ИНГУШЕТИЯ

Рес­пуб­ли­ка Ин­гу­ше­тия, субъ­ект Рос. Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на юге Ев­роп. час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Юж. фе­де­раль­ный ок­руг. Пл. 3,6 тыс. км2. Нас. 492,7 тыс. чел. (2007; 192,0 тыс. в 1989). Сто­ли­ца – г. Ма­гас. Адм.-терр. де­ле­ние: 4 рай­она, 4 го­ро­да.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов гос. вла­сти И. оп­ре­де­ля­ется Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия (1994). Гос. власть осу­ще­ст­в­ля­ют пре­зи­дент, Нар. со­б­ра­ние (пар­ла­мент), пра­ви­тель­ст­во рес­пуб­ли­ки, иные ор­га­ны гос. вла­сти, об­ра­зуе­мые в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей рес­пуб­ли­ки.

Нар. со­б­ра­ние И. – выс­ший за­ко­но­дат. (пред­ста­вит.) ор­ган – со­сто­ит из 27 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых сро­ком на 4 го­да.

Пра­ви­тель­ст­во И. со­сто­ит из пред­се­да­те­ля, его за­мес­ти­те­лей и ми­ни­ст­ров. Пред­се­да­тель на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том И. с со­гла­сия Нар. со­б­ра­ния. Пре­зи­дент И. – гла­ва рес­пуб­ли­ки и ис­пол­нит. вла­сти, выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо рес­пуб­ли­ки, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми Нар. со­б­ра­ни­ем по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

В И. пре­ду­смот­рен осо­бый ин­сти­тут – Съезд на­ро­да И. – ор­ган нар. пред­ста­ви­тель­ст­ва, обес­пе­чи­ваю­щий вза­и­мо­дей­ст­вие об­ще­ст­ва, ор­га­нов гос. вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния.

Автор раздела: Б. А. Стра­шун

При­ро­да.

Рель­еф. И. рас­по­ло­же­на в центр. час­ти Пред­кав­ка­зья и сев. мак­ро­скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за. На се­ве­ре, в Пред­кав­ка­зье, под­ни­ма­ют­ся низ­ко­вы­сот­ные Тер­ский и Сун­жен­ский хреб­ты, раз­де­лён­ные про­доль­ной Ал­хан­чурт­ской до­ли­ной; юж­нее про­сти­ра­ют­ся под­гор­ные на­клон­ные рав­ни­ны, пе­ре­кры­тые лёс­со­вид­ны­ми суг­лин­ка­ми, – крае­вые час­ти Осе­тин­ской и Че­чен­ской рав­нин. В пре­де­лах Боль­шо­го Кав­ка­за с се­ве­ра на юг вы­де­ля­ют­ся: силь­но­расч­ле­нён­ные низ­ко­гор­ные мас­си­вы с ок­руг­лы­ми вер­ши­на­ми (Чёр­ные го­ры); сред­не­го­рья Па­ст­бищ­но­го и Ска­ли­сто­го хреб­тов, пред­став­лен­ные струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ны­ми мо­но­кли­наль­ны­ми хреб­та­ми пре­им. суб­ши­рот­но­го про­сти­ра­ния. Хреб­ты раз­де­ле­ны про­доль­ны­ми де­прес­сия­ми и про­ре­за­ны по­пе­реч­ны­ми кань­о­но­об­раз­ны­ми до­ли­на­ми рек (напр., кань­он р. Ас­са). Ска­ли­стый хре­бет от­де­лён меж­горны­ми кот­ло­ви­на­ми (Джай­рах­ско-Ас­син­ской, Ту­лой­ской) от рас­по­ло­жен­ных на край­нем юге И. склад­ча­тых аль­пи­но­тип­ных вы­со­ко­го­рий сис­те­мы Бо­ко­во­го хреб­та (выс. до 4451 м, го­ра Шан, – выс­шая точ­ка И.). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны гор­но-лед­ни­ко­вые фор­мы рель­е­фа (тро­го­вые до­ли­ны, цир­ки, ка­ры). На б. ч. тер­ри­то­рии ак­тив­ны эро­зия и ополз­ни; в сред­не­горь­ях и вы­со­ко­горь­ях – об­валь­ные, осып­ные, ла­вин­ные и се­ле­вые про­цес­сы. В пре­делах Па­ст­бищ­но­го и Ска­ли­сто­го хреб­тов раз­вит карст.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия И. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мы Боль­шо­го Кав­ка­за Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са. Сев. часть И. (Тер­ский и Сун­жен­ский хреб­ты, раз­де­лён­ные Ал­хан­чурт­ской до­ли­ной, Че­чен­ская рав­ни­на) на­хо­дит­ся в пре­де­лах Тер­ско-Кас­пий­ско­го пе­ре­до­во­го про­ги­ба (за­пол­нен оли­го­цен-нео­ге­но­вой мо­лас­сой), строе­ние ко­то­ро­го ос­лож­не­но Тер­ским и Сун­жен­ским ва­ла­ми. Тек­то­нич. зо­на сев. скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за (Чёр­ные го­ры, Па­ст­бищ­ный и Ска­ли­стый хреб­ты) сло­же­на на­клон­но за­ле­гаю­щи­ми шель­фо­вы­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми верх­ней юры – эо­це­на (гли­на­ми, пес­ча­ни­ка­ми, мер­ге­ля­ми, из­вест­ня­ка­ми, до­ло­ми­та­ми). В осе­вой зо­не (ан­ти­кли­но­рий Бо­ко­во­го хреб­та) раз­ви­та ин­тен­сив­но де­фор­ми­ро­ван­ная чер­но­слан­це­вая фор­ма­ция ниж­ней и сред­ней юры. Гор­ная И. – об­ласть ин­тен­сив­ной сейс­мич­но­сти.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые И. – нефть и при­род­ный го­рю­чий газ (Мал­го­бек­ское, Ка­ра­бу­лак­ское и др. ме­сто­ро­ж­де­ния на се­ве­ре). Так­же име­ют­ся ме­с­то­ро­ж­де­ния при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (из­вест­ня­ков, мра­мо­ра, до­ло­ми­та, кир­пич­ных глин, гра­вия, пес­ков), тер­маль­ных и ми­нер. вод.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат кон­ти­нен­таль­ный. Зи­ма в рав­нин­ной час­ти мяг­кая с не­ус­той­чи­вым снеж­ным по­кро­вом, не­ред­ко с силь­ны­ми вет­ра­ми и снеж­ны­ми бу­ра­на­ми, в го­рах – про­хлад­ная (ср. темп-ры ян­ва­ря от –3 °C на рав­ни­нах до –10–12 °С в го­рах); ле­то жар­кое, в го­рах уме­рен­но тё­п­лое (ср. темп-ры ию­ля на рав­ни­нах 21–23 °C, в вы­со­ко­горь­ях 5–7 °C). Осад­ков в год на рав­ни­нах и в пред­горь­ях 400–600 мм (ха­рак­те­рен мак­си­мум в лет­ний пе­ри­од), в го­рах до 900–1600 мм. До­ж­ди час­то лив­не­вые. На рав­ни­нах ув­лаж­не­ние не­ус­той­чи­вое, не­ред­ки за­су­хи. Сне­го­вая ли­ния про­хо­дит на высоте 3500–3700 м; не­боль­шие лед­ни­ки – в мас­си­ве Ма­хис­ма­га­ли.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть при­над­ле­жит бас­сей­ну р. Те­рек (про­те­ка­ет вдоль юго-зап. гра­ни­цы И.). Осн. ре­ки: Сун­жа, Ас­са, Арм­хи, Фор­тан­га. Ре­жим рек ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ве­сен­не-лет­ним по­ло­водь­ем в го­рах и ве­сен­ним по­ло­водь­ем на рав­ни­не; в тё­п­лое вре­мя го­да слу­ча­ют­ся па­вод­ки. В сев. час­ти И. соз­да­на сеть ир­ри­гац. ка­на­лов: Ал­хан­чурт­ский, Ас­са-Сун­жа и др.

Поч­вы. Рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Под­гор­ные рав­ни­ны со зла­ко­вы­ми и раз­но­трав­но-зла­ко­вы­ми сте­пя­ми на чер­но­зё­мах и лу­го­вых чер­но­зё­мо­вид­ных кар­бо­нат­ных поч­вах пре­им. рас­па­ха­ны. Уча­ст­ки сте­пей со­хра­ни­лись по скло­нам Тер­ско­го и Сун­жен­ско­го хреб­тов. На сев. скло­нах Сун­жен­ско­го хреб­та по бал­кам встре­ча­ют­ся ост­ров­ки ду­бо­вых кус­тар­ни­ко­вых ле­сов. К югу сте­пи сме­ня­ют­ся ле­со­сте­пя­ми, пред­став­лен­ны­ми со­че­та­ни­ем в осн. рас­па­хан­ных лу­го­вых сте­пей на вы­ще­ло­чен­ных чер­но­зё­мах и ду­бо­вых ле­сов на се­рых лес­ных поч­вах. Вы­ше 550–600 м раз­ви­ты гор­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са на бу­ро­зё­мах: до 1000 м – ду­бо­вые, до 1700–2000 м – бу­ко­вые с при­ме­сью гра­ба, ду­ба, клё­на; на юж. су­хих скло­нах Ска­ли­сто­го хреб­та встре­ча­ют­ся уча­ст­ки хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов (со­сна крюч­ко­ва­тая, граб). Верх­нюю гра­ни­цу ле­са об­ра­зу­ют бе­рё­зо­вые кри­во­ле­сья с ро­до­ден­д­ро­ном кав­каз­ским в под­лес­ке. Вы­ше гос­под­ству­ют суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га на гор­но-лу­го­вых поч­вах, сме­няю­щие­ся на выс. св. 3500–3700 м гля­ци­аль­но-ни­валь­ны­ми ланд­шаф­та­ми. Для за­суш­ли­вых меж­гор­ных кот­ло­вин (Джай­рах­ско-Ас­син­ской и др.) ха­рак­тер­ны уча­ст­ки зла­ко­вых сте­пей с на­гор­ны­ми ксе­ро­фи­та­ми.

