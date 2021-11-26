КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­жен на край­нем вос­то­ке Ази­атской час­ти Рос­сии, на полуострове Кам­чат­ка. Омы­ва­ет­ся во­да­ми Охот­ско­го (на за­па­де) и Бе­рин­го­ва (на вос­то­ке) мо­рей и Ти­хо­го океана (на юго-вос­то­ке). К тер­ри­то­рии Камчатского края от­но­сят­ся Ко­ман­дор­ские острова, остров Ка­ра­гин­ский (в Бе­рин­го­вом море). Вхо­дит в Даль­не­во­сточ­ный фе­де­раль­ный ок­руг. Об­ра­зо­ван 01.07.2007 года в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Кам­чат­ской области и Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го округа (да­лее - ок­руг). Площадь 464,3 тыс. км2 (в т. ч. ок­руг 292,6 тыс. км2). Население 347,0 тыс. человек [в т. ч. в ок­ру­ге про­жи­ва­ют 23,0 тыс. человек, 2007 год; 221,0 (28) тыс. человек в 1959 году; 466,1 (39,4) тыс. человек в 1989 году]. Административный центр - город Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский. Административно-территориальное де­ле­ние: 11 (в ок­ру­ге 4) рай­онов, 3 го­ро­да, 6 (2) по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

В те­че­ние пе­ре­ход­но­го пе­рио­да (не позд­нее 31.12.2008 год) государственная власть в Камчатском крае осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ор­га­на­ми государственной вла­сти и ины­ми государственными ор­га­на­ми Кам­чат­ской области и Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го округа, на­де­лён­ны­ми пол­но­мо­чия­ми в со­от­вет­ст­вую­щей сфе­ре дея­тель­но­сти. Дея­тель­но­сть фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти и ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти Кам­чат­ской области и Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го округа по пред­ме­там со­вме­ст­но­го ве́дения с Российской Фе­де­ра­ци­ей ко­ор­ди­ни­ру­ет Пра­ви­тель­ст­во РФ в по­ряд­ке, ус­та­нав­ли­вае­мом Пре­зи­ден­том РФ.

В со­ста­ве Камчатского края в гра­ни­цах тер­ри­то­рии Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го округа соз­да­ёт­ся административно-территориальная еди­ни­ца с осо­бым ста­ту­сом - Ко­ряк­ский округ. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние пер­во­го со­зы­ва из­би­ра­ет­ся на 4 го­да и со­сто­ит из 50 де­пу­та­тов (27 из­би­ра­ют­ся по еди­но­му крае­во­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов из­би­ра­те­лей, по­дан­ных за крае­вые спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые по­ли­тическими пар­тия­ми; 13 - по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам, об­ра­зуе­мым на тер­ри­то­рии Камчатского края; 10 - по од­но­ман­дат­ным и/или мно­го­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам, об­ра­зуе­мым на тер­ри­то­рии административно-территориальной еди­ни­цы с осо­бым ста­ту­сом). Гра­ж­да­нин РФ на­де­ля­ет­ся пол­но­мо­чия­ми пер­во­го гу­бер­на­то­ра Камчатского края по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ Со­ве­том народных де­пу­та­тов Кам­чат­ской области и Ду­мой Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го округа. Струк­ту­ра ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти Камчатском крае оп­ре­де­ля­ет­ся гу­бер­на­то­ром в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ и Ус­та­вом Кам­чат­ско­го края.

На­се­ле­ние

Б. ч. на­се­ле­ния со­став­ля­ют рус­ские (80,9%). Из ко­рен­ных на­ро­дов ко­ря­ки насчитывают 2% (в ок­ру­ге - 26,7%), итель­ме­ны 0,6%, кам­ча­да­лы 0,5%, эве­ны 0,5%, чук­чи 0,4%, але­уты 0,1%. Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (5,8%), бе­ло­ру­сы (1%), та­та­ры (1%), ко­рей­цы (0,5%), чу­ва­ши (0,4%), азер­бай­джан­цы (0,4%), ар­мя­не (0,3%), баш­ки­ры (0,2%), мол­да­ва­не (0,2%), нем­цы (0,2%) и др.

С конца 1980-х годов де­мо­гра­фическая си­туа­ция ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (в 1989-2006 годах в области бо­лее чем на 30%, в ок­ру­ге поч­ти на 40%) главным образом в ре­зуль­та­те ми­грационного от­то­ка на­се­ле­ния в со­сед­ние субъ­ек­ты РФ. С середины 1990-х годов в области на­блю­да­ет­ся не­зна­чительная ес­тественная убыль на­се­ле­ния: не­вы­со­кая ро­ж­дае­мость (11,0 на 1000 жителей, 2006 год) при низ­ком уров­не смерт­но­сти (11,3 на 1000 жителей; в 1,3 ра­за ни­же сред­ней по РФ); мла­ден­че­ская смерт­ность 12,2 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. В ок­ру­ге в 1990-х годах со­хра­ня­лась по­вы­шен­ная ро­ж­дае­мость, к 2003 году по­ка­за­тель при­бли­зил­ся к среднему зна­че­нию на Даль­нем Вос­то­ке (11,8 на 1000 жителей, 2006 год); с начала 2000-х годов по­ка­за­те­ли ес­тественной убы­ли (4,2 на 1000 жителей, 2006 год) и смерт­но­сти (16,0 на 1000 жителей) ста­ли од­ни­ми из наи­бо­лее вы­со­ких в ре­гио­не; мла­ден­че­ская смерт­ность од­на из са­мых вы­со­ких в РФ (33,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных).

