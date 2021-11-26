ИНГУШЕТИЯ
Республика Ингушетия, субъект Рос. Федерации.
Расположена на юге Европ. части России. Входит в Юж. федеральный округ. Пл. 3,6 тыс. км2. Нас. 492,7 тыс. чел. (2007; 192,0 тыс. в 1989). Столица – г. Магас. Адм.-терр. деление: 4 района, 4 города.
Органы государственной власти.
Система органов гос. власти И. определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Ингушетия (1994). Гос. власть осуществляют президент, Нар. собрание (парламент), правительство республики, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.
Нар. собрание И. – высший законодат. (представит.) орган – состоит из 27 депутатов, избираемых сроком на 4 года.
Правительство И. состоит из председателя, его заместителей и министров. Председатель назначается президентом И. с согласия Нар. собрания. Президент И. – глава республики и исполнит. власти, высшее должностное лицо республики, наделяемое полномочиями Нар. собранием по представлению Президента РФ.
В И. предусмотрен особый институт – Съезд народа И. – орган нар. представительства, обеспечивающий взаимодействие общества, органов гос. власти и местного самоуправления.
Автор раздела: Б. А. Страшун
Природа.
Рельеф. И. расположена в центр. части Предкавказья и сев. макросклона Большого Кавказа. На севере, в Предкавказье, поднимаются низковысотные Терский и Сунженский хребты, разделённые продольной Алханчуртской долиной; южнее простираются подгорные наклонные равнины, перекрытые лёссовидными суглинками, – краевые части Осетинской и Чеченской равнин. В пределах Большого Кавказа с севера на юг выделяются: сильнорасчленённые низкогорные массивы с округлыми вершинами (Чёрные горы); среднегорья Пастбищного и Скалистого хребтов, представленные структурно-денудационными моноклинальными хребтами преим. субширотного простирания. Хребты разделены продольными депрессиями и прорезаны поперечными каньонообразными долинами рек (напр., каньон р. Асса). Скалистый хребет отделён межгорными котловинами (Джайрахско-Ассинской, Тулойской) от расположенных на крайнем юге И. складчатых альпинотипных высокогорий системы Бокового хребта (выс. до 4451 м, гора Шан, – высшая точка И.). Широко распространены горно-ледниковые формы рельефа (троговые долины, цирки, кары). На б. ч. территории активны эрозия и оползни; в среднегорьях и высокогорьях – обвальные, осыпные, лавинные и селевые процессы. В пределах Пастбищного и Скалистого хребтов развит карст.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория И. расположена в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Сев. часть И. (Терский и Сунженский хребты, разделённые Алханчуртской долиной, Чеченская равнина) находится в пределах Терско-Каспийского передового прогиба (заполнен олигоцен-неогеновой молассой), строение которого осложнено Терским и Сунженским валами. Тектонич. зона сев. склона Большого Кавказа (Чёрные горы, Пастбищный и Скалистый хребты) сложена наклонно залегающими шельфовыми терригенно-карбонатными отложениями верхней юры – эоцена (глинами, песчаниками, мергелями, известняками, доломитами). В осевой зоне (антиклинорий Бокового хребта) развита интенсивно деформированная черносланцевая формация нижней и средней юры. Горная И. – область интенсивной сейсмичности.
Важнейшие полезные ископаемые И. – нефть и природный горючий газ (Малгобекское, Карабулакское и др. месторождения на севере). Также имеются месторождения природных строит. материалов (известняков, мрамора, доломита, кирпичных глин, гравия, песков), термальных и минер. вод.
Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат континентальный. Зима в равнинной части мягкая с неустойчивым снежным покровом, нередко с сильными ветрами и снежными буранами, в горах – прохладная (ср. темп-ры января от –3 °C на равнинах до –10–12 °С в горах); лето жаркое, в горах умеренно тёплое (ср. темп-ры июля на равнинах 21–23 °C, в высокогорьях 5–7 °C). Осадков в год на равнинах и в предгорьях 400–600 мм (характерен максимум в летний период), в горах до 900–1600 мм. Дожди часто ливневые. На равнинах увлажнение неустойчивое, нередки засухи. Снеговая линия проходит на высоте 3500–3700 м; небольшие ледники – в массиве Махисмагали.
Внутренние воды. Речная сеть принадлежит бассейну р. Терек (протекает вдоль юго-зап. границы И.). Осн. реки: Сунжа, Асса, Армхи, Фортанга. Режим рек характеризуется весенне-летним половодьем в горах и весенним половодьем на равнине; в тёплое время года случаются паводки. В сев. части И. создана сеть ирригац. каналов: Алханчуртский, Асса-Сунжа и др.
Почвы. Растительный и животный мир. Подгорные равнины со злаковыми и разнотравно-злаковыми степями на чернозёмах и луговых чернозёмовидных карбонатных почвах преим. распаханы. Участки степей сохранились по склонам Терского и Сунженского хребтов. На сев. склонах Сунженского хребта по балкам встречаются островки дубовых кустарниковых лесов. К югу степи сменяются лесостепями, представленными сочетанием в осн. распаханных луговых степей на выщелоченных чернозёмах и дубовых лесов на серых лесных почвах. Выше 550–600 м развиты горные широколиственные леса на бурозёмах: до 1000 м – дубовые, до 1700–2000 м – буковые с примесью граба, дуба, клёна; на юж. сухих склонах Скалистого хребта встречаются участки хвойно-широколиственных лесов (сосна крючковатая, граб). Верхнюю границу леса образуют берёзовые криволесья с рододендроном кавказским в подлеске. Выше господствуют субальпийские и альпийские луга на горно-луговых почвах, сменяющиеся на выс. св. 3500–3700 м гляциально-нивальными ландшафтами. Для засушливых межгорных котловин (Джайрахско-Ассинской и др.) характерны участки злаковых степей с нагорными ксерофитами.
