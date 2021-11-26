ГАТЧИНА

ГАТЧИНА - го­род в Рос­сии , в центральной час­ти Ле­нинградской области, центр Гат­чин­ско­го района.

В 1923-1929 годы Троцк, в 1929-1944 годы Крас­но­гвар­дейск. Население 88,5 тысяч человек (2005 год). Рас­по­ло­жен на Ижор­ской воз­вы­шен­но­сти, в вер­хо­вье реки Ижо­ра. Железно-дорожный узел.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1499 года как село Хот­чи­но - вла­де­ние Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, в 1470-х годах пе­ре­шед­шее к Русскому государству. По Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года се­ло ото­шло к Шве­ции. В 1703 году во вре­мя Северной вой­ны 1700-1721 годов за­ня­то российскими вой­ска­ми (его при­над­леж­ность Рос­сии под­твер­жде­на Ни­штадт­ским ми­ром 1721 года). В 1712-1717 годы Гат­чин­ская мы­за при­над­ле­жа­ла се­ст­ре Пет­ра I ца­рев­не На­та­лье Алек­се­ев­не, за­тем при­двор­но­му ме­ди­ку И.Л. Блю­мен­тро­сту, князь­ям Ку­ра­ки­ным, с 1765 года - графу Г.Г. Ор­ло­ву. С 1760-х годов на­чал фор­ми­ро­вать­ся двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль. В 1783 году Гат­чин­ская мы­за ку­п­ле­на императрицей Ека­те­ри­ной II и по­да­ре­на великому князю Пав­лу Пет­ро­ви­чу (бу­ду­ще­му императору Пав­лу I ). Он соз­дал «гат­чин­ские вой­ска», ор­га­ни­зо­ван­ные, обу­чен­ные и оде­тые по об­раз­цу прусской ар­мии. Усадь­ба при­об­ре­ла чер­ты во­енного ла­ге­ря. Всту­пив на пре­стол, Па­вел I рас­пре­де­лил «гат­чин­ские вой­ска» по час­тям гвар­дии, ко­то­рые под ру­ко­во­дством гат­чин­ских офи­це­ров пе­ре­учи­ва­лись на прусский лад. В его прав­ле­ние Гатчина ста­ла од­ной из главных им­пе­ра­тор­ских ре­зи­ден­ций.

В 1796-1927 годы уездный го­род Санкт-Пе­тербургской губернии (с 1914 года Пет­ро­град­ской, с 1924 года Ле­нин­град­ской). Об­ра­зо­ван при объ­е­ди­не­нии двор­цо­во-пар­ко­во­го ан­самб­ля, Гат­чин­ско­го по­са­да (по­се­ле­ние строи­те­лей усадь­бы и двор­цо­вых слу­жи­те­лей), кре­по­сти Ин­гер­бург (конец XVIII века) и Бом­бар­дир­ской сло­бо­ды с артиллерийским дво­ром. В 1801-1828 годы Гатчина при­над­ле­жа­ла вдов­ст­вую­щей императрице Ма­рии Фё­до­ров­не, за­тем российским им­пе­ра­то­рам. Во 2-й половине XIX века российский двор про­во­дил в Гатчине большую часть го­да. В 1853 году че­рез Гатчину про­шла ли­ния Пе­тер­бур­го-Вар­шав­ской железной дороги. В 1910 году в Гатчине от­кры­та пер­вая в Рос­сии воз­ду­хо­пла­ва­тель­ная (позд­нее - авиа­ци­он­ная) шко­ла, со­ору­жён аэ­ро­дром. В хо­де Ке­рен­ско­го - Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года Гатчина бы­ла за­ня­та вой­ска­ми П.Н. Крас­нова [27 октября - 1 но­ября], осе­нью 1919 года - от­ря­да­ми Н.Н. Юде­ни­ча. С 1927 года Троцк - районный центр Ле­нинградской области. В Великую Отечественную вой­ну го­род был ок­купи­ро­ван германскими вой­ска­ми (13.9.1941-26.1.1944 годы). За вре­мя ок­ку­па­ции ан­самблю двор­ца был на­не­сён серь­ёз­ный ущерб: раз­ру­ше­ны или по­вре­ж­де­ны пар­ко­вые па­виль­о­ны, по­жа­ром унич­то­же­ны ин­терь­е­ры двор­ца. В по­сле­во­ен­ные го­ды вос­ста­нов­ле­ны пар­ки и пар­ко­вые со­ору­же­ния, в 1977-1985 годы про­ве­де­на рес­тав­ра­ция двор­цо­вых по­ме­ще­ний.