К. к. – один из не­мно­гих рос. ре­гио­нов, где чис­лен­ность муж­чин и жен­щин при­мер­но оди­на­ко­ва: в области до­ля жен­щин 49,5% (в ок­ру­ге 50,0%). До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 16,7% (22,0%), стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 14,3% (12,5%). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 63,5 (51,2) го­да [муж­чи­ны – 57,9 (45,3 – од­на из самых низ­ких в РФ), жен­щи­ны – 70,2 (60,9)]. В области наи­боль­ший ми­грац. от­ток на­блю­дал­ся в 1994 – 14,3 тыс. чел. (355 на 10 тыс. чел.); с 1995 он по­сте­пен­но сни­жа­ет­ся (58 на 10 тыс. чел., 2006). В ок­ру­ге сни­же­ние ми­грац. от­то­ка (с 633 на 10 тыс. чел. в 1993 до 222 на 10 тыс. чел. в 2006) про­ис­хо­ди­ло не­рав­но­мер­но. Ср. плот­ность нас. 0,7 чел./км2 (в ок­ру­ге 0,08 чел./км2, 2007). Ха­рак­те­рен оча­говый тип рас­се­ле­ния; в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском про­жи­ва­ет св. 50% жи­те­лей края. До­ля гор. на­се­ле­ния вы­со­кая – 79,6% (63,8 в 1959; 81,3 в 1989). Го­рода (тыс. чел., 2007): Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский (195,1), Ели­зо­во (39,8), Ви­лю­чинск (24,5). В ок­ру­ге до­ля гор. на­селе­ния на­мно­го ни­же – 26,9% (38,5% в 1989); ок. 2/3 го­ро­жан про­жи­ва­ют в адм. цен­тре – пос. гор. ти­па Па­ла­на (3,8 тыс. чел.).

Ре­ли­гия. В К. к. дей­ст­ву­ют ок. 90 ре­лиг. объ­е­ди­не­ний, от­но­ся­щих­ся к 16 кон­фес­си­ям (на 1.1.2008). Из 54 ор­га­ни­заций, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных в ка­че­ст­ве юри­дич. ли­ца, 36 при­над­ле­жит Рус. пра­во­слав­ной церк­ви (Кам­чат­ская, Куриль­ская и Алеутская епар­хия бы­ла уч­ре­ж­де­на в 1840, но впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но под­вер­га­лась адм. раз­де­ле­нию. Вновь об­ра­зо­ва­на как са­мо­стоят. Пет­ро­пав­лов­ская и Кам­чат­ская епар­хия в 1993). За­регистрировано по од­ной ор­га­ни­за­ции Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, му­суль­ман, иу­да­и­стов, Церк­ви хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской «Но­вое по­ко­ле­ние» и ба­хаи­тов; дей­ст­ву­ют 5 ор­га­ни­за­ций Церк­ви пол­но­го Еван­ге­лия, 3 – сви­де­те­лей Ие­го­вы, 2 – хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской (пя­ти­де­сят­ни­ки), 2 – еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов.

Ис­то­ри­че­ский очерк. Древ­ней­шие ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки в К. к. от­но­сят­ся к позд­не­му па­лео­ли­ту (5 стоя­нок у Уш­ков­ско­го оз.). Ран­няя уш­ков­ская куль­ту­ра (слой VII; 15–14 тыс. лет на­зад или, воз­мож­но, позд­нее) не име­ет ана­ло­гов; ха­рак­те­ри­зу­ет­ся че­реш­ко­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми ме­та­тель­ных ору­дий, би­фа­са­ми лис­то­вид­ной фор­мы (но­жи и на­ко­неч­ни­ки ко­пий), оваль­ны­ми и кон­це­вы­ми скреб­ка­ми на от­ще­пах, рез­ца­ми, ук­ра­ше­ния­ми; изу­че­ны ок­руг­лые жи­ли­ща пло­ща­дью 40–100 м2 с нес­коль­ки­ми оча­га­ми; на по­се­ле­нии в яме (она и пло­щад­ка ря­дом за­сы­па­ны ох­рой) най­де­но по­гре­бе­ние (кос­ти не со­хра­ни­лись), оде­ж­да по­гре­бён­но­го бы­ла ук­ра­ше­на мно­же­ст­вом пи­ро­фи­ли­то­вых бу­си­нок-под­ве­сок. Для позд­ней уш­ков­ской куль­ту­ры (слой VI; 10–11 тыс. лет на­зад) ха­рак­тер­ны би­фа­сы (лис­то­вид­ные но­жи и уз­кие на­ко­неч­ни­ки ме­та­тель­ных ору­дий), скреб­ки, скрёб­ла-но­жи, кли­но­вид­ные нук­ле­усы, сре­дин­ные и уг­ло­вые рез­цы на от­ще­пах, мак­ро­ору­дия удар­но­го ти­па и скрёб­ла-стру­ги, лаб­рет­ко­вид­ные из­де­лия, под­вес­ки и бу­сы, плит­ки со штри­хов­кой, с кре­сто­об­раз­ным ри­сун­ком, вы­пол­нен­ным ям­ка­ми-точ­ка­ми; жи­ли­ща трёх ти­пов: не­боль­шие уг­луб­лён­ные с оча­га­ми, об­ло­жен­ны­ми кам­ня­ми, и ко­ри­до­ром (гри­бо­вид­ные в плане) или без не­го, оваль­ные на­зем­ные с ко­ст­ри­ща­ми; в жи­ли­щах встре­ча­ют­ся дет­ские за­хо­ро­не­ния (со­хра­ни­лись зу­бы) в ямах, за­хо­ро­не­ние со­ба­ки (близ­ка лай­ке). В фи­наль­но­па­ле­о­ли­ти­че­ском слое V вы­яв­ле­ны оваль­ные и ок­руг­лые на­зем­ные жи­ли­ща с оча­га­ми и на­ход­ки, сход­ные с из­вест­ны­ми по слою VI.

Па­мят­ни­ки ран­не­го не­оли­та из­вест­ны у Уш­ков­ско­го оз. (слои III–IV), воз­ле совр. г. Пе­тро­пав­лов­ск-Кам­чат­ский, в до­ли­не р. Об­лу­ко­ви­на; ха­рак­тер­ны круп­ные приз­ма­тич. нук­ле­усы и пла­сти­ны, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, дро­ти­ков и стрел с вы­тя­ну­тым под­тре­уголь­ным те­лом и пле­чи­ка­ми с вис­лы­ми ши­па­ми, то­по­ры с «уш­ка­ми». На Центр. и Юж. Кам­чат­ке во 2–1-м тыс. до н. э. рас­про­стра­не­на тарь­ин­ская куль­ту­ра. Не­олит Сев. Кам­чат­ки не име­ет чёт­ких признаков [вы­де­ля­ют се­ве­ро­кам­чат­скую (иваш­кин­скую) куль­ту­ру], от­ме­че­ны раз­но­об­раз­ные кон­так­ты с сев. по­бе­режь­ем Охот­ско­го м., Чу­кот­кой. Для Сев. и Зап. Кам­чат­ки от­ме­че­но влия­ние то­ка­рев­ской куль­ту­ры и древ­не­бе­рин­го­мор­ской куль­ту­ры.