Флора и фауна И. отличаются высоким разнообразием: известно ок. 2 тыс. видов сосудистых растений, среди которых много эндемичных видов (напр., лапчатка ингушская, берёза Радде), св. 50 видов млекопитающих, 160 видов гнездящихся птиц, 24 вида пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 31 вид пресноводных рыб. В Красную книгу РСФСР внесено 4% видов растений И. (пион тонколистный, мак прицветниковый и др.), 9% – млекопитающих (в т. ч. безоаровый козёл, кавказская лесная кошка), 13% – гнездящихся птиц (кавказский тетерев и др.). Наиболее богат животный мир горных лесов (медведь, волк, лисица, куницы, кабан, косуля) и лугов (дагестанский тур, серна, кавказский улар).
Состояние и охрана окружающей среды. Экологич. ситуация умеренно острая, связанная преим. с эрозией и загрязнением почв. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 1,4 тыс. т, объём загрязнённых сточных вод 1,6 млн. м3 (2005). Наиболее преобразованы в результате длительного с.-х. освоения и добычи нефти равнинные и предгорные ландшафты. Вырубка лесов и интенсивное пастбищное использование горных лугов создают угрозу обеднения растительного и животного мира И.
Система охраняемых природных территорий представлена гос. природным заповедником Эрзи, Ингушским гос. природным заказником федерального подчинения, несколькими памятниками природы.
Автор раздела: М. Н. Петрушина
Население.
Б. ч. населения И. составляют ингуши – 77,3% (2002, перепись), чеченцы насчитывают 20%, русские – 1,2%, турки – 0,2%, грузины – 0,1%.
Характерен естеств. прирост населения: рождаемость (14,0 на 1000 жит., 2005) почти в 3,7 раза превышает смертность (3,8 на 1000 жит., 2005); младенческая смертность высокая (25,7 на 1000 живорождённых; в среднем по РФ 11,0). Доля женщин 53,3%. Население И. – одно из самых молодых в РФ (ср. возраст едва превышает 22 года; в среднем по РФ – 37 лет). Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 32,2% (в 2 раза превышает среднероссийский показатель), старше трудоспособного возраста – 8% (в 2,5 раза ниже, чем в среднем по РФ). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 75,6 года (одна из самых высоких в РФ; мужчины – 72,2, женщины – 78,8). Характерен миграц. приток населения (9 чел. на 10 тыс. жит.); пик миграц. притока пришёлся на кон. 1990-х гг. (2523 чел. на 10 тыс. жит., 2000), гл. обр. за счёт беженцев из соседних субъектов РФ во время осетино-ингуш. конфликта (окт. – нояб. 1992), чеченских кампаний 1994 и 1999–2000. По оценкам, в И. проживает ок. 40 тыс. беженцев (27 тыс. чел. из Чечни и 13 тыс. чел. из Сев. Осетии). Ср. плотность нас. 135,8 чел./км2. Ок. 75% нас. сконцентрировано на 10% территории И. – в Сунженской долине и прилегающих районах. Здесь расположены крупнейший город – Назрань (132,2 тыс. чел.; ок. 27% нас. И.) и крупнейшие сельские поселения республики (тыс. чел.): станица Орджоникидзевская (ок. 67; одно из крупнейших сельских поселений в РФ), с. Экажево (ок. 24), станица Троицкая (ок. 22). Второй крупный ареал расселения – зап. часть Алханчуртской долины (в г. Малгобек и пригородных сёлах сконцентрировано ок. 15% жителей И.) и долина р. Ачалук (св. 5% населения). Гор. нас. 42,8% (2007; ок. 28% в 1989); св. 62% горожан проживают в Назрани. Др. города (тыс. чел.): Малгобек (44,0), Карабулак (34,6), Магас (0,3).
Автор раздела: М. Д. Горячко
Религия. С распространением христианства на рубеже 1–2-го тыс. (под влиянием Грузии, позднее – также Руси) появились древнейшие христианские культовые сооружения – храмы Тхаба-Ерды (не позднее 12 в.), Алби-Ерды, Галь-Ерды и Таргимский (12 в.); христианско-языч. культовые сооружения – святилища Тушоли, Маги-Ерды, Мятцели, Бейни-Сели, Мятер-Дэла, Эрдзели, Соска-Солса, Мекал и др. (14 в.); мусульм. памятник-мавзолей Борга-Каш в равнинной И. (1405–06) свидетельствует о сосуществовании языч., христианских и мусульм. верований у населения И. в период до широкого распространения и утверждения ислама.
Ислам проник в предгорную зону И. в 16–18 вв., в горную – в 19 в.; широкое распространение получил в сер. 19 в., с приходом в И. шейха Кунта-Хаджи Кишиева; окончательно утвердился в кон. 19 в. Со 2-й пол. 19 в. в И. существуют мусульм. вирдовые братства (тарикаты), имеющие надтейповую социальную структуру: Кадирийя (последователи Кунта-Хаджи), Накшбандийя (последователи Арсанова Дени-шейха Къайле) и Батал-Хаджи (последователи Белхароева Батал-Хаджи). В период сов. власти в И. были ликвидированы исламские религ. школы. В 1993 на съезде мусульман И. создан Духовный центр мусульман Республики Ингушетия (ДЦМ РИ, пред. – И. Б. Хамхоев). Муфтият И. входит в Координац. центр мусульман Сев. Кавказа (с 1998). В И. (на 31.12.2006) 148 действующих мечетей; функционируют 29 религиозно-образоват. учреждений: 28 медресе и Исламский ин-т (с 1993). ДЦМ РИ издаёт религ. газ. «Светлый путь». Движение ваххабитов в И., как и на всей территории РФ (с 1999), запрещено.
На территории И. действуют 20 местных религ. организаций, в т. ч. 3 православных прихода [Покровской ц. (станица Орджоникидзевская), Троицкой ц. (станица Троицкая), Казанскойц. (г. Карабулак)] в юрисдикции Ставропольской и Владикавказской епархии Рус. православной церкви.
