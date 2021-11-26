ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ - посёлок городского типа в России, в Касимовском районе Рязанской области.
Население 2,3 тысяч человек (2005). Расположен на реке Гусь. Известен также под названиями Гусь-Завод, Гусь-Баташёвский. Включает усадебно-промышленный комплекс XVIII - начала XIX веков.
Во 2-й половине XVIII века здесь предпринимателями А.Р. и И.Р. Баташёвыми был основан доменный и железоделательный завод (1759; с 1770 года выполнял военные заказы на изготовление «пушек, ядер и бомб»). С помощью голландских специалистов была возведена система гидротехнических сооружений: дамба, облицованная белым камнем (протяжённость около 2,5 км), с плотиной и 4-пролётным мостом (ограждение состояло из массивных белокаменных столбов и чугунных литых решёток), шлюзы и др. По разделу имущества между братьями в 1783 году Гусевский завод перешёл к А.Р. Баташёву, в 1802 году - к его старшему сыну А.А. Баташёву (Чёрному), при котором продолжалось и в основном завершилось формирование комплекса. В результате многочисленных судебных процессов вокруг наследства (по разделу 1835 года имущество было поделено на 7 частей) завод и усадьба пришли в упадок, в 1904 году завод практически прекратил существование. От усадебного комплекса (строился с конца 1780-х годов) сохранились каменный 2-этажный дом в стиле раннего классицизма (многократно перестраивался), здание заводской конторы на территории парадного двора (сильно переделано), остатки хозяйственных построек.
При А.Р. Баташёве парк (площадь 17 га) обнесён кирпичной стеной (высота до 7 м) с бойницами и тремя угловыми башнями гранёной формы (сохранились руины юго-восточные башни). Троицкая церковь (1802-1825, 1847-1868 годы; некоторые авторы приписывают проект В.И. Баженову; 2-й этап строительства - под руководством архитектора-самоучки И.С. Гагина) с трапезной и крестообразной в плане колокольней сочетает элементы классической, барочной и средневековой архитектуры; представляет собой грандиозное 2-этажное на высоком подклете здание оригинальной композиции: к основному кубическому объёму примыкают равновысокие полукруглые экседры, образующие в плане 3-лепестковую форму. Здание отличается тонкой работой по белому камню.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.