На ос­но­ве тарь­ин­ской раз­ви­ва­лась древ­не­итель­мен­ская куль­ту­ра; вы­де­ля­ет­ся ран­ний этап (кро­ноц­кий; 1-е тыс. н. э.) и позд­ний (2-е тыс.) со сред­не­кам­чат­ским (ни­куль­ским) и юж­но­кам­чат­ским (на­лы­чев­ским) ва­ри­ан­та­ми. Кро­ноц­кий этап пред­став­лен на­ко­неч­ни­ка­ми (че­реш­ко­вы­ми, ром­бо­вид­ны­ми, лис­то­вид­ны­ми с при­ос­т­рён­ным, пря­мым или во­гну­тым на­са­дом), но­жа­ми («гор­ба­ты­ми», уз­ко- и ши­ро­ко­клин­ко­вы­ми, оваль­ны­ми с вы­де­лен­ной ру­ко­ятью, шли­фо­ван­ны­ми, оваль­ны­ми би­фа­са­ми), скреб­ка­ми (кон­це­вы­ми с на­са­дом, гру­ше­вид­ны­ми, оваль­ны­ми, круг­лы­ми, бо­ко­вы­ми), ост­ро­обуш­ко­вы­ми тёс­ла­ми и до­ло­та­ми с тре­уголь­ным или асим­мет­рич­но-вы­пук­лым по­пе­реч­ным се­че­ни­ем, про­кол­ка­ми с вы­де­лен­ны­ми ру­ко­ятя­ми, кос­тя­ны­ми и ро­го­вы­ми зуб­ча­ты­ми и по­во­рот­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми гар­пу­нов, де­та­ля­ми нарт и сту­па­тель­ных лыж, из­де­лия­ми из де­ре­ва, бе­ре­сты, ки­то­во­го уса, тра­вы, ко­жи. В позд­нем эта­пе по­яв­ля­ют­ся кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки с па­зом для вкла­ды­ше­во­го ка­мен­но­го ост­рия, ка­мен­ные тёс­ла с лин­зо­вид­ным се­че­ни­ем, гру­зи­ла, же­лез­ные но­жи. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ры­бо­лов­ст­во, охо­та на су­хо­пут­ных и мор­ских жи­вот­ных, птиц, со­би­ра­тель­ст­во (см. так­же Итель­ме­ны).

На сев.-зап. по­бе­ре­жье п-ова Кам­ча­тка вы­де­ля­ют­ся па­мят­ни­ки ти­па Те­ви (1-е тыс. н. э.), про­ис­хо­ж­де­ние и куль­тур­ная при­над­леж­ность ко­то­рых дис­кус­си­он­на; име­ют ана­ло­ги в древ­не­итель­мен­ской и в древ­не­ко­ряк­ской куль­ту­рах, ряд эле­мен­тов ха­рак­те­рен для древ­не­эс­ки­мос­ской, але­ут­ской и охот­ской куль­тур. По­бе­ре­жье Бе­рин­го­ва м. се­вер­нее мы­са Олю­тор­ский бы­ло на­се­ле­но пред­ка­ми ке­ре­ков.

На по­бе­ре­жье Пен­жин­ской гу­бы сто­ян­ки древ­не­ко­ряк­ской куль­ту­ры су­ще­ст­во­ва­ли с сер. 1-го тыс. н. э., по­се­ле­ния Зап. Кам­чат­ки от­но­сят­ся к атар­ган­ской ста­дии (10–13 вв.) и об­ра­зу­ют тер­ри­то­ри­аль­но-хро­но­ло­ги­че­ский «пен­жин­ский» ва­ри­ант; юго-вост. гра­ни­цей бы­ла р. Пус­тая; по вост. по­бе­ре­жью их сто­ян­ки к югу дос­ти­га­ют Укин­ской гу­бы (см. так­же Ко­ря­ки). В ма­те­риа­лах древ­не­ко­ряк­ской куль­ту­ры фик­си­ру­ют­ся эле­мен­ты куль­ту­ры Пу­нук, в вост. час­ти – куль­ту­ры Ту­ле.

Кам­чат­ские куль­ту­ры 2-го тыс. н. э. име­ли ши­ро­кие свя­зи с куль­ту­ра­ми Але­ут­ских и Ку­риль­ских о-вов. Во 2-й пол. 2-го тыс. ус­та­но­ви­лись кон­так­ты юж­но­кам­чат­ских итель­ме­нов с ай­на­ми Сев. Ку­риль­ских ост­ро­вов.

Про­ник­но­ве­ние рус. зем­ле­про­ход­цев на зем­ли вдоль по­бе­ре­жья п-ова Кам­чат­ка и на р. Кам­чатка от­но­сит­ся к сер. 17 в.: экс­пе­ди­ции М. В. Ста­ду­хи­на в 1650, И. М. Руб­ца (Бак­шее­ва) в 1661–63 и др. В глубь полу­ост­ро­ва впер­вые про­шла экс­пе­ди­ция В. В. Ат­ла­со­ва (1697–99), ре­зуль­та­том её ста­ли со­став­лен­ные Ат­ла­со­вым «ска­ски» (1700 и 1701).

В 1708–31 при­сое­ди­нён­ные к Рус. гос-ву кам­чат­ские зем­ли вхо­ди­ли в со­став Якут­ско­го у. Си­бир­ской губ., наи­бо­лее круп­ны­ми по­се­ле­ния­ми бы­ли ост­ро­ги Верх­не­кам­чат­ский (за­ло­жен от­ря­дом В. В. Ат­ла­со­ва в 1697), Ниж­не­кам­чат­ский (Т. Ко­бе­ле­вым в 1703), Боль­ше­рец­кий (в 1700-х гг.). Нас. ок. 20–25 тыс. чел. (ру­беж 17–18 вв.). В 18 в. про­дол­жа­лась ко­ло­ни­за­ция кам­чат­ских зе­мель: Боль­шой Кам­чат­ский на­ряд (1718–19), во­ен. экс­пе­ди­ции А. Ф. Шес­та­ко­ва – Д. И. Пав­луц­ко­го (1733–39). Экс­пе­ди­ци­ей В. И. Бе­рин­га от­кры­ты Ко­ман­дор­ские о-ва (1741). Ра­бо­ты по изу­че­нию зе­мель по­лу­ост­ро­ва ве­лись Кам­чат­ски­ми экс­пе­ди­ция­ми, Сев.-вост. сек­рет­ной экс­пе­ди­ци­ей П. К. Кре­ни­цы­на – М. Д. Ле­ва­шо­ва (1768–1769) и Сев.-вост. гео­гра­фич. и ас­тро­но­мич. мор­ской и су­хо­пут­ной экс­пе­ди­ци­ей И. И. Бил­линг­са – Г. А. Са­ры­че­ва (1785–94).

