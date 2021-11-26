КАСИМОВ
КАСИМОВ - город в России, в северной части Рязанской области, центр Касимовского района.
Население 34,2 тысячи человек (2007 год). Расположен в восточной части Мещёрской низменности, на высоком левом берегу реки Ока (пристань), при впадении в неё реки Бабенка, в 8 км от железно-дорожной станции Касимов.
Основан в XII веке как укреплённое славянское поселение Городец-Мещерский, призванное контролировать водный путь по реке Ока, на месте более древнего городища городецкой культуры раннего железного века (ныне городище Земляной Струг в 1,9 км к востоку от восточной окраины современого Касимова, на мысе правого берега Бабенки). На территории современного Касимова обнаружены погребения по обряду трупоположения, в которых найдены характерные украшения культуры рязано-окских могильников (на правом берегу Бабенки, на Старом Посаде), и исследовалось селище (финское, 2-я половина I-го тысячелетия н. э.; древне-русское, XI-XIII века). По ошибочной традиции, смешивающей города Городец-Мещерский и Городец-Радилов (ныне Городец), в историографии иногда указывается, что город основан в 1152 году ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. Вероятно, в середине - 2-й половине XIII века в Городце-Мещерском появилась собственная княжеская династия (по всей видимости, линия муромо-рязанских Рюриковичей). Не позднее 1327 года московские князья купили мещерские земли вместе с Городцом-Мещерским у местного князя Александра Уковича.
В последней четверти XIV века (возможно, после разорения ордынцами) город был перенесён на левый берег Бабенки, в 1 км к югу от центра современного Касимова, и получил название Новый Низовой Городок (культурный слой почти полностью разрушен позднейшим строительством). Не позднее 1456 года Новый Низовой Городок был выделен великим князем московским Василием II Васильевичем Тёмным татарским царевичам Касиму (Трегубу) ибн Улуг-Мухаммеду и его брату Якубу. В конце XV века за городом закрепилось новое название - Касимов, наряду с ним в документах употреблялось и другое - Царевичев (Царёв) Городок (Хан-Кирман). Сложившееся политическое образование с центром в Касимове получило в историографии наименование Касимовского царства. До 1681 года здесь проживали и получали содержание с посада и городских доходов служилые татарские цари и царевичи. В середине XVI века Касимов начал играть роль курука - места сосредоточения родовых гробниц и обслуживания династического некрополя; здесь были похоронены многие служилые Чингисиды, исповедовавшие ислам, и другие мусульмане. Построенные в середине XVI века в городе каменные мечеть и минарет оставались до середины XVIII века единственными действующими каменными культовыми сооружениями мусульман в России.
Уездный город Казанской губернии (1708-1719 годы), Азовской губернии (1719-1725 годы), Воронежской губернии (1719-1778 годы), Рязанской губернии (1778-1929 годы, в 1778-1796 годах Рязанское наместничество). В XVIII-XIX веках Касимов и Касимовский уезд стали центром кожевенного и железоделательного производств, сетевязания, а также изготовления поддужных колокольчиков. Во 2-й половине XIX - начале XX веков в Касимове проходила Казанская ярмарка (начиналась 7 июля по старому стилю и продолжалась неделю). Районный центр Московской (1929-1937 годы) и Рязанской (с 1937 года) областей. В 1961 году к Касимову построена ветка Московской железной дороги.
