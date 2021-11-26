ОЗЁРСК

Го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Ка­ли­нин­град­ской области, центр Озёр­ско­го р-на.

Нас. 4,6 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен на р. Ан­гра­па, в 32 км от ж.-д. ст. Чер­ня­ховск, близ гра­ни­цы с Поль­шей.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1539 как сель­ское по­се­ле­ние Дар­кайм (Дар­ки­ем); с 17 в. Дар­ке­мен (Darkehmen) в Прус­сии Вос­точ­ной. В 1725 Фрид­рих Виль­гельм I по­жа­ло­вал по­се­ле­нию го­род­ское пра­во . Од­но­вре­мен­но сю­да при­бы­ли пе­ре­се­лен­цы-ре­мес­лен­ни­ки из герм. зе­мель, Швей­ца­рии, г. Зальц­бург; Дар­ке­мен стал од­ним из цен­тров вы­дел­ки кож, шер­стя­но­го сук­на. В 1736–1918 (с пе­ре­ры­ва­ми) в го­ро­де рас­по­ла­гал­ся во­ен. гар­ни­зон. В 1818–1945 центр Дар­ке­мен­ско­го р-на Гум­бин­нен­ско­го пра­ви­тельств. ок­ру­га Вост. Прус­сии. В 1878 че­рез го­род про­шла ж.-д. ли­ния Голь­дап – Ин­стер­бург (ны­не Чер­ня­ховск), в 1913 от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Дар­ке­мен – Гум­бин­нен (ны­не Гу­сев) (обе ли­нии ра­зо­бра­ны по­сле 1945). В 1880 на р. Ан­гра­па по­строе­на ГЭС (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2000), в 1886 Дар­ке­мен стал пер­вым в Вост. Прус­сии го­ро­дом с элек­трич. ос­ве­ще­ни­ем улиц. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну в хо­де Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 го­род взят рос. ар­ми­ей 9(22) авг., 30 авг. (12 сент.) был от­воё­ван герм. вой­ска­ми; под­верг­ся зна­чит. раз­ру­ше­ни­ям. В 1922 вос­ста­нов­лен под па­тро­на­том гор. об­щи­ны г. Дрез­ден. В 1938 пе­ре­име­но­ван в Ан­ге­рапп (Angerapp). 23.1.1945 во вре­мя 2 -й ми­ро­вой вой­ны в хо­де Ин­стер­бург­ско-Кё­нигс­берг­ской опе­ра­ции взят час­тя­ми 2-й гв. ар­мии 3-го Бе­ло­рус. фрон­та Крас­ной Ар­мии. Со­глас­но ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945, пе­ре­дан СССР. С 1946 центр Дар­ке­мен­ско­го (с сент. 1946 Озёр­ско­го) р-на Кё­нигс­берг­ской (с 4.7.1946 Ка­ли­нин­град­ской) обл. РСФСР. С 7.9.1946 совр. на­зва­ние.

Центр го­ро­да час­тич­но со­хра­нил пла­ни­ров­ку и ис­то­рич. об­лик 19 – нач. 20 вв. На центр. пл. По­бе­ды (об­ра­зо­ва­на по ре­гу­ляр­но­му пла­ну арх. И. Л. Шульт­хай­са фон Ун­фрид­та в 1720-е гг.) рас­по­ло­же­ны: зда­ние поч­ты (1897), жи­лые до­ма нач. 20 в., мо­ну­мен­таль­ный ки­но­те­атр «По­бе­да» (1980), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс (1949) на брат­ской мо­ги­ле 795 сов. вои­нов, по­гиб­ших при штур­ме го­ро­да в 1945. Так­же в го­ро­де со­хра­ни­лись: нео­го­тич. лю­те­ран­ская кир­ха (1842, ко­ло­коль­ня – 1892; ин­терь­е­ры и сво­ды не сохр.), зда­ние су­да (1844), ком­плек­сы во­ен. ка­зарм и зда­ний ре­аль­но­го уч-ща (1892), мель­ни­ца (1898), дом еван­ге­лич. об­щи­ны (нач. 20 в.; ны­не цер­ковь), быв. пив­ной за­вод (нач. 20 в.), быв. За­пад­ный ж.-д. во­кзал (1913); жи­лые до­ма нач. 20 в. (час­то с эле­мен­та­ми мо­дер­на); дом вла­дель­ца мель­ни­цы Р. Ви­хер­та (1920–1921; ны­не адм. зда­ние), боль­ни­ца (1934; ос­но­ва­на в нач. 20 в. Ф. Шау­ди­ном). На сев.-вост. ок­раи­не го­ро­да со­хра­ни­лось го­ро­ди­ще 13–15 вв. Па­мят­ный знак вои­нам 1-й ми­ро­вой вой­ны (1928, арх. К. Яб­лон­ски; вос­ста­нов­лен в 2006), па­мят­ник пер­во­му элек­трич. фо­на­рю го­ро­да (2006). Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зей (2003; рас­по­ло­жен в до­ме для го­стей быв. усадь­бы Ви­хер­та, 1921). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой пром-сти, по про­из-ву ме­тал­лич. из­де­лий и др. ГЭС (0,5 МВт).

Близ О. – лыж­ный ту­ри­ст­ско-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс; в пос. Су­во­ров­ка – ко­не­за­вод «Вее­дерн» (раз­ве­де­ние ло­ша­дей ган­но­вер­ской, тра­ке­нен­ской и гол­штин­ской по­род), в пос. Яб­ло­новка – кир­ха (1725, пе­ре­строе­на в 1828–29), в пос. Не­кра­со­во – кир­ха (1898), в пос. Уль­я­нов­ское – име­ние Ф. фон Фа­рен­хай­да «Бай­ну­нен» (фраг­мен­ты двор­ца 1862–64, арх. А. Вольф; по­строй­ки 19 в.).

Автор статьи: Ю. В. Кос­тя­шов.