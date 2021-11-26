КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­роп. час­ти Рос­сии, к юго-за­па­ду от Мо­ск­вы.

Вхо­дит в Центр. фе­де­раль­ный ок­руг. Пл. 29,8 тыс. км2. Нас. 1009,0 тыс. чел. (2007; 938,0 тыс. в 1959, 1066,8 тыс. в 1989). Адм. центр – г. Ка­лу­га. Адм.-терр. де­ле­ние: 24 рай­она, 19 го­ро­дов, 10 по­сёл­ков гор. ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. Сис­те­ма ор­га­нов гос. вла­сти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Ка­луж­ской об­лас­ти (1996). Гос. власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дат. со­б­ра­ни­ем, пра­ви­тель­ст­вом, гу­бер­на­то­ром об­лас­ти, др. ор­га­на­ми, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти.

За­ко­но­дат. со­б­ра­ние К. о. – по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти. Со­сто­ит из 40 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­ра­тель­но­го пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии сро­ком на 5 лет. Выс­ший ис­пол­нит. ор­ган гос. вла­сти – пра­ви­тель­ст­во. Фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во и ру­ко­во­дит его дея­тель­но­стью гу­бер­на­тор об­лас­ти – выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми За­ко­но­дат. со­б­ра­ни­ем по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ. В слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных фе­де­раль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, обя­зан­но­сти гу­бер­на­то­ра ис­пол­ня­ет ви­це-гу­бер­на­тор, на­зна­чае­мый гу­бер­на­то­ром об­лас­ти.

При­ро­да. Рель­еф. К. о. рас­по­ло­же­на в центр. час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны. Рель­еф име­ет рав­нин­ный ха­рак­тер (пе­ре­пад вы­сот ок. 170 м). На се­ве­ре и за­па­де об­лас­ти, в пре­де­лах Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти, пре­об­ла­да­ют хол­ми­стые и гря­до­во-хол­ми­стые мо­рен­ные рав­ни­ны об­лас­ти мо­с­ков­ско­го оле­де­не­ния; к югу от них сфор­ми­ро­ва­лись пло­ские низ­мен­ные зан­д­ровые рав­ни­ны (Брян­ско-Жиз­д­рин­ское По­ле­сье, Угор­ско-Про­твин­ская ни­зи­на); на вос­то­ке и юго-вос­то­ке, в сев.-зап. час­ти Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти (выс. до 275 м – выс­шая точ­ка К. о.) гос­под­ству­ют ти­пич­ные эро­зи­он­ные рав­ни­ны об­лас­ти днеп­ров­ско­го оле­де­не­ния (Ме­щов­ское Опо­лье и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. К. о. рас­по­ло­же­на в центр. час­ти Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы в зо­не со­чле­не­ния Во­ро­неж­ской ан­тек­ли­зы (на юге) и Мо­с­ков­ской си­нек­ли­зы (на се­ве­ро-вос­то­ке). Глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лич. фун­да­мен­та из­ме­ня­ет­ся от ме­нее 500 м на юге об­лас­ти до бо­лее 1 км на се­ве­ро-вос­то­ке. Оса­доч­ный че­хол сло­жен кем­брий­ски­ми пес­ча­ни­ка­ми и гли­на­ми; де­вон­ски­ми и ка­мен­но­уголь­ны­ми гли­на­ми, мер­ге­ля­ми, гип­сом, до­ло­ми­та­ми, из­вест­ня­ка­ми; юр­ски­ми гли­на­ми, ме­ло­вы­ми пес­ка­ми, пис­чим ме­лом, крем­ни­сты­ми от­ло­же­ния­ми. Наи­бо­лее древ­ни­ми от­ло­же­ния­ми, вы­хо­дя­щи­ми на по­верх­ность в до­ли­нах рек Вы­те­беть и Ре­се­та, яв­ля­ют­ся кар­бо­нат­ные по­ро­ды верх­не­го де­во­на. Ши­ро­ко раз­ви­ты лед­ни­ко­вые и вод­но-лед­ни­ко­вые от­ло­же­ния сред­не­плей­сто­це­но­вых днеп­ров­ско­го (на юге и вос­то­ке) и мо­с­ков­ско­го (на се­ве­ре и за­па­де) оле­де­не­ний, пред­став­лен­ные ва­лун­ны­ми суг­лин­ка­ми (мо­ре­ны) и пес­ка­ми с гра­ви­ем, галь­ка­ми и ва­лу­на­ми. В ме­ж­ду­речь­ях на б. ч. тер­ри­то­рии (кро­ме юж. и зап. рай­онов) рас­про­стра­не­ны по­кров­ные лёс­со­вид­ные суг­лин­ки, в до­ли­нах рек – ал­лю­ви­аль­ные пес­ки, су­пе­си, суг­лин­ки, гли­ны, торф. Мно­го­чис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния сы­рья для стро­ит. ин­ду­ст­рии, бу­рых уг­лей, тор­фа. Име­ют­ся ме­сто­рож­де­ния сте­коль­ных и фор­мо­воч­ных пес­ков, фос­фо­ри­тов, ми­нер. кра­сок и др.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, с чёт­ко вы­ра­жен­ны­ми се­зо­на­ми го­да – уме­рен­но жар­ким и влаж­ным ле­том и уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой с ус­той­чи­вым снеж­ным по­кро­вом. Ср. темп-ры ян­ва­ря от –9,0 до –10,5 °C, ию­ля от 17 до 18,5 °C. В год вы­па­да­ет 550–650 мм осад­ков (2/3 в ви­де до­ж­дя и 1/3 в ви­де сне­га). Вет­ро­вой ре­жим ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем вет­ров зап. на­прав­ле­ний.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть до­ста­точ­но гус­тая: ок. 200 рек име­ют про­тя­жён­ность св. 10 км. По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дит гл. во­до­раз­дел Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, раз­де­ляю­щий бас­сей­ны Вол­ги и Днеп­ра. Б. ч. тер­ри­то­рии от­но­сит­ся к бас­сей­ну Вол­ги; осн. ре­ки – Ока и её ле­вые при­то­ки Уг­ра, Жиз­д­ра, Про­тва и др. На край­нем за­па­де про­те­ка­ют ре­ки днеп­ров­ско­го бас­сей­на – Бол­ва, Сно­поть (при­то­ки р. Дес­на). Ре­ки име­ют рав­нин­ный ха­рак­тер те­че­ния, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся из­ви­ли­сты­ми рус­ла­ми с не­боль­шим па­де­ни­ем. Для пойм мн. рек ха­рак­тер­ны озё­ра-ста­ри­цы. Сре­ди ис­кусств. во­до­ёмов, соз­дан­ных пре­им. для це­лей ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния и ры­бо­раз­ве­де­ния, пре­об­ла­да­ют не­боль­шие пру­ды (пл. до 1 га). Бо­ло­та за­ни­ма­ют 28,5 тыс. га; рас­про­стра­не­ны пре­им. в сев. и зап. час­тях об­лас­ти.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров ха­рак­те­ри­зу­ет­ся зна­чит. пе­ст­ро­той, что свя­за­но с раз­но­об­раз­ны­ми по про­ис­хо­ж­де­нию и ме­ха­нич. со­ста­ву поч­во­об­ра­зую­щи­ми по­ро­да­ми. Наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы на пок­ров­ных и мо­рен­ных суг­лин­ках. На флю­вио­гля­ци­аль­ных пе­сках фор­ми­ру­ют­ся аль­фе­гу­му­со­вые под­зо­лы и дер­но­во-под­зо­лы. На лёс­со­вид­ных суг­лин­ках в пре­де­лах Ме­щов­ско­го Опо­лья раз­ви­ты се­рые лес­ные поч­вы. Пой­мы рек за­ня­ты ал­лю­ви­аль­ны­ми поч­ва­ми. Ло­каль­но рас­про­стра­не­ны дер­но­вые, дер­но­во-кар­бо­нат­ные и бо­лот­ные поч­вы.