Фло­ра и фау­на И. от­ли­ча­ют­ся вы­со­ким раз­но­об­ра­зи­ем: из­вест­но ок. 2 тыс. ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний, сре­ди ко­то­рых мно­го эн­де­мич­ных ви­дов (напр., лап­чат­ка ин­гуш­ская, бе­рё­за Рад­де), св. 50 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 160 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц, 24 ви­да пре­смы­каю­щих­ся, 8 ви­дов зем­но­вод­ных, 31 вид пре­сно­вод­ных рыб. В Крас­ную кни­гу РСФСР вне­се­но 4% ви­дов рас­те­ний И. (пи­он тон­ко­ли­ст­ный, мак при­цвет­ни­ко­вый и др.), 9% – мле­ко­пи­таю­щих (в т. ч. без­оа­ро­вый ко­зёл, кав­каз­ская лес­ная кош­ка), 13% – гнез­дя­щих­ся птиц (кав­каз­ский те­те­рев и др.). Наи­бо­лее бо­гат жи­вот­ный мир гор­ных ле­сов (мед­ведь, волк, ли­си­ца, ку­ни­цы, ка­бан, ко­су­ля) и лу­гов (да­ге­стан­ский тур, сер­на, кав­каз­ский улар).

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Эко­ло­гич. си­туа­ция уме­рен­но ост­рая, свя­зан­ная пре­им. с эро­зией и за­гряз­не­ни­ем почв. Вы­бро­сы загряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков со­став­ля­ют 1,4 тыс. т, объ­ём за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 1,6 млн. м3 (2005). Наи­бо­лее пре­об­ра­зо­ва­ны в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го с.-х. ос­вое­ния и до­бы­чи неф­ти рав­нин­ные и пред­гор­ные ланд­шаф­ты. Вы­руб­ка ле­сов и ин­тен­сив­ное па­ст­бищ­ное ис­поль­зо­ва­ние гор­ных лу­гов соз­да­ют уг­ро­зу обед­не­ния рас­тительного и жи­вот­но­го ми­ра И.

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий пред­став­ле­на гос. при­род­ным за­по­вед­ни­ком Эр­зи, Ин­гуш­ским гос. при­род­ным за­каз­ни­ком фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния, не­сколь­ки­ми па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды.

Автор раздела: М. Н. Петрушина

На­се­ле­ние.

Б. ч. на­се­ле­ния И. со­став­ля­ют ин­гу­ши – 77,3% (2002, пе­ре­пись), че­чен­цы на­счи­ты­ва­ют 20%, рус­ские – 1,2%, тур­ки – 0,2%, гру­зи­ны – 0,1%.

Ха­рак­те­рен ес­теств. при­рост на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость (14,0 на 1000 жит., 2005) поч­ти в 3,7 раза пре­вы­ша­ет смерт­ность (3,8 на 1000 жит., 2005); мла­денче­ская смерт­ность вы­со­кая (25,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных; в сред­нем по РФ 11,0). До­ля жен­щин 53,3%. На­се­ле­ние И. – од­но из са­мых мо­ло­дых в РФ (ср. воз­раст ед­ва пре­вы­ша­ет 22 го­да; в сред­нем по РФ – 37 лет). До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 32,2% (в 2 раза пре­вы­ша­ет сред­не­рос­сий­ский по­ка­за­тель), стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та – 8% (в 2,5 раза ни­же, чем в сред­нем по РФ). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 75,6 го­да (од­на из са­мых вы­со­ких в РФ; муж­чи­ны – 72,2, жен­щи­ны – 78,8). Ха­рак­те­рен ми­грац. при­ток на­се­ле­ния (9 чел. на 10 тыс. жит.); пик ми­грац. при­то­ка при­шёл­ся на кон. 1990-х гг. (2523 чел. на 10 тыс. жит., 2000), гл. обр. за счёт бе­жен­цев из со­сед­них субъ­ек­тов РФ во вре­мя осе­ти­но-ин­гуш. кон­флик­та (окт. – но­яб. 1992), че­чен­ских кам­па­ний 1994 и 1999–2000. По оцен­кам, в И. про­жи­ва­ет ок. 40 тыс. бе­жен­цев (27 тыс. чел. из Чеч­ни и 13 тыс. чел. из Сев. Осе­тии). Ср. плот­ность нас. 135,8 чел./км2. Ок. 75% нас. скон­цен­три­ро­ва­но на 10% тер­ри­то­рии И. – в Сун­жен­ской до­ли­не и при­ле­гаю­щих рай­онах. Здесь рас­по­ло­же­ны круп­ней­ший го­род – На­зрань (132,2 тыс. чел.; ок. 27% нас. И.) и круп­ней­шие сель­ские по­се­ле­ния рес­пуб­ли­ки (тыс. чел.): ста­ни­ца Орд­жо­ни­кид­зев­ская (ок. 67; од­но из круп­ней­ших сель­ских по­се­ле­ний в РФ), с. Эка­же­во (ок. 24), ста­ни­ца Тро­иц­кая (ок. 22). Вто­рой круп­ный аре­ал рас­се­ле­ния – зап. часть Ал­хан­чурт­ской до­ли­ны (в г. Мал­го­бек и при­го­род­ных сё­лах скон­цен­три­ро­ва­но ок. 15% жи­те­лей И.) и до­ли­на р. Ача­лук (св. 5% на­се­ле­ния). Гор. нас. 42,8% (2007; ок. 28% в 1989); св. 62% го­ро­жан про­жи­ва­ют в На­зра­ни. Др. го­ро­да (тыс. чел.): Мал­го­бек (44,0), Ка­ра­бу­лак (34,6), Ма­гас (0,3).

Автор раздела: М. Д. Го­ряч­ко

Ре­ли­гия. С рас­про­стра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва на ру­бе­же 1–2-го тыс. (под влия­ни­ем Гру­зии, позд­нее – так­же Ру­си) по­яви­лись древ­ней­шие хри­сти­ан­ские куль­то­вые со­ору­же­ния – хра­мы Тха­ба-Ер­ды (не позд­нее 12 в.), Ал­би-Ер­ды, Галь-Ер­ды и Тар­гим­ский (12 в.); хри­сти­ан­ско-языч. куль­то­вые со­ору­же­ния – свя­ти­ли­ща Ту­шо­ли, Ма­ги-Ер­ды, Мят­це­ли, Бей­ни-Се­ли, Мя­тер-Дэ­ла, Эрд­зе­ли, Со­ска-Сол­са, Ме­кал и др. (14 в.); му­сульм. па­мят­ник-мав­зо­лей Бор­га-Каш в рав­нин­ной И. (1405–06) сви­де­тель­ст­ву­ет о со­су­ще­ст­во­ва­нии языч., хри­сти­ан­ских и му­сульм. ве­ро­ва­ний у на­се­ле­ния И. в пе­ри­од до ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния и ут­вер­жде­ния ис­ла­ма.

Ис­лам про­ник в пред­гор­ную зо­ну И. в 16–18 вв., в гор­ную – в 19 в.; ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил в сер. 19 в., с при­хо­дом в И. шей­ха Кун­та-Хад­жи Ки­шие­ва; окон­ча­тель­но ут­вер­дил­ся в кон. 19 в. Со 2-й пол. 19 в. в И. су­ще­ст­ву­ют му­сульм. вир­до­вые брат­ст­ва (та­ри­ка­ты), имею­щие над­тей­по­вую со­ци­аль­ную струк­ту­ру: Ка­ди­рийя (по­сле­до­ва­те­ли Кун­та-Хад­жи), На­кшбан­дийя (по­сле­до­ва­те­ли Ар­са­но­ва Де­ни-шей­ха Къай­ле) и Ба­тал-Хад­жи (по­сле­до­ва­те­ли Бел­ха­рое­ва Ба­тал-Хад­жи). В пе­ри­од сов. вла­сти в И. бы­ли ликвидированы ис­лам­ские ре­лиг. шко­лы. В 1993 на съез­де му­суль­ман И. соз­дан Ду­хов­ный центр му­суль­ман Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия (ДЦМ РИ, пред. – И. Б. Хам­хо­ев). Муф­ти­ят И. вхо­дит в Ко­ор­ди­нац. центр му­суль­ман Сев. Кав­ка­за (с 1998). В И. (на 31.12.2006) 148 дей­ст­вую­щих ме­че­тей; функ­цио­ни­ру­ют 29 ре­ли­ги­оз­но-об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний: 28 мед­ре­се и Ис­лам­ский ин-т (с 1993). ДЦМ РИ из­да­ёт ре­лиг. газ. «Свет­лый путь». Дви­же­ние вах­ха­би­тов в И., как и на всей тер­ри­то­рии РФ (с 1999), за­пре­ще­но.

