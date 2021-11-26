ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ - по­сё­лок в Ле­нин­ском районе Мо­с­ков­ской области.

Впервые упоминается как сельцо Горки в 1542 году, когда им владел Г. И. Спасителев. Принадлежали роду Спасителевых до конца XVIII века. Река Туровка разделяла владение на две части: сельцо Горки Вышние и деревню Горки Нижние. В последней четверти XVIII века в Горках Вышних М. А. Спасителевой построен каменный жилой комплекс и разбит регулярный сад. В 1803 году Горки Вышние, Горки Нижние и соседнее сельцо Ивахнино (где в начале XVIII века основал усадьбу Ф. В. Наумов) купила помещица А. А. Дурасова. Её зять А. А. Писарев начал переустройство усадебного дома и формирование парка, заложил основы ансамбля, сохранившегося до настоящего времени. В 1860-1866 годах Горками владел помещик А. Ф. Лопухин, с 1866 года - Н. О. Сушкин, при котором усадьба пришла в полный упадок. В 1888-1900 годах новый хозяин, предприниматель А. И. Прокофьев, привёл её в образцовый порядок: восстановил постройки, расчистил парк, посадил яблоневый сад, высадил в южной стороне парка еловую аллею, продлил берёзовую аллею от Ивахнина до Каширского шоссе, построил небольшие оранжереи. В 1900-1909 годах Горками владели братья Герасимовы, основавшие здесь дачный посёлок (в 1902 году ими построена платформа на Павелецкой железной дороге и дорога от неё к усадьбе). Последней владелицей усадьбы стала 3. Г. Рейнбот (урожденная Зимина, в первом браке за С. В. Морозовым, во втором - за С. Т. Морозовым, в третьем - за генерал-майором А. А. Рейнботом). При ней усадьба была реконструирована под руководством Ф. О. Шехтеля, придавшего усадебному комплексу черты не­оклас­си­циз­ма . В 1915 году в Горках построен храм Покрова Пресвятой Богородицы (не сохранился). После Ок­тябрьской ре­во­лю­ции 1917 года 3. Г. Рейнбот предприняла меры по охране усадьбы и покинула её лишь после национализации в 1918 году. В Горках в 1918-1923 годах отдыхал, а с мая 1923 года и до конца жизни жил В. И. Ленин.

Сохранились: двухэтажный дом (в основе - конец XVIII века; перестройка - 1910, архитектор Ф. О. Шехтель); флигели - жилой северный (сохранилась мебель в стиле мо­дерн , изготовленная по рисункам Шехтеля) и кухонный южный (оба конца XVIII века), входы в которые со стороны парадного двора в 1910-х годах оформлены дорическими портиками с террасами наверху, к западным торцам пристроены полуротонды с ионическими колоннами; хозяйственные постройки - конюшня, каретный сарай, прачечная, которые образуют корпус, завершённый круглой водонапорной башней. Парк делится на регулярный (верхний; заложен в конце XVIII века, с трёх сторон обвалован), расположенный позади главного дома, и пейзажный (нижний), который находится на береговом склоне реки Туровка. Парк благоустроен в 1912-1914 годах, его уголки украшают грот у Малого пруда, мостики и две беседки-миловиды, подражающие постройкам XVIII века.

С 1938 года Горки носят название Горки Ленинские. В 1949 году открыт Дом-музей В.И. Ле­нина , преобразованный в 1987 году в Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». В 1974 году создан Государственный исторической заповедник-леспаркхоз «Горки Ленинские» (ныне Природно-исторический заповедник-спецлесхоз «Горки») общей площадью 1665 га; он охватывает несколько лесопарков (Богдановский, Казанский, Коробовский, Мемориальный, Сьяновский), на территории которых находится свыше 150 памятников археологии (самые древние относятся к 1-й половине I-го тысячелетия до нашей эры).

Иллюстрации:

Гор­ки Ле­нин­ские. Па­но­ра­ма усадь­бы.Фото А. И. Нагаева.

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