Боль­шая часть тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­на в пре­де­лах зо­ны сме­шан­ных хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов, вост. часть – в пре­де­лах зо­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов. Для сме­шан­ных ле­сов осн. ле­со­об­ра­зую­щи­ми по­ро­да­ми яв­ля­ют­ся ель и дуб, а так­же бе­рё­за и оси­на. На зан­д­ро­вых рав­ни­нах в со­ста­ве ле­сов пре­об­ла­да­ет со­сна. Ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са об­ра­зо­ва­ны пре­им. ду­бом и ясе­нем с при­ме­сью клё­на и вя­за; хо­ро­шо раз­вит под­ле­сок из ле­щи­ны и ли­пы. В совр. рас­тит. по­кро­ве ле­са за­ни­ма­ют ок. 45% пло­ща­ди, наи­боль­шей ле­си­сто­стью от­ли­ча­ют­ся сев. рай­оны К. о. Ко­рен­ные ти­пы ле­сов час­то за­ме­ще­ны вто­рич­ны­ми мел­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми с пре­об­ла­да­ни­ем бе­рё­зы и оси­ны или с.-х. угодь­я­ми. Дос­та­точ­ным раз­но­об­ра­зи­ем от­ли­ча­ет­ся фло­ра тра­вя­ни­стых рас­те­ний. Сре­ди ред­ких рас­те­ний, ну­ж­даю­щих­ся в ох­ра­не (в Крас­ную кни­гу К. о. вне­се­но 205 ви­дов), – ве­не­рин баш­ма­чок на­стоя­щий, пыль­це­го­лов­ник крас­ный, люб­ка дву­ли­ст­ная, дрем­лик бо­лот­ный, чи­лим (во­дя­ной орех), ко­выль пе­ри­стый, ужов­ник обык­но­вен­ный и др.

Фау­на К. о. на­счи­ты­ва­ет св. 60 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 177 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц, ок. 40 ви­дов пре­сно­вод­ных рыб и круг­ло­ро­тых (в т. ч. ук­ра­ин­ская ми­но­га, вне­сён­ная в Крас­ную кни­гу РФ). Для фау­ны ле­сов наи­бо­лее ха­рак­тер­ны бу­рый мед­ведь, лось, за­яц-бе­ляк, бел­ка и др.; для от­кры­тых тер­ри­то­рий – за­яц-ру­сак, ре­же – боль­шой туш­кан­чик, обык­но­вен­ный су­рок и др.; акк­ли­ма­ти­зи­ро­ва­ны ено­то­вид­ная со­ба­ка, он­дат­ра, пят­ни­стый и бла­го­род­ный оле­ни. В 1951 на тер­ри­то­рии об­лас­ти ре­акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван бобр, ны­не оби­таю­щий на ре­ках Бол­ва, Сно­поть, Ре­се­та, Вы­те­беть и др. Осо­бо ох­ра­ня­ют­ся: вы­ху­холь, круп­ная ле­ту­чая мышь – ве­чер­ни­ца ги­гант­ская; из птиц – чёр­ный аист, ско­па, бер­кут, ор­лан-бе­ло­хвост, сап­сан, ба­ло­бан. Ве­ли­ко ви­до­вое раз­но­об­ра­зие на­се­ко­мых (сре­ди ред­ких – жук вос­ко­вик-от­шель­ник, ба­боч­ка апол­лон).

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Эко­ло­гич. си­туа­ция уме­рен­но ост­рая, обу­слов­лен­ная гл. обр. за­гряз­не­ни­ем вод и эро­зи­ей почв; на юге – ост­рая и очень ост­рая вслед­ст­вие ра­дио­ак­тив­но­го за­гряз­не­ния. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков со­став­ля­ют 12 тыс. т (2005); осн. за­гряз­ни­те­ля­ми воз­ду­ха яв­ля­ют­ся чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод (г. Ки­ров) и за­вод «Лю­ди­но­во­те­п­ло­воз» (г. Лю­ди­но­во), а так­же пром. пред­при­ятия и ото­пит. сис­те­мы Ка­лу­ги и Об­нин­ска. Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 99 млн. м3 (2005); осо­бен­но ухуд­ша­ет­ся эко­ло­гич. со­стоя­ние Оки – осн. ис­точ­ни­ка пить­е­во­го во­до­снаб­же­ния Ка­лу­ги. К. о. – один из наи­бо­лее ра­дио­ак­тив­но за­гряз­нён­ных (вслед­ст­вие ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС) субъ­ек­тов РФ; 16,3% тер­ри­то­рии за­гряз­не­ны це­зи­ем-137 (св. 1 Ки/км2, 2003).

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий в К. о. пред­став­ле­на гос. при­род­ным за­по­вед­ни­ком Ка­луж­ские За­се­ки, нац. пар­ком Уг­ра, мно­го­числ. па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды.

На­се­ле­ние. Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния К. о. со­став­ля­ют рус­ские – 93,5% (2002, пе­ре­пись). Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (2,2%), ар­мя­не (0,7%), бе­ло­ру­сы (0,6%), та­та­ры (0,4%), азер­бай­джан­цы (0,3%), цы­га­не (0,3%), гру­зи­ны, ев­реи, лез­ги­ны, мол­да­ва­не, морд­ва, нем­цы, чу­ва­ши и др.

Ха­рак­тер­на ес­теств. убыль на­се­ле­ния: смерт­ность (17,6 на 1000 жит., 2006) пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость (9,2 на 1000 жит.); мла­ден­че­ская смерт­ность 10,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До­ля жен­щин 54,6%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,3%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 23,7%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 66 лет (муж­чи­ны – 59,5, жен­щи­ны – 72,9). С нач. 1990-х гг. на­блю­дает­ся ми­гра­ци­он­ный при­ток на­се­ле­ния, в осн. за счёт при­бы­ваю­щих из стран СНГ (33 чел. на 10 тыс. жит., 2006), од­но­вре­мен­но ха­рак­те­рен не­зна­чи­тель­ный от­ток на­се­ле­ния, гл. обр. в Мо­ск­ву и Моск. обл. Ср. плот­ность на­се­ле­ния 33,9 чел./км2; юж. рай­оны об­лас­ти за­се­ле­ны ме­нее плот­но. До­ля гор. на­се­ле­ния 76,0% (2007; 37,3% в 1959; 68,9% в 1989). Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2007): Ка­лу­га 327,5, Об­нинск 105,4, Лю­ди­но­во 41,5, Ки­ров 38,8, Ма­ло­яро­сла­вец 31,2.

Ре­ли­гия. Сре­ди ве­рую­щих по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во со­став­ля­ют пра­во­слав­ные . В об­лас­ти за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но: 147 пра­во­слав­ных об­щин Ка­луж­ской и Бо­ров­ской епар­хии РПЦ (об­ра­зо­ва­на в 1799). На тер­ри­то­рии К. о. дейст­ву­ют два став­ро­пи­ги­аль­ных мо­на­сты­ря РПЦ: Свя­то-Вве­ден­ская Опти­на пу­стынь­ и Ка­зан­ская Свя­то-Ам­вро­си­ев­ская пу­стынь близ дер. Ша­мор­ди­но. В Ка­луж­ской и Бо­ров­ской епар­хии дейст­ву­ют 9 мо­на­сты­рей (2008), сре­ди ко­то­рых Свя­то-Паф­нуть­ев Бо­ров­ский муж­ской мон., Свя­то-Ти­хо­но­ва пу­стынь (в Ка­лу­ге), Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский Чер­но­ост­ров­ский жен­ский мон. (в г. Ма­ло­яро­сла­вец). За­ре­ги­стри­ро­ва­ны 2 об­щи­ны Рус. пра­во­слав­ной ста­ро­об­рядч. церк­ви (есть ста­ро­об­ряд­цы в Ка­лу­ге, Бо­ров­ске и Ки­ров­ском р-не), 4 об­щи­ны Пра­во­слав­ной ка­фо­лич. церк­ви (ор­га­ни­за­ция, от­ко­лов­шая­ся от РПЦ в 1994), 1 об­щи­на Ис­тин­но пра­во­слав­ной церк­ви, 2 ка­то­лич. об­щи­ны, 4 иу­даи­ст­ские об­щи­ны, 1 му­сульм. об­щи­на и 34 про­тес­тант­ские об­щи­ны.