С 1998 в школах И. преподаётся курс «Основы религии» для 5–11-х классов.
Автор раздела: А. Х. Матиева
Исторический очерк.
Древнейшие археологич. памятники на территории совр. И. (местонахождения Плиево, Гамурзиево) относят к среднему палеолиту (Мустье). Памятники мезолита и неолита не выделены. В раннем бронзовом веке здесь взаимодействовали общности майкопской культуры, куро-араксской культуры и катакомбной культуры (поселение Луговое, близ с. Мужичи). К 3-му тыс. до н. э. относятся древности северокавказской культуры, их сменили памятники, близкие к гинчинской культуре. В горной И. известны циклопич. постройки, датировка которых не установлена. На рубеже 2–1-го тыс. до н. э. здесь распространилась восточнокобанская группа (культура) кобанской культуры (общности), представленная Пседахским могильником и Кескемским кладом; в 6–5 вв. до н. э. в ней усиливались черты культур скифо-савроматского (Луговой и Нестеровский могильники), а позднее – сарматского круга; на территории совр. И. и Чечни сформировался своеобразный худож. стиль, сочетавший кобанские и скифо-сарматские традиции.
Местная культура 1-го – нач. 2-го тыс. н. э. тесно связана с сарматами, в т. ч. с аланами. К кон. 4 в. территория совр. И., наряду с др. районами Сев. Кавказа, вероятно, попала в зону влияния гуннов, с кон. 6 в. контролировалась Тюркским каганатом, затем – Хазарским каганатом, с 10 в. входила в состав гос-ва Алания (см. в ст. Аланы), что способствовало распространению христианства (преим. через Грузию). В бассейне р. Сунжа находится ряд городищ, ранние слои которых относятся к кобанской эпохе, верхние – к сармато-аланской эпохе; по одной из версий, здесь располагалась столица Алании – ср.-век. г. Магас.
В 13 в. Сев. Кавказ, в т. ч. территория И., был завоёван монголо-татарами и вошёл в состав Золотой Орды. К памятникам ордынского периода на территории И. относится Келийский могильник (13–14 вв.) и др. В степных районах известны кабард. курганы 14–16 вв. В 16 в. территория И. подверглась набегам ногайцев. К позднему Средневековью в горной И. относятся многочисл. комплексы жилых и боевых башен (Таргим, Эрзи, Эгикал и др.), каменные склепообразные и столпообразные святилища, подземные, полуподземные и наземные склепы, существовавшие до исламизации региона. По письм. источникам, известен ряд «обществ» (самоуправляющихся сельских общин или их объединений) – Галгаевское, Цоринское, Джайраховское, Мецхальское и Феппинское (Кистинское). В 17 в. некоторые из равнинных ингуш. «обществ» оказались в даннической зависимости от Кабарды.
В 1822 территория совр. И. вошла в состав Кавказской области, 8(20).2.1860 – в состав Терской области, 24.3(5.4).1888 – в состав образованного Сунженского отдела Терской обл. В 1840-х гг. вдоль течения р. Сунжа началось сооружение крепостей Сунженской укреплённой линии между крепостями Владикавказ и Грозная. Были основаны казачьи станицы Терского казачьего войска – Троицкая (1845), Карабулакская (1859), Сунженская (1860) и др. С 1888 горское население, наряду с казачьим, в воен. и гражд. отношении подчинялось войсковому атаману. Население Сунженского отдела было многонациональным (по Всерос. переписи населения 1897 ингуши составляли 40%, среди др. народов – кабардинцы, осетины, русские, чеченцы). В 1905 на землях Сунженского отдела образован Назрановский окр. (центр – г. Владикавказ).
По территории совр. И. прошла линия Беслан – Назрань – Петровск-Порт Владикавказской ж. д. (1894). В 1915 началась добыча нефти в окрестностях с. Малгобек.
Из стен рус. гимназии в Ставрополе (основана в 1837) вышли ингуш. просветители и обществ. деятели 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. (Ч. Э. Ахриев, А. Базоркин, А.-Г. Долгиев). В рус.-япон. войне 1904–05 и в 1-й мировой войне 1914–18 отличились ингуш. офицеры, в т. ч. ген.-майоры С. С. Бекбузаров, С. Т. Мальсагов, Э. А. Нальгиев и др.
В Гражд. войну 1917–22 противостояние казачьего и местного горского населения вылилось в вооруж. столкновения. Одна часть населения поддержала образованную в регионе в марте 1918 Терскую сов. республику, другая часть – Горскую республику (май 1918 – май 1919; см. в ст. Горские правительства). В ходе Сев.-Кавк. операции Красной Армии 1920 территория совр. И. занята войсками РККА. 20.1.1921 Терская сов. республика была упразднена, часть её территории, включая Назрановский окр., вошла в образованную Горскую АССР. В 1924 из части территории Горской АССР образована АО Ингушетия (в составе Юго-Вост. области), в том же году преобразованная в Ингуш. АО в составе Сев.-Кавк. края. Адм. центр – Владикавказ (имел права отд. округа края, являлся также адм. центром Северо-Осетинской автономной области). Ингуш. АО делилась на 4 округа: Галашкинский (Асиновский), Назрановский, Пригородный, Пседахский (Ачалукский). В 1934 она объединена с Чеченской АО в Чечено-Ингуш. АО, которая в 1936 переименована в Чечено-Ингуш. АССР.
В сент. 1942, в ходе Вел. Отеч. войны, зап. часть территории Чечено-Ингуш. АССР в результате неудачной Моздок-Малгобекской операции Красной Армии была занята герм. войсками, освобождена в ходе Сев.-Кавк. операции в янв. 1943. В 1944, после депортации ингушей и чеченцев, Чечено-Ингуш. АССР упразднена, часть её территории вошла в состав Сев.-Осет. АССР (см. в ст. Северная Осетия – Алания) и Даг. АССР. После возвращения ингушей в 1957 Чечено-Ингуш. АССР восстановлена (Пригородный р-н остался в составе Сев.-Осет. АССР, сюда также вернулись ингуши из ссылки, что заложило основу вооруж. осетино-ингуш. конфликта в окт. – нояб. 1992).
