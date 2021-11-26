ГУРЬЕВСК

ГУРЬЕВСК - город в России, в западной части Калининградской области.

Центр Гурь­ев­ско­го района. Население 11,1 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в 7 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ка­ли­нин­гра­да. Железнодорожная стан­ция Гурь­евск-Но­вый. Го­род ос­но­ван в 1262 году. В 1292 году по­стро­ен за­мок Тев­тон­ско­го ор­де­на (сохранился; не­од­но­крат­но пе­ре­стра­и­вал­ся), слу­жив­ший епи­скоп­ской ре­зи­ден­ци­ей. По­сле се­ку­ля­ри­за­ции вла­де­ний ор­де­на в При­бал­ти­ке (1525) го­род на­хо­дил­ся в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Прус­сия (Восточная Прус­сия). За­мок слу­жил за­го­род­ной ре­зи­ден­ци­ей прусских кур­фюр­стов. В 1945 году го­род во­шёл в со­став СССР, в 1946 году пе­ре­име­но­ван в честь генерал-майора С.С. Гурь­е­ва, по­гиб­ше­го 24.4.1945 года в бо­ях на под­сту­пах к городу Пил­лау (ны­не Бал­тийск). Кир­ха (XIV век). Па­мят­ник вои­нам Советской Ар­мии (1981). Круп­ная пти­це­фаб­ри­ка. Де­ре­во­об­ра­бот­ка, про­изводство ме­бе­ли.

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