Ис­то­ри­че­ский очерк. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии на тер­ри­то­рии К. о. пред­став­ле­ны ме­сто­на­хо­ж­де­ния­ми и сто­ян­ка­ми, не­ко­то­рые из них (в дер. Пуч­ко­во и др.) от­не­се­ны к сред­нему, ещё неск. – к верх­не­му па­лео­ли­ту. В ма­те­ри­а­лах фи­наль­но­го па­лео­ли­та и ме­зо­ли­та вы­де­ля­ют тра­ди­ции аренс­бург­ской, ре­се­тин­ской (на­зва­на по сто­ян­ке Ре­се­та в Хва­сто­вич­ском р-не К. о.), кул­тин­ской (свя­за­на с тра­ди­ция­ми Кам­ско-Вят­ско­го ме­зо­ли­та) куль­тур, а так­же ие­невской куль­ту­ры­, сви­дер­ской куль­ту­ры, бу­тов­ской куль­ту­ры; это раз­но­об­ра­зие мож­но объ­яс­нить по­гра­нич­ным по­ло­же­ни­ем ре­гио­на на сты­ке бас­сей­нов рек Днепр и Вол­га.

Не­олит (с 5-го тыс. до н. э.) пред­став­лен па­мят­ни­ка­ми с на­коль­ча­то-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­кой, близ­ки­ми верх­не­волж­ской куль­ту­ре, ко­то­рые сме­ни­ла дес­нин­ская куль­ту­ра, и па­мят­ни­ка­ми с ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­кой, со­от­но­си­мы­ми с лья­лов­ской куль­ту­рой. Эне­о­ли­тич. ма­те­риа­лы, син­хрон­ные позд­ним не­оли­тич. па­мят­ни­кам, из­вест­ны на юге К. о., они от­но­сят­ся к ниж­не­дон­ской куль­ту­ре ма­риу­поль­ской куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской об­лас­ти, ко­то­рую сме­ни­ла род­ст­вен­ная ре­пин­ская куль­ту­ра общ­но­сти хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры.

В брон­зо­вом ве­ке (с кон. 3-го тыс. до н. э.) всю тер­ри­то­рию совр. К. о. за­ня­ли но­си­те­ли шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, пред­став­лен­ной близ­ки­ми сред­не­днеп­ров­ской куль­ту­рой и фать­я­нов­ской куль­ту­рой. В ран­нем же­лез­ном ве­ке за­пад и юго-за­пад совр. К. о. вхо­ди­ли в зо­ну днеп­ро-двин­ской куль­ту­ры и юх­нов­ской куль­ту­ры, се­вер – в зо­ну дья­ков­ской куль­ту­ры, ос­таль­ные па­мят­ни­ки объ­е­ди­ня­ют в рам­ках сла­бо­изу­чен­ной верх­не­ок­ской куль­ту­ры, аре­ал ко­то­рой про­сти­рал­ся и за пре­де­лы совр. К. о. – на юг и юго-вос­ток.

В 1 в. н. э. юх­нов­скую куль­ту­ру сме­ни­ли па­мят­ни­ки ти­па По­чеп, эти тра­ди­ции сыг­ра­ли важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии мо­щин­ской куль­ту­ры, за­нимав­шей б. ч. бас­сей­на Верх­ней Оки. В ареа­ле днеп­ро­двин­ской куль­ту­ры с 3 в. поя­ви­лись но­си­те­ли тра­ди­ции ти­па За­озе­рье; в зап. час­ти совр. К. о. фик­си­ру­ет­ся так­же дес­нин­ский ва­ри­ант ки­ев­ской куль­ту­ры. На се­ве­ро-вос­то­ке из­вест­ны па­мят­ни­ки позд­ней дья­ков­ской куль­ту­ры. Во­прос о том, в ка­кой сте­пе­ни эти тра­ди­ции со­хра­ня­лись на про­тя­же­нии 2-й пол. 1-го тыс., ос­та­ёт­ся от­кры­тым.

В кон. 1-го тыс. на тер­ри­то­рии совр. К. о. поя­ви­лось но­вое на­се­ле­ние – но­сите­ли ро­мен­ской куль­ту­ры, со­от­но­си­мой с се­ве­ря­на­ми и «ран­ни­ми» вя­ти­ча­ми. На­ча­ло рас­про­стра­не­ния ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, ха­рак­тер­ной для Др.-рус. гос-ва, да­ти­ру­ет­ся 11 в., в осн. его вто­рой по­ло­ви­ной, а пер­вые упо­ми­на­ния на­се­лён­ных пунк­тов на тер­ри­то­рии К. о. в др.-рус. письм. ис­точ­ни­ках от­но­сят­ся к 12 в. – Бе­ни­цы и Оболвь (1136). Сре­ди ста­рей­ших го­ро­дов – Ко­зельск (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ле­то­пи­сях в 1146), Се­ренск (1147), Во­ро­тынск (впер­вые упо­мя­нут в ле­то­пи­си в 1155 как Во­ро­ти­неск), Мо­сальск (1231). По ма­те­риа­лам кур­ган­ных мо­гиль­ни­ков др.-рус. вре­ме­ни осн. часть сель­ско­го на­се­ле­ния со­от­но­сят с вя­ти­ча­ми, в зап. рай­онах из­вест­ны па­мят­ни­ки кри­ви­чей. На р. Про­тва по ле­то­пис­ным упо­ми­на­ни­ям ло­ка­ли­зу­ет­ся го­лядь.

В 11–13 вв. зем­ли совр. К. о. вхо­ди­ли в со­став Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва. В 13 в. мн. го­ро­да под­верг­лись на­па­де­ни­ям мон­го­ло-тат. войск. В 14 в. часть тер­ри­то­рии за­воё­ва­на Вел. кн-вом Ли­тов­ским, гра­ни­ца с рус. зем­ля­ми ста­ла про­хо­дить по ре­кам Ока и Уг­ра. В 14 – нач. 17 вв. зем­ли юго-зап. по­гра­ни­чья Рус. гос-ва под­вер­га­лись на­па­де­ни­ям ли­тов. и польск. войск, крым­ских ха­нов на­бе­гам. Кня­же­ские дру­жи­ны и опол­че­ния из Та­ру­сы, Обо­лен­ска, Бо­ров­ска и др. уча­ст­во­ва­ли в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380. Со 2-й пол. 14 в. Бо­ровск и Ма­ло­яро­сла­вец вхо­ди­ли в со­став Сер­пу­хов­ско­го кня­же­ст­ва. В Смут­ное вре­мя на ка­луж­ских зем­лях раз­вер­ну­лось Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ние 1606–07. В 1607–10 жи­те­ли края ока­зы­ва­ли по­мощь вой­скам Лже­дмит­рия II. Мн. го­ро­да (Ко­зельск, Ме­щовск и др.) бы­ли ра­зо­ре­ны и раз­ру­ше­ны поль­ско-ли­тов. от­ря­да­ми.