В нояб. 1990 ВС Чечено-Ингуш. АССР принял декларацию о гос. суверенитете, в мае 1991 переименовал её в Чечено-Ингуш. республику. В соответствии с Законом от 4.6.1992, принятым ВС РФ по результатам референдума, проведённого в дек. 1991 на ингуш. территории, была образована Республика Ингушетия в составе Рос. Федерации со столицей в г. Назрань. 27.2.1994 всенародным голосованием принята Конституция И., а также состоялись первые выборы в Нар. собрание. В 2000 столицей И. стал г. Магас.
Авторы раздела: А. О. Булатов; А. Ю. Скаков (археология)
Хозяйство.
И. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н. Объём с.-х. продукции по стоимости в 2,2 раза (2005) превышает объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во электроэнергии). И. – один из наименее экономически развитых рос. регионов (доля И. в ВВП РФ – всего 0,04%); с кон. 1990-х гг. дотации составляют св. 80% доходов бюджета. В структуре ВРП (2004, %) доля нерыночных услуг 33,0 (гл. обр. услуги государства, предоставляемые за счёт дотаций из федерального бюджета), с. х-ва 21,4, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 14,0, пром-сти 12,0, строительства 8,2, транспорта и связи 3,9, др. отраслей 7,5. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2005, %): частная 84,2, государственная 6,5, обществ. и религ. организаций (объединений) 3,2, муниципальная 2,4, прочие формы собственности 3,6.
Экономически активное население 196 тыс. чел. Отраслевая структура занятости (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,6; образование 9,6; cельское и лесное хозяйство 8,0; здравоохранение и социальные услуги 6,4; строительство 5,4; обрабатывающие произ-ва 3,4; транспорт и связь 3,0; коммунальные, персональные и др. услуги 3,0; добыча полезных ископаемых 2,2; произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 1,4; др. виды деятельности 44,0. Уровень безработицы 65%. Денежные доходы на душу населения 6,2 тыс. руб. в месяц (авг. 2007; 50% от среднего по РФ); св. 60% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Объём пром. продукции 1,06 млрд. руб. (2005), в т. ч. на добычу полезных ископаемых приходится 61% (из них 97% – топливно-энергетические), на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21%, на обрабатывающие производства – 18%. В структуре обрабатывающих отраслей (%) ведущая роль принадлежит пром-сти строит. материалов – 38,1, доля пищевой пром-сти 30,8, нефтеперерабатывающей 12,2, химической 5,2, целлюлозно-бумажной и полиграфической 5,1, металлургии и металлообработки 4,5, машиностроения 1,5, др. отраслей 2,6.
Основа пром-сти И. – добыча (табл. 1) и переработка нефти. Разрабатываются Малгобекское, Карабулакское, Заманкульское и др. месторождения (гл. обр. старые; объёмы добычи сокращаются). Разработку нефтегазовых месторождений, поисково-разведочные работы на нефть и газ осуществляет компания «Ингушнефтегазпром» (в её составе – Малгобекское нефтегазодобывающее управление, Карабулакское нефтегазодобывающее предприятие и др.). Действуют нефтеперерабатывающие заводы в станице Вознесенская [с 2003; дизельное топливо, бензин, мазут; ведётся строительство (2008) двух установок по произ-ву битума] и в г. Карабулак.
Таблица 1. Основные виды промышленной продукции
1990* 1995 2000 2005 Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т 4205 110 164 123 Строительный кирпич, млн. условных кирпичей 135 11,4 19,9 15,0 Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 207,2 0,7 4,3 2,1 * Включая Чеченскую Республику Энергосистема И. – одна из самых маломощных на Сев. Кавказе. В республике нет собств. генерирующих мощностей, электроснабжение (компания «Ингушэнерго») осуществляется через электрич. сети «Севкавказэнерго» по линиям электропередачи «Владикавказ-500 – Плиево» и «Владикавказ-2 – Плиево». Строится (2008) Ачалукская малая ГЭС (мощность 13,5 МВт) на Алханчуртском оросительно-обводнительном канале в с. Нижние Ачалуки.
Пром-сть строит. материалов базируется на собств. сырье (мраморы, доломиты, известняк-ракушечник, высококачественные кирпичные глины). Одно из ведущих предприятий отрасли – «Ингушское карьероуправление» (Карабулак; в его состав входят 16 карьеров в различных частях республики; осн. продукция – щебень, песчано-гравийные смеси, песок). Действуют карьеруправление «Кавдоломит» [Джайрахский р-н; разрабатывает Боснинское месторождение доломитов; также выпускает тротуарную плитку; строятся (2008) цеха по произ-ву доломитовой муки, песчано-гравийной смеси и сланцевой крошки], кирпичные заводы (в Назрани и в станице Нестеровская), комбинаты: строительных материалов (Карабулак), «Боахам» (Малгобек; в т. ч. кровельная металлочерепица). Завершается строительство (2008) керамзитового завода (Карабулак; на базе Карабулакского месторождения глин).