На тер­ри­то­рии И. дей­ст­ву­ют 20 ме­ст­ных ре­лиг. ор­га­ни­за­ций, в т. ч. 3 пра­во­слав­ных при­хо­да [По­кров­ской ц. (ста­ни­ца Орд­жо­ни­кид­зев­ская), Тро­иц­кой ц. (ста­ни­ца Тро­иц­кая), Ка­зан­скойц. (г. Ка­ра­бу­лак)] в юрис­дик­ции Став­ро­поль­ской и Вла­ди­кав­каз­ской епар­хии Рус. пра­во­слав­ной церк­ви.

С 1998 в шко­лах И. пре­по­да­ёт­ся курс «Ос­но­вы ре­ли­гии» для 5–11-х клас­сов.

Автор раздела: А. Х. Ма­тие­ва

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии совр. И. (ме­сто­на­хо­ж­де­ния Плие­во, Га­мур­зие­во) от­но­сят к сред­не­му па­лео­ли­ту (Му­стье). Па­мят­ни­ки ме­зо­ли­та и нео­ли­та не вы­де­ле­ны. В ран­нем брон­зо­вом ве­ке здесь взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли общ­но­сти май­коп­ской куль­ту­ры, ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры и ка­та­комб­ной куль­ту­ры (по­се­ле­ние Лу­го­вое, близ с. Му­жи­чи). К 3-му тыс. до н. э. от­но­сят­ся древ­но­сти се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры, их сме­ни­ли па­мят­ни­ки, близ­кие к гин­чин­ской куль­ту­ре. В гор­ной И. из­вест­ны цик­ло­пич. по­строй­ки, да­ти­ров­ка ко­то­рых не ус­та­нов­ле­на. На ру­бе­же 2–1-го тыс. до н. э. здесь рас­про­стра­ни­лась вос­точ­но­ко­бан­ская груп­па (куль­ту­ра) ко­бан­ской куль­ту­ры (общно­сти), пред­став­лен­ная Псе­дах­ским мо­гиль­ни­ком и Кес­кем­ским кла­дом; в 6–5 вв. до н. э. в ней уси­ли­ва­лись чер­ты куль­тур ски­фо-сав­ро­мат­ско­го (Лу­го­вой и Не­сте­ров­ский мо­гиль­ни­ки), а позд­нее – сар­мат­ско­го кру­га; на тер­ри­то­рии совр. И. и Чеч­ни сфор­ми­ро­вал­ся свое­об­раз­ный ху­дож. стиль, со­че­тав­ший ко­бан­ские и ски­фо-сар­мат­ские тра­ди­ции.

Ме­ст­ная куль­ту­ра 1-го – нач. 2-го тыс. н. э. тес­но свя­за­на с сар­ма­та­ми, в т. ч. с ала­на­ми. К кон. 4 в. тер­ри­то­рия совр. И., на­ря­ду с др. рай­она­ми Сев. Кав­ка­за, ве­ро­ят­но, по­па­ла в зо­ну влия­ния гун­нов, с кон. 6 в. кон­тро­ли­ро­ва­лась Тюрк­ским ка­га­на­том, за­тем – Ха­зар­ским ка­га­на­том, с 10 в. вхо­ди­ла в со­став гос-ва Ала­ния (см. в ст. Ала­ны), что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­ст­ра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва (пре­им. че­рез Гру­зию). В бас­сей­не р. Сун­жа на­хо­дит­ся ряд го­ро­дищ, ран­ние слои ко­то­рых от­но­сят­ся к ко­бан­ской эпо­хе, верх­ние – к сар­ма­то-алан­ской эпо­хе; по од­ной из вер­сий, здесь рас­по­ла­га­лась сто­ли­ца Ала­нии – ср.-век. г. Ма­гас.

В 13 в. Сев. Кав­каз, в т. ч. тер­ри­то­рия И., был за­воё­ван мон­го­ло-та­та­ра­ми и во­шёл в со­став Зо­ло­той Ор­ды. К па­мят­ни­кам ор­дын­ско­го пе­рио­да на тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся Ке­лий­ский мо­гиль­ник (13–14 вв.) и др. В степ­ных рай­онах из­вест­ны ка­бард. кур­га­ны 14–16 вв. В 16 в. тер­ри­то­рия И. под­верг­лась на­бе­гам но­гайцев. К позд­не­му Сред­не­ве­ко­вью в гор­ной И. от­но­сят­ся мно­го­числ. комп­лек­сы жи­лых и бое­вых ба­шен (Тар­гим, Эр­зи, Эги­кал и др.), ка­мен­ные скле­по­об­раз­ные и стол­по­об­раз­ные свя­ти­ли­ща, под­зем­ные, по­лу­под­зем­ные и на­зем­ные скле­пы, су­ще­ст­во­вав­шие до ис­ла­ми­за­ции ре­гио­на. По письм. ис­точ­ни­кам, из­ве­стен ряд «об­ществ» (са­мо­управ­ляю­щих­ся сель­ских об­щин или их объ­е­ди­не­ний) – Гал­га­ев­ское, Цо­рин­ское, Джай­ра­хов­ское, Мец­халь­ское и Феп­пин­ское (Кис­тин­ское). В 17 в. не­ко­то­рые из рав­нин­ных ин­гуш. «об­ществ» ока­за­лись в дан­ни­че­ской за­ви­си­мо­сти от Ка­бар­ды.

В 1822 тер­ри­то­рия совр. И. во­шла в со­став Кав­каз­ской об­лас­ти, 8(20).2.1860 – в со­став Тер­ской об­лас­ти, 24.3(5.4).1888 – в со­став об­ра­зо­ван­но­го Сун­жен­ско­го от­де­ла Тер­ской обл. В 1840-х гг. вдоль те­че­ния р. Сун­жа на­ча­лось со­ору­же­ние кре­по­стей Сун­жен­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии ме­ж­ду кре­постя­ми Вла­ди­кав­каз и Гроз­ная. Бы­ли осно­ва­ны ка­за­чьи ста­ни­цы Тер­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска – Тро­иц­кая (1845), Ка­ра­бу­лак­ская (1859), Сун­жен­ская (1860) и др. С 1888 гор­ское на­се­ле­ние, на­ря­ду с ка­зачь­им, в во­ен. и гражд. от­но­ше­нии под­чи­ня­лось вой­ско­во­му ата­ма­ну. На­се­ле­ние Сун­жен­ско­го от­де­ла бы­ло мно­го­на­цио­наль­ным (по Все­рос. пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1897 ин­гу­ши со­став­ля­ли 40%, сре­ди др. на­ро­дов – ка­бар­дин­цы, осе­ти­ны, рус­ские, че­чен­цы). В 1905 на зем­лях Сун­жен­ско­го от­де­ла об­ра­зо­ван На­зра­нов­ский окр. (центр – г. Вла­ди­кав­каз).

По тер­ри­то­рии совр. И. про­шла ли­ния Бес­лан – На­зрань – Пет­ровск-Порт Вла­ди­кав­каз­ской ж. д. (1894). В 1915 на­ча­лась до­бы­ча неф­ти в ок­ре­ст­но­стях с. Мал­го­бек.

Из стен рус. гим­на­зии в Став­ро­по­ле (ос­но­ва­на в 1837) вы­шли ин­гуш. про­све­ти­те­ли и об­ществ. дея­те­ли 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. (Ч. Э. Ах­ри­ев, А. Ба­зор­кин, А.-Г. Дол­ги­ев). В рус.-япон. вой­не 1904–05 и в 1-й ми­ро­вой вой­не 1914–18 от­ли­чи­лись ин­гуш. офи­це­ры, в т. ч. ген.-май­о­ры С. С. Бек­бу­за­ров, С. Т. Маль­са­гов, Э. А. Наль­ги­ев и др.

В Гражд. вой­ну 1917–22 про­ти­во­стоя­ние ка­зачь­е­го и ме­ст­но­го гор­ско­го на­се­ле­ния вы­ли­лось в воо­руж. столк­но­ве­ния. Од­на часть на­се­ле­ния под­дер­жа­ла об­ра­зо­ван­ную в ре­гио­не в мар­те 1918 Тер­скую сов. рес­пуб­ли­ку, дру­гая часть – Гор­скую рес­пуб­ли­ку (май 1918 – май 1919; см. в ст. Гор­ские пра­ви­тель­ст­ва). В хо­де Сев.-Кавк. опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии 1920 тер­ри­то­рия совр. И. за­ня­та вой­ска­ми РККА. 20.1.1921 Тер­ская сов. рес­пуб­ли­ка бы­ла уп­разд­не­на, часть её тер­ри­то­рии, вклю­чая На­зра­нов­ский окр., во­шла в об­ра­зо­ван­ную Гор­скую АССР. В 1924 из час­ти тер­ри­то­рии Гор­ской АССР об­ра­зо­ва­на АО Ин­гу­ше­тия (в со­ста­ве Юго-Вост. об­лас­ти), в том же го­ду пре­об­ра­зо­ван­ная в Ин­гуш. АО в со­ста­ве Сев.-Кавк. края. Адм. центр – Вла­ди­кав­каз (имел пра­ва отд. ок­ру­га края, яв­лял­ся так­же адм. цен­тром Се­ве­ро-Осе­тин­ской ав­то­ном­ной об­лас­ти). Ин­гуш. АО де­ли­лась на 4 ок­ру­га: Га­лаш­кин­ский (Аси­нов­ский), На­зра­нов­ский, При­го­род­ный, Псе­дах­ский (Ача­лук­ский). В 1934 она объ­е­ди­не­на с Че­чен­ской АО в Че­че­но-Ин­гуш. АО, ко­то­рая в 1936 пе­ре­име­но­ва­на в Че­че­но-Ин­гуш. АССР.

