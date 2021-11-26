ИВАНТЕЕВКА
ИВАНТЕЕВКА - город в России, в северо-восточной части Московской области.
Население 51,2 тысяч человек (2007). Расположен на реке Уча. Железнодорожная станция.
Ивантеевка ведёт свою историю от деревень Вантеево и Копнино. Деревня Копнино (первоначально - Марьинское Копнино) в 1478 году была дана в Троице-Сергиев монастырь в качестве вклада на помин души вдовы боярина В.Б. Копнина Марии. Деревня Вантеево основана между 1490 и 1504 годами братьями С.Г. и М.Г. Вантеевыми. В XVI веке здесь существовала первая в России бумажная мельница, владельцем которой был помещик Ф. Савин (имя известно из купчей 1576 года). К 1586 году Вантеево принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. В конце XVII века Копнино и Вантеево слились в одно селение, позднее в обиход вошло название Ивантеево, затем - Ивантеевка. В первой половине XVIII века селение принадлежало Я.М. Евреинову (смотри в статье Евреиновы), построившему в 1743 году на реке Уча бумажную фабрику.
В 1830-х годах село и писчебумажная фабрика (сгорела в 1866 году) перешли во владение купца И. Щёкина, построившего здесь в середине XIX века бумагопрядильную фабрику, в конце 1860-х годов переоборудованную новыми владельцами под суконное производство. В 1875 году в селе фабрикантом Ишкисом основана красильно-аппретурная фабрика для окраски и отделки бумажной пряжи (ныне «Ивантеевский трикотаж», одно из ведущих предприятий Ивантеевки). В 1929 году через Ивантеевку прошла железнодорожная линия Болшево - Фрязино. С 1931 года Ивантеевка - рабочий посёлок. Город с 1938 года.
Сохранилась краснокирпичная с белокаменным декором церковь Смоленской иконы Божией Матери (завершена в 1808 году, возможно, архитектор А.Н. Бакарев) - оригинальный образец романтического направления в русской архитектуре. В районе Новосёлки - деревня Георгиевская церковь (конец XIX века) Ротонда со статуей святого Николая Чудотворца (2007).
Всеросийский НИИ химизации лесного хозяйства; включает крупный селекционный лесопитомник (1933) с дендрологическим садом (1936; создан под руководством дендролога и селекционера А.С. Яблокова). Московский областной институт управления и права (1992; совремнное название с 2002 года), филиалы вузов: Московского государственного социального университета, Московского психолого-социального института. Центральная городская библиотека имени И.Ф. Горбунова (1989). Городской историко-краеведческий музей.
Крупное производство трикотажных изделий («Ивантеевский триктотаж»), шерстяных тканей и пледов («Ивантеевская тонкосуконная фабрика»), хлопчатобумажной пряжи, нитей («Ивнить», основана в 1931 году как хлопкопрядильная фабрика, одна из крупнейших в стране). Выпуск оборудования для мельниц (российско-итальянское предприятие «Совокрим») и элеваторов («Ивантеевский элеватормельмаш»), а также одноразовой посуды, пищевой и промышленной упаковки (завод финской компании «Huhtamaki»), изделий из мягкой бумаги (завод международного концерна «Georgia-Pacific» - кухонные полотенца, салфетки, носовые платки и другие под маркой «LOTUS»), хлебобулочных и кондитерских изделий («Ивантеевский хлебокомбинат»), стройматериалов, мебели и др. Центральный научно-испытательский полигон строительства и дорожных машин.
Близ Ивантеевки, в с. Комягино, сохранилась Сергиевская церковь (1678) - образец русской архитектуры XVII века.
Иллюстрация:
Фото А.И. Нагаева. Ивантеевка. Церковь Смоленской иконы Божией Матери. 1808. Архитектор А.Н. Бакарев(?). Архив БРЭ.