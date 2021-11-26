ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС (Ин­фор­ма­ци­он­ное те­ле­граф­ное агент­ст­во Рос­сии) - цен­траль­ный государственный ин­фор­мационный ор­ган в Российской Федерации.

Вхо­дит в чет­вёр­ку круп­ней­ших ин­фор­мац. агентств на­ря­ду с Рей­тер, Ас­со­ши­эй­тед пресс и Франс пресс.

Ве­дёт на­ча­ло от Санкт-Пе­тербургского те­ле­граф­но­го агент­ст­ва (СПТА), об­ра­зо­ван­но­го по ини­циа­ти­ве ми­ни­стерств фи­нан­сов, внутренних дел и иностранных дел Российской им­пе­рии ука­зом императора Ни­ко­лая II от 21 июля (3 августа) 1904 года.

Ка­ж­дое ми­ни­стер­ст­во по­лу­чи­ло пра­во на­зна­чать од­но­го из трёх ди­рек­то­ров агент­ст­ва. Был ут­вер­ждён так­же ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель - чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при Мин­фи­не, действительный статский советник П.И. Мил­лер. СПТА на­ча­ло ра­бо­ту 1(14) сентября 1904 года. В его шта­те на­счи­ты­ва­лось около 70 со­труд­ни­ков. Основные за­да­чи агент­ст­ва - «со­об­щать внут­ри Им­пе­рии и за гра­ни­цей по­ли­ти­че­ские, фи­нан­со­вые, эко­но­ми­че­ские, тор­го­вые и дру­гие имею­щие об­ще­ст­вен­ный ин­те­рес све­де­ния», удов­ле­тво­рять по­треб­но­сти «в сво­бод­ном от ино­стран­но­го кон­тро­ля те­ле­граф­ном об­ме­не». С са­мо­го на­ча­ла СПТА ра­бо­та­ло круг­ло­су­точ­но, пе­ре­да­ва­ло от 600 до 1 тысячи слов в сут­ки. Те­ле­грам­мы но­во­стей ос­во­бо­ж­да­лись от цен­зур­но­го про­смот­ра в мес­тах по­лу­че­ния. В пра­ви­тель­ст­вен­ных струк­ту­рах бы­ли на­зна­че­ны специальные чи­нов­ни­ки, к ко­то­рым кор­рес­пон­ден­там СПТА на­до бы­ло об­ра­щать­ся для про­вер­ки или для по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции. В 1909 году агент­ст­во пе­ре­ве­де­но в не­по­сред­ст­вен­ное под­чи­не­ние Со­ве­та ми­ни­ст­ров. В 1914 году СПТА пе­ре­име­но­ва­но в Пет­роградское те­ле­граф­ное агент­ст­во (ПТА). К 1917 году име­ло около 600 под­пис­чи­ков. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ПТА со­стоя­ло при Вре­мен­ном пра­ви­тель­ст­ве.

25 октября (7 ноября) 1917 года зда­ние ПТА за­нял от­ряд бал­тий­ских мо­ря­ков под ко­мандованием ко­мис­са­ра Петроградского ВРК Л.Н. Стар­ка. Со­став­лен­ные им пер­вые со­об­ще­ния о ре­во­люционных со­бы­ти­ях в Рос­сии бы­ли опе­ра­тив­но пе­ре­да­ны агент­ст­вам и га­зе­там все­го ми­ра. Дек­ре­том СНК от 18 ноября (1 декабря) 1917 года ПТА объ­яв­ле­но центральным ин­фор­мационным ор­га­ном при СНК. В мар­те 1918 года пе­ре­еха­ло в Мо­ск­ву, в ию­не объ­е­ди­не­но с Бю­ро пе­ча­ти при СНК РСФСР и пе­реда­но в ве­де­ние ВЦИК. 7 сентября но­вое объ­е­ди­не­ние по­лу­чи­ло название Российское те­ле­граф­ное агент­ст­во (РОСТА). С 10 июля 1925 года РОСТА дей­ст­во­ва­ло как ин­фор­мационный ор­ган РСФСР (уп­разд­не­но в 1935 году). В 1925 году бы­ло соз­да­но Те­ле­граф­ное агент­ст­во Советского Сою­за (ТАСС) при СНК (с 1946 года при СМ) СССР. Ему бы­ло пре­дос­тав­ле­но ис­клю­чи­тель­ное пра­во рас­про­стра­не­ния по всей стра­не и за ру­бе­жом об­ще­со­юз­ной и иностранной ин­фор­ма­ции, в том числе по­сту­пав­шей от РОСТА и те­ле­граф­ных агент­ств со­юз­ных рес­пуб­лик.