В сент. 1942, в хо­де Вел. Отеч. вой­ны, зап. часть тер­ри­то­рии Че­че­но-Ин­гуш. АССР в ре­зуль­та­те не­удач­ной Моз­док-Мал­го­бек­ской опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии бы­ла за­ня­та герм. вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­де­на в хо­де Сев.-Кавк. опе­ра­ции в янв. 1943. В 1944, по­сле де­пор­та­ции ин­гу­шей и че­чен­цев, Че­че­но-Ин­гуш. АССР уп­разд­не­на, часть её тер­ри­то­рии во­шла в со­став Сев.-Осет. АССР (см. в ст. Се­вер­ная Осе­тия – Ала­ния) и Даг. АССР. По­сле воз­вра­ще­ния ин­гу­шей в 1957 Че­че­но-Ин­гуш. АССР вос­ста­нов­ле­на (При­го­род­ный р-н ос­тал­ся в со­ста­ве Сев.-Осет. АССР, сю­да так­же вер­ну­лись ин­гу­ши из ссыл­ки, что за­ло­жи­ло ос­но­ву во­оруж. осе­ти­но-ин­гуш. конф­лик­та в окт. – но­яб. 1992).

В но­яб. 1990 ВС Че­че­но-Ин­гуш. АССР при­нял дек­ла­ра­цию о гос. су­ве­ре­ни­те­те, в мае 1991 пе­ре­име­но­вал её в Че­че­но-Ин­гуш. рес­пуб­ли­ку. В со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном от 4.6.1992, при­ня­тым ВС РФ по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го в дек. 1991 на ин­гуш. тер­ри­то­рии, бы­ла об­ра­зо­ва­на Рес­пуб­ли­ка Ин­гу­ше­тия в со­ста­ве Рос. Фе­де­ра­ции со сто­лицей в г. На­зрань. 27.2.1994 все­на­род­ным го­ло­со­ва­ни­ем при­ня­та Кон­сти­ту­ция И., а так­же со­стоя­лись пер­вые вы­бо­ры в Нар. со­б­ра­ние. В 2000 сто­ли­цей И. стал г. Ма­гас.

Авторы раздела: А. О. Бу­ла­тов; А. Ю. Ска­ков (ар­хео­ло­гия)

Хо­зяй­ст­во.

И. вхо­дит в Се­ве­ро-Кав­каз­ский эко­но­мич. р-н. Объ­ём с.-х. про­дук­ции по стои­мо­сти в 2,2 раза (2005) пре­вы­ша­ет объ­ём пром. про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­из-во элек­тро­энер­гии). И. – один из наи­ме­нее эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых рос. ре­гио­нов (до­ля И. в ВВП РФ – все­го 0,04%); с кон. 1990-х гг. до­та­ции со­став­ля­ют св. 80% до­хо­дов бюд­же­та. В струк­ту­ре ВРП (2004, %) до­ля не­ры­ноч­ных ус­луг 33,0 (гл. обр. ус­лу­ги го­су­дар­ст­ва, пре­дос­тав­ляе­мые за счёт до­та­ций из фе­де­раль­но­го бюд­же­та), с. х-ва 21,4, тор­гов­ли и ком­мерч. дея­тель­но­сти по реа­ли­за­ции то­ва­ров и ус­луг 14,0, пром-сти 12,0, строи­тель­ст­ва 8,2, транс­пор­та и свя­зи 3,9, др. от­рас­лей 7,5. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2005, %): ча­ст­ная 84,2, го­су­дар­ст­вен­ная 6,5, об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 3,2, му­ни­ци­паль­ная 2,4, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 3,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние 196 тыс. чел. От­рас­ле­вая струк­ту­ра за­ня­то­сти (%): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 13,6; об­ра­зо­ва­ние 9,6; cельское и лес­ное хо­зяй­ст­во 8,0; здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,4; строи­тель­ст­во 5,4; об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 3,4; транс­порт и связь 3,0; ком­му­наль­ные, пер­со­наль­ные и др. ус­лу­ги 3,0; до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 2,2; про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 1,4; др. ви­ды дея­тель­но­сти 44,0. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 65%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 6,2 тыс. руб. в ме­сяц (авг. 2007; 50% от сред­не­го по РФ); св. 60% нас. име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Объ­ём пром. про­дук­ции 1,06 млрд. руб. (2005), в т. ч. на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых при­хо­дит­ся 61% (из них 97% – то­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ские), на про­из­вод­ст­во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды – 21%, на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва – 18%. В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей (%) ве­ду­щая роль при­над­ле­жит пром-сти стро­ит. ма­те­риа­лов – 38,1, до­ля пи­ще­вой пром-сти 30,8, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей 12,2, хи­ми­че­ской 5,2, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной и по­ли­гра­фи­че­ской 5,1, ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки 4,5, ма­ши­но­строе­ния 1,5, др. от­рас­лей 2,6.

Ос­но­ва пром-сти И. – до­бы­ча (табл. 1) и пе­ре­ра­бот­ка неф­ти. Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся Мал­го­бек­ское, Ка­ра­бу­лак­ское, За­ман­куль­ское и др. ме­сто­ро­ж­де­ния (гл. обр. ста­рые; объ­ё­мы до­бы­чи со­кра­ща­ют­ся). Раз­ра­бот­ку неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, по­ис­ко­во-раз­ве­доч­ные ра­бо­ты на нефть и газ осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «Ин­гуш­неф­те­газ­пром» (в её со­ста­ве – Мал­го­бек­ское неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щее управ­ле­ние, Ка­ра­бу­лак­ское неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щее пред­при­ятие и др.). Дей­ст­ву­ют неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в ста­ни­це Воз­несен­ская [с 2003; ди­зель­ное то­п­ли­во, бен­зин, ма­зут; ве­дёт­ся строи­тель­ст­во (2008) двух ус­та­но­вок по про­из-ву би­ту­ма] и в г. Ка­ра­бу­лак.

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

1990* 1995 2000 2005 Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т 4205 110 164 123 Строительный кирпич, млн. условных кирпичей 135 11,4 19,9 15,0 Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 207,2 0,7 4,3 2,1 * Включая Чеченскую Республику Энер­го­сис­те­ма И. – од­на из са­мых ма­ло­мощ­ных на Сев. Кав­ка­зе. В рес­пуб­ли­ке нет собств. ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей, элек­тро­снаб­же­ние (ком­па­ния «Ин­гуш­энер­го») осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез элек­трич. се­ти «Сев­кав­каз­энер­го» по ли­ни­ям элек­тро­пе­ре­да­чи «Вла­ди­кав­каз-500 – Плие­во» и «Вла­ди­кав­каз-2 – Плие­во». Стро­ит­ся (2008) Ача­лук­ская ма­лая ГЭС (мощ­ность 13,5 МВт) на Ал­хан­чурт­ском оро­си­тель­но-об­вод­ни­тель­ном ка­на­ле в с. Ниж­ние Ача­лу­ки.

Пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собств. сы­рье (мра­мо­ры, до­ло­ми­ты, из­вест­няк-ра­ку­шеч­ник, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные кир­пич­ные гли­ны). Од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий от­рас­ли – «Ин­гуш­ское карь­е­ро­управ­ле­ние» (Ка­ра­бу­лак; в его со­став вхо­дят 16 карь­е­ров в различных час­тях рес­пуб­ли­ки; осн. про­дук­ция – ще­бень, пес­ча­но-гра­вий­ные сме­си, пе­сок). Дей­ст­ву­ют карь­ер­управ­ле­ние «Кав­до­ло­мит» [Джай­рах­ский р-н; раз­ра­ба­ты­ва­ет Бос­нин­ское мес­то­ро­ж­де­ние до­ло­ми­тов; так­же вы­пус­ка­ет тро­ту­ар­ную плит­ку; стро­ят­ся (2008) це­ха по про­из-ву до­ло­ми­то­вой му­ки, пес­ча­но-гра­вий­ной сме­си и слан­це­вой крош­ки], кир­пич­ные за­во­ды (в На­зра­ни и в ста­ни­це Не­сте­ров­ская), ком­би­наты: стро­ительных ма­те­риа­лов (Ка­ра­бу­лак), «Боа­хам» (Мал­го­бек; в т. ч. кро­вель­ная ме­тал­ло­че­ре­пи­ца). Завер­ша­ется строительство (2008) ке­рам­зи­то­вого за­вода (Ка­ра­бу­лак; на ба­зе Ка­ра­бу­лак­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния глин).