Пищевая пром-сть специализируется на переработке местного сырья; одно из ведущих предприятий – «Пищекомбинат» (Сунженский р-н; в т. ч. цех по розливу родниковой воды). Действуют: «Назрановский хлебозавод», кондитерская фабрика (Малгобек); св. 10 перерабатывающих предприятий, в т. ч. мукомольный завод (Назрань), Сунженский маслозавод и др. Розлив минер. вод: «Ачалуки» («Минвода Ачалуки», с. Средние Ачалуки), «Таргим» (цех по розливу минер. воды предприятия «Кавдоломит») и др. Строится (2008) сахарный завод (Карабулак)
Среди др. пром. предприятий – заводы: электродвигателей малой мощности, антенно-мачтовых сооружений (в дек. 2006 запущена линия по произ-ву цифровых тюнеров), лёгких сплавов «ВИЛС» (все – в Назрани), химич. реагентов (Карабулак), полиграфич. комбинат (Назрань), мебельная фабрика (станица Орджоникидзевская), швейное объединение «Тэймах» (Назрань), табачная фабрика «Троя» (станица Нестеровская). Строятся (2008) заводы: по переработке твёрдых бытовых отходов (Карабулак), стекольный (близ с. Сагопши, Малгобекский р-н).
Энергосистема И. – одна из самых маломощных на Сев. Кавказе. В республике нет собств. генерирующих мощностей, электроснабжение (компания «Ингушэнерго») осуществляется через электрич. сети «Севкавказэнерго» по линиям электропередачи «Владикавказ-500 – Плиево» и «Владикавказ-2 – Плиево». Строится (2008) Ачалукская малая ГЭС (мощность 13,5 МВт) на Алханчуртском оросительно-обводнительном канале в с. Нижние Ачалуки.
Пром-сть строит. материалов базируется на собств. сырье (мраморы, доломиты, известняк-ракушечник, высококачественные кирпичные глины). Одно из ведущих предприятий отрасли – «Ингушское карьероуправление» (Карабулак; в его состав входят 16 карьеров в различных частях республики; осн. продукция – щебень, песчано-гравийные смеси, песок). Действуют карьеруправление «Кавдоломит» [Джайрахский р-н; разрабатывает Боснинское месторождение доломитов; также выпускает тротуарную плитку; строятся (2008) цеха по произ-ву доломитовой муки, песчано-гравийной смеси и сланцевой крошки], кирпичные заводы (в Назрани и в станице Нестеровская), комбинаты: строительных материалов (Карабулак), «Боахам» (Малгобек; в т. ч. кровельная металлочерепица). Завершается строительство (2008) керамзитового завода (Карабулак; на базе Карабулакского месторождения глин).
Пищевая пром-сть специализируется на переработке местного сырья; одно из ведущих предприятий – «Пищекомбинат» (Сунженский р-н; в т. ч. цех по розливу родниковой воды). Действуют: «Назрановский хлебозавод», кондитерская фабрика (Малгобек); св. 10 перерабатывающих предприятий, в т. ч. мукомольный завод (Назрань), Сунженский маслозавод и др. Розлив минер. вод: «Ачалуки» («Минвода Ачалуки», с. Средние Ачалуки), «Таргим» (цех по розливу минер. воды предприятия «Кавдоломит») и др. Строится (2008) сахарный завод (Карабулак).
Среди др. пром. предприятий – заводы: электродвигателей малой мощности, антенно-мачтовых сооружений (в дек. 2006 запущена линия по произ-ву цифровых тюнеров), лёгких сплавов «ВИЛС» (все – в Назрани), химич. реагентов (Карабулак), полиграфич. комбинат (Назрань), мебельная фабрика (станица Орджоникидзевская), швейное объединение «Тэймах» (Назрань), табачная фабрика «Троя» (станица Нестеровская). Строятся (2008) заводы: по переработке твёрдых бытовых отходов (Карабулак), стекольный (близ с. Сагопши, Малгобекский р-н).
Осн. производств. мощности сконцентрированы в Малгобекском р-не (св. 50% пром. произ-ва И. за счёт нефтедобычи) и Назрани. Произ-во продукции ориентировано на внутр. рынок.
Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 2,3 млрд. руб. (2005), в т. ч. св. 80% приходится на продукцию животноводства. Пл. с.-х. угодий составляет 166,2 тыс. га (47,3% территории республики), из них 57,2% – пашня. Выращивают зерновые (64,0% посевных площадей), технические (16,0%, гл. обр. подсолнечник), кормовые (10,8%) культуры, картофель и овоще-бахчевые (9,1%) (табл. 2). Развивается садоводство (пл. св. 230 га). Традиц. ведущая отрасль с. х-ва – животноводство: молочное и мясное скотоводство, тонкорунное овцеводство, коневодство, птицеводство (таблицы 3, 4). Пчеловодство.
Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1990* 1995 2000 2005 Зерно 515,3 80,2 31,2 38,5 Сахарная свёкла 160,1 - 4,2 2,9 Семена подсолнечника 14,5 2,0 0,3 2,4 Картофель 62,6 30,6 15,1 59,2 Овощи 148,8 7,8 4,1 6,9 Плоды и ягоды 121,4 0,4 0,6 2,9 * Включая Чеченскую Республику
Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов
1990* 1995 2000 2005 Крупный рогатый скот 298,2 49,1 39,8 50,4 Овцы и козы 755,0 52,9 45,1 66,4 * Включая Чеченскую Республику
Таблица 4. Основные виды продукции животноводства
1990* 1995 2000 2005 Скот и птица на убой, тыс. т 49,1 4,0 2,1 2,1 Молоко, тыс. т 269,4 56,0 36,2 59,8 Яйца, млн. шт. 137,8 5,1 10,8 6,5 Шерсть, т 3678 250 127 147
Бо́льшая часть с.-х. угодий (77%) относится к землям с.-х. организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают ок. 16%, в личном пользовании граждан – 7%. В с.-х. организациях производится ок. 50% зерна, св. 50% семян подсолнечника; в хозяйствах населения – практически 94% картофеля, 95% овощей, 80% скота и птицы на убой и 86,7% молока, 18,2% зерна; в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 47,1% семян подсолнечника, 32,6% зерна.