10 сентября 1971 года ТАСС пре­об­ра­зо­ван в ин­фор­мационный ор­ган со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния с пра­ва­ми Гос­ко­ми­те­та СМ СССР. Со­об­ще­ния и фо­то­ин­фор­ма­цию агент­ст­ва по­лу­ча­ли 3700 советских га­зет, 50 ра­дио­стан­ций, 80 те­ле­сту­дий, бо­лее 300 за­ру­беж­ных ор­га­ни­за­ций из 75 стран. ТАСС имел од­ну из са­мых круп­ных в ми­ре кор­рес­пон­дент­ских се­тей: 682 кор­пунк­та внут­ри стра­ны и 94 от­де­ле­ния за ру­бе­жом. Уп­разд­нён 22 января 1992 года.

Пра­во­пре­ем­ни­ком ТАСС ста­ло Ин­фор­мационное те­ле­граф­ное агент­ст­во Рос­сии (ИТАР, с 1994 года ИТАР-ТАСС), по­лу­чив­шее в декабре 1993 года ста­тус цен­траль­но­го государственного ин­фор­мационного агент­ст­ва в фор­ме государственного пред­при­ятия. Уч­ре­ди­тель - Пра­ви­тель­ст­во Российской Федерации (см. Правительство ). С но­ября 2004 года - фе­дераль­ное государственное уни­тар­ное пред­при­ятие. Име­ет от­де­ле­ния в фе­де­раль­ных ок­ру­гах Российской Федерации, кор­рес­пон­дент­скую сеть (40 соб­ко­ров), 17 пред­ста­ви­тельств в го­су­дар­ст­вах, рас­по­ло­жен­ных на тер­ри­то­рии бывшего СССР , 63 - в других за­ру­беж­ных стра­нах.

ИТАР-ТАСС ве­дёт по­иск, сбор, об­ра­бот­ку и опе­ра­тив­ное рас­про­стра­не­ние ин­фор­ма­ции о со­бы­ти­ях в Российской Федерации и за ру­бе­жом в сфе­рах по­ли­ти­ки, эко­но­ми­ки, со­ци­аль­ной жиз­ни, куль­ту­ры, нау­ки и тех­ни­ки, спор­та. Еже­днев­но вы­пус­ка­ет и рас­про­стра­ня­ет свыше 2000 со­об­ще­ний и около 100 опе­ра­тив­ных фо­то­сним­ков, диа­грамм и схем. Го­то­вит 76 различных ви­дов ин­фор­мационной про­дук­ции, в том числе опе­ра­тив­ные и те­ма­тические ин­фор­мационные лен­ты в элек­трон­ном ви­де. В пе­чат­ном ви­де вы­пус­ка­ет вест­ни­ки и бюл­ле­те­ни «Пульс пла­не­ты», «Мир и мы», «Ком­пас», «Гло­бус», «Рос­сия: власть на мес­тах», «Дип­курь­ер», а так­же спра­воч­ни­ки «Стра­ны ми­ра се­го­дня», «Рос­сия», «СНГ», «Ка­лен­дарь дат и со­бы­тий».

Ин­фор­ма­цию ИТАР-ТАСС (на английском, немецком, французском, испанском и арабском язы­ках) по­лу­ча­ют 84 за­ру­беж­ных ин­фор­мационных агент­ст­ва, бо­лее 40 те­ле- и ра­дио­ком­па­ний, вклю­чая CNN, BBC, NHK, около 50 пе­чат­ных из­да­ний.

ИТАР-ТАСС - со­уч­ре­ди­тель агентств: эко­но­мической и фи­нан­со­вой ин­фор­ма­ции ПРАЙМ-ТАСС (с 1996 года), во­енно-тех­нической и аэ­ро­кос­мической ин­фор­ма­ции АРМС-ТАСС (с 2002 года), медицинской ин­фор­ма­ции АМИ-ТАСС (с 2005 года).

Иллюстрация:

Фото А.И. Нагаева. Зда­ние ИТАР-ТАСС. Мо­ск­ва, Твер­ской бульвар. Фо­то. 2008. Архив БРЭ.

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