Пи­ще­вая пром-сть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сы­рья; од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий – «Пи­ще­ком­би­нат» (Сун­жен­ский р-н; в т. ч. цех по роз­ли­ву род­ни­ко­вой во­ды). Дей­ст­ву­ют: «На­зра­нов­ский хле­бо­за­вод», кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка (Мал­го­бек); св. 10 пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий, в т. ч. му­ко­моль­ный за­вод (На­зрань), Сун­жен­ский мас­ло­за­вод и др. Роз­лив ми­нер. вод: «Ача­лу­ки» («Мин­во­да Ача­лу­ки», с. Сред­ние Ача­лу­ки), «Тар­гим» (цех по роз­ли­ву ми­нер. во­ды пред­при­ятия «Кав­до­ло­мит») и др. Стро­ит­ся (2008) са­хар­ный за­вод (Ка­ра­бу­лак)

Сре­ди др. пром. пред­при­ятий – за­воды: элек­тро­дви­га­те­лей ма­лой мощ­но­сти, ан­тен­но-мач­то­вых со­ору­же­ний (в дек. 2006 за­пу­ще­на ли­ния по про­из-ву циф­ро­вых тю­не­ров), лёг­ких спла­вов «ВИЛС» (все – в На­зра­ни), хи­мич. реа­ген­тов (Ка­ра­бу­лак), по­ли­гра­фич. ком­би­нат (На­зрань), ме­бель­ная фаб­ри­ка (ста­ни­ца Орд­жо­ни­кид­зев­ская), швей­ное объ­е­ди­не­ние «Тэй­мах» (На­зрань), та­бач­ная фаб­ри­ка «Троя» (ста­ни­ца Не­сте­ров­ская). Стро­ят­ся (2008) за­во­ды: по пе­ре­ра­бот­ке твёр­дых бы­то­вых от­хо­дов (Ка­ра­бу­лак), сте­коль­ный (близ с. Са­гопши, Мал­го­бек­ский р-н).

Энер­го­сис­те­ма И. – од­на из са­мых ма­ло­мощ­ных на Сев. Кав­ка­зе. В рес­пуб­ли­ке нет собств. ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей, элек­тро­снаб­же­ние (ком­па­ния «Ин­гуш­энер­го») осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез элек­трич. се­ти «Сев­кав­каз­энер­го» по ли­ни­ям элек­тро­пе­ре­да­чи «Вла­ди­кав­каз-500 – Плие­во» и «Вла­ди­кав­каз-2 – Плие­во». Стро­ит­ся (2008) Ача­лук­ская ма­лая ГЭС (мощ­ность 13,5 МВт) на Ал­хан­чурт­ском оро­си­тель­но-об­вод­ни­тель­ном ка­на­ле в с. Ниж­ние Ача­лу­ки.

Пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собств. сы­рье (мра­мо­ры, до­ло­ми­ты, из­вест­няк-ра­ку­шеч­ник, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные кир­пич­ные гли­ны). Од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий от­рас­ли – «Ин­гуш­ское карь­е­ро­управ­ле­ние» (Ка­ра­бу­лак; в его со­став вхо­дят 16 карь­е­ров в различных час­тях рес­пуб­ли­ки; осн. про­дук­ция – ще­бень, пес­ча­но-гра­вий­ные сме­си, пе­сок). Дей­ст­ву­ют карь­ер­управ­ле­ние «Кав­до­ло­мит» [Джай­рах­ский р-н; раз­ра­ба­ты­ва­ет Бос­нин­ское мес­то­ро­ж­де­ние до­ло­ми­тов; так­же вы­пус­ка­ет тро­ту­ар­ную плит­ку; стро­ят­ся (2008) це­ха по про­из-ву до­ло­ми­то­вой му­ки, пес­ча­но-гра­вий­ной сме­си и слан­це­вой крош­ки], кир­пич­ные за­во­ды (в На­зра­ни и в ста­ни­це Не­сте­ров­ская), ком­би­наты: стро­ительных ма­те­риа­лов (Ка­ра­бу­лак), «Боа­хам» (Мал­го­бек; в т. ч. кро­вель­ная ме­тал­ло­че­ре­пи­ца). Завер­ша­ется строительство (2008) ке­рам­зи­то­вого за­вода (Ка­ра­бу­лак; на ба­зе Ка­ра­бу­лак­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния глин).

Пи­ще­вая пром-сть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сы­рья; од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий – «Пи­ще­ком­би­нат» (Сун­жен­ский р-н; в т. ч. цех по роз­ли­ву род­ни­ко­вой во­ды). Дей­ст­ву­ют: «На­зра­нов­ский хле­бо­за­вод», кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка (Мал­го­бек); св. 10 пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий, в т. ч. му­ко­моль­ный за­вод (На­зрань), Сун­жен­ский мас­ло­за­вод и др. Роз­лив ми­нер. вод: «Ача­лу­ки» («Мин­во­да Ача­лу­ки», с. Сред­ние Ача­лу­ки), «Тар­гим» (цех по роз­ли­ву ми­нер. во­ды пред­при­ятия «Кав­до­ло­мит») и др. Стро­ит­ся (2008) са­хар­ный за­вод (Ка­ра­бу­лак).

Сре­ди др. пром. пред­при­ятий – за­воды: элек­тро­дви­га­те­лей ма­лой мощ­но­сти, ан­тен­но-мач­то­вых со­ору­же­ний (в дек. 2006 за­пу­ще­на ли­ния по про­из-ву циф­ро­вых тю­не­ров), лёг­ких спла­вов «ВИЛС» (все – в На­зра­ни), хи­мич. реа­ген­тов (Ка­ра­бу­лак), по­ли­гра­фич. ком­би­нат (На­зрань), ме­бель­ная фаб­ри­ка (ста­ни­ца Орд­жо­ни­кид­зев­ская), швей­ное объ­е­ди­не­ние «Тэй­мах» (На­зрань), та­бач­ная фаб­ри­ка «Троя» (ста­ни­ца Не­сте­ров­ская). Стро­ят­ся (2008) за­во­ды: по пе­ре­ра­бот­ке твёр­дых бы­то­вых от­хо­дов (Ка­ра­бу­лак), сте­коль­ный (близ с. Са­гопши, Мал­го­бек­ский р-н).

Осн. про­из­водств. мощ­но­сти скон­цен­три­ро­ва­ны в Мал­го­бек­ском р-не (св. 50% пром. про­из-ва И. за счёт неф­те­до­бы­чи) и На­зра­ни. Про­из-во про­дук­ции ори­ен­ти­ро­ва­но на внутр. ры­нок.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость ва­ло­вой про­дук­ции с. х-ва 2,3 млрд. руб. (2005), в т. ч. св. 80% при­хо­дит­ся на про­дук­цию жи­вот­но­вод­ст­ва. Пл. с.-х. уго­дий со­став­ля­ет 166,2 тыс. га (47,3% тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки), из них 57,2% – паш­ня. Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (64,0% по­сев­ных пло­ща­дей), тех­ни­че­ские (16,0%, гл. обр. под­сол­неч­ник), кор­мо­вые (10,8%) куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­ще-бах­че­вые (9,1%) (табл. 2). Раз­ви­ва­ет­ся са­до­вод­ст­во (пл. св. 230 га). Тра­диц. ве­ду­щая от­расль с. х-ва – жи­вот­но­вод­ст­во: мо­лоч­ное и мяс­ное ско­то­вод­ст­во, тон­ко­рун­ное ов­це­вод­ст­во, ко­не­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во (таб­ли­цы 3, 4). Пче­ло­вод­ст­во.

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

1990* 1995 2000 2005 Зерно 515,3 80,2 31,2 38,5 Сахарная свёкла 160,1 - 4,2 2,9 Семена подсолнечника 14,5 2,0 0,3 2,4 Картофель 62,6 30,6 15,1 59,2 Овощи 148,8 7,8 4,1 6,9 Плоды и ягоды 121,4 0,4 0,6 2,9 * Включая Чеченскую Республику

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

1990* 1995 2000 2005 Крупный рогатый скот 298,2 49,1 39,8 50,4 Овцы и козы 755,0 52,9 45,1 66,4 * Включая Чеченскую Республику

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

1990* 1995 2000 2005 Скот и птица на убой, тыс. т 49,1 4,0 2,1 2,1 Молоко, тыс. т 269,4 56,0 36,2 59,8 Яйца, млн. шт. 137,8 5,1 10,8 6,5 Шерсть, т 3678 250 127 147

Бо́ль­шая часть с.-х. уго­дий (77%) от­но­сит­ся к зем­лям с.-х. ор­га­ни­за­ций, кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва за­ни­ма­ют ок. 16%, в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан – 7%. В с.-х. ор­га­ни­за­ци­ях про­из­во­дит­ся ок. 50% зер­на, св. 50% се­мян под­сол­неч­ни­ка; в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния – прак­ти­че­ски 94% кар­то­фе­ля, 95% ово­щей, 80% ско­та и пти­цы на убой и 86,7% мо­ло­ка, 18,2% зер­на; в кре­сть­ян­ских (фер­мер­ских) хо­зяй­ст­вах – 47,1% се­мян под­сол­неч­ни­ка, 32,6% зер­на.

Транс­порт. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет ав­то­мо­биль­ный транс­порт. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 851 км (2005). Осн. транс­порт­ная ось – не­боль­шой от­ре­зок фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы «Кав­каз» (Рос­тов-на-До­ну – Наль­чик – Вла­ди­кав­каз – На­зрань – Гроз­ный – гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном), про­хо­дя­щий по Сун­жен­ской до­ли­не. Дли­на же­лез­ных до­рог 39 км (уча­сток ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли Рос­тов-на-До­ну – Бес­лан – На­зрань – Гроз­ный – Ма­хач­ка­ла – Ба­ку). Че­рез тер­ри­то­рию И. про­хо­дят ма­ги­ст­раль­ные га­зо- и неф­те­про­во­ды. Аэ­ро­порт в г. Ма­гас.

Автор раздела: М. Д. Горячко

Здра­во­охра­не­ние.

