеформатной и облицовочной фанеры.
Рыбная пром-сть – одна из важнейших отраслей экономики К. к. Добывается св. 350 тыс. т трески, ок. 115 тыс. т лосося (2006); также минтай, палтус, терпуг, камбала. Крупнейшие предприятия: «Океанрыбфлот», «Камчатрыбпром», «Акрос» (все – в Петропавловске-Камчатском). Крупные рыбоконсервные заводы в Петропавловске-Камчатском и Усть-Камчатске. Св. 80% выловленной рыбы сразу перерабатывается на рыбоперерабатывающих судах и направляется на экспорт.
Внешнеторговый оборот К. к. 201,2 млн. долл. США (2006), в т. ч. экспорт 144,0 млн. долл. Экспортируются гл. обр. рыбная продукция (ок. 82% стоимости; св. 90% объёма составляют мороженая рыба и полуфабрикаты низкой степени переработки), лом чёрных металлов (в т. ч. списанные мор. суда для утилизации). В импорте преобладает продукция машиностроения (ок. 80%) и металлообработки (8,0%), химич. пром-сти (6,5%). Осн. торговые партнёры – Республика Корея, Япония, США, Китай.
Сельское хозяйство. Природно-климатич. особенности территории ограничивают развитие с.-х. произ-ва. Стоимость с.-х. продукции 4097 млн. руб. (в т. ч. продукция округа 169 млн. руб., 2006), из них св. 73% (в округе ок. 60%) стоимости продукции приходится на растениеводство. С.-х. угодья занимают 0,2% площади края, из них пашня – ок. 50%; в округе доля с.-х. угодий менее 0,1% территории. Традиционно развито тепличное овощеводство; выращивают также картофель (табл. 2). Разводят крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу (таблицы 3, 4); развито клеточное звероводство, распространено традиционное для малочисленных народов Крайнего Севера оленеводство (33,8 тыс. голов в 2006; характерна отрицательная динамика поголовья).
Преобладающая часть с.-х. угодий (ок. 90%) относится к землям с.-х. организаций; оставшуюся часть занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств и личного пользования граждан. Действуют ок. 20 с.-х. предприятий, св. 60 тыс. крестьянских и личных подсобных хозяйств населения. Среди крупных с.-х. предприятий – «Пионерское» (близ Петропавловска-Камчатского; птицеводство), «Заречное» (Елизовский р-н; молоко, картофель, овощи), «Елизовский свинокомплекс»; созданы 2 перерабатывающих с.-х. кооператива: «Соболевский» (Соболевский р-н) и «Крутобереговский» (Усть-Камчатский р-н). Вся производимая продукция потребляется внутри края.
Сфера услуг. Значит. рекреационный потенциал территории – множество потухших и действующих вулканов, горячих и холодных минер. источников, гейзеры – способствует развитию туризма. В 2006 регион посетили ок. 40 тыс. туристов, из них ок. 15 тыс. – иностр. граждане (в т. ч. ок. 60% из Японии и США, а также из Великобритании, Германии, Республики Корея, Канады, Австралии). Наиболее популярные туры – пешеходные, конные, вертолётные, рыболовные, охотничьи. В Елизовском р-не – Паратунская рекреационная зона (ок. 20 баз отдыха и санаториев общей вместимостью более 850 мест). Из-за нехватки мест размещения туристов в Быстринском, Елизовском районах на юге края создаются (2008) новые объекты инфраструктуры.
Транспорт. В транспортной системе края ключевую роль играют морской и автомобильный виды транспорта. Мор. транспорт осуществляет грузовые перевозки; регулярные пассажирские морские перевозки не выполняются (с 1992). Осн. мор. торговый порт – Петропавловск-Камчатский (через него производится завоз осн. части грузов края; в 2006 переработано св. 800 тыс. т грузов). Действуют также порт Усть-Камчатск (в устье судоходной р. Камчатка; грузооборот ок. 3 тыс. т грузов в год; гл. обр. насыпные грузы, контейнеры), портовые пункты на побережье: Октябрьский, Палана, Усть-Хайрюзово, Оссора, Корф, Пахачи. Разработан проект по организации маршрутной сети, объединяющей прибрежные населённые пункты края с г. Петропавловск-Камчатский. Длина автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием 1694 км (в т. ч. в округе 130 км; 2006). Автодорожная сеть развита гл. обр. в центр. части Камчатского п-ова. Осн. трассы: Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк – пос. Октябрьский. Авиац. транспорт играет важную роль из-за сложного горного рельефа местности, большой удалённости друг от друга населённых пунктов края. Междунар. аэропорт Петропавловска-Камчатского – в г. Елизово.
Здравоохранение. В К. к. насчитывается 23 больницы, 17 амбулаторно-поликлинич. учреждений, 12 станций и отделений скорой мед. помощи, 5 диспансеров, 4 стоматологич. поликлиники, 17 фельдшерско-акушерских пунктов; на 10 тыс. жит. приходится: врачей – 83,4 (в т. ч. 45,7 – в округе), лиц ср. мед. персонала – 94,7, больничных коек – 407,3 (в т. ч. 295,5 – в округе) (2006). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1472,5 случая; хронич. алкоголизмом (в т. ч. алкогольные психозы) – 166,4, туберкулёзом – 58,6 на 100 тыс. жит. (2006). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (49,9%), травмы и отравления (16,5%), злокачественные новообразования (14,5%) (2006). Бальнеологич. курорты: Начики, Паратунка.