Яд­ро го­ро­да - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль на бе­ре­гах Бе­ло­го и Се­реб­ря­но­го озёр (ны­не Му­зей-за­по­вед­ник «Гат­чи­на»). В 1766-1781 годы для графа Г.Г. Ор­ло­ва был по­стро­ен дво­рец (архитектор А. Ри­наль­ди) в ви­де зам­ка с баш­ня­ми и под­зем­ным хо­дом, c пей­заж­ным Двор­цо­вым пар­ком (са­до­вый мас­тер Дж. Буш) и охот­ничь­им за­по­вед­ни­ком - Зве­рин­цем. Ве­ро­ят­но, Ри­наль­ди про­ек­ти­ро­вал пар­ко­вые со­ору­же­ния: Чес­мен­ский обе­лиск, Ор­лов­скую ко­лон­ну и Вось­ми­гран­ный ко­ло­дец. При но­вом вла­дель­це дво­рец был ре­кон­ст­руи­ро­ван (архитектор В. Брен­на), уст­ро­ен плац для во­ин­ских смот­ров и па­ра­дов, а так­же сады: Соб­ст­вен­ный, Верх­ний и Ниж­ний гол­ланд­ские, Бо­та­ни­че­ский, Силь­вия (са­до­вые мас­те­ра Дж. Ге­кет, Ф. Гельм­гольц). Пар­ко­вые со­ору­же­ния воз­во­ди­лись по про­ек­там Брен­ны (Лес­ная оран­же­рея, 1794-1795 годы; Боль­шая тер­ра­са, 1792-1795 годы; па­виль­он Ор­ла, 1790-е годы; Ад­мирал­тей­ские во­ро­та, 1794-1796 годы; и др.), А.Д. За­ха­ро­ва [Птич­ник (1797-1801 годы; пе­ре­ст­ро­ен с со­хра­не­ни­ем преж­не­го ви­да в 1844 году), Гор­ба­тый мост, 1800-1801 годы, и др.], Н.А. Льво­ва (Ам­фи­те­атр, 1798 год, и др.); ав­то­ры па­виль­о­на Ве­не­ры (1792-1793 годы) и Бе­рё­зо­во­го до­ми­ка (1780-е годы) не­из­вест­ны (пред­по­ло­жи­тель­но проект по­след­не­го при­над­ле­жит А.Ф. Вио­лье). В 1797-1799 годы к юго-вос­то­ку от двор­ца, на бе­ре­гу Чёр­но­го озера, был по­стро­ен уни­каль­ный зем­ле­бит­ный При­орат­ский дво­рец (пред­ста­ви­тель­ст­во ор­де­на маль­тий­ских ры­ца­рей; архитектор Львов) и раз­бит При­орат­ский парк (са­до­вый мас­тер Ге­кет). В 1840-1850-е годы дво­рец час­тич­но пе­ре­строи­ли (архитектор Р.И. Кузь­мин), был бла­го­ус­т­ро­ен При­орат­ский парк, ус­та­нов­лен па­мят­ник Пав­лу I (1851 год, скульп­тор И.П. Ви­та­ли).