Транспорт. Наибольшее значение имеет автомобильный транспорт. Длина автодорог с твёрдым покрытием 851 км (2005). Осн. транспортная ось – небольшой отрезок федеральной автотрассы «Кавказ» (Ростов-на-Дону – Нальчик – Владикавказ – Назрань – Грозный – граница с Азербайджаном), проходящий по Сунженской долине. Длина железных дорог 39 км (участок ж.-д. магистрали Ростов-на-Дону – Беслан – Назрань – Грозный – Махачкала – Баку). Через территорию И. проходят магистральные газо- и нефтепроводы. Аэропорт в г. Магас.
Автор раздела: М. Д. Горячко
Здравоохранение.
В И. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 23, лиц ср. мед. персонала 54,5, больничных коек 41,2, посещений амбулаторно-поликлинич. учреждений в смену 117,1 (2005). Общая заболеваемость составляет 485,8 случая на 1000 жит. (2004). Функционируют Центр матери и ребёнка (г. Назрань), Республиканский центр медицины катастроф «Защита», Республиканский центр мед. профилактики. Горноклиматич. курорт Армхи. * Включая Чеченскую Республику
Автор раздела: В. С. Нечаев
Образование.
Учреждения науки и культуры. В 1998 принят закон Республики И. «Об образовании». Дошкольные учреждения посещают лишь 4% детей; развито традиц. семейное воспитание. Проблемы общего среднего и проф. образования чрезвычайно остры, что обусловлено неудовлетворит. состоянием зданий и переполненностью школ – более 1/3 школьников учатся во 2-ю и 3-ю смены (2004). Школьное образование в И. перестаёт быть обязательным и всеобщим – в 2004/05 учебном году в школах обучалось лишь 64 тыс. уч-ся при 110 тыс. чел. населения в возрасте от 6 до 16 лет. Начальное и среднее проф. образование развиты слабо, в 4 техникумах и 4 ПТУ учатся 3,5 тыс. уч-ся. В 1993 в Магасе открыт Исламский ин-т, в 1994 – первый в И. гос. университет, позднее – Ин-т экономики и правоведения в Назранском р-не, функционируют неск. филиалов вузов (всего 9 тыс. студентов). В Назрани, Карабулаке, Малгобеке действуют Горский кадетский корпус (1994), гуманитарно-технич. и мед. колледжи, колледж искусств (1998) и др. НИИ гуманитарных исследований (1926). Нац. б-ка (1993; станица Орджоникидзевская). Среди музеев – Гос. музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова (1972; современное название с 1993) в Назрани, Гос. музей изобразительных искусств (1993) в Карабулаке, Мемориальный комплекс жертвам репрессий (1997) в с. Насыр-Корт Назранского р-на. Археологический центр (2000).
Средства массовой информации. Издаются две республиканские газеты – «Ингушетия» (выходит с 1993; 3 раза в неделю, 3 тыс. экз., на рус. яз.) и «Сердало» («Свет») (1923; 2–3 раза в неделю, 3 тыс. экз., на рус. и ингуш. языках, основатель – З. К. Мальсагов); две районные еженедельные газеты – «Голос Назрани» (Назрановский р-н; с 1939, до 1993 издавалась под названиями «Колхозник», «Путь Ленина», «Назрановец»; 2 тыс. экз., на рус. и ингуш. языках) и «Народное слово» (Малгобекский р-н; 1 тыс. экз., на рус. и ингуш. языках); гор. газета «Новое время» («Керда ха») (г. Карабулак; 1998, 500 экз., на рус. и ингуш. языках). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет ГТРК «Ингушетия» (основана в 1992).
Литература. Литература И. первоначально развивалась на рус. яз., затем на ингуш. яз. Её зарождение относится к сер. 19 в. (романтич. повесть «Лозы любви» И. Цискарова, 1846, представляющая собой русскоязычную переработку нар. предания). В лит-ре 1870–1910-х гг. широко представлен жанр очерка (историч., худож., документального, этнографич.). В 1917 возникла ингуш. письменность (сначала на основе араб. графики, позднее на латинице, затем на кириллице), начало формироваться нац. книгопечатание. Социальная ангажированность, агитац. направленность характеризуют лит-ру кон. 1910-х – 1930-х гг.: серия обществ.-политич. очерков и повесть «Джан-Гирей» (1925) А. Г. Гойгова, очерки Х. С. Осмиева; поэзия Т. Д. Бекова, М. Ф. Аушева, С. И. Озиева. Написанная в эмиграции документальная повесть С. А. Мальсагова «Адский остров» (1926) – первое повествование о Соловецком лагере. В период Вел. Отеч. войны наиболее актуальна антифашистская тема в поэзии, драматургии и публицистике (И. М. Базоркин, Б. Х. Зязиков, М. М. Хашагульгов, Дж. Х. Яндиев). В 1944–57 лит. процесс был прерван в связи с депортацией ингушей и чеченцев в Ср. Азию и Казахстан. Во 2-й пол. 1950-х гг. интенсивно развивалась поэзия (Яндиев, Х. Б. Ш. Муталиев, Осмиев, А. Э. Хамхоев и др.), а также лит. критика; с 1958 выходил лит. альманах на ингуш. яз. «Утро гор». Создавались социально-бытовые и историко-документальные романы и повести (А. Х. Боков, Базоркин, А. П. Мальсагов, Зязиков). В прозе 1970–80-х гг. выделяются сочинения А. А. Веджизева, С. И. Чахкиева, М. С. А. Плиева. Филос., гуманистич. мотивы звучат в лирике Г. А. Гагиева, И. И. Торшхоева, М. С. Вышегурова, А. Т. Хашагульгова. В 1990-е – нач. 2000-х гг. создаются образцы документальной и историч. прозы (эссе и романы-эпопеи И. А. Кодзоева и др.); поэзия (на рус. и ингуш. языках) представлена, в частности, социально-публицистич. лирикой и философско-медитативными сонетами (Р. М. Цуров).