В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1708 тер­ри­то­рия совр. К. о. во­шла в со­став Мо­с­ков­ской (го­ро­да Ка­лу­га, Та­ру­са, Ма­ло­яро­сла­вец, Ме­дынь, Кра­пив­на, Бо­ровск), Смо­лен­ской (го­ро­да Мо­сальск, Ме­щовск, Ко­зельск, Пе­ре­мышль; в 1713 пе­ре­да­ны в Моск. губ.) и Ки­ев­ской гу­бер­ний. 29.5(9.6).1719 бы­ли об­ра­зо­ва­ны Ка­луж­ская и Мо­с­ков­ская про­вин­ции Моск. губ., а так­же Бел­го­род­ская пров. Ки­ев­ской губ. (с 1727 – Бел­го­род­ская гу­бер­ния). В 1776–1929 су­щест­во­ва­ла Ка­луж­ская гу­бер­ния. Затем её тер­ри­то­рия бы­ла раз­де­ле­на: сев. часть вхо­ди­ла в со­став Цент­раль­но­про­мыш­лен­ной обл. (с 1929 – Мо­с­ков­ской об­лас­ти) (1929–37) и Туль­ской об­лас­ти (1937–1944), юж. и зап. части – в состав За­пад­ной об­ласти (1929–37), Смо­лен­ской об­ласти (1937–44) и Ор­лов­ской об­ла­сти (1937–44).

В пе­ри­од Вел. Отеч. вой­ны ка­луж­ские зем­ли бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны герм. вой­ска­ми (с окт. 1941), бо́ль­шая их часть ос­во­бо­ж­де­на в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941–42, на ос­таль­ных зем­лях раз­вер­ну­лось пар­ти­зан­ское дви­же­ние; окон­ча­тель­ное ос­во­бо­ж­де­ние про­изош­ло в хо­де Кур­ской бит­вы 1943.

К. о. об­ра­зо­ва­на 5.7.1944 из час­тей Туль­ской, Мо­с­ков­ской, Смо­лен­ской и Ор­лов­ской об­лас­тей – прак­ти­че­ски в гра­ни­цах быв. Ка­луж­ской губ., сло­жив­ших­ся к 1929. Де­ли­лась на 27 рай­онов. В 1954 в г. Об­нинск пу­ще­на пер­вая в ми­ре АЭС. В 1959 уп­разд­не­ны Вы­со­ки­нич­ский, Дет­чин­ский и Дуг­нин­ский рай­оны, в 1969 – Ка­луж­ский рай­он. В 1979 Угод­ско-За­вод­ский р-н пе­реи­ме­но­ван в Жу­ков­ский, в 1985 об­ра­зо­ван Из­нос­ков­ский р-н.

Хо­зяй­ст­во. К. о. вхо­дит в Цен­траль­ный эко­но­мич. р-н. Объ­ём пром. про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти поч­ти в 6 раз пре­вы­ша­ет объ­ём с.-х. про­дук­ции (2006). В эко­но­ми­ке стра­ны вы­де­ля­ет­ся про­из-вом обо­ру­до­ва­ния для из­го­тов­ле­ния обу­ви (100% рос. про­из-ва об­тяж­но-за­тяж­ных ма­шин), спи­чек (37,6%), кон­троль­но-кас­со­вых ма­шин (28,2%), ма­нев­ро­вых пром. те­п­ло­во­зов ши­ро­кой ко­леи (21,7%), дре­вес­но-во­лок­ни­стых плит (4,9%) (табл. 1). Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (2005, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 29,2; оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 16,8; сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 11,5; транс­порт и связь 9,4; опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­щест­вом, арен­да и ус­лу­ги 7,3; строи­тель­ст­во 6,2; гос. уп­рав­ле­ние и обес­пе­че­ние во­ен. бе­зо­пас­но­сти, обя­зат. со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 5,4; здра­во­ох­ра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,5; об­ра­зо­ва­ние 4,1; про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,6; др. от­ра­сли 2,0.

Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная 75,2, гос. и му­ни­ци­паль­ная 12,5, об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 7,2, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 5,0.

Эко­но­ми­чес­ки ак­тив­ное нас. 538 тыс. чел., в т. ч. в эко­но­ми­ке за­ня­то 88,7%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%, 2006): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 23,2; оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 15,6; сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 9,4; строи­тель­ст­во 8,6; об­ра­зо­ва­ние 8,4; опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 6,8; транс­порт и связь 6,2; здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,2; пре­дос­тав­ле­ние про­чих ком­му­наль­ных, со­ци­аль­ных и пер­со­наль­ных ус­луг 4,2; про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,7; др. ви­ды дея­тель­но­сти 8,7. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 5,6%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 14,6 тыс. руб. в ме­сяц (дек. 2007; ок. 75% от сред­не­го до­хо­да по РФ); ок. 20% на­се­ле­ния об­лас­ти име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём пром. про­дук­ции 78,2 млрд. руб. (2006); из них ок. 87% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, 11,6% – на про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 1,5% – на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. В от­рас­ле­вой струк­ту­ре об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%) ве­ду­щая роль при­над­ле­жит ма­ши­но­строе­нию – 31,1 (в т. ч. про­из-во элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, элек­трон­но­го и оп­тич. обо­ру­до­ва­ния 15,0); до­ля пи­ще­вой пром-сти 23,3, ме­тал­лур­гии 15,3, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти 11,1, про­из-ва строй­ма­те­риа­лов 6,9, хи­мич. пром-сти 2,8, лёг­кой пром-сти 1,7, про­чих про­из­водств 7,8. Ок. 95% по­треб­ляе­мой элек­тро­энер­гии по­став­ля­ет­ся из др. об­ла­стей, гл. обр. из Смо­лен­ской и Мо­с­ков­ской об­лас­тей (ком­па­ния «Ка­лу­га­энер­го»).

Сре­ди об­лас­тей Центр. фе­де­раль­но­го ок­ру­га К. о. вы­де­ля­ет­ся мощ­ной н.-и. ба­зой и свя­зан­ны­ми с ней про­из­вод­ст­ва­ми в сфе­ре ра­дио­элек­тро­ни­ки, при­бо­ро­строе­ния, про­из-ва но­вых ма­те­риа­лов, ядер­но­го на­уч.-про­из­водств. цик­ла. Ком­плекс пред­при­ятий ра­дио­элек­тро­ни­ки, из­на­чаль­но ори­ен­ти­ро­ван­ных на ОПК, сло­жил­ся в Ка­лу­ге; ны­не гл. роль иг­рает про­дук­ция гражд. на­зна­че­ния (кон­троль­но-кас­со­вые ма­ши­ны, мед. обо­ру­до­ва­ние, разл. кон­троль­ные при­бо­ры, счёт­чи­ки и др.). Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий – «Спе­ци­аль­ное кон­ст­рук­тор­ско-тех­но­ло­гич. бю­ро ра­дио­обо­ру­до­ва­ния» (ан­тен­ные при­ём­ные ком­плек­сы, мо­биль­ные флюо­ро­гра­фич. и сто­ма­то­ло­гич. ка­би­не­ты на ба­зе ав­то­мо­би­лей-фур­го­нов), «Ка­лу­га­при­бор» (ап­па­ра­ту­ра свя­зи), НИИ те­ле­ме­ха­нич. уст­ройств (раз­ра­бот­ка и про­из-во элек­трон­ных сис­тем и средств свя­зи и управ­ле­ния) и др. Вто­рой круп­ный центр при­бо­ро­строе­ния – нау­ко­град Об­нинск (от­расль раз­ви­ва­лась в свя­зи с дея­тель­но­стью Фи­зи­ко-энер­гети­че­ско­го ин­сти­ту­та им. А. И. Лей­пун­ско­го): ГНЦ РФ Об­нин­ское на­уч.-про­из­водств. пред­при­ятие «Тех­но­ло­гия» (1959; раз­ра­бот­ка и про­из-во спец. ма­те­риа­лов для са­мо­лё­тов, кос­мич. ко­раб­лей и ра­кет-но­си­те­лей, ке­ра­мич. ком­плек­тую­щие дви­га­те­лей и др.), при­бор­ный за­вод «Сиг­нал» (элек­трон­ные сис­те­мы управ­ле­ния и кон­тро­ля ра­бо­ты ре­ак­то­ров АЭС, до­зи­мет­рич. при­бо­ры и га­зо­сиг­на­ли­за­то­ры, а так­же ап­па­ра­ту­ра сис­тем по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции), ЦКБ гид­ро­ме­тео­ро­ло­гич. при­бо­ро­строе­ния (ме­тео­ро­ло­гич. при­бо­ры), на­уч.-про­из­водств. пред­при­ятие «Мет­ра» (пром. ве­со­вое элек­трон­ное обо­ру­до­ва­ние). Ряд фирм, вы­пус­каю­щих разл. при­бо­ры и обо­ру­до­ва­ние (в т. ч. «Об­нин­ская фо­то­ни­ка», за­вод пи­ще­во­го обо­ру­до­ва­ния «Рас­тон», «Об­нин­ский центр по­рош­ко­во­го на­пы­ле­ния»), уча­ст­ву­ют в соз­да­нии тех­но­пар­ка «Об­нинск» (с 2006). В Та­ру­се дей­ст­ву­ет СКБ кос­мич. при­бо­ро­строе­ния Ин-та кос­мич. ис­сле­до­ва­ний РАН, в пос. Ер­моли­но Бо­ров­ско­го р-на–пред­прия­тие «Транс­вок» (1996; во­ло­кон­но-оп­тич. ка­бе­ли).

