ГУРЬЕВСК
ГУРЬЕВСК - город в России, в западной части Калининградской области.
Центр Гурьевского района. Население 11,1 тысяч человек (2006). Расположен в 7 км к северо-востоку от Калининграда. Железнодорожная станция Гурьевск-Новый. Город основан в 1262 году. В 1292 году построен замок Тевтонского ордена (сохранился; неоднократно перестраивался), служивший епископской резиденцией. После секуляризации владений ордена в Прибалтике (1525) город находился в составе герцогства Пруссия (Восточная Пруссия). Замок служил загородной резиденцией прусских курфюрстов. В 1945 году город вошёл в состав СССР, в 1946 году переименован в честь генерал-майора С.С. Гурьева, погибшего 24.4.1945 года в боях на подступах к городу Пиллау (ныне Балтийск). Кирха (XIV век). Памятник воинам Советской Армии (1981). Крупная птицефабрика. Деревообработка, производство мебели.
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