Ста­рей­шее со­ору­же­ние Гатчины - Круг­лая ри­га (конец 1760 - начало 1770-х годов). Со­хра­ни­лись гос­пи­таль с бо­га­дель­ней (1792-1796 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор А.Н. Во­ро­ни­хин, цер­ковь при­строе­на архитектором А.Е. Штау­бер­том, 1821-1822 годы), зда­ние су­кон­ной фаб­ри­ки (1794-1796 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Н.А. Львов), двор­цо­вые ко­нюш­ни (1798 - конец 1800-х годов, ар­хи­тек­то­ры В. Брен­на, А.Д. За­ха­ров), Ни­ко­ла­ев­ская кир­ха (1825-1828 годы, архитектор Д.И. Квад­ри при уча­стии А.М. Бай­ко­ва), Смо­лен­ские во­ро­та (1831 год, архитектор В.А. Глин­ка; пе­ре­строе­ны с со­хра­не­ни­ем пер­во­начальной ком­по­зи­ции в 1889 году), Ин­гер­бург­ские во­ро­та (1830-1832 годы, архитектор Глин­ка), 5-гла­вый со­бор Святого апостола Пав­ла (в ду­хе ар­хи­тек­ту­ры К.А. То­на; 1846-1852 годы, архитектор Р.И. Кузь­мин), По­кров­ская церковь в рус­ском сти­ле (1885-1888 годы, ар­хи­тек­то­ры Д.И. Гримм, И.А. Сте­фа­ниц), По­кров­ский со­бор (1907-1914 годы, архитектор Л.М. Хар­ла­мов, инженер А.А. Ба­рыш­ни­ков). Уни­каль­ный па­мят­ник мо­дер­на - дом художника П.Е. Щер­бо­ва (1911 года, архитектор С.С. Кри­чин­ский; ны­не Дом-му­зей).

В Гатчине рас­по­ло­же­ны Пе­тербургский институт ядер­ной фи­зи­ки РАН имени Б.П. Кон­стан­ти­но­ва (ос­но­ван в 1956 году как фи­ли­ал Ле­нинградского фи­зи­ко-тех­нического института, с 1971 года современное название; при институте - ин­фор­мационно-эко­ло­гический центр и му­зей), фи­лиа­лы государственного на­учного цен­тра «Элек­тро­при­бор» и центрального научно-исследовательского института кон­ст­рукционных ма­те­риа­лов «Про­ме­тей», Ле­нинградский об­ла­ст­ной институт эко­но­ми­ки и фи­нан­сов (1996 год). Дет­ский и юно­ше­ский те­атр «Встре­чи», Те­атр-сту­дия «За уг­лом». С 1995 года еже­год­но про­во­дит­ся Российский фес­ти­валь филь­мов-эк­ра­ни­за­ций «Ли­те­ра­ту­ра и ки­но».

Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, пи­ще­вая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия: авиационный ре­монт­ный за­вод, за­вод «Бу­ре­ве­ст­ник» (ар­ма­ту­ра для отраслей то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са и др.), за­вод «Аван­гард» (круп­ный про­из­во­ди­тель рас­клад­ной дач­ной ме­бе­ли, а так­же ме­тал­лических окон­ных кар­ни­зов и пи­ро­тех­ни­ки), мо­лоч­ный за­вод (один из ли­де­ров мо­лоч­ной промышленности об­лас­ти), хле­бо­ком­би­нат. Дей­ст­ву­ют так­же опыт­ный за­вод бу­ма­го­де­ла­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­ме­ха­нический за­вод, «Эле­гант» (од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий лёг­кой промышленности об­лас­ти; верх­няя оде­ж­да) и др.

Близ Гатчины - му­зеи: «Дом стан­ци­он­но­го смот­ри­те­ля» в Вы­ре, в усадь­бах «Суй­да» (при­над­ле­жа­ла А.П. Ган­ни­ба­лу) и «Рож­де­ст­ве­но» (ме­мо­ри­аль­ный му­зей В.В. На­бо­ко­ва).

Иллюстрация:

Гат­чи­на. Дво­рец. 1766-1790-е годы. Ар­хи­тек­то­ры А. Ри­наль­ди, В. Брен­на. 1840-1850-е годы. Ар­хи­тек­тор Р.И. Кузь­мин. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)