В 1731–83 п-ов Кам­чат­ка и при­ле­гаю­щие к не­му ост­ро­ва и зем­ли вхо­ди­ли в Охот­ское при­мор­ское управ­ле­ние (адм. центр – г. Охотск, в 1753–64 – Ана­дыр­ский ост­рог) в со­ста­ве Си­бир­ской (1731–1764) и Ир­кут­ской (1764–83) гу­бер­ний, в 1783–1803 – в Ир­кут­скую губ. (в 1783–1796 – Ир­кут­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во); в 1812–49 со­став­ля­ли Кам­чат­ское при­мор­ское управ­ле­ние (адм. центр – Пе­тро­пав­лов­ский Порт) Ир­ку­тской губ., в 1856–1909 вхо­ди­ли в При­мор­скую об­ласть. В 1803–12, 1849–56 и 1909–22 су­ще­ст­во­ва­ла Кам­чат­ская об­ласть. В 1-й пол. 19 в. в ос­во­е­нии тер­ри­то­рии уча­ст­во­ва­ла Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ская ком­па­ния, ко­то­рая за­ни­ма­лась пе­ре­се­ле­ни­ем кре­сть­ян, раз­ви­ти­ем пуш­но­го и рыб­но­го про­мы­слов. В сер. 19 в. на Кам­чат­ке по­яви­лись эве­ны.

С ус­та­нов­ле­ни­ем сов. вла­сти на Кам­чат­ке бы­ла об­ра­зо­ва­на Кам­чат­ская гу­бер­ния (1922–26), ко­то­рая в 1926 вош­ла в Даль­не­во­сточ­ный край, со­ста­вив его Кам­чат­ский ок­руг (1926–32). Кам­чат­ский окр. де­лил­ся на 8 рай­онов: Чу­кот­ский, Ана­дыр­ский, Ка­ра­гин­ский, Пен­жин­ский, Пе­тро­пав­лов­ский, Ти­гиль­ский, Усть-Кам­чат­ский, Усть-Боль­ше­рец­кий. Соз­да­ны нац. рай­оны: Бы­ст­рин­ский Ла­мут­ский ту­зем­ный (1926), Ти­гиль­ский ко­ряк­ский ко­че­вой ту­зем­ный (1927), Пен­жин­ский (1928), на Ко­ман­дор­ских о-вах – Але­ут­ский ост­ров­ной ту­зем­ный р-н (1928). В 1930 на тер­ри­то­рии Кам­чат­ско­го окр. об­ра­зо­ва­ны Ко­ряк­ский и Чу­кот­ский нац. ок­ру­га. В 1932–2007 вновь су­ще­ст­во­ва­ла Кам­чат­ская обл. В 1920-х гг. на­ча­лось ак­тив­ное раз­ви­тие рыб­ной пром-сти, в ию­ле 1927 об­ра­зо­ва­но Ак­цио­нер­ное Кам­чат­ское об-во, до 50% ры­бо­лов­ных уча­ст­ков при­хо­ди­лось на япон. кон­цес­сии. Шло строи­тель­ст­во транс­порт­но­го фло­та. На­ча­лись раз­ра­бот­ки уг­ля в Ана­ды­ре и Кор­фе.

Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993), са­мо­сто­ят. субъ­ек­том в со­ста­ве РФ стал Ко­ряк­ский ав­то­ном­ный ок­руг. По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма, про­шед­ше­го 23.10.2005 на тер­ри­то­рии Кам­чат­ской обл. и Ко­ряк­ско­го ав­то­ном­но­го окр., 12.6.2006 был при­нят Фе­де­раль­ный кон­сти­ту­ци­он­ный за­кон об объ­е­ди­не­нии этих субъ­ек­тов с 1.7.2007 в но­вый субъ­ект РФ – Кам­чат­ский край.

Хо­зяй­ст­во. К. к. вхо­дит в Даль­не­во­сточ­ный эко­но­мич. р-н. Объ­ём пром. про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти в 5,8 раза пре­вы­шает объ­ём с.-х. про­дук­ции (в ок­ру­ге – в 22,9 раза, 2006). К. к. вы­де­ля­ет­ся бо­га­тей­ши­ми мор. био­ре­сур­са­ми (про­мы­сло­вые по­ро­ды рыб, кам­чат­ский краб); обес­пе­чи­ва­ет ок. 19% рос. уло­ва ры­бы и мо­ре­про­дук­тов, св. 16% про­из-ва то­вар­ной пи­ще­вой рыб­ной про­дук­ции (вклю­чая рыб­ные кон­сер­вы). За­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в РФ по объ­ё­мам до­бы­чи дра­го­цен­ных ме­тал­лов (пла­ти­на, зо­ло­то).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%, 2005): ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­вод­ст­во 20,0 (в ок­ру­ге 20,8), оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 12,1 (3,5), гос. управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­ен. безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 9,4 (10,8), про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 8,9 (2,4), об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 8,0 (8,1), здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 7,6 (6,8), транс­порт и связь 6,5 (4,0), сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 5,8 (2,1), об­ра­зо­ва­ние 5,6 (4,7), опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,0 (3,8), строи­тель­ст­во 4,1 (2,0), до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 4,0 (29,9), др. ви­ды дея­тель­но­сти 3,0 (1,1). Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная – 76,1 (в ок­ру­ге 56,2), гос. и му­ни­ци­паль­ная – 12,3 (30,9), об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) – 5,1 (5,2), про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти – 6,4 (7,7).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 205 тыс. чел. (в т. ч. в ок­ру­ге 13 тыс. чел., 2006), из них св. 90% (93,6%) за­ня­ты в эко­номи­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния (%): сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­вод­ст­во 14,4 (в ок­ру­ге 19,9), оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 12,7 (3,4), об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 10,7 (9,7), об­ра­зо­ва­ние 9,1 (12,7), транс­порт и связь 8,5 (8,0), опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 7,7 (4,7), здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,9 (8,2), про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 5,3 (7,3), пре­дос­тав­ле­ние др. ком­му­наль­ных, со­ци­аль­ных и пер­со­наль­ных ус­луг 4,4 (3,7), строи­тель­ст­во 4,2 (1,7), гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,5 (0,2), до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 0,9 (5,9), др. ви­ды дея­тель­но­сти 12,7 (14,6).

Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 9,1% (в ок­ру­ге 6,4%). Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 13,9 тыс. руб. в ме­сяц (но­яб. 2007; сред­ние по РФ), од­на­ко из-за вы­со­ких цен на про­до­вольств. и пром. то­ва­ры (про­жи­точ­ный ми­ни­мум в К. к. – один из са­мых вы­со­ких в РФ) 27,1% нас. К. к. и св. 25% нас. ок­ру­га име­ют до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма (2006).

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём пром. про­дук­ции со­ста­вил 23,6 млрд. руб. (в т. ч. в ок­ру­ге 3,9 млрд. руб., 2006); 51,5% (в ок­ру­ге 28,8%) при­хо­дит­ся на про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 36,5% (23,2%) – на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, 11,3% (48,0%) – на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (из них ок. 5% – то­п­лив­но-энер­ге­ти­чес­кие). В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (%) до­ми­ни­ру­ет пи­ще­вая пром-сть (гл. обр. рыб­ная от­расль) – 73,7 (в ок­ру­ге – 99,4); на ма­ши­но­строе­ние при­хо­дит­ся 19,8, на де­ре­во­об­ра­бот­ку, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­из-во и по­ли­гра­фич. дея­тель­ность – 1,8, др. от­рас­ли – 4,7.

До­бы­ва­ют при­род­ный газ (табл. 1; Кшук­ское ме­сто­ро­ж­де­ние; ли­цен­зию на до­бы­чу име­ет ком­па­ния «Кам­чат­газ­пром»; под­го­тов­ле­но к раз­ра­бот­ке Ниж­не­квак­чик­ское ме­сто­ро­ж­де­ние). На шель­фе Охот­ско­го м. об­на­ру­же­ны неф­те­га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния, ком­па­ни­ей «Рос­нефть» совм. с «Korea National Oil Company» ве­дут­ся раз­ве­доч­ные ра­бо­ты. В ок­ру­ге ве­дёт­ся до­бы­ча бу­ро­го (Корф­ское, Па­лан­ское ме­сто­ро­ж­де­ния) и ка­мен­но­го (Ти­гиль­ское, Го­ре­лов­ское ме­сто­ро­ж­де­ния) уг­ля. Го­то­вит­ся к экс­плуа­та­ции (2008) Кру­то­го­ров­ское ме­сто­ро­ж­де­ние ка­мен­но­го уг­ля (Со­бо­лев­ский р-н).

Энер­ге­ти­ка – од­на из осн. от­рас­лей К. к. Ге­не­ри­рую­щие мощ­но­сти на­хо­дят­ся гл. обр. под управ­ле­ни­ем Даль­не­во­сточ­ной энер­ге­ти­че­ской управ­ляю­щей ком­па­нии и её фи­лиа­лов. Дей­ст­ву­ют: Кам­чат­ские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (395 МВт; Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский), Пау­жет­ская (14,5 МВт; Усть-Боль­ше­рец­кий р-н), Верх­не­мут­нов­ская (12 МВт) и Мут­нов­ская (50 МВт; стро­ит­ся, 2008, 2-я оче­редь; обе – в Ели­зов­ском р-не; ком­па­ния «Гео­терм») Гео­ТЭС; кас­кад ма­лых Тол­ма­чёв­ских ГЭС (20,6 МВт; Усть-Боль­ше­рец­кий р-н; ком­па­ния «Кам­чат­ский га­зо­энер­ге­тич. ком­плекс»); ди­зель­ные элек­тро­стан­ции в сё­лах Миль­ко­во (4 МВт) и Усть-Боль­ше­рецк (4,6 МВт), ма­лая ГЭС на р. Бы­ст­рая (1,7 МВт; Бы­ст­рин­ский р-н) и др. Еди­ной энер­го­сис­те­мы в крае не су­ще­ст­ву­ет; на его тер­ри­то­рии сло­жил­ся ряд ло­каль­ных энер­го­сис­тем рай­онов: Цен­траль­но­го (Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский, Ели­зов­ский и час­тич­но Миль­ков­ский рай­оны) и Усть-Боль­ше­рец­ко­го (в 2005 со­еди­нён с Цен­траль­ным), Усть-Кам­чат­ско­го, Со­бо­лев­ско­го, Але­ут­ско­го. Для сни­же­ния за­ви­си­мо­сти элек­тро­стан­ций (пре­ж­де все­го Кам­чат­ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) от при­воз­но­го ма­зу­та и пе­ре­во­да их на собств. то­п­ли­во (при­род­ный газ) стро­ит­ся (2008) га­зо­про­вод Кшук­ское ме­сто­ро­ж­де­ние – Со­бо­ле­во – Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский. Под­го­тов­ле­ны про­ек­ты раз­ви­тия гео­тер­маль­ной энер­ге­ти­ки, по­зво­ляю­щие уве­ли­чить мощ­ность Гео­ТЭС до 270 МВт. В Ели­зов­ском р-не для те­п­ло­снаб­же­ния на­се­лён­ных пунк­тов ис­поль­зу­ют­ся тер­маль­ные во­ды.