В И. на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей 23, лиц ср. мед. пер­со­на­ла 54,5, боль­нич­ных ко­ек 41,2, по­се­ще­ний ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ний в сме­ну 117,1 (2005). Об­щая за­бо­ле­вае­мость со­став­ля­ет 485,8 слу­чая на 1000 жит. (2004). Функ­цио­ни­ру­ют Центр ма­те­ри и ре­бён­ка (г. На­зрань), Рес­пуб­ли­кан­ский центр ме­ди­ци­ны ка­та­ст­роф «За­щи­та», Рес­пуб­ли­кан­ский центр мед. про­фи­лак­ти­ки. Гор­но­кли­ма­тич. ку­рорт Арм­хи. * Включая Чеченскую Республику

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев

Об­ра­зо­ва­ние.

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В 1998 при­нят за­кон Рес­пуб­ли­ки И. «Об об­ра­зо­ва­нии». До­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния по­се­ща­ют лишь 4% де­тей; раз­ви­то тра­диц. се­мей­ное вос­пи­та­ние. Про­бле­мы об­ще­го сред­не­го и проф. об­ра­зо­ва­ния чрез­вы­чай­но ост­ры, что обу­слов­ле­но не­удов­ле­тво­рит. со­стоя­ни­ем зда­ний и пе­ре­пол­нен­но­стью школ – бо­лее 1/3 школь­ни­ков учат­ся во 2-ю и 3-ю сме­ны (2004). Школь­ное об­ра­зо­ва­ние в И. пе­ре­ста­ёт быть обя­за­тель­ным и все­об­щим – в 2004/05 учеб­ном го­ду в шко­лах обу­ча­лось лишь 64 тыс. уч-ся при 110 тыс. чел. на­се­ле­ния в воз­рас­те от 6 до 16 лет. На­чаль­ное и сред­нее проф. об­ра­зо­ва­ние раз­ви­ты сла­бо, в 4 тех­ни­ку­мах и 4 ПТУ учат­ся 3,5 тыс. уч-ся. В 1993 в Ма­га­се от­крыт Ис­лам­ский ин-т, в 1994 – пер­вый в И. гос. уни­вер­си­тет, позд­нее – Ин-т эко­но­ми­ки и пра­во­ве­де­ния в На­зран­ском р-не, функ­цио­ни­ру­ют неск. фи­лиа­лов ву­зов (все­го 9 тыс. сту­ден­тов). В На­зра­ни, Ка­ра­бу­ла­ке, Мал­го­бе­ке дей­ст­ву­ют Гор­ский ка­дет­ский кор­пус (1994), гу­ма­ни­тар­но-тех­нич. и мед. кол­лед­жи, кол­ледж ис­кусств (1998) и др. НИИ гу­мани­тар­ных ис­сле­до­ва­ний (1926). Нац. б-ка (1993; ста­ни­ца Орд­жо­ни­кид­зев­ская). Сре­ди му­зе­ев – Гос. му­зей крае­ве­де­ния им. Т. Х. Маль­са­го­ва (1972; современ­ное название с 1993) в На­зра­ни, Гос. му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (1993) в Ка­ра­бу­ла­ке, Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс жерт­вам ре­прес­сий (1997) в с. На­сыр-Корт На­зран­ско­го р-на. Ар­хео­ло­гиче­ский центр (2000).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Из­да­ют­ся две рес­пуб­ли­кан­ские га­зе­ты – «Ин­гу­ше­тия» (вы­хо­дит с 1993; 3 раза в не­де­лю, 3 тыс. экз., на рус. яз.) и «Сер­да­ло» («Свет») (1923; 2–3 раза в не­де­лю, 3 тыс. экз., на рус. и ин­гуш. язы­ках, ос­но­ва­тель – З. К. Маль­са­гов); две рай­он­ные еже­не­дель­ные га­зе­ты – «Го­лос На­зра­ни» (На­зра­нов­ский р-н; с 1939, до 1993 из­да­ва­лась под на­зва­ния­ми «Кол­хоз­ник», «Путь Ле­ни­на», «На­зра­но­вец»; 2 тыс. экз., на рус. и ин­гуш. язы­ках) и «На­род­ное сло­во» (Мал­го­бек­ский р-н; 1 тыс. экз., на рус. и ин­гуш. язы­ках); гор. га­зе­та «Но­вое вре­мя» («Кер­да ха») (г. Ка­ра­бу­лак; 1998, 500 экз., на рус. и ин­гуш. язы­ках). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет ГТРК «Ин­гу­ше­тия» (ос­но­ва­на в 1992).

Ли­те­ра­ту­ра. Ли­те­ра­ту­ра И. пер­во­на­чаль­но раз­ви­ва­лась на рус. яз., за­тем на ин­гуш. яз. Её за­ро­ж­де­ние от­но­сит­ся к сер. 19 в. (ро­ман­тич. по­весть «Ло­зы люб­ви» И. Цис­ка­ро­ва, 1846, пред­став­ляю­щая со­бой рус­скоя­зыч­ную пе­ре­ра­бот­ку нар. пре­да­ния). В лит-ре 1870–1910-х гг. ши­ро­ко пред­став­лен жанр очер­ка (ис­то­рич., ху­дож., до­ку­мен­таль­но­го, эт­но­гра­фич.). В 1917 воз­ник­ла ин­гуш. пись­мен­ность (сна­ча­ла на ос­но­ве араб. гра­фи­ки, позд­нее на ла­ти­ни­це, за­тем на ки­рил­ли­це), на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся нац. кни­го­пе­ча­та­ние. Со­ци­аль­ная ан­га­жи­ро­ван­ность, аги­тац. на­прав­лен­ность ха­рак­те­ри­зу­ют лит-ру кон. 1910-х – 1930-х гг.: се­рия об­ществ.-по­ли­тич. очер­ков и по­весть «Джан-Ги­рей» (1925) А. Г. Гой­го­ва, очер­ки Х. С. Ос­мие­ва; по­эзия Т. Д. Бе­ко­ва, М. Ф. Ау­ше­ва, С. И. Озие­ва. На­пи­сан­ная в эмиг­ра­ции до­ку­мен­таль­ная по­весть С. А. Маль­са­го­ва «Ад­ский ост­ров» (1926) – пер­вое по­ве­ст­во­ва­ние о Со­ло­вец­ком ла­ге­ре. В пе­ри­од Вел. Отеч. вой­ны наи­бо­лее ак­ту­аль­на ан­ти­фа­ши­стская те­ма в по­эзии, дра­ма­тур­гии и пуб­ли­ци­сти­ке (И. М. Ба­зор­кин, Б. Х. Зя­зи­ков, М. М. Ха­ша­гуль­гов, Дж. Х. Ян­ди­ев). В 1944–57 лит. про­цесс был пре­рван в свя­зи с де­пор­та­ци­ей ин­гу­шей и че­чен­цев в Ср. Азию и Ка­зах­стан. Во 2-й пол. 1950-х гг. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась по­эзия (Ян­ди­ев, Х. Б. Ш. Му­та­ли­ев, Ос­ми­ев, А. Э. Хам­хо­ев и др.), а так­же лит. кри­ти­ка; с 1958 вы­хо­дил лит. аль­ма­нах на ин­гуш. яз. «Ут­ро гор». Со­з­да­ва­лись со­ци­аль­но-бы­то­вые и ис­то­ри­ко-до­ку­мен­таль­ные ро­ма­ны и по­вес­ти (А. Х. Бо­ков, Ба­зор­кин, А. П. Маль­са­гов, Зя­зи­ков). В про­зе 1970–80-х гг. вы­де­ля­ют­ся со­чи­не­ния А. А. Вед­жи­зе­ва, С. И. Чах­кие­ва, М. С. А. Плие­ва. Фи­лос., гу­ма­ни­стич. мо­ти­вы зву­чат в ли­ри­ке Г. А. Га­гие­ва, И. И. Торш­хое­ва, М. С. Вы­ше­гу­ро­ва, А. Т. Ха­ша­гуль­го­ва. В 1990-е – нач. 2000-х гг. соз­да­ют­ся об­раз­цы до­ку­мен­таль­ной и ис­то­рич. про­зы (эс­се и ро­ма­ны-эпо­пеи И. А. Код­зое­ва и др.); по­эзия (на рус. и ин­гуш. язы­ках) пред­став­ле­на, в ча­ст­но­сти, со­ци­аль­но-пуб­ли­ци­стич. ли­ри­кой и фи­ло­соф­ско-ме­ди­та­тив­ны­ми со­не­та­ми (Р. М. Цу­ров).

Автор раздела: М. Дж. Ян­дие­ва

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. К скиф­ско­му вре­ме­ни от­но­сят­ся: изо­бра­же­ния в зве­ри­ном сти­ле (брон­зо­вые пред­ме­ты из Лу­го­во­го мо­гиль­ни­ка у с. Му­жи­чи, 6–5 вв. до н. э.), обоб­щён­ные ста­ту­эт­ки лю­дей и жи­вот­ных из брон­зы и гли­ны. Сар­ма­то-алан­ский пе­ри­од пред­став­лен ка­та­комб­ны­ми мо­гиль­ни­ка­ми (у с. Ал­кун). В хри­сти­ан­ской цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре 11–13 вв. (церк­ви в Тар­гим­ской кот­ло­ви­не: пря­мо­уголь­ный в пла­не, од­но­ап­сид­ный храм Тха­ба-Ер­ды близ с. Хай­рах, 12 в.; руи­ны ц. Ал­би-Ер­ды и церк­ви в с. Тар­гим; ча­сов­ня Хач-Лат­та­ча в с. Ху­ли), со­че­тав­шей грузинские, алан­ские и ме­ст­ные (осо­бен­но в ор­га­ни­за­ции ин­терь­е­ра) стро­итель­ные тра­ди­ции, пре­об­ла­да­ли гео­мет­рическая про­сто­та форм и стро­гое изя­ще­ст­во де­ко­ра. В мон­го­ло-та­тар­ский пе­ри­од воз­ве­дён ку­поль­ный мав­золей Бор­га-Каш (Бра­гун­ский мав­зо­лей, 1405–06) близ с. Плие­во. Со­ору­жа­лись обо­ро­нительные рвы (т. н. Ров Та­мерлана око­ло с. Сур­ха­хи, На­сыр-Корт­ский ров).