Дру­гая важ­ней­шая от­расль ма­ши­но­строе­ния – ж.-д. ма­ши­но­строе­ние. Б. ч. про­филь­ных пред­при­ятий скон­цен­три­ро­ва­на в Ка­лу­ге («Ка­лу­га­путь­маш» и др.), в г. Лю­ди­но­во – за­вод «Лю­ди­но­во­те­п­ло­воз».

Сре­ди др. круп­ных ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятий: в Ка­лу­ге – тур­бин­ный за­вод, объ­е­ди­не­ние «Ка­лу­га-Шен-За­ря», (рос.-герм.; един­ст­вен­ный в РФ про­из­во­ди­тель об­тяж­но-за­тяж­ных ма­шин и др. обо­ру­до­ва­ния для из­го­тов­ле­ния обу­ви), 35-й ме­ха­нич. за­вод, завод «Легмаш», ав­то­сбо­роч­ный за­вод герм. кон­цер­на «Volks­wagen» (2007; сбор­ка мо­де­лей «VW Passat», «Skoda Oc­tavia»); в Лю­ди­но­ве – аг­ре­гат­ный завод (1967; круп­ный рос. про­из­во­ди­тель гид­рав­лич. обо­ру­до­ва­ния), ма­ши­но­стро­ит. за­вод (ав­то­гид­ро­подъ­ём­ни­ки, то­п­ли­во­за­прав­щи­ки, ком­му­наль­ная и с.-х. тех­ни­ка); в Малоярославце – опыт­но-про­из­водств. ак­цио­нер­ный за­вод (1924; ав­то­сер­вис­ное обо­ру­до­ва­ние «Док­тор Ди­зель» и др.); в Об­нин­ске – «Тех­но­ли­га-Терм» (пром. элек­тро­на­гре­ва­тель­ные эле­мен­ты). Стро­ит­ся (2008) ав­то­сбо­роч­ный за­вод франц. ком­па­нии «Peugeot Citro ̈en» (в при­го­ро­де Ка­лу­ги).

В хи­мич. пром-сти вы­де­ля­ет­ся про­из-во син­те­тич. ду­ши­стых ве­ществ (разл. от­ду­шек, аро­ма­ти­за­то­ров – пред­при­ятие «Аро­ма­син­тез», Ка­лу­га). В тех­но­пар­ке «Об­нинск» соз­да­ёт­ся спе­циа­ли­зи­ро­ван­ный био­тех­но­ло­гич. и фар­ма­цев­тич. ком­плекс (про­из-во суб­стан­ций ле­кар­ст­вен­ных средств, но­вых ви­дов ле­карств, био­ло­ги­че­ски ак­тив­ных до­ба­вок), в ко­то­рый вхо­дят пред­при­ятия: «Хе­мо­фарм Ин­жи­ни­ринг», «Мир-Фарм», «Мед­био­фарм», «Бион», «Био­фла­вон» и др. Пи­ще­вые до­бав­ки (ге­ма­то­ген и др.) про­из­во­дят­ся так­же в Бо­ров­ске («Рос­био­тех»).

Пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собств. ре­сур­сах: ме­сто­ро­ж­де­ния глин (кир­пич­ные, ке­рам­зи­то­вые, ту­го­плав­кие), в т. ч. Уль­я­нов­ское ме­сто­ро­ж­де­ние вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных ог­не­упор­ных и ке­ра­мич. глин (Уль­я­нов­ский р-н), пес­ков (сте­коль­ные, фор­мо­воч­ные, строи­тель­ные и бал­ла­ст­ные), тре­пе­ла, гип­са, из­вест­ня­ка, ме­ла и др. Пред­при­ятия отрас­ли дей­ст­ву­ют: в Ка­лу­ге, Ки­ро­ве («Ки­ров­ский cтройфарфор» – са­ни­тар­ные ке­ра­мич. из­де­лия, плит­ка, тех­нич. ке­ра­ми­ка; до­мо­стро­ит. ком­би­нат), Ма­ло­яро­слав­це («Аг­ри­сов­газ» – сталь­ные и алю­ми­ние­вые кон­ст­рук­ции; «Строй­ком­плек­тсер­вис» – окон­ные и двер­ные бло­ки из де­ре­ва и алю­ми­ния, све­то­про­зрач­ные фа­са­ды, вит­ри­ны, раз­движ­ные алю­ми­ние­вые кон­ст­рук­ции), Ба­ла­ба­но­ве (фаб­ри­ка окон­ных рам «Фо­ра­Газ­пром» – де­рев. окон­ные ра­мы и бал­кон­ные две­ри; за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций «Вен­талл» – бы­ст­ро­воз­во­ди­мые зда­ния из лёг­ких ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций: це­ха, скла­ды, кры­тые рын­ки), в пос. Во­ро­тынск Ба­бы­нин­ско­го р-на («Строй­по­ли­мер­ке­ра­ми­ка» – кир­пич, а так­же ху­дож. ке­ра­ми­ка).

Пред­при­ятия тра­ди­ци­он­ной для К. о. де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти вы­пус­ка­ют раз­но­об­раз­ную про­дук­цию, сре­ди них – «Кон­д­ров­ская бу­маж­ная ком­па­ния» (гоф­ро­та­ра, са­ни­тар­но-ги­гие­нич. и мед. из­де­лия), «Тро­иц­кая бу­маж­ная фаб­ри­ка» (Кон­д­ро­во; един­ст­вен­ный в РФ про­из­во­ди­тель рас­тит. пер­га­мен­та для упа­ков­ки жи­ро­со­дер­жа­щих про­дук­тов), бу­маж­ная фаб­ри­ка (пос. гор. ти­па По­лот­ня­ный За­вод; тет­ра­ди, кар­тон, гоф­ро­кар­тон); «Плит­спич­пром» (Ба­ла­ба­но­во; круп­ней­ший рос. про­из­во­ди­тель спи­чек, так­же вы­пус­ка­ет дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты), «Ги­гант» (Ка­лу­га; спич­ки, ме­бель), ме­бель­ные фаб­ри­ки в го­ро­дах Ме­дынь и Ма­ло­яро­сла­вец (фи­лиа­лы ком­па­нии «Мос­ком­плек­тме­бель»; ку­хон­ная ме­бель).

Ме­тал­лур­гич. пред­при­ятия об­лас­ти (чу­гу­но­ли­тей­ные за­во­ды в г. Ки­ров и в пос. гор. ти­па Ду­ми­ни­чи) вы­пус­ка­ют чу­гун­ные тру­бы, ван­ны и фа­сон­ные час­ти для во­до­про­во­да и ка­на­ли­за­ции. На­ла­же­но сте­коль­ное про­из-во: «Бе­ре­зич­ский сте­коль­ный за­вод» (Ко­зель­ский р-н; стек­ло­та­ра для ле­карств), стек­ло­тар­ный за­вод (Ка­лу­га).