Цвет­ная ме­тал­лур­гия раз­ви­ва­ет­ся гл. обр. на тер­ри­то­рии ок­ру­га, час­тич­но – в центр. час­ти края. Круп­ней­шие пред­при­ятия по до­бы­че пла­ти­ны, зо­ло­та и се­реб­ра (вхо­дят в груп­пу ком­па­ний «Ре­но­ва»): «Ко­ряк­ге­ол­до­бы­ча» (1992; 2-е ме­сто по до­бы­че пла­ти­ны в РФ по­сле «Но­риль­ско­го Ни­ке­ля»; ок. 2,5 т пла­ти­ны в 2006; раз­ра­ба­ты­ва­ет ме­сто­ро­ж­де­ние Лих­те­ри­на­во­ян на уча­ст­ках «Ле­дя­ной», «Лев­ты­ри­ны­ва­ям» и др.) и «Зо­ло­то Кам­чат­ки» [раз­ра­бот­ка зо­ло­тых и зо­ло­то­се­реб­ря­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, в т. ч. Агин­ско­го (Бы­ст­рин­ский р-н; до­бы­то 1,2 т зо­ло­та и 0,5 т се­реб­ра в 2006), близ ко­то­ро­го дей­ст­ву­ет гор­но-обо­га­тит. ком­би­нат (мощ­ность 3 т зо­ло­та в год); под­го­тов­ле­но к ос­вое­нию Аме­ти­сто­вое зо­ло­то­руд­ное ме­сто­ро­ж­де­ние]. Близ Аса­чин­ско­го зо­ло­то­руд­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния брит. ком­па­ни­ей «Trans-Siberian Gold» стро­ит­ся (2008) обо­га­тит. ком­би­нат. До­бы­ва­ют так­же мед­но-ни­ке­ле­вые ру­ды (ме­сто­ро­ж­де­ние Ша­нуч раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ком­па­ни­ей «Гео­тех­но­ло­гия»; ок. 8 тыс. т ру­ды в 2006).

Ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятия края спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся гл. обр. на су­до­строе­нии и су­до­ре­мон­те (ори­ен­ти­ро­ва­ны в осн. на ну­ж­ды рыб­ной пром-сти), в т. ч. «Пе­тро­пав­лов­ская су­до­верфь» в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском. Лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть пред­став­ле­на ря­дом мел­ких и сред­них пред­при­ятий по за­го­тов­ке и об­ра­бот­ке дре­ве­си­ны. Раз­ра­бо­тан про­ект строи­тель­ст­ва ле­со­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са в пос. Ат­ла­со­во (Усть-Кам­чат­ский р-н), а так­же соз­да­ния пред­при­ятий по про­из-ву боль­ше­фор­мат­ной и об­ли­цо­воч­ной фа­не­ры.

Рыб­ная пром-сть – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей эко­но­ми­ки К. к. До­бы­ва­ет­ся св. 350 тыс. т трес­ки, ок. 115 тыс. т ло­со­ся (2006); так­же мин­тай, пал­тус, тер­пуг, кам­ба­ла. Круп­ней­шие пред­при­ятия: «Оке­ан­рыб­флот», «Кам­чат­рыб­пром», «Ак­рос» (все – в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском). Круп­ные ры­бо­кон­серв­ные за­во­ды в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском и Усть-Кам­чат­ске. Св. 80% вы­лов­лен­ной ры­бы сра­зу пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих су­дах и на­прав­ля­ет­ся на экс­порт.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот К. к. 201,2 млн. долл. США (2006), в т. ч. экс­порт 144,0 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся гл. обр. рыб­ная про­дук­ция (ок. 82% стои­мо­сти; св. 90% объ­ё­ма со­став­ля­ют мо­ро­же­ная ры­ба и по­лу­фаб­ри­ка­ты низ­кой сте­пе­ни пе­ре­ра­бот­ки), лом чёр­ных ме­тал­лов (в т. ч. спи­сан­ные мор. су­да для ути­лиза­ции). В им­пор­те пре­об­ла­да­ет про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (ок. 80%) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (8,0%), хи­мич. пром-сти (6,5%). Осн. тор­го­вые парт­нё­ры – Рес­пуб­ли­ка Ко­рея, Япо­ния, США, Ки­тай.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. При­род­но-кли­ма­тич. осо­бен­но­сти тер­ри­то­рии ог­ра­ни­чи­ва­ют раз­ви­тие с.-х. про­из-ва. Сто­и­мость с.-х. про­дук­ции 4097 млн. руб. (в т. ч. про­дук­ция ок­ру­га 169 млн. руб., 2006), из них св. 73% (в ок­ру­ге ок. 60%) стои­мо­сти про­дук­ции при­хо­дит­ся на рас­те­ние­вод­ст­во. С.-х. уго­дья за­ни­ма­ют 0,2% пло­ща­ди края, из них паш­ня – ок. 50%; в ок­ру­ге до­ля с.-х. уго­дий ме­нее 0,1% тер­ри­то­рии. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то те­п­лич­ное ово­ще­вод­ст­во; вы­ра­щи­ва­ют так­же кар­то­фель (табл. 2). Раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней, до­маш­нюю пти­цу (таб­ли­цы 3, 4); раз­ви­то кле­точ­ное зве­ро­вод­ст­во, рас­про­стра­не­но тра­ди­ци­он­ное для ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов Край­не­го Се­ве­ра оле­не­вод­ст­во (33,8 тыс. го­лов в 2006; ха­рак­тер­на от­ри­ца­тель­ная ди­на­ми­ка по­го­ло­вья).

Пре­об­ла­даю­щая часть с.-х. уго­дий (ок. 90%) от­но­сит­ся к зем­лям с.-х. ор­га­ни­заций; ос­тав­шую­ся часть за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств и лич­но­го поль­зо­ва­ния гра­ж­дан. Дей­ст­ву­ют ок. 20 с.-х. пред­при­ятий, св. 60 тыс. кре­сть­ян­ских и лич­ных под­соб­ных хо­зяйств на­се­ле­ния. Сре­ди круп­ных с.-х. пред­при­ятий – «Пио­нер­ское» (близ Пе­тро­пав­лов­ска-Кам­чат­ско­го; пти­це­вод­ст­во), «За­реч­ное» (Ели­зов­ский р-н; мо­ло­ко, кар­то­фель, ово­щи), «Ели­зов­ский сви­но­ком­плекс»; соз­да­ны 2 пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих с.-х. коо­пе­ра­ти­ва: «Со­бо­лев­ский» (Со­бо­лев­ский р-н) и «Кру­то­бе­регов­ский» (Усть-Кам­чат­ский р-н). Вся про­из­во­ди­мая про­дук­ция по­треб­ля­ет­ся внут­ри края.