В гор­ных рай­онах И. в сред­ние ве­ка из гру­бо отё­сан­ных кам­ней строи­лись: за­гра­дит. сте­ны (у сёл Верх­ний Ал­кун, Дат­тых, Дош­хак­ле), жи­лые баш­ни («га­ла»; 2–3-ярус­ные с пло­ской кров­лей и ароч­ны­ми про­ёма­ми, выс. до 10 м; воз­во­ди­лись с 10 в.), по­лу­бое­вые и бое­вые баш­ни («воу»; 4–5-ярус­ные, выс. до 30 м, с бой­ни­ца­ми, ма­ши­ку­ля­ми и пи­ра­ми­даль­но-сту­пен­ча­той кры­шей; воз­во­ди­лись с 15 в.), ино­гда об­ра­зую­щие ве­ли­че­ст­вен­ные ар­хит. ком­плек­сы, ог­ра­ж­дав­шие­ся обо­ро­нит. сте­ной [в сё­лах Во­внуш­ки, Карт, Ляжш, Лей­ми, Ля­лах, Мец­хал, Мяж­ги, Ний, Озиг (Бар­ким), Пя­линг, Тар­гим, Цо­ри, Эги­кал, Эр­зи, все 13–18 вв.; вхо­дят в со­став Джай­рах­ско-Ас­син­ско­го ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го и при­род­но­го гос. му­зея-за­по­вед­ни­ка]. Отд. кам­ни ук­ра­ша­лись вы­би­ты­ми изо­бра­же­ния­ми рук мас­те­ра-строи­те­ля, хри­сти­ан­ски­ми сим­во­ла­ми и обе­ре­га­ми (кре­сты, кру­ги, зиг­за­ги), сце­на­ми с уча­сти­ем лю­дей и жи­вот­ных. Поч­ти ка­ж­дое се­ло име­ло свя­ти­ли­ща (эл­гац), по фор­ме пред­став­ляв­шие со­бой дву­скат­ные над­зем­ные скле­пы («Мят-Сели» на го­ре Мат-Лам, «Ауш-Се­ли» на ле­вом бе­ре­гу р. Ас­са, «Ка­лой-Лам-Се­ли», в с. Мяж­ки, у сёл Га­да­борш, Гули, Мец­хал, Эр­зи, все 15–16 вв.), а так­же стол­по­об­раз­ные свя­ти­ли­ща-сие­лин­ги (у сёл Ля­лах, Ний и др.).

Ря­дом с гор­ны­ми се­ле­ния­ми, об­ра­зую­щи­ми жи­во­пис­ные тер­ра­со­об­раз­ные ком­по­зи­ции на скло­нах, рас­по­ло­же­ны по­гре­баль­ные скле­пы – над­зем­ные (у се­ле­ний Ляж­ги, Фал­хан, Хам­хи, Хар­пе и др.; выс. до 6–8 м, пря­мо­уголь­ные и круг­лые в пла­не, с дву­скат­ны­ми, пи­ра­ми­даль­ны­ми сту­пен­ча­ты­ми и ко­ну­со­об­раз­ны­ми глад­ки­ми кры­ша­ми, не­ко­то­рые с фре­ска­ми), по­лу­под­зем­ные и под­зем­ные (у сёл Эги­кал, Му­жи­чи и др.; пе­ре­кры­ты пло­ски­ми пли­та­ми и лож­ны­ми сво­да­ми); а так­же над­мо­гиль­ные кре­сто­об­раз­ные сте­лы-чур­ты, час­то рас­пи­сан­ные и снаб­жён­ные на­ве­са­ми в ви­де кры­ши.

Ре­мес­ло строи­те­ля тра­ди­ци­он­но пе­ре­да­ва­лось по на­след­ст­ву, пре­да­ния со­хра­ни­ли име­на не­ко­то­рых ин­гуш. зод­чих: Янд, Да­ци Лья­нов, Ду­го Ах­ри­ев, Хаз­би Цу­ров, Бер­кин­хое­вы, Бятр Га­да­бор­шев. Ин­гу­шей при­гла­ша­ли стро­ить во­ен. со­ору­же­ния (в осн. бое­вые баш­ни) в Осе­тию, Гру­зию (Хев­су­ре­ти, Ту­ше­ти) и в Чеч­ню (в сё­ла Га­лан­чож, Мял­хи­сты, Май­сты и др.).

В 18 – нач. 20 вв. нар. жи­ли­ще в И. пред­став­ле­но 2 ти­па­ми: в го­рах – 1- или 2-этаж­ные до­ма из кам­ня и де­ре­ва, с пло­ской кры­шей и отд. вы­хо­да­ми на об­ра­щён­ную на юг или вос­ток от­кры­тую тер­ра­су, с отд. ку­нац­кой (гос­те­вой); на рав­ни­не – пря­мо­уголь­ные са­ман­ные, кры­тые че­ре­пи­цей до­ма с об­вод­ны­ми га­ле­рея­ми. С кон. 19 в. в сё­лах по­яв­ля­ются до­ма гор. ти­па с че­ты­рёх­скат­ной кры­шей. С нач. 19 в. в рав­нин­ной час­ти И. строи­тель­ст­во ве­лось под рук. рус. ар­хи­тек­то­ров (На­зра­нов­ская кре­пость, 1810–17; во­дя­ная мель­ни­ца в На­зра­ни, 1890-е гг.). В сов. вре­мя (пре­им. в 1940–1950-е гг.) воз­во­ди­лись зда­ния в нео­клас­сич. фор­мах (рай­он­ный Дом куль­ту­ры в ста­ни­це Орд­жо­ни­кид­зев­ская, и др.). В 1990–2000-е гг. в совр. ар­хит. сти­лях стро­ят зда­ния но­вой сто­ли­цы Ма­гас, ку­рор­та «Джай­рах», Ис­лам­ско­го ун-та в ста­ни­це Орд­жо­ни­кид­зев­ская, ж.-д. во­кза­ла в На­зра­ни. Воз­во­дят­ся ме­че­ти (в Ма­га­се), пра­во­слав­ные хра­мы (По­кров­ская ц. в ста­ни­це Орд­жо­ни­кид­зев­ская, 2006–07). В 1996–97 в ви­де раз­но­вы­сот­ных клас­сич. ин­гуш. ба­шен со­ору­жён Му­зей-ме­мо­ри­ал жерт­вам по­ли­тич. ре­прес­сий на хол­ме Аби-Гу в На­зрани (ав­тор про­ек­та – худ. М. По­лон­ко­ев).

Нар. про­мыс­лы пред­став­ле­ны резь­бой по кам­ню и де­ре­ву, ху­дож. об­ра­боткой ме­тал­ла, из­го­тов­ле­ни­ем юве­лир­ных из­де­лий, ков­ро­де­ли­ем, вы­дел­кой ко­жи, вы­шив­кой зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ни­тя­ми (кос­мо­ло­гич., зоо­морф­ные и рас­тит. ор­на­мен­ты), ук­ра­шав­шей оде­ж­ду, ша­поч­ки, поя­са, пред­ме­ты до­маш­не­го оби­хо­да и др.

В со­вет­ском и пост­со­вет­ском изо­бра­зит. иск-ве И. ус­пеш­но раз­ви­ва­лись ис­то­рич. и бы­то­вой жан­ры, порт­рет и пей­заж (жи­во­пис­цы и гра­фи­ки Х. Аки­ев, А. Ха­ша­гуль­гов, М. По­лон­ко­ев, Н. Хра­мо­ва, Г. Яна­ков, Р. Маль­са­гов, Д. Оз­до­ев, А. и З. По­лон­кое­вы, Х. А. Има­го­жев, Н. Ози­ев и др.), скульп­ту­ра (Р. И. Ма­ми­лов).

