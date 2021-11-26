ИТАР-ТАСС
ИТАР-ТАСС (Информационное телеграфное агентство России) - центральный государственный информационный орган в Российской Федерации.
Входит в четвёрку крупнейших информац. агентств наряду с Рейтер, Ассошиэйтед пресс и Франс пресс.
Ведёт начало от Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), образованного по инициативе министерств финансов, внутренних дел и иностранных дел Российской империи указом императора Николая II от 21 июля (3 августа) 1904 года.
Каждое министерство получило право назначать одного из трёх директоров агентства. Был утверждён также директор-распорядитель - чиновник особых поручений при Минфине, действительный статский советник П.И. Миллер. СПТА начало работу 1(14) сентября 1904 года. В его штате насчитывалось около 70 сотрудников. Основные задачи агентства - «сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения», удовлетворять потребности «в свободном от иностранного контроля телеграфном обмене». С самого начала СПТА работало круглосуточно, передавало от 600 до 1 тысячи слов в сутки. Телеграммы новостей освобождались от цензурного просмотра в местах получения. В правительственных структурах были назначены специальные чиновники, к которым корреспондентам СПТА надо было обращаться для проверки или для получения информации. В 1909 году агентство переведено в непосредственное подчинение Совета министров. В 1914 году СПТА переименовано в Петроградское телеграфное агентство (ПТА). К 1917 году имело около 600 подписчиков. После Февральской революции 1917 года ПТА состояло при Временном правительстве.
25 октября (7 ноября) 1917 года здание ПТА занял отряд балтийских моряков под командованием комиссара Петроградского ВРК Л.Н. Старка. Составленные им первые сообщения о революционных событиях в России были оперативно переданы агентствам и газетам всего мира. Декретом СНК от 18 ноября (1 декабря) 1917 года ПТА объявлено центральным информационным органом при СНК. В марте 1918 года переехало в Москву, в июне объединено с Бюро печати при СНК РСФСР и передано в ведение ВЦИК. 7 сентября новое объединение получило название Российское телеграфное агентство (РОСТА). С 10 июля 1925 года РОСТА действовало как информационный орган РСФСР (упразднено в 1935 году). В 1925 году было создано Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) при СНК (с 1946 года при СМ) СССР. Ему было предоставлено исключительное право распространения по всей стране и за рубежом общесоюзной и иностранной информации, в том числе поступавшей от РОСТА и телеграфных агентств союзных республик.
10 сентября 1971 года ТАСС преобразован в информационный орган союзно-республиканского значения с правами Госкомитета СМ СССР. Сообщения и фотоинформацию агентства получали 3700 советских газет, 50 радиостанций, 80 телестудий, более 300 зарубежных организаций из 75 стран. ТАСС имел одну из самых крупных в мире корреспондентских сетей: 682 корпункта внутри страны и 94 отделения за рубежом. Упразднён 22 января 1992 года.
Правопреемником ТАСС стало Информационное телеграфное агентство России (ИТАР, с 1994 года ИТАР-ТАСС), получившее в декабре 1993 года статус центрального государственного информационного агентства в форме государственного предприятия. Учредитель - Правительство Российской Федерации (см. Правительство). С ноября 2004 года - федеральное государственное унитарное предприятие. Имеет отделения в федеральных округах Российской Федерации, корреспондентскую сеть (40 собкоров), 17 представительств в государствах, расположенных на территории бывшего СССР, 63 - в других зарубежных странах.
ИТАР-ТАСС ведёт поиск, сбор, обработку и оперативное распространение информации о событиях в Российской Федерации и за рубежом в сферах политики, экономики, социальной жизни, культуры, науки и техники, спорта. Ежедневно выпускает и распространяет свыше 2000 сообщений и около 100 оперативных фотоснимков, диаграмм и схем. Готовит 76 различных видов информационной продукции, в том числе оперативные и тематические информационные ленты в электронном виде. В печатном виде выпускает вестники и бюллетени «Пульс планеты», «Мир и мы», «Компас», «Глобус», «Россия: власть на местах», «Дипкурьер», а также справочники «Страны мира сегодня», «Россия», «СНГ», «Календарь дат и событий».
Информацию ИТАР-ТАСС (на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках) получают 84 зарубежных информационных агентства, более 40 теле- и радиокомпаний, включая CNN, BBC, NHK, около 50 печатных изданий.
ИТАР-ТАСС - соучредитель агентств: экономической и финансовой информации ПРАЙМ-ТАСС (с 1996 года), военно-технической и аэрокосмической информации АРМС-ТАСС (с 2002 года), медицинской информации АМИ-ТАСС (с 2005 года).
Иллюстрация:
Фото А.И. Нагаева. Здание ИТАР-ТАСС. Москва, Тверской бульвар. Фото. 2008. Архив БРЭ.