Сфе­ра ус­луг. Зна­чит. рек­реа­ци­он­ный по­тен­ци­ал тер­ри­то­рии – мно­же­ст­во по­тух­ших и дей­ст­вую­щих вул­ка­нов, го­ря­чих и хо­лод­ных ми­нер. ис­точ­ни­ков, гей­зе­ры – спо­соб­ст­ву­ет раз­ви­тию ту­риз­ма. В 2006 ре­ги­он по­се­ти­ли ок. 40 тыс. ту­ри­стов, из них ок. 15 тыс. – иностр. гра­ж­да­не (в т. ч. ок. 60% из Япо­нии и США, а так­же из Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, Ка­на­ды, Ав­ст­ра­лии). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ту­ры – пе­ше­ход­ные, кон­ные, вер­то­лёт­ные, ры­бо­лов­ные, охот­ни­чьи. В Ели­зов­ском р-не – Па­ра­тун­ская рек­реа­ци­он­ная зо­на (ок. 20 баз от­ды­ха и са­на­то­ри­ев об­щей вме­сти­мо­стью бо­лее 850 мест). Из-за не­хват­ки мест раз­ме­ще­ния ту­ри­стов в Бы­ст­рин­ском, Ели­зов­ском рай­онах на юге края соз­да­ют­ся (2008) но­вые объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры.

Транс­порт. В транс­порт­ной сис­те­ме края клю­че­вую роль иг­ра­ют мор­ской и ав­то­мо­биль­ный ви­ды транс­пор­та. Мор. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет гру­зо­вые пе­ре­воз­ки; ре­гу­ляр­ные пас­са­жир­ские мор­ские пе­ре­воз­ки не вы­пол­ня­ют­ся (с 1992). Осн. мор. тор­го­вый порт – Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский (че­рез не­го про­из­во­дит­ся за­воз осн. час­ти гру­зов края; в 2006 пе­ре­ра­бо­та­но св. 800 тыс. т гру­зов). Дей­ст­ву­ют так­же порт Усть-Кам­чатск (в устье су­до­ход­ной р. Кам­чат­ка; гру­зо­обо­рот ок. 3 тыс. т гру­зов в год; гл. обр. на­сып­ные гру­зы, кон­тей­не­ры), пор­то­вые пунк­ты на по­бе­ре­жье: Ок­тябрь­ский, Па­ла­на, Усть-Хай­рю­зо­во, Ос­со­ра, Корф, Па­ха­чи. Раз­ра­бо­тан про­ект по ор­га­ни­за­ции мар­шрут­ной се­ти, объ­е­ди­няю­щей при­бреж­ные на­се­лён­ные пунк­ты края с г. Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский. Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог об­ще­го поль­зо­ва­ния с твёр­дым по­кры­ти­ем 1694 км (в т. ч. в ок­ру­ге 130 км; 2006). Ав­то­до­рож­ная сеть раз­ви­та гл. обр. в центр. час­ти Кам­чат­ско­го п-ова. Осн. трас­сы: Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский – Усть-Кам­чатск, Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский – Усть-Боль­ше­рецк – пос. Ок­тябрь­ский. Авиац. транс­порт иг­ра­ет важ­ную роль из-за слож­но­го гор­но­го рель­е­фа ме­ст­но­сти, боль­шой уда­лён­но­сти друг от дру­га на­се­лён­ных пунк­тов края. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Пе­тро­пав­лов­ска-Кам­чат­ско­го – в г. Ели­зо­во.

Здра­во­охра­не­ние. В К. к. на­счи­ты­ва­ет­ся 23 боль­ни­цы, 17 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ний, 12 стан­ций и от­де­ле­ний ско­рой мед. по­мо­щи, 5 дис­пан­се­ров, 4 сто­ма­то­ло­гич. по­ли­кли­ни­ки, 17 фельд­шер­ско-аку­шер­ских пунк­тов; на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей – 83,4 (в т. ч. 45,7 – в ок­ру­ге), лиц ср. мед. пер­со­на­ла – 94,7, боль­нич­ных ко­ек – 407,3 (в т. ч. 295,5 – в ок­ру­ге) (2006). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тыс. жит. со­став­ля­ет 1472,5 слу­чая; хро­нич. ал­ко­го­лиз­мом (в т. ч. ал­ко­голь­ные пси­хо­зы) – 166,4, ту­бер­ку­лё­зом – 58,6 на 100 тыс. жит. (2006). Осн. при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (49,9%), трав­мы и от­рав­ле­ния (16,5%), зло­ка­чест­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния (14,5%) (2006). Баль­нео­ло­гич. ку­рор­ты: На­чи­ки, Па­ра­тун­ка.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В крае дей­ст­ву­ют св. 120 сред­них школ, ок. 10 кол­лед­жей и ли­це­ев. Гл. ву­зы, на­уч. уч­реж­де­ния, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Пет­ро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском. Дей­ст­ву­ют так­же: Ко­ряк­ская ок­руж­ная б-ка в пос. гор. ти­па Па­ла­на, Эт­но­куль­тур­ный центр кам­ча­да­лов (от­крыт в 1978, с. Миль­ко­во), Бы­ст­рин­ский эт­но­гра­фич. му­зей (от­крыт в 1982, с. Эссо), Ели­зов­ский гос. му­зей по­ли­тич. гео­гра­фии (1985), Ко­ряк­ский ок­руж­ной крае­ведч. му­зей (от­крыт в 1991, пос. Па­ла­на), Але­ут­ский крае­ведч. му­зей (с. Ни­коль­ское Але­ут­ско­го р-на) и др.; Ин-т кос­мо­фи­зич. ис­сле­до­ва­ний и рас­про­стра­не­ния ра­дио­волн в с. Па­ра­тун­ка Ели­зов­ско­го р-на, Кам­чат­ский гид­ро­фи­зич. ин-т (г. Ви­лю­чинск), НИИ с. х-ва (пос. Со­снов­ка Ели­зов­ско­го р-на).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие крае­вые из­да­ния: га­зе­ты – «Но­вая кам­чат­ская прав­да» (с 1918, вы­хо­дит еже­не­дель­но, ти­раж 5 тыс. экз.), «Кам­чат­ское вре­мя» (с 1996, еже­не­дель­но, 12 тыс. экз.), «Кам­чат­ский край» (с 2006), «Еже­днев­ные кам­чат­ские но­во­сти», де­ло­вой еже­не­дель­ник «Кам­чат­ка се­го­дня» (8 тыс. экз.), все в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском; гор. га­зе­ты – «Ели­зов­ский вест­ник», «Па­но­ра­ма Ели­зо­во» (обе – в г. Ели­зо­во), «Ви­лю­чин­ская газе­та» (г. Ви­лю­чинск) и др. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Кам­чат­ка», «При­чал», «Лу­ко­мо­рье-ТВ» и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. В ста­рей­шем го­ро­де К. к. Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском сохранились до­ма в сти­ле мо­дерн (в т. ч. зда­ние совр. крае­ведч. му­зея, 1910; па­мят­ник «Ча­сов­ня», 1912; оба – ин­же­нер-арх. К. А. За­ра­нек). У вхо­да в Ава­чин­скую гу­бу – Пе­тро­пав­лов­ский ма­як (со­б­ран из чу­гун­ных сег­мен­тов в 1897). На мес­те Ниж­не­кам­чат­ско­го ост­ро­га (близ г. Усть-Кам­чатск) со­хра­ни­лась де­рев. Ус­пен­ская ц. (1732; пер­вый пра­во­слав­ный храм на Кам­чат­ке). В 2000-е гг. в К. к. ве­дёт­ся строи­тель­ст­во де­ло­вых и ком­мерч. зда­ний, баз от­ды­ха (в т. ч. в пос. Па­ра­тун­ка), кот­тедж­ных по­сёл­ков; воз­ве­де­ны Дом офи­це­ров, спор­тив­но-оз­до­ро­вит. ком­плекс с ак­ва­пар­ком в Ви­лю­чин­ске, Свя­то-Тро­иц­кий со­бор в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском, ча­сов­ня в Ели­зо­ве и др.