Образование. Учреждения науки и культуры. В крае действуют св. 120 средних школ, ок. 10 колледжей и лицеев. Гл. вузы, науч. учреждения, музеи и библиотеки находятся в Петропавловске-Камчатском. Действуют также: Корякская окружная б-ка в пос. гор. типа Палана, Этнокультурный центр камчадалов (открыт в 1978, с. Мильково), Быстринский этнографич. музей (открыт в 1982, с. Эссо), Елизовский гос. музей политич. географии (1985), Корякский окружной краеведч. музей (открыт в 1991, пос. Палана), Алеутский краеведч. музей (с. Никольское Алеутского р-на) и др.; Ин-т космофизич. исследований и распространения радиоволн в с. Паратунка Елизовского р-на, Камчатский гидрофизич. ин-т (г. Вилючинск), НИИ с. х-ва (пос. Сосновка Елизовского р-на).
Средства массовой информации. Ведущие краевые издания: газеты – «Новая камчатская правда» (с 1918, выходит еженедельно, тираж 5 тыс. экз.), «Камчатское время» (с 1996, еженедельно, 12 тыс. экз.), «Камчатский край» (с 2006), «Ежедневные камчатские новости», деловой еженедельник «Камчатка сегодня» (8 тыс. экз.), все в Петропавловске-Камчатском; гор. газеты – «Елизовский вестник», «Панорама Елизово» (обе – в г. Елизово), «Вилючинская газета» (г. Вилючинск) и др. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Камчатка», «Причал», «Лукоморье-ТВ» и др.
Архитектура и изобразительное искусство. В старейшем городе К. к. Петропавловске-Камчатском сохранились дома в стиле модерн (в т. ч. здание совр. краеведч. музея, 1910; памятник «Часовня», 1912; оба – инженер-арх. К. А. Заранек). У входа в Авачинскую губу – Петропавловский маяк (собран из чугунных сегментов в 1897). На месте Нижнекамчатского острога (близ г. Усть-Камчатск) сохранилась дерев. Успенская ц. (1732; первый православный храм на Камчатке). В 2000-е гг. в К. к. ведётся строительство деловых и коммерч. зданий, баз отдыха (в т. ч. в пос. Паратунка), коттеджных посёлков; возведены Дом офицеров, спортивно-оздоровит. комплекс с аквапарком в Вилючинске, Свято-Троицкий собор в Петропавловске-Камчатском, часовня в Елизове и др.
Проф. худож. творчество в К. к. возникает в сер. 20 в. (художники А. Ф. Винокуров, Е. Т. Горбатенко, Ф. Г. Дьяков, П. Р. Елизов, Ю. Е. Колдаев). С сер. 1960-х – 1970-х гг. работают: живописцы В. А. Белых, Ю. Н. Ви, В. И. Ворошилов, Ю. И. Гриценко, В. Г. Денисов, В. Н. Ефимов, М. А. Лузин, В. П. Соколов-Ширшов, С. А. Степанов, Ф. Б. Тебиев, В. М. Тришкин, В. А. Шохин; скульпторы и живописцы С. П. Казарян, А. И. Пироженко; графики Г. Ф. Морозов, А. Н. Турчевский. Искусство народов К. к. представлено вышивкой бисером, аппликациями из кожи, мозаикой из меха, плетением из травы. С сер. 20 в. работают нар. мастерицы О. К. Олелей, А. И. Попова, Я. А. Тнельхут, А. П. Тюменцева, Е. Т. Уварова, М. Н. Чечулина, мастер Г. М. Клемин. Этнокультурные центры – ительменский в с. Мильково, «Мэнэдек» у с. Анавгай (воссоздана обстановка традиц. стойбища с эвенскими и корякскими жилищами, работают нар. мастера по выделке и обработке оленьих шкур, резьбе по дереву, кости). Мастерские нар. промыслов в пос. Палана, сёлах Ковран, Слаутное и др.
Музыка. Театр. Основу муз. культуры составляют традиции коренного населения (гл. обр. коряков, ительменов, камчадалов, эвенов, алеутов, чукчей) и фольклор переселенцев (русских, украинцев, татар, белорусов, корейцев, чувашей и др.). Нац. традиции поддерживаются многочисл. этнографич. коллективами разных районов К. к. В 1957 в Петропавловске-Камчатском основана филармония, в 1967 – Камчатская хоровая капелла, в 1973–81 работал симфонич. оркестр, с 1986 функционирует Камчатский камерный оркестр (с 1997 им. Г. А. Аввакумова). В 1969 в Петропавловске-Камчатском поставлен балет «Эмэм Кутх» Б. Е. Гофмана, созданный для корякского ансамбля «Мэнго» (в 1974–90 в составе филармонии, с 1999 гос. академический). Проводятся фестивали, с 1984 – фестиваль искусств «Камчатская весна», с 1987 в пос. Ковран Тигильского р-на – ительменский обрядовый праздник «Алхалалай». Среди музыкантов – композитор Г. И. Нелипович, хормейстеры Н. В. Кознова, Е. И. Морозов, пианисты С. А. Бычков, В. Т. Кравченко, скрипачи Л. Л. Зиневич, Н. А. Саченко, скрипач и дирижёр А. Гилёв.
В Петропавловске-Камчатском работают театры: драмы и комедии (с 1933), кукольный (с 1980).