Сре­ди пред­при­ятий лёг­кой пром-сти – «Ка­лу­жан­ка» (Ка­лу­га; жен­ская оде­ж­да), швей­ная фаб­ри­ка (г. Су­хи­ни­чи; муж­ские кос­тю­мы), «Бо­ров­чан­ка» (Бо­ровск; верх­ний три­ко­таж), фаб­ри­ка «Ка­ли­та» (Ка­лу­га; обувь).

В пи­ще­вой пром-сти вы­де­ля­ет­ся произ-во ал­ко­голь­ной, мяс­ной и мо­лоч­ной про­дук­ции. Дей­ст­ву­ют: ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод «Кри­сталл» (Ка­лу­га), ви­но­дель­че­ский «Дет­чин­ский за­вод» (пос. Дет­чи­но Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го р-на; вхо­дит в хол­динг «Gerrus Group» – ви­на под мар­кой «Мо­на­стыр­ская из­ба»), пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния «САБМиллер РУС» (Ка­лу­га), мо­лоч­ные за­во­ды (Об­нинск и Ка­лу­га), кол­бас­ный за­вод (Об­нинск; в т. ч. по­лу­фаб­ри­ка­ты мар­ки «Ка­луж­ский фер­мер») и др. Про­из­во­дят­ся так­же сы­ры («Ка­луж­ские сы­ры»), мо­ро­же­ное (Ка­луж­ский хла­до­ком­би­нат – из­де­лия мар­ки «Да­ри­на»; за­вод «Рус­ское мо­ро­же­ное» в г. Ме­дынь), кор­мо­вые до­бав­ки для с. х-ва («Ви­та­соль» в Бо­ров­ске, «Ком­би­вит» в Ма­ло­яро­сла­вец­ком р-не) и др.

В пос. Вор­си­но (Бо­ров­ский р-н) соз­да­ёт­ся (2008) ин­ду­стри­аль­ный парк «Вор­си­но», на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го дейст­ву­ет за­вод груп­пы ком­па­ний «Нест­ле Рос­сия» (про­из-во кор­мов для до­маш­них жи­вот­ных), стро­ят­ся: но­вое зда­ние Ка­луж­ско­го на­уч.-про­из­водств. элек­тро­ме­тал­лур­гич. за­во­да, за­вод кор. ком­па­нии «Samsung» (сбор­ка те­ле­ви­зо­ров и бы­товой тех­ни­ки) и др. объ­ек­ты.

Ве­ду­щие пром. цен­тры об­лас­ти – Ка­лу­га, Об­нинск, Ма­ло­яро­сла­вец.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость с.-х. про­дук­ции 13,4 млрд. руб. (2006), в т. ч. 53% при­хо­дит­ся на про­дук­цию рас­те­ние­вод­ст­ва. С.-х. уго­дья со­став­ля­ют 36% тер­ри­то­рии об­лас­ти (в т. ч. 24% паш­ня). Вы­ра­щи­ва­ют кор­мо­вые (65,8% по­сев­ных пло­ща­дей) и зер­но­вые (22,7%, в т. ч. пше­ни­цу, яч­мень, рожь, овёс, гре­чи­ху) куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи (11%), лён (табл. 2).

Жи­вот­но­вод­ст­во мо­лоч­но-мяс­но­го на­прав­ле­ния (таб­ли­цы 3, 4); круп­ней­ший про­из­во­ди­тель мо­ло­ка – Жу­ков­ский р-н. Раз­ви­то пти­це­вод­ст­во: Ка­луж­ская пти­це­фаб­ри­ка (Дзер­жин­ский р-н; вхо­дит в груп­пу ком­па­ний «ПРОДО»), Ка­ра­чев­ская пти­це­фаб­ри­ка (Ка­лу­га; вхо­дит в аг­ро­хол­динг «Зер­но­стан­дарт») и др.

Бо́ль­шая часть с.-х. уго­дий (81,5%) от­но­сит­ся к зем­лям с.-х. ор­га­ни­за­ций, в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан – ок. 9%, кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва за­ни­ма­ют ок. 3% с.-х. уго­дий. В с.-х. ор­га­ни­за­ци­ях про­из­во­дит­ся ок. 95% зер­на, св. 50% ско­та и пти­цы на убой, ок. 63% мо­ло­ка; в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния – ок. 90% кар­то­фе­ля, 85% ово­щей, ок. 45% ско­та и пти­цы на убой, 35% мо­ло­ка.

Транс­порт. Ос­нов­ные ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли: Мо­ск­ва – Брянск – Ки­ев и Вязь­ма – Ка­лу­га; пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся так­же по ли­ни­ям, имею­щим ре­гио­наль­ное зна­че­ние: Вязь­ма – Фа­ян­со­вая – Брянск, Пле­ха­но­во – Су­хи­ни­чи – Смо­ленск и др. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 8559 км (2006). По тер­ри­то­рии К. о. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Ук­раи­на» (Мо­ск­ва – Брянск – гра­ни­ца с Ук­раи­ной), а так­же ав­то­трас­са Ка­лу­га – Ту­ла. Дли­на же­лез­ных до­рог 872 км. Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных су­до­ход­ных пу­тей 77 км. Пас­са­жир­ское су­до­ход­ст­во (в осн. ту­ри­стич. по­езд­ки) по Оке на уча­ст­ке Ка­лу­га – Та­ру­са.