Автор раздела: М. Дж. Яндиева
Архитектура и изобразительное искусство. К скифскому времени относятся: изображения в зверином стиле (бронзовые предметы из Лугового могильника у с. Мужичи, 6–5 вв. до н. э.), обобщённые статуэтки людей и животных из бронзы и глины. Сармато-аланский период представлен катакомбными могильниками (у с. Алкун). В христианской церковной архитектуре 11–13 вв. (церкви в Таргимской котловине: прямоугольный в плане, одноапсидный храм Тхаба-Ерды близ с. Хайрах, 12 в.; руины ц. Алби-Ерды и церкви в с. Таргим; часовня Хач-Латтача в с. Хули), сочетавшей грузинские, аланские и местные (особенно в организации интерьера) строительные традиции, преобладали геометрическая простота форм и строгое изящество декора. В монголо-татарский период возведён купольный мавзолей Борга-Каш (Брагунский мавзолей, 1405–06) близ с. Плиево. Сооружались оборонительные рвы (т. н. Ров Тамерлана около с. Сурхахи, Насыр-Кортский ров).
В горных районах И. в средние века из грубо отёсанных камней строились: заградит. стены (у сёл Верхний Алкун, Даттых, Дошхакле), жилые башни («гала»; 2–3-ярусные с плоской кровлей и арочными проёмами, выс. до 10 м; возводились с 10 в.), полубоевые и боевые башни («воу»; 4–5-ярусные, выс. до 30 м, с бойницами, машикулями и пирамидально-ступенчатой крышей; возводились с 15 в.), иногда образующие величественные архит. комплексы, ограждавшиеся оборонит. стеной [в сёлах Вовнушки, Карт, Ляжш, Лейми, Лялах, Мецхал, Мяжги, Ний, Озиг (Барким), Пялинг, Таргим, Цори, Эгикал, Эрзи, все 13–18 вв.; входят в состав Джайрахско-Ассинского историко-культурного и природного гос. музея-заповедника]. Отд. камни украшались выбитыми изображениями рук мастера-строителя, христианскими символами и оберегами (кресты, круги, зигзаги), сценами с участием людей и животных. Почти каждое село имело святилища (элгац), по форме представлявшие собой двускатные надземные склепы («Мят-Сели» на горе Мат-Лам, «Ауш-Сели» на левом берегу р. Асса, «Калой-Лам-Сели», в с. Мяжки, у сёл Гадаборш, Гули, Мецхал, Эрзи, все 15–16 вв.), а также столпообразные святилища-сиелинги (у сёл Лялах, Ний и др.).
Рядом с горными селениями, образующими живописные террасообразные композиции на склонах, расположены погребальные склепы – надземные (у селений Ляжги, Фалхан, Хамхи, Харпе и др.; выс. до 6–8 м, прямоугольные и круглые в плане, с двускатными, пирамидальными ступенчатыми и конусообразными гладкими крышами, некоторые с фресками), полуподземные и подземные (у сёл Эгикал, Мужичи и др.; перекрыты плоскими плитами и ложными сводами); а также надмогильные крестообразные стелы-чурты, часто расписанные и снабжённые навесами в виде крыши.
Ремесло строителя традиционно передавалось по наследству, предания сохранили имена некоторых ингуш. зодчих: Янд, Даци Льянов, Дуго Ахриев, Хазби Цуров, Беркинхоевы, Бятр Гадаборшев. Ингушей приглашали строить воен. сооружения (в осн. боевые башни) в Осетию, Грузию (Хевсурети, Тушети) и в Чечню (в сёла Галанчож, Мялхисты, Майсты и др.).
В 18 – нач. 20 вв. нар. жилище в И. представлено 2 типами: в горах – 1- или 2-этажные дома из камня и дерева, с плоской крышей и отд. выходами на обращённую на юг или восток открытую террасу, с отд. кунацкой (гостевой); на равнине – прямоугольные саманные, крытые черепицей дома с обводными галереями. С кон. 19 в. в сёлах появляются дома гор. типа с четырёхскатной крышей. С нач. 19 в. в равнинной части И. строительство велось под рук. рус. архитекторов (Назрановская крепость, 1810–17; водяная мельница в Назрани, 1890-е гг.). В сов. время (преим. в 1940–1950-е гг.) возводились здания в неоклассич. формах (районный Дом культуры в станице Орджоникидзевская, и др.). В 1990–2000-е гг. в совр. архит. стилях строят здания новой столицы Магас, курорта «Джайрах», Исламского ун-та в станице Орджоникидзевская, ж.-д. вокзала в Назрани. Возводятся мечети (в Магасе), православные храмы (Покровская ц. в станице Орджоникидзевская, 2006–07). В 1996–97 в виде разновысотных классич. ингуш. башен сооружён Музей-мемориал жертвам политич. репрессий на холме Аби-Гу в Назрани (автор проекта – худ. М. Полонкоев).
Нар. промыслы представлены резьбой по камню и дереву, худож. обработкой металла, изготовлением ювелирных изделий, ковроделием, выделкой кожи, вышивкой золотыми и серебряными нитями (космологич., зооморфные и растит. орнаменты), украшавшей одежду, шапочки, пояса, предметы домашнего обихода и др.
В советском и постсоветском изобразит. иск-ве И. успешно развивались историч. и бытовой жанры, портрет и пейзаж (живописцы и графики Х. Акиев, А. Хашагульгов, М. Полонкоев, Н. Храмова, Г. Янаков, Р. Мальсагов, Д. Оздоев, А. и З. Полонкоевы, Х. А. Имагожев, Н. Озиев и др.), скульптура (Р. И. Мамилов).
