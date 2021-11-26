ИВАНТЕЕВКА

ИВАНТЕЕВКА - город в России, в северо-восточной части Московской области.

Население 51,2 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Уча. Железнодорожная стан­ция.

Ивантеевка ве­дёт свою ис­то­рию от де­ре­вень Ван­тее­во и Коп­ни­но. Деревня Коп­ни­но (пер­во­на­чаль­но - Марь­ин­ское Коп­ни­но) в 1478 году бы­ла да­на в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь в ка­че­ст­ве вкла­да на по­мин ду­ши вдо­вы боя­ри­на В.Б. Коп­ни­на Ма­рии. Деревня Ван­тее­во ос­но­ва­на ме­ж­ду 1490 и 1504 годами брать­я­ми С.Г. и М.Г. Ван­тее­вы­ми. В XVI веке здесь су­ще­ст­во­ва­ла пер­вая в Рос­сии бу­маж­ная мель­ни­ца, вла­дель­цем ко­то­рой был по­ме­щик Ф. Са­вин (имя из­вест­но из куп­чей 1576 года). К 1586 году Ван­тее­во при­над­ле­жа­ло Трои­це-Сер­гие­ву монастырю. В конце XVII века Коп­ни­но и Ван­тее­во сли­лись в од­но се­ле­ние, позд­нее в оби­ход во­шло название Иван­тее­во, за­тем - Ивантеевка. В первой половине XVIII века се­ле­ние при­над­ле­жа­ло Я.М. Ев­реи­но­ву (смотри в статье Ев­реи­но­вы ), по­стро­ив­ше­му в 1743 году на реке Уча бу­маж­ную фаб­ри­ку.

В 1830-х годах се­ло и пис­че­бу­маж­ная фаб­ри­ка (сго­ре­ла в 1866 году) пе­ре­шли во вла­де­ние куп­ца И. Щё­ки­на, по­стро­ив­ше­го здесь в середине XIX века бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку, в конце 1860-х годов пе­ре­обо­ру­до­ван­ную но­вы­ми вла­дель­ца­ми под су­кон­ное про­изводство. В 1875 году в се­ле фаб­ри­кан­том Иш­ки­сом ос­но­ва­на кра­силь­но-ап­пре­тур­ная фаб­ри­ка для ок­ра­ски и от­дел­ки бу­маж­ной пря­жи (ны­не «Иван­те­ев­ский три­ко­таж», од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий Ивантеевки). В 1929 году че­рез Ивантеевку про­шла железнодорожная ли­ния Бол­ше­во - Фря­зи­но. С 1931 года Ивантеевка - ра­бо­чий по­сё­лок. Го­род с 1938 года.

Со­хра­ни­лась крас­но­кир­пич­ная с бе­ло­ка­мен­ным де­ко­ром церковь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (за­вер­ше­на в 1808 году, воз­мож­но, архитектор А.Н. Ба­ка­рев) - ори­ги­наль­ный об­ра­зец ро­ман­тического на­прав­ле­ния в русской ар­хи­тек­ту­ре. В районе Но­во­сёл­ки - де­ревня Ге­ор­ги­ев­ская церковь (конец XIX века) Ро­тон­да со ста­ту­ей святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (2007).

Все­росийский НИИ хи­ми­за­ции лес­но­го хо­зяй­ст­ва; вклю­ча­ет круп­ный се­лек­ци­он­ный ле­со­пи­том­ник (1933) с ден­д­ро­ло­гическим са­дом (1936; соз­дан под руководством ден­д­ро­ло­га и се­лек­цио­не­ра А.С. Яб­ло­ко­ва). Московский об­ласт­ной институт управ­ле­ния и пра­ва (1992; совремнное название с 2002 года), фи­лиа­лы ву­зов: Московского государственного со­ци­аль­но­го университета, Московского пси­хо­ло­го-со­ци­аль­но­го института. Центральная городская биб­лио­те­ка имени И.Ф. Гор­бу­но­ва (1989). Городской ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей.

Круп­ное про­изводство три­ко­таж­ных из­де­лий («Иван­те­ев­ский трик­то­таж»), шер­стя­ных тка­ней и пле­дов («Иван­те­ев­ская тон­ко­су­кон­ная фаб­ри­ка»), хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи, ни­тей («Ив­нить», ос­но­ва­на в 1931 году как хлоп­ко­пря­диль­ная фаб­ри­ка, од­на из круп­ней­ших в стра­не). Вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для мель­ниц (российско-итальянское пред­при­ятие «Со­вок­рим») и эле­ва­то­ров («Иван­те­ев­ский эле­ва­тор­мель­маш»), а так­же од­но­ра­зо­вой по­су­ды, пи­ще­вой и промышленной упа­ков­ки (за­вод финской ком­па­нии «Huhtamaki»), из­де­лий из мяг­кой бу­ма­ги (за­вод ме­ж­ду­народного кон­цер­на «Geor­gia-Pacific» - ку­хон­ные по­ло­тен­ца, сал­фет­ки, но­со­вые плат­ки и другие под мар­кой «LOTUS»), хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий («Иван­те­ев­ский хле­бо­ком­би­нат»), строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли и др. Центральный на­уч­но-ис­пытательский по­ли­гон стро­ительства и до­рож­ных ма­шин.

Близ Ивантеевки, в с. Ко­мя­ги­но, со­хра­ни­лась Сер­ги­ев­ская церковь (1678) - об­ра­зец русской ар­хи­тек­ту­ры XVII века.

Иллюстрация:

Фото А.И. Нагаева. Иван­те­ев­ка. Цер­ковь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. 1808. Ар­хи­тек­тор А.Н. Ба­ка­рев(?). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)