Здра­во­охра­не­ние. В К. о. на­счи­ты­ва­ет­ся 53 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­реж­де­ния (2005); на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей – 30,3, лиц ср. мед. пер­со­на­ла – 87, боль­нич­ных ко­ек – 109,7 (2006). За­бо­ле­вае­мость на 1 тыс. взрос­ло­го на­се­ле­ния со­став­ля­ет 570,3 слу­чая; ту­бер­ку­лё­зом на 10 тыс. нас. – 61,4 (2006). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния – бо­лез­ни ор­га­нов кро­во­об­ра­ще­ния, зло­ка­чест­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния, трав­мы и от­рав­ле­ния (2006). Ку­рор­ты – Ка­лу­га-Бор и Та­ру­са.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В об­лас­ти функ­цио­ни­ру­ют (2008): 260 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (ок. 30 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 452 об­ще­об­ра­зо­ват. за­ве­де­ния (св. 87 тыс. уч-ся), ок. 2 тыс. уч­ре­ж­де­ний до­пол­нит. об­ра­зо­ва­ния (св. 25 тыс. де­тей), 67 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го и сред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния. В об­лас­ти дей­ст­ву­ют 27 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва), св. 30 му­зе­ев, 498 об­ще­дос­туп­ных биб­лио­тек. Осн. ву­зы, НИИ, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Ка­лу­ге. Име­ют­ся так­же 9 ву­зов в Об­нин­ске, в т. ч. Об­нин­ский гос. тех­нич. ун-т атом­ной энер­ге­ти­ки (фили­ал МИФИ, с 1952), Ме­ж­ду­нар. ака­де­мия совр. зна­ния (1992), Фран­ко-Рос. ин-т де­ло­во­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – 12 НИИ в Об­нин­ске (в т. ч. Фи­зи­ко-энер­ге­тич. ин-т им. А. И. Лей­пун­ско­го, фи­ли­ал Н.-и. фи­зи­ко-хи­мич. ин-та им. Л. Я. Кар­по­ва, Ме­ди­цин­ский ра­дио­ло­гич. на­уч. центр РАМН, Все­рос. н.-и. ин-т гид­ро­ме­тео­ро­ло­гич. ин­фор­ма­ции – ми­ро­вой центр дан­ных, Всерос. НИИ с.-х. ра­дио­ло­гии и аг­ро­эко­ло­гии, Все­рос. НИИ фи­зио­ло­гии, био­хи­мии и пи­та­ния жи­вот­ных РАСХН, НПО «Тех­но­ло­гия», НПО «Тай­фун»), НИИ ав­то­ма­ти­ки и при­бо­ро­строе­ния в г. Со­сен­ский. Гос. му­зей Г. К. Жу­ко­ва (г. Жу­ков), крае­ведч. му­зеи – в Ко­зель­ске, Ки­ро­ве, Мо­саль­ске, Та­ру­се, Жиз­д­ре; во­ен.-ис­то­рич. му­зеи – в пос. Кре­мен­ки, г. Ма­ло­яро­сла­вец, с. Та­ру­ти­но; кар­тин­ные га­ле­реи – в Ма­ло­яро­слав­це, Та­ру­се; Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зей в Бо­ров­ске, Му­зей се­мьи Цве­тае­вых в Та­ру­се и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие об­ла­ст­ные об­ществ.-по­ли­тич. из­да­ния – га­зе­ты – «Весть» (вы­хо­дит с 1991; 5 раз в не­де­лю, ти­раж 8 тыс. экз.), «Ка­луж­ские гу­берн­ские но­во­сти» (с 1838; в 1917–97 не вы­хо­ди­ла; 1 раз в не­де­лю, 2 тыс. экз.), «Ваш спут­ник» (с 1999; 1 раз в не­де­лю, 15 тыс. экз.), «Зна­мя» (с 1917; 1 раз в не­де­лю, 5 тыс. экз.); де­ло­вое из­да­ние «Эко­но­ми­ка и жизнь – Гос­ти­ный ряд» (1 раз в не­де­лю); гор. га­зе­ты – «Ка­луж­ская не­де­ля», «Ка­лу­га ве­чер­няя» (обе – в Ка­лу­ге), «Об­нинск», «Мой город», «Не­де­ля Об­нин­ска», «Об­нин­ский вест­ник» (все – в Об­нин­ске), «Ма­як», «Ма­ло­яро­сла­вец­кий край» (обе – в Ма­ло­яро­слав­це), «Лю­ди­нов­ский ра­бо­чий» (Лю­ди­но­во), «Ок­тябрь» (Та­ру­са), «Ко­зельск» (Ко­зельск) и др. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют Гос. те­ле­ра­дио­ком­па­ния (ГТРК) «Ка­лу­га» (1992), ТРК «Ни­ка ТВ» (1988), ТК «СИНВ» (1993).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. В К. о. со­хра­ни­лись ос­тат­ки ср.-век. го­ро­дов-кре­по­стей [Бо­ровск, Во­ро­тынск, Сер­пейск, Кре­ме­нец, Ме­щовск, Мо­сальск, Ка­лу­га, Лю­ди­меск (Бе­ре­зу­евск) и др.]. Жи­во­пис­но­стью и луч­шей со­хран­но­стью от­ли­ча­ют­ся зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния Се­рен­ска, Пе­ре­мыш­ля, Обо­лен­ска. Зна­чит. ме­сто в ар­хит. на­сле­дии К. о. за­ни­ма­ют ком­плек­сы мо­на­сты­рей, вклю­чаю­щие мно­го­числ. со­ору­же­ния 16– нач. 20 вв.: Свя­то-Паф­нуть­ева Бо­ров­ско­го мон. (см. в ст. Бо­ровск), Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го Чер­но­ос­т­ров­ско­го мон., Свя­то-Вве­ден­ской Оп­ти­ной пус­ты­ни, Свя­то-Ти­хо­но­вой пус­ты­ни и др.

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки ка­мен­но­го зод­че­ст­ва: Ни­коль­ский со­бор в с. Ни­ко­ло-Гас­тунь (бес­столп­ный; по пре­да­нию, воз­ве­дён ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем в 1556–66; рух­нул в нач. 21 в.); Ус­пенский со­бор в Пе­ре­мыш­ле (по­стро­ен князь­я­ми Во­ро­тын­ски­ми, 3-я четв. 16 в.; 4-столп­ный, 5-гла­вый); шат­ро­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор Спа­со-Во­ро­тын­ско­го мон. в с. Спас (2-я пол. 16 в.); со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Свя­то-Паф­нуть­еве Бо­ров­ском мон. (пред­по­ло­жи­тель­но, 1580-е гг.; по др. данным – 1590–96). Со 2-й пол. 17 в. рас­про­стра­нён­ным ти­пом цер­ков­но­го зда­ния ста­но­вит­ся вы­тя­ну­тый вверх дву­свет­ный бес­столп­ный чет­ве­рик, за­вер­шён­ный 5-гла­ви­ем: церк­ви – Вос­кре­се­ния (1685, не сохр.), По­кро­ва на Рву (1687 или 1685), Св. Ге­ор­гия за Лав­ка­ми (1700–05), Спа­са Пре­об­ра­же­ния за Вер­хом (1700), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1709–17) и др. (все – в Ка­лу­ге); Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (1704) в Бо­ров­ске; Ни­коль­ская (1703) в Пе­ре­мыш­ле; Ус­пе­ния (2-я пол. 17 в.) в с. Рыж­ко­во; Вос­кре­се­ния (1674) в с. Тру­би­но; со­бор Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (кон. 17 в.) в с. Под­ко­пае­во. К ар­ха­ич­ной тра­ди­ции боль­ших со­бо­ров при­над­ле­жат: 2-столп­ный 5-гла­вый Ус­пен­ский со­бор (кон. 17 в.) быв. Гре­мя­че­ва мон.; 2-столп­ная ц. Рож­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1691, пе­ре­строе­на) в Ро­мо­да­но­ве (ны­не в чер­те Ка­лу­ги). К ти­пу двух­этаж­ных «ко­раб­лём» хра­мов с га­ле­рея­ми (или гуль­би­ща­ми) на ар­ка­дах от­но­сят­ся: церк­ви – Св. Ге­ор­гия за Вер­хом (1700–01) в Ка­лу­ге, Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (17 в.) в с. Спас-За­го­рье, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1696; без гуль­бищ) в с. Ни­коль­ское; со­бор Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ско­го Ме­щов­ско­го мон. (кон. 17 в.). К это­му же ти­пу двух­этаж­ных хра­мов близ­ки: ц. Вве­де­ния с двух­шат­ровым за­вер­ше­ни­ем (2-я четв. 17 в.) в с. Спас и 3-гла­вая ц. Зна­ме­ния (1692) в с. Тру­би­но. Уни­каль­ной ком­по­зи­ци­ей об­ла­да­ет над­врат­ная ц. Св. ми­тро­по­ли­та Алек­сия в с. Под­ко­пае­во (воз­ве­де­на князь­я­ми Ло­пу­хи­ны­ми в 1701; с вы­со­кой шат­ро­вой ко­ло­коль­ней).

В строи­тель­ст­ве сель­ских хра­мов К. о. пре­об­ла­да­ла бес­столп­ная ком­по­зи­ция ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» с де­ко­ром в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко: ц. Зна­ме­ния (1696) в с. Ме­зен­це­во; Ни­коль­ская ц. (кон. 17 в.) в с. Гри­шо­во (быв. г. Лю­ди­меск); Ка­зан­ская ц. (нач. 18 в.) в с. Ни­коль­ское; Спас­ская ц. (1700) в с. Коп­це­во; ц. Вве­де­ния (1702) в с. Ува­ров­ское; ц. Ус­пе­ния (1705) в с. Се­реб­ря­но; ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1708) в с. Ро­ща; ц. Ап. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1713) в с. Фё­- до­ров­ское; ц. Ио­ан­на Пред­те­чи (1706–1709) в с. Гу­би­но и др. Бо­га­тый фа­сад­ный де­кор име­ют Ни­коль­ская ц. (1740) в Ко­зель­ске, Ус­пен­ский со­бор и Сер­ги­ев­ская ц. быв. Пе­ре­мышль­ско­го Ус­пен­ско­го Ша­ров­ки­на мон. в с. Иль­ин­ское (оба – 1-я треть 18 в.). Сре­ди церк­вей с ба­роч­ным и ран­не­клас­си­ци­стич. де­ко­ром – Оди­гит­ри­ев­ская (2-я треть 18 в.) в с. Из­ве­ко­во; Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1755–56) в с. Мас­ли­хо­во; Св. Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы (1760-е гг.) в Мо­саль­ске; Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха (1767) в Пе­ре­мыш­ле; Бла­го­ве­ще­ния (1770-е гг.) в с. Хох­ло­во; Зна­ме­ния (1784) в с. Хор­до­во; Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (1773) в с. Бел­ки­но (арх. К. И. Бланк); Ни­коль­ский со­бор (1771) в Сер­пей­ске. Ряд цер­к­вей име­ет цен­трич. ком­по­зи­цию: дву­свет­ная ку­поль­ная ро­тон­да Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1755) в с. Мо­шон­ки; Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1794) в Ка­лу­ге; Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (3-я четв. 18 в.) в с. Стол­по­во; Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1800) в с. Щел­ка­но­во (у трёх по­с­лед­них центр. мно­го­свет­ное яд­ро ок­ру­же­но че­тырь­мя баш­не­об­раз­ны­ми объ­ё­ма­ми).