Касимов в XV-XVIII веках развивался с востока на запад. В восточной части города от построек времени Касимовского царства сохранились: мечеть (основание - середина XVI века, основное здание - 1768 год, 2-й этаж - 1830 год) с массивным цилиндрическим минаретом (середина XVI века), увенчанным малым цилиндром с куполом; текие (мавзолеи) - белокаменный хана Шах-Али (1555 год) и кирпичный Авган-Мухаммеда ибн Араб-Мухаммеда (1649 год). Там же, на восточной окраине, находится Богоявленская (или Георгиевская) церковь (1694-1700 годы) - 5-главая, с вытянутым вверх кубическим объёмом, завершённым 2-ярусным аттиком с узорными полукружиями в нижней части (за алтарём - могила шута императора Петра I - И.А. Балакирева) и барочной колокольней. На центральных площадях - Никольская (1703-1705 годы), Благовещенская (1740 год), Успенская (1756-1775 годы) и Троицкая (1753-1765 годы) церкви, Вознесенский собор (1854-1862 годы, по проекту губернского архитектора Н.И. Воронихина). В 1780-х годах Касимов получил регулярную планировку, учитывавшую его исторически сложившийся облик. В 1-й трети XIX века по генеральному плану местного самоучки-архитектора И.С. Гагина застраивался центр города с Соборной и другими площадями (вход на Соборную площадь был оформлен в виде полукруглой колоннады; разобрана в XIX веке). На Соборной площади - торговые ряды (1826-1829 годы, третий корпус - начало 1840-х годов), при въезде в город со стороны реки Ока - «Петровская застава» (ампирные колонны; 1830-е годы, обе постройки - архитектор Гагин). На Старом Посаде - Ильинская церковь (1811-1848 годы). В конце XVIII - 1-й половине XIX веков были построены в стиле позднего классицизма дома Губина (XVIII век), Наставиных (1813 год; оба с характерным углом в виде ротонды), Скорнякова (начало XIX века), Кастрова (1844 год), а также многочисленные здания по проектам Гагина (дома Салазкина, И. Муромцевой, Азовцевой, Анурина; городская управа, духовное училище и др.). Во 2-й половине XIX - начале XX веков застройка осуществлялась усадебными домами, в основном деревянными, с садами и палисадниками. Также сохранилась т. н. Новая мечеть (1906 год). Филиалы вузов Москвы, Мурома, Владимира; несколько средних специальных учебных заведений. 8 муниципальных библиотек, в т. ч. Центральная городская бибилиотека имени Л.А. Малюгина (1872 год). Краеведческий музей (1919 год; первая экспозиция открыта в 1921 году).
Среди крупных предприятий Касимова - Приокский завод цветных металлов (1989 год; слитки аффинированного золота, серебра, платины, ювелирные сплавы из золота и серебра, а также проволока и гранулы из золота и серебра), «Касимовхолод» (1968 год; промышленные холодильные установки), приборный завод (1974 год; филиал Государственного рязанского приборного завода; специальная электронная аппаратура для головного предприятия, различная медицинская техника), сетевязальная фабрика (1851 год; разнообразные рыболовные сети и другие орудия лова рыбы), «Руно» (1863 год; переработка сырья для производства шубной и меховой овчины, выпуск овчинно-шубных изделий). Производство стройматериалов («Касимовстройкерамика» - кирпич, «Касимовнеруд» - щебень, гравий, известняковая и доломитовая мука, бутовый камень), хлопчатобумажных перчаток («Кунатекс»), изделий народных художественных промыслов («Радуга»). Ликёро-водочный завод «Касимовский» (1901 год), мясокомбинат «Касимовмясо» (1928 год).
В 18 км к северо-западу от Касимова - поселок Гусь-Железный; в 5 км к югу от поселка Гусь-Железный, на берегу реки Гусь, село Погост (ранее - Гусевский Погост) с разностильным живописным архитектурным ансамблем XVIII-XIX веков: Никольская церковь (1771 год), Преображенская церковь (1734, 1820-е годы), колокольня (1829 год) и часовня (XIX век).
Дополнительная литература:
Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863–1887. Ч. 1–4;
Шишкин Н.И.История г. Касимова с древнейших времен. 2-е изд. Рязань, 1891;
Михайловский Е.В., Ильенко И.В. Рязань, Касимов. М., 1969;
Мансуров А.А., Бадер О.Н. Археологическая карта окрестностей Касимова // Археология рязанской земли. М., 1974;
Платонова Р.И. Творческое наследие архитектора И. С. Гагина // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1985;
Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязанские достопамятности. 2-е изд. М., 1989;
Города и районы Рязанской области. Рязань, 1990;
Археологическая карта России: Рязанская область. М., 1993. Ч. 1;
Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. Внешнеполитические договоры. М., 2003.
Иллюстрации:
Касимов. Мечеть (основание - середина XVI века, основное здание - 1768 год, 2-й этаж - 1830 год; минарет - середина XVI века).
Касимов. Успенская церковь. 1756-1775 годы.