ГОРОДЕЦ

ГОРОДЕЦ - го­род в России, в западной части Нижегородской области, центр Городецкого района.

Население 31,7 тысяча человек (на 2006 год). Расположен на левом берегу реки Волга, напротив города Заволжье (железнодорожная станция). Узел автодорог.

Основан князем Юрием Владимировичем Долгоруким в середине XII века (вероятно, в 1152 году). Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи в начале 1171 года в связи с походом владимирских, муромских и рязанских князей на Бул­га­рию Волжско-Камскую. В 1170-е годы построена мощная крепость. Укреплённые детинец и окольный город располагались на высоком плато левого берега Волги, были вытянуты на 1,2 км, имели площадь около 60 га. Древнейшие обнаруженные постройки на детинце - полуземлянки и др. - свидетельствуют о том, что первопоселенцы Городца были выходцами из Киевского и Черниговского княжеств. Значительное экономическое развитие Городца подтверждают находки в окольном городе (исследованы усадьбы XII-XIII веков, обнаружены следы металлургии и других ремёсел, получена уникальная коллекция хозяйственных и бытовых предметов, вооружения, монетные гривны и пр.). В XIII веке в летописях город иногда именовался Городцом-Радиловым. Юрий Всеволодович после поражения в Липицкой битве 1216 году княжил в Городце (1216-1218 годы); в часовне близ Городца им была обретена ико­на Фёдоровской Божией Матери (ныне - в Ипатьевском монастыре в Костроме). В начале 1238 года Городец сожжён в ходе монголо-татарского нашествия, но вскоре восстановлен. В 1263 году в Фёдоровском монастыре в Городце умер возвращавшийся из Золотой Орды великий князь владимирский Александр Ярославич Невский.

Со 2-й половины XIII века Городец - центр Городецкого княжества. В начале XV века Городец принадлежал князю Владимиру Андреевичу. Разорён в ходе Едигея набега 1408 года и пришёл в упадок, превратившись в село. В 1602-1622 годах половиной Городца владела царевна Ксения Борисовна. С XVIII века село начало возрождаться как торговый центр, здесь возникли многочисленные кустарные промыслы (пряничный, прорезная и рельефная резьба по дереву, роспись по дереву, гончарный, лозоплетение, изготовление токарной игрушки и др.), развивалось судостроение. Крупный центр старообрядчества. В 1773 году по специальному разрешению императрицы Екатерины II часть села куплена графом Г. Г Орловым, затем принадлежала его братьям и племяннице - графине С. В. Паниной. С 1922 года вновь город, в 1922-1929 годах уездный центр Нижегородской губернии, в 1929-1936 годах районный центр Нижегородского (с 1932 года - Горьковского) края, с 1936 года Горьковской (с 1990 года - Нижегородской) области.

В нагорной части Городца уцелели элементы радиально-кольцевой планировки; в её центре - Княжья гора с остатками валов детинца. Также сохранились: вал, оборонявший посад (2-я половина XII века; первоначальная высота - до 15 м), угловая башня ограды Никольского собора (1673 год); церк­ви - Архангела Михаила (1707 год), Покровская на кладбище (1824 год), старообрядцев Белокриницкой иерархии (начало XX века); здание волостного правления (конец XVIII века), усадьбы в стиле классицизма (в том числе графини С. В. Паниной, 1845-1847 годы), деревянный дома с «глухой» (2-я половина XIX века; в том числе дом Дементьевой, 1864 год) и «пропильной» (конец XIX - начало XX века) резьбой, кирпичные особняки на бывшей Купеческой улице (дом Петелина, 1906 год, и др.), настоятельский корпус с трапезной бывшего Фёдоровского монастыря (1905 год, архитектор Н. М. Вешняков). В подгорной части сохранились церкви: Владимирская в Нижней Слободе (1657 год), Спасская (1752 год); белокаменные торговые ряды (1887 год - начало XX века). Памятники Александру Невскому (1993 год, скульптор И. И. Лукин), русскому купечеству (2002 год, скульптор С. Г. Полетаев). Краеведческий музей (основан в 1920 году; размещается в бывшем особняке купца И. П. Облаева).

Городец - центр туризма. Город и его окрестности известны традиционными промыслами - резьбой и городецкой росписью по дереву (действует фабрика «Городецкая роспись»), вышивкой (фабрика «Городецкая золотная вышивка», при фабрике - музей), пряничным производством (фабрика «Городецкий пряник», при фабрике - музей) и др. Действуют также заводы: судоремонтно-механический (насосы для перекачивания бытовых, сточных вод, запчасти для судовых двигателей, различные металлоконструкции и др.), «Молот» (чугунное литьё, алюминиевая посуда).

Неподалёку от Городца - ансамбль Преображенской (1760 год) и Никольской (1788 год) церквей с колокольней (начало XIX века) в селе Николо-Погост, Спасо-Преображенские церкви в деревне Сухаренки (1747 год) и селе Иконниково (1811 год). Близ Городца - Нижегородская ГЭС.

Иллюстрации:

Го­ро­дец. Ис­то­ри­чес­кая за­строй­ка глав­ной ули­цы (быв­шая Ку­пе­чес­кая) ру­бе­жа 19–20 вв. Фото П. С. Павлинова.

Дополнительная литература:

Лош­ка­рев В., Ла­рин О. Го­ро­дец. Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк. Го­ро­дец, 1955;

Мед­ве­дев А. Ф. Ос­но­ва­ние и обо­ро­ни­тель­ные со­ору­же­ния Го­род­ца на Вол­ге // Куль­ту­ра древ­ней Ру­си. М., 1966;

Мед­ве­дев А. Ф. Но­вые ма­те­риа­лы к ис­то­рии Го­род­ца на Вол­ге // Крат­кие со­обще­ния Ин­сти­ту­та ар­хео­ло­гии. М., 1968. Вып. 113;

Мав­ри­на Т. А. Го­ро­дец­кая жи­во­пись. Л., 1970;

Зван­цев М. П. За­вол­жье. М., 1972;

Аве­ри­на В. И. Го­ро­дец­кая резь­ба и рос­пись. Г., 1975;

Го­ро­дец­кие чте­ния. Го­ро­дец, 1992–2004–. Вып. 1–5–;

Го­ро­дец­кая ста­ри­на. Го­ро­дец, 1992. Вып. 1: Кирь­я­нов И. А. Древ­ний Го­ро­дец;

Гу­се­ва Т. В. Сред­не­ве­ко­вый Го­ро­дец на Вол­ге и его ук­ре­п­ле­ния // Сто­лич­ные и пе­ри­фе­рий­ные го­ро­да Ру­си и Рос­сии в сред­ние ве­ка и в ран­нее но­вое вре­мя (XI– XVIII вв.). М., 2001;

Пу­да­лов Б. М. На­чаль­ный пе­ри­од ис­то­рии древ­ней­ших рус­ских го­ро­дов Сред­не­го По­вол­жья (XII – пер­вая треть XIII в.). Н. Нов­го­род, 2003; Фи­ла­тов Н. Ф. Го­ро­дец на Вол­ге XII–XIX вв. Н. Нов­го­род, 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)