Те­атр. Му­зы­ка. В нач. 1920-х гг. в И. на­ча­ли об­ра­зо­вы­вать­ся лю­би­тель­ские те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы: дра­ма­тич. труп­па при Вла­ди­кав­каз­ском пе­да­го­гич. тех­ни­ку­ме (1920), дра­ма­тич. кру­жок Вла­ди­кав­каз­ской парт­шко­лы (1924) и др. По ини­циа­ти­ве Т. Т. Маль­са­го­вой – со­труд­ни­цы М. А. Бул­га­ко­ва в Ин­гуш­ском от­де­ле нар. об­ра­зо­ва­ния – ин­гуш. труп­пы ста­ви­ли пье­сы пи­са­те­ля «Са­мо­обо­ро­на», «Бра­тья Тур­би­ны», «Гли­ня­ные же­ни­хи», «Па­риж­ские ком­му­на­ры», «Сы­но­вья мул­лы». Бул­га­ков пре­по­да­вал в дра­ма­тич. сту­ди­ях, чи­тал лек­ции по лит-ре и му­зы­ке. В 1921 во Вла­ди­кав­ка­зе от­крыл­ся Нар. ху­дож. ин-т с те­ат­раль­ным ф-том. В 1923 З. К. Маль­са­гов на­пи­сал пье­сы на ин­гуш. яз. («По­хи­ще­ние де­вуш­ки» и «Месть»), ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву ре­пер­туа­ра дра­ма­тич. кол­лек­ти­вов И. Боль­шую роль в раз­ви­тии те­ат­раль­но­го иск-ва И. сыг­ра­ло лит. об-во (1924), ко­то­рое воз­глав­лял З. К. Маль­са­гов, за­тем А. Г. Гой­гов. В 1930 в г. Орд­жо­ни­кид­зе О. А. Маль­са­гов со­здал пер­вый Ин­гуш. лю­би­тель­ский дра­ма­тич. театр, при Гор­ском пе­да­го­гич. ин-те – Ин­гуш. дом иск-ва «Диск», при нём ин­гуш. те­ат­раль­ную сту­дию (1932), в 1934 во­шед­шую в труп­пу Чеч. дра­ма­тич. те­ат­ра. В 1944 ра­бо­та те­ат­ра бы­ла пре­рва­на и во­зоб­но­ви­лась в кон. 1950-хгг. в Гроз­ном. В 1978 в те­ат­ре бы­ла об­ра­зо­ва­на ин­гуш. труп­па, на ба­зе ко­то­рой со­з­дан Ин­гуш. дра­ма­тич. те­атр (1986–91, Грозный; с 1993 им. И. М. Ба­зор­ки­на, ра­бо­та­ет в На­зра­ни). В И. так­же ра­бо­та­ют: ТЮЗ (с 1969 ин­гуш. труп­па в со­ста­ве Чеч.-Ин­гуш. те­ат­ра ку­кол, с 1993 – Ин­гуш. те­атр ку­кол, с 1997 совр. назв.), ан­самбль нар. тан­ца «Ин­гу­ше­тия» (1993), рус. муз.-дра­ма­тич. те­атр «Со­вре­мен­ник», с 2005 совр. назв.), сту­дия те­ат­ра, ки­но и те­ле­ви­де­ния «Зокх» (1998), «Сту­дия эс­т­ра­ды» (2004), ки­но­сту­дия «Ма­гас-фильм» (2006) – На­зрань; фольк­лор­но-хо­рео­гра­фич. ан­самбль «Ма­гас» (1998, с. Эка­же­во).

Гос. фи­лар­мо­ния им. А. Хам­хое­ва в На­зра­ни (ос­но­ва­на в 1993). Гос. ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ма­гас» (2001; ос­но­ван в 1998 при фи­лар­мо­нии). Ка­за­чий хор ста­ни­цы Не­сте­ров­ская (Сун­жен­ский рай­он).

Дополнительная литература:

Гра­бов­ский Н. Ин­гу­ши (их жизнь и обы­чаи) // Сбор­ник све­де­ний о кав­каз­ских гор­цах. Тиф­лис, 1876. Вып. 9;

Хри­стиа­но­вич В. П. Гор­ная Ин­гу­шия. Рос­тов н/Д., 1928;

Щеб­лы­кин И. П. Ис­кус­ст­во ин­гу­шей в па­мят­ни­ках ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры // Из­вес­тия Ин­гуш­ско­го НИИ крае­ве­де­ния. Вла­ди­кав­каз, 1928. Вып. 1;

Мар­ти­ро­си­ан Г. К. Ис­то­рия Ин­гу­шии. Орд­жо­ни­кид­зе, 1933;

Круп­нов Е. И. Гру­зин­ский храм «Тха­ба-Ер­ды» на Се­вер­ном Кав­ка­зе // Крат­кие со­об­ще­ния Ин­сти­ту­та ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры АН СССР. М.; Л., 1947. Вып. 15; он же. Древ­няя ис­то­рия Се­вер­но­го Кав­ка­за. М., 1960; он же. О чем го­во­рят па­мят­ни­ки ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Че­че­но-Ин­гуш­ской АССР. Гроз­ный, 1961; он же. Сред­не­ве­ко­вая Ин­гу­ше­тия. М., 1971;

При­ро­да и при­род­ные бо­гат­ст­ва Че­че­но-Ин­гуш­ской АССР. Гроз­ный, 1961;

Древ­но­сти Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. М., 1963;

Ба­зор­кин М. М. Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вья в гор­ной Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Гроз­ный, 1964;

Ша­бань­янц Н. Ш., Гор­ча­ков В.А. Ху­дож­ни­ки Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Л., 1965;

Мар­ко­вин В. И. В стра­не вай­на­хов. М., 1969;

Та­та­ев В. А., Ша­бань­янц Н.Ш. Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ство Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Гроз­ный, 1974;

Га­луш­ко А. И. Рас­ти­тель­ный по­кров Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Гроз­ный, 1975;

Гольд­штейн А. Ф. Сред­не­ве­ко­вое зод­че­ст­во Че­че­но-Ин­гу­ше­тии и Се­вер­ной Осе­тии. М., 1975;

Бо­ко­ва В. Ф., Ви­но­гра­дов В. Б., Зо­ев С. О. По Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Пу­те­во­ди­тель. 2-е изд. Гроз­ный, 1980;

Эт­но­гра­фия и во­про­сы ре­ли­ги­оз­ных воз­зре­ний че­чен­цев и ин­гу­шей в до­ре­во­лю­ци­он­ный пе­ри­од. Гроз­ный, 1981;

Ума­ров С. Ц. Эво­лю­ция ос­нов­ных те­че­ний ис­ла­ма в Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Гроз­ный, 1985;

Али­ро­ев И. Ю. Язык, ис­то­рия и куль­ту­ра вай­на­хов. Гроз­ный, 1990;

Ва­га­пов Я. С. Вай­на­хи и сар­ма­ты. Гроз­ный, 1990;

Из ис­то­рии ис­ла­ма в Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. Гроз­ный, 1992;

Ка­мен­ная ле­то­пись стра­ны вай­на­хов. М., 1994;

Ака­ев В. X. Шейх Кун­та-Хад­жи. Жизнь и уче­ние. Гроз­ный, 1994;

Ре­прес­си­ро­ван­ные на­ро­ды Рос­сии: че­чен­цы и ин­гу­ши. М., 1994;

Му­жу­хо­ев М. Б. Ин­гу­ши. Са­ра­тов, 1995;

Ак­ты Кав­каз­ской ар­хео­гра­фи­че­ской ко­мис­сии об Ин­гу­ше­тии и ин­гу­шах. На­зрань, 1995;

На­цио­наль­но-го­су­дар­ст­вен­ное строи­тель­ст­во Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции: Се­вер­ный Кав­каз (1917–1941 гг.). Май­коп, 1995;

Ал­ба­ко­ва Ф. Ю. Роль жре­че­ст­ва в ду­хов­ной куль­ту­ре ин­гу­шей // Но­вое в ар­хеоло­гии и эт­но­гра­фии ин­гу­шей. Наль­чик, 1998;

Код­зо­ев Н. Д. Ала­ны. М., 1998;

Али­ро­ев А. Ш. Фло­ра и фау­на Чеч­ни и Ин­гу­ше­тии. М., 2001;

Ги­за­ту­лин И. И., Хох­лов А. Н., Иль­юх М. П. Пти­цы Чеч­ни и Ин­гу­ше­тии. Став­ро­поль, 2001;

Бе­реж­ной С. Е., До­ба­ев И. П., Край­ню­чен­ко П. В. Ис­лам в со­вре­мен­ных рес­пуб­ли­ках Се­вер­но­го Кав­ка­за. Рос­тов н/Д., 2002;

Ин­гу­ши в вой­нах Рос­сии XIX–XX вв. Наль­чик, 2002;

Ди­ди­го­ва И. Б. Чеч­ня и Ин­гу­ше­тия: тер­ри­то­рия, гра­ни­цы, управ­ле­ние. М., 2003;

Ос­ма­ев М. К., Ас­т­роев И. Ю. Ис­то­рия и куль­ту­ра вай­на­хов. М., 2003

Иллюстрации:

Хре­бет Цо­рей­лам си­сте­мы Ска­ли­сто­го хреб­та. Фото И. Б. Куркиева;

Вы­со­ко­го­рье Боль­шо­го Кав­ка­за. Ингушетия. Фото И. Б. Куркиева;

Гор­но-лу­го­вые ланд­шаф­ты сред­не­го­рий Ска­ли­сто­го хреб­та. Фото И. Б. Куркиева;

Свя­ти­ли­ще Мят­це­ли на Сто­ло­вой го­ре. Фото И. Б. Куркиева;

Ке­ра­ми­че­ские со­су­ды и се­ре­бря­ные де­та­ли кон­ской уп­ря­жи из кур­га­на 3 мо­гиль­ни­ка Эка­же­во. Кон. 3 – нач. 4 вв.(по В. Ю. Ма­ла­ше­ву). Архив БРЭ;

Комп­лекс ба­шен Эр­зи. Фото И. Б. Куруиева;

Неф­те-пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод в ста­ни­це Воз­не­сен­ская (Мал­го­бек­ский рай­он). Фото А. С. Хакиева;

Про­дук­ция Наз­ра­нов­ско­го за­во­да ан­тен­но-мач­то­вых со­ору­же­ний (циф­ро­вые тю­не­ры). Фото А. С. Хакиева;

Вы­пас ло­ша­дей на гор­ном па­ст­би­ще. Фото А. С. Хакиева;

Храм Тха­ба-Ер­ды. 12 в. Фото И. Б. Куркиева;

Ин­гуш­ский вой­лоч­ный ко­вёр. Кон. 19 – нач. 20 вв. Фото И. Б. Куркиева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)