Проф. ху­дож. твор­че­ст­во в К. к. воз­ни­ка­ет в сер. 20 в. (ху­дож­ни­ки А. Ф. Ви­но­ку­ров, Е. Т. Гор­ба­тен­ко, Ф. Г. Дья­ков, П. Р. Ели­зов, Ю. Е. Кол­да­ев). С сер. 1960-х – 1970-х гг. ра­бо­та­ют: жи­во­пис­цы В. А. Бе­лых, Ю. Н. Ви, В. И. Во­ро­ши­лов, Ю. И. Гри­цен­ко, В. Г. Де­ни­сов, В. Н. Ефи­мов, М. А. Лу­зин, В. П. Со­ко­лов-Шир­шов, С. А. Сте­па­нов, Ф. Б. Те­би­ев, В. М. Триш­кин, В. А. Шо­хин; скульп­то­ры и жи­во­пис­цы С. П. Ка­за­рян, А. И. Пи­ро­жен­ко; гра­фи­ки Г. Ф. Мо­ро­зов, А. Н. Тур­чев­ский. Ис­кус­ст­во на­ро­дов К. к. пред­став­ле­но вы­шив­кой би­се­ром, ап­пли­ка­ция­ми из ко­жи, мо­заи­кой из ме­ха, пле­те­ни­ем из тра­вы. С сер. 20 в. ра­бо­та­ют нар. ма­сте­ри­цы О. К. Оле­лей, А. И. По­по­ва, Я. А. Тнель­хут, А. П. Тю­мен­це­ва, Е. Т. Ува­ро­ва, М. Н. Че­чу­ли­на, ма­стер Г. М. Кле­мин. Эт­но­куль­тур­ные цен­тры – итель­мен­ский в с. Миль­ко­во, «Мэ­нэ­дек» у с. Анав­гай (вос­соз­да­на об­ста­нов­ка тра­диц. стой­би­ща с эвен­ски­ми и ко­ряк­ски­ми жи­ли­ща­ми, ра­бо­та­ют нар. мас­те­ра по вы­дел­ке и об­ра­бот­ке олень­их шкур, резь­бе по де­ре­ву, кос­ти). Мас­тер­ские нар. про­мы­слов в пос. Па­ла­на, сё­лах Ков­ран, Сла­ут­ное и др.

Му­зы­ка. Те­атр. Ос­но­ву муз. куль­ту­ры со­став­ля­ют тра­ди­ции ко­рен­но­го на­се­ле­ния (гл. обр. ко­ря­ков, итель­ме­нов, кам­ча­да­лов, эве­нов, але­утов, чук­чей) и фольк­лор пе­ре­се­лен­цев (рус­ских, ук­ра­ин­цев, та­тар, бе­ло­ру­сов, ко­рей­цев, чу­ва­шей и др.). Нац. тра­ди­ции под­дер­жи­ва­ют­ся мно­го­числ. эт­но­гра­фич. кол­лек­ти­ва­ми раз­ных рай­онов К. к. В 1957 в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском ос­но­ва­на фи­лар­мо­ния, в 1967 – Кам­чат­ская хо­ро­вая ка­пел­ла, в 1973–81 ра­бо­тал сим­фо­нич. ор­кестр, с 1986 функ­цио­ни­ру­ет Кам­чат­ский ка­мер­ный ор­кестр (с 1997 им. Г. А. Ав­ва­ку­мо­ва). В 1969 в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском по­став­лен ба­лет «Эмэм Кутх» Б. Е. Гоф­ма­на, соз­дан­ный для ко­ряк­ско­го ан­самб­ля «Мэн­го» (в 1974–90 в со­ста­ве фи­лар­мо­нии, с 1999 гос. ака­де­ми­че­ский). Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли, с 1984 – фес­ти­валь ис­кусств «Кам­чат­ская вес­на», с 1987 в пос. Ков­ран Ти­гиль­ско­го р-на – итель­мен­ский об­ря­до­вый празд­ник «Ал­ха­ла­лай». Сре­ди му­зы­кан­тов – ком­по­зи­тор Г. И. Не­ли­по­вич, хор­мей­сте­ры Н. В. Коз­но­ва, Е. И. Мо­ро­зов, пиа­ни­сты С. А. Быч­ков, В. Т. Крав­чен­ко, скри­па­чи Л. Л. Зи­не­вич, Н. А. Са­чен­ко, скри­пач и ди­ри­жёр А. Ги­лёв.

В Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском ра­бо­та­ют те­ат­ры: дра­мы и ко­ме­дии (с 1933), ку­коль­ный (с 1980).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)