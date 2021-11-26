ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО - архивная служба России.

Март 2004 года - по настоящее время - Федеральное архивное агентство (Росархив);

VIII.1996-III.2004 годы - Федеральная архивная служба России (Росархив);

IX/XII.1992-VIII.1996 годы - Государственная архивная служба России (Росархив);

IX.1991-XII.1992 годы - Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации (Роскомархив);

XI.1990-XI.1991 годы - Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР (Роскомархив);

1955-1990 годы - Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР (ГАУ при СМ РСФСР);

1960-1991 годы - Главное архивное управление при Совете Министров СССР (ГАУ при СМ СССР / Главархив СССР);

1948-1960 годы - Главное архивное управление МВД СССР (ГАУ МВД СССР);

1938-1948 годы - Главное архивное управление НКВД СССР (ГАУ НКВД СССР);

1929-1938 годы - Центральное архивное управление Союза ССР (ЦАУ СССР);

1929-1938 годы - Центральное архивное управление РСФСР (ЦАУ РСФСР);

1922-1929 годы - Управление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР (Центрархив);

1918-1922 годы - Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР (ГУАД/Главархив при Наркомпросе РСФСР).

Федеральная архивная служба России является правопреемницей архивных администрации Советского Союза и РСФСР, существовавших в советское время.

Декрет от 1 июня 1918 года "О реорганизации и централизации архивного дела", подписанный В.И. Лениным, предусматривал создание Главного управления архивным делом (ГУАД или Главархив) при Наркомате просвещения РСФСР - первого в истории России органа управления централизованным архивным делом. Его основной функцией было управление так называемым Единым государственным архивным фондом (ЕГАФ), формирование и проведение единой архивной политики.

Архивы оставались в ведении Наркомпроса до 26 ноября 1921 года, когда было издано постановление Президиума ВЦИК о переводе ГУАД из Наркомпроса в ведение ВЦИК. После принятия новой Конституции РСФСР Президиум ВЦИК утвердил Положение о Центральном архиве (Центрархиве) РСФСР (30 января 1922 года). Архивной системой вместо ГУАД стало руководить Управление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР. В его обязанности входило общее управление, планирование и контроль в области архивного дела на территории Российской Федерации, а также прямое руководство всеми московскими и петроградскими центральными государственными архивами. Круг источников комплектования государственных архивов был сужен до правительственных учреждений.

28 января 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили положение об архивном управлении РСФСР. Архивные учреждения РСФСР стали подведомственны Центральному архивному управлению РСФСР (ЦАУ РСФСР). Оно состояло при ВЦИК, подчиняясь непосредственно его Президиуму. На ЦАУ РСФСР возлагалось общее руководство архивным делом в республике, а также непосредственное управление всеми центральными госархивами республики. Тогда же ЕГАФ был переименован в Государственный архивный фонд (ГАФ).

В том же 1929 году происходят изменения в организации архивного дела на союзном уровне. При ЦИК СССР было создано Центральное архивное управление Союза ССР (ЦАУ СССР). Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1929 года "О Центральном архивном управлении Союза ССР" ЦАУ создавалось для общего управления и объединения деятельности центральных архивных управлений союзных республик по заведованию фондами общесоюзного значения. С этого времени архивы Российской Федерации стали отличать от так называемых центральных государственных архивов всесоюзного значения.

К 1935 году в ведении ЦАУ СССР находилось пять союзных архивов: Центральный архив Красной Армии (ЦАКА), Военно-исторический архив (ВИА), Центральный фотофонокиноархив (ЦФФКА), Центральный архив профдвижения (ЦАПД), Государственный архив внешней политики (ГАВП). Однако ряд центральных государственных архивов, также хранивших документы общесоюзного значения, продолжали находиться в ведении ЦАУ РСФСР: Центральный архив Октябрьской революции (ЦАОР), Центральный архив революции (ЦАР), Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Центральный межевой архив, Архив народного хозяйства, культуры и быта и др. Эта структура органов управления архивным делом просуществовала до принятия Конституции 1936 года, согласно которой правительственные органы вновь были реорганизованы и усилен контроль со стороны органов безопасности над архивами.

