ГЕОРГИЕВСК
ГЕОРГИЕВСК - Город в России, в южной части Ставропольского края, центр Георгиевского района.
Население: 69,5 тысяч человек (2005 год). Расположен в южной части Ставропольской возвышенности, на реке Подкумок. Железно-дорожная станция.
Основан в 1777 году для обороны от набегов кабардинцев и ногайцев как Георгиевская крепость на Кавказской линии, соединявшей города Моздок и Азов. Георгиевская крепость являлась также местом торговли между горскими народами и русскими поселенцами, в ней имелись перевалочные базы для торговли с Персией. Здесь был заключён Георгиевский трактат в 1783 году. В 1785-1796 годах уездный город Георгиевск Кавказского наместничества, в 1796-1802 годах - Астраханской губернии, в 1802-1822 годах - центр Кавказской губернии. Уездный (1822-1830 год), заштатный (1830-1921 год) город Кавказской области (1822-1847 год), Ставропольской губернии (1847-1860 год), Терской области (1860-1921 год). В 1825 году крепость упразднена в связи с постройкой новой оборонительной линии по реке Сунжа.
В начале XX века в Георгиевске проводились три ярмарки в год (шёлковые, галантерейные и бакалейные товары, скот), их совокупный оборот составлял 2,5 млн. рублей. Развивались ремёсла - кожевенное, гончарное, портняжное. Промышленность в Георгиевске развивалась с начала XX века. В 1913 году через Георгиевск прошла линия Северо-Кавказской железной дороги. В декабре 1917 года установлена советская власть. 30 июня 1918 года казаки Терского казачьего войска пытались взять Георгиевск, но были отбиты. В августе - ноябре того же года в районе Георгиевска шли бои между отрядами Г.Ф. Бичерахова (см. Бичераховы) и РККА. В январе 1919 года - марте 1920 года город находился под контролем Добровольческой армии, затем занят войсками РККА. В 1921-1923 окружной, в 1923-1924 уездный город Терской губернии (в апреле - сентябре 1921 года её центр). В 1924-1943 годах районный центр Северо-Кавказского края (с 1937 года Орджоникидзевский край), с 1943 года - Ставропольского края. В августе 1942 года - январь 1943 года, в Великую Отечественную войну, был оккупирован германскими войсками.
В исторической части Георгиевска от планировки крепости осталась прямоугольная сеть улиц с общественным центром у деревянной церкви Святого Николая (1780 год; старейший храм Ставрополья). Современыый центр города сложился вокруг торговой площади в начале XX века. Сохранились здания в стиле эклектики и модерна (городской управы, бывшей гостиницы «Лувр», женской и мужской гимназий и др.). Мемориал Великой Отечественной войны «Вечная слава» (реконструирован в 2005 году), памятник 200-летия Георгиевского трактата.
Филиалы вузов: Южно-Российского и Северо-Кавказского государственных технических университетов, Ростовского государственного экономического университета, Таганрогского государственного радиотехнического университета и др. Историко-краеведческий музей (1967 года). Фестиваль художественного творчества городов-побратимов (с 1997 года; в доме купца Белоусова, начала XX века). Городская курортная бальнеолечебница (на основе иодобромной и хлоридной натриевой вод).
Ведущие предприятия: «АрЗиЛ» (один из российских лидеров по производству трубопроводной арматуры; основан в 1908 году как чугунолитейный механический завод), «Специнструмент» (металлорежущий инструмент), «Мукомол» (один из ведущих в РФ производителей муки), «Масло Ставрополья» (основано в 1900 году как маслобойный завод), винзавод «Георгиевский» (основан в 1931 году), «Хайнц-Георгиевск» (сухие продукты для детского питания). Действуют также заводы «Металлист» (гвозди), акустических и теплоизоляционных материалов (линолеум и др.); предприятия лёгкой (кожевенный завод, обувная и швейная фабрики) и пищевой (заводы консервный и пивоваренный) промышленности.
Близ Георгиевска - имение семьи В.И. Сафонова («Сафонова дача», начала XX века), в станице Лысогорская - деревня церкви Рождества Богородицы (1886 год).