Театр. Музыка. В нач. 1920-х гг. в И. начали образовываться любительские театральные коллективы: драматич. труппа при Владикавказском педагогич. техникуме (1920), драматич. кружок Владикавказской партшколы (1924) и др. По инициативе Т. Т. Мальсаговой – сотрудницы М. А. Булгакова в Ингушском отделе нар. образования – ингуш. труппы ставили пьесы писателя «Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Сыновья муллы». Булгаков преподавал в драматич. студиях, читал лекции по лит-ре и музыке. В 1921 во Владикавказе открылся Нар. худож. ин-т с театральным ф-том. В 1923 З. К. Мальсагов написал пьесы на ингуш. яз. («Похищение девушки» и «Месть»), которые легли в основу репертуара драматич. коллективов И. Большую роль в развитии театрального иск-ва И. сыграло лит. об-во (1924), которое возглавлял З. К. Мальсагов, затем А. Г. Гойгов. В 1930 в г. Орджоникидзе О. А. Мальсагов создал первый Ингуш. любительский драматич. театр, при Горском педагогич. ин-те – Ингуш. дом иск-ва «Диск», при нём ингуш. театральную студию (1932), в 1934 вошедшую в труппу Чеч. драматич. театра. В 1944 работа театра была прервана и возобновилась в кон. 1950-хгг. в Грозном. В 1978 в театре была образована ингуш. труппа, на базе которой создан Ингуш. драматич. театр (1986–91, Грозный; с 1993 им. И. М. Базоркина, работает в Назрани). В И. также работают: ТЮЗ (с 1969 ингуш. труппа в составе Чеч.-Ингуш. театра кукол, с 1993 – Ингуш. театр кукол, с 1997 совр. назв.), ансамбль нар. танца «Ингушетия» (1993), рус. муз.-драматич. театр «Современник», с 2005 совр. назв.), студия театра, кино и телевидения «Зокх» (1998), «Студия эстрады» (2004), киностудия «Магас-фильм» (2006) – Назрань; фольклорно-хореографич. ансамбль «Магас» (1998, с. Экажево).
Гос. филармония им. А. Хамхоева в Назрани (основана в 1993). Гос. ансамбль песни и танца «Магас» (2001; основан в 1998 при филармонии). Казачий хор станицы Нестеровская (Сунженский район).
Дополнительная литература:
Грабовский Н. Ингуши (их жизнь и обычаи) // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1876. Вып. 9;
Христианович В. П. Горная Ингушия. Ростов н/Д., 1928;
Щеблыкин И. П. Искусство ингушей в памятниках материальной культуры // Известия Ингушского НИИ краеведения. Владикавказ, 1928. Вып. 1;
Мартиросиан Г. К. История Ингушии. Орджоникидзе, 1933;
Крупнов Е. И. Грузинский храм «Тхаба-Ерды» на Северном Кавказе // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. М.; Л., 1947. Вып. 15; он же. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960; он же. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1961; он же. Средневековая Ингушетия. М., 1971;
Природа и природные богатства Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1961;
Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963;
Базоркин М. М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964;
Шабаньянц Н. Ш., Горчаков В.А. Художники Чечено-Ингушетии. Л., 1965;
Марковин В. И. В стране вайнахов. М., 1969;
Татаев В. А., Шабаньянц Н.Ш. Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии. Грозный, 1974;
Галушко А. И. Растительный покров Чечено-Ингушетии. Грозный, 1975;
Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975;
Бокова В. Ф., Виноградов В. Б., Зоев С. О. По Чечено-Ингушетии. Путеводитель. 2-е изд. Грозный, 1980;
Этнография и вопросы религиозных воззрений чеченцев и ингушей в дореволюционный период. Грозный, 1981;
Умаров С. Ц. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1985;
Алироев И. Ю. Язык, история и культура вайнахов. Грозный, 1990;
Вагапов Я. С. Вайнахи и сарматы. Грозный, 1990;
Из истории ислама в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1992;
Каменная летопись страны вайнахов. М., 1994;
Акаев В. X. Шейх Кунта-Хаджи. Жизнь и учение. Грозный, 1994;
Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. М., 1994;
Мужухоев М. Б. Ингуши. Саратов, 1995;
Акты Кавказской археографической комиссии об Ингушетии и ингушах. Назрань, 1995;
Национально-государственное строительство Российской Федерации: Северный Кавказ (1917–1941 гг.). Майкоп, 1995;
Албакова Ф. Ю. Роль жречества в духовной культуре ингушей // Новое в археологии и этнографии ингушей. Нальчик, 1998;
Кодзоев Н. Д. Аланы. М., 1998;
Алироев А. Ш. Флора и фауна Чечни и Ингушетии. М., 2001;
Гизатулин И. И., Хохлов А. Н., Ильюх М. П. Птицы Чечни и Ингушетии. Ставрополь, 2001;
Бережной С. Е., Добаев И. П., Крайнюченко П. В. Ислам в современных республиках Северного Кавказа. Ростов н/Д., 2002;
Ингуши в войнах России XIX–XX вв. Нальчик, 2002;
Дидигова И. Б. Чечня и Ингушетия: территория, границы, управление. М., 2003;
Осмаев М. К., Астроев И. Ю. История и культура вайнахов. М., 2003
Иллюстрации:
Хребет Цорейлам системы Скалистого хребта. Фото И. Б. Куркиева;
Высокогорье Большого Кавказа. Ингушетия. Фото И. Б. Куркиева;
Горно-луговые ландшафты среднегорий Скалистого хребта. Фото И. Б. Куркиева;
Святилище Мятцели на Столовой горе. Фото И. Б. Куркиева;
Керамические сосуды и серебряные детали конской упряжи из кургана 3 могильника Экажево. Кон. 3 – нач. 4 вв.(по В. Ю. Малашеву). Архив БРЭ;
Комплекс башен Эрзи. Фото И. Б. Куруиева;
Нефте-перерабатывающий завод в станице Вознесенская (Малгобекский район). Фото А. С. Хакиева;
Продукция Назрановского завода антенно-мачтовых сооружений (цифровые тюнеры). Фото А. С. Хакиева;
Выпас лошадей на горном пастбище. Фото А. С. Хакиева;
Храм Тхаба-Ерды. 12 в. Фото И. Б. Куркиева;
Ингушский войлочный ковёр. Кон. 19 – нач. 20 вв. Фото И. Б. Куркиева.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)