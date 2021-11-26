ОЗЁРСК
Город в России, в юго-восточной части Калининградской области, центр Озёрского р-на.
Нас. 4,6 тыс. чел. (2012). Расположен на р. Анграпа, в 32 км от ж.-д. ст. Черняховск, близ границы с Польшей.
Впервые упоминается в 1539 как сельское поселение Даркайм (Даркием); с 17 в. Даркемен (Darkehmen) в Пруссии Восточной. В 1725 Фридрих Вильгельм I пожаловал поселению городское право. Одновременно сюда прибыли переселенцы-ремесленники из герм. земель, Швейцарии, г. Зальцбург; Даркемен стал одним из центров выделки кож, шерстяного сукна. В 1736–1918 (с перерывами) в городе располагался воен. гарнизон. В 1818–1945 центр Даркеменского р-на Гумбинненского правительств. округа Вост. Пруссии. В 1878 через город прошла ж.-д. линия Гольдап – Инстербург (ныне Черняховск), в 1913 открыто движение по линии Даркемен – Гумбиннен (ныне Гусев) (обе линии разобраны после 1945). В 1880 на р. Анграпа построена ГЭС (реконструирована в 2000), в 1886 Даркемен стал первым в Вост. Пруссии городом с электрич. освещением улиц. В 1-ю мировую войну в ходе Восточно-Прусской операции 1914 город взят рос. армией 9(22) авг., 30 авг. (12 сент.) был отвоёван герм. войсками; подвергся значит. разрушениям. В 1922 восстановлен под патронатом гор. общины г. Дрезден. В 1938 переименован в Ангерапп (Angerapp). 23.1.1945 во время 2-й мировой войны в ходе Инстербургско-Кёнигсбергской операции взят частями 2-й гв. армии 3-го Белорус. фронта Красной Армии. Согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945, передан СССР. С 1946 центр Даркеменского (с сент. 1946 Озёрского) р-на Кёнигсбергской (с 4.7.1946 Калининградской) обл. РСФСР. С 7.9.1946 совр. название.
Центр города частично сохранил планировку и историч. облик 19 – нач. 20 вв. На центр. пл. Победы (образована по регулярному плану арх. И. Л. Шультхайса фон Унфридта в 1720-е гг.) расположены: здание почты (1897), жилые дома нач. 20 в., монументальный кинотеатр «Победа» (1980), мемориальный комплекс (1949) на братской могиле 795 сов. воинов, погибших при штурме города в 1945. Также в городе сохранились: неоготич. лютеранская кирха (1842, колокольня – 1892; интерьеры и своды не сохр.), здание суда (1844), комплексы воен. казарм и зданий реального уч-ща (1892), мельница (1898), дом евангелич. общины (нач. 20 в.; ныне церковь), быв. пивной завод (нач. 20 в.), быв. Западный ж.-д. вокзал (1913); жилые дома нач. 20 в. (часто с элементами модерна); дом владельца мельницы Р. Вихерта (1920–1921; ныне адм. здание), больница (1934; основана в нач. 20 в. Ф. Шаудином). На сев.-вост. окраине города сохранилось городище 13–15 вв. Памятный знак воинам 1-й мировой войны (1928, арх. К. Яблонски; восстановлен в 2006), памятник первому электрич. фонарю города (2006). Историко-краеведч. музей (2003; расположен в доме для гостей быв. усадьбы Вихерта, 1921). Предприятия деревообрабатывающей, пищевой пром-сти, по произ-ву металлич. изделий и др. ГЭС (0,5 МВт).
Близ О. – лыжный туристско-развлекательный комплекс; в пос. Суворовка – конезавод «Веедерн» (разведение лошадей ганноверской, тракененской и голштинской пород), в пос. Яблоновка – кирха (1725, перестроена в 1828–29), в пос. Некрасово – кирха (1898), в пос. Ульяновское – имение Ф. фон Фаренхайда «Байнунен» (фрагменты дворца 1862–64, арх. А. Вольф; постройки 19 в.).
Автор статьи: Ю. В. Костяшов.