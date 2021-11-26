ГОРБАТОВ
ГОРБА́ТОВ. Город в России, на западе Нижегородской области, в Павловском районе. Население 2,4 тысяч человек (2006 год).
Расположен на правом берегу реки Ока, в 12 км от железнодорожной станции Ворсма. С XVI века известна деревня Мещерская Поросль, из которой со временем образовались Мещерская слобода и село Горбатово (с 1672 года; от фамилии князя А. Б. Горбатого-Шуйского, который в XVI века владел этими землями). В 1779 году они объединены в город Горбатов. В 1779–1919 годы уездный город Нижегородской губернии (до 1796 года Нижегородское наместничество). В конце XIX века было развито производство канатов и верёвок. В 1922–1929 годы волостной центр Павловского уезда Нижегородской губернии. С 1929 года в составе Павловского района Нижегородского (с 1932 года Горьковский) края, с 1936 года Горьковской (с 1990 года Нижегородская) область.
В городе с прямоугольной планировкой сохранились: Троицкий собор (1813 год); церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (1858 год); бывшая единоверческая Успенская церковь (1898 год); жилые дома в стиле классицизма (1-я половина XIX века).
Ведущее предприятие – «Митра» (основано в 1863 году как канатно-верёвочная фабрика, с 1993 года современное название; кручёные изделия из натуральных и синтетических волокон); производство сувенирной продукции (перочинные ножи) и другое. Горбатов славится садами, в том числе вишнёвыми (так называемая горбатовская вишня).
В окрестностях Горбатова - турбазы и пансионаты.
Иллюстрации:
Горбатов. Троицкий собор. 1813. Фото П. С. Павлинова.