Ред­ким об­раз­цом час­тич­но со­хра­нив­шей­ся пром. усадь­бы 1-й пол. 18 в. яв­ля­ет­ся ком­плекс же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да и гл. до­ма (с не­ко­гда ве­ли­ко­леп­ны­ми ин­терь­е­ра­ми ) в усадь­бе Де­ми­до­вых Брынь. От уса­деб­но­го строи­тель­ст­ва 2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 вв. уце­ле­ли ос­тат­ки ка­мен­ных двор­цов и до­мов в фор­мах ран­не­го и зре­ло­го клас­си­циз­ма: в быв. усадь­бах Во­рон­цо­вых – Бу­тур­ли­ных (Бел­ки­но), Без­об­ра­зо­вых (Тер­пи­ло­во), Гле­бо­вых [Ни­коль­ское (Чу­ба­ро­во)], Го­ли­цы­ных (Го­род­ня), Гон­ча­ро­вых и Ще­поч­ки­ных (По­лот­ня­ный За­вод), Пол­то­рац­ких (­Авчу­ри­но); пар­ко­вые со­ору­же­ния: в усадь­бах Во­рон­цо­вой-Даш­ко­вой (бе­ло­ка­мен­ные три­ум­фаль­ные во­ро­та и обе­лиск в Тро­иц­ком), Вол­кон­ских (грот в Ку­ри­ло­ве-на-На­ре), Ероп­ки­ных [нео­го­тич. ко­ло­коль­ня (кон. 18 в.) в с. Граб­це­во] и др.

Па­мят­ни­ка­ми ре­гу­ляр­но­го гра­до­строи­тель­ст­ва (в 1776–85 осу­ще­ст­в­ля­лось под рук. арх. П. Р. Ни­ки­ти­на, с 1785 – арх. И. Д. Яс­ны­ги­на) яв­ля­ют­ся центр. часть Ка­лу­ги с ка­фед­раль­ным Тро­иц­ким со­бо­ром и ком­плек­сом нео­го­тич. Гос­ти­ного дво­ра на пл. Ста­ро­го тор­га (кон. 18 – нач. 19 вв., арх. Яс­ны­гин), круп­ные гор. усадь­бы с гл. до­ма­ми (в т. ч. Зо­ло­та­рё­- вых–Ко­лог­ри­во­вых, Би­ли­би­ных–Чис­то­кле­то­вых, За­гряж­ских – все в Ка­лу­ге). Про­вин­ци­аль­ную ветвь моск. шко­лы клас­си­циз­ма пред­став­ля­ют: Ни­коль­ская ц. (1800) в с. Рас­тво­ро­во (с че­ты­рёх­ле­пе­ст­ко­вым пла­ном); Ни­коль­ская ц. (1806–1818) в Мо­саль­ске (с кре­сто­об­раз­ным пла­ном и ап­си­дой, ок­ру­жён­ной внеш­ней ко­лон­на­дой); ц. По­кро­ва (1809) в с. По­кров­ское; Ка­зан­ская ц. (нач. 19 в.) в г. Лю­ди­но­во; Ка­зан­ская ц. (1817) в с. Ду­ни­но; Пе­чер­ская ц. (1817) в с. Пруд­ки. Сре­ди хра­мов в не­орус­ском сти­ле – ц. Бла­го­ве­ще­ния (1908–11, арх. М. Т. Пре­об­ра­жен­ский) в с. За­бо­ров­ка, Ни­коль­ская ц. (1907) в с. Ниж­ние Под­го­ри­чи.

Во 2-й пол. 20 в. в К. о. осу­ще­ст­в­ля­лись про­ек­ты ре­кон­ст­рук­ции ста­рой за­строй­ки, но­во­го об­ществ. и жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва [в Ка­лу­ге – ан­самбль Те­ат­раль­ной пл. (1958), Гос. му­зей ис­то­рии кос­мо­нав­ти­ки им. К. Э. Ци­ол­ков­ско­го (1967)]. В 1990–2000-е гг. воз­во­дят­ся круп­ные пром. объ­ек­ты и жи­лые рай­оны (про­ект «Ка­лу­га-Прав­го­род» по за­строй­ке пра­во­го бе­ре­га Оки в Ка­лу­ге, 2007).

В 20 в. в К. о. ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы Т. А. Ка­лаш­ни­ков, Л. А. Кли­мен­тов­ская, А. Н. Ко­ня­шин, И. А. Пав­ли­шак, В. М. Со­бин­ков, Е. А. Чер­няв­ская; гра­фи­ки А. П. Шу­бин, В. И. Стра­хов, И. Н. Ка­мы­шан­ская; гра­фи­ки и жи­во­пис­цы А. И. Ко­тель­ни­ков, В. В. Жи­вот­ков; скульп­тор В. М. Бе­лов; ху­дож­ни­ки де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва (го­бе­ле­ны) А. М. По­ле­жа­ев, Т. Ф. Та­нен­ко­ва; ма­сте­ра нар. иск-ва М. Н. Гу­ми­лев­ская (вы­шив­ка), А. Н. Лон­да­рев (гли­ня­ная иг­руш­ка); ди­зай­нер Г. К. Та­ба­ков; ис­кус­ство­ве­ды В. Г. Пуц­ко, М. М. Днеп­ров­ский, В. М. Обу­хов.

Му­зы­ка. Те­атр. Ос­но­ва муз. фольк­ло­ра К. о. – цен­траль­но- и юж­но­рус­ская тра­ди­ции. В Ка­лу­ге ра­бо­та­ет Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве – Хо­ро­вая ка­пел­ла маль­чи­ков и юно­шей, Ор­кестр рус. нар. ин­ст­ру­мен­тов. Му­ни­ци­паль­ные кол­лек­ти­вы: ка­мер­ный ор­кестр и ка­мер­ный хор в Ка­лу­ге и Об­нин­ске. В 2001 соз­да­но Ка­луж­ское об­ла­ст­ное от­де­ле­ние СК РФ. Сре­ди проф. му­зы­кан­тов об­лас­ти – ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр Г. В. Аза­тов, ком­по­зи­то­ры Н. А. Го­лу­бе­ва, С. В. Ду­се­нок, С. В. Нев­ра­ев, А. И. Ти­па­ков, Е. В. Хо­зи­ко­ва. Муз. фес­ти­валь Фон­да С. Рих­те­ра в Та­ру­се (с 1993). Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Мир ги­та­ры» (с 1998), Ме­ж­ду­нар. кон­курс ка­мер­ных ан­самб­лей им. С. И. Та­нее­ва (с 2002, ка­ж­дые 3 го­да), Все­рос. фес­ти­валь ис­кусств «Ка­луж­ская вес­на» (с 2004) – все в Ка­лу­ге.

В об­лас­ти ра­бо­та­ют те­ат­ры: Об­ла­ст­ной дра­ма­ти­че­ский (1917), ТЮЗ (1964), ку­кол (1992; все – в Ка­лу­ге). Цирк. С 2002 ка­ж­дые 3 го­да про­во­дит­ся Все­рос. фес­ти­валь «Ста­рей­шие те­ат­ры Рос­сии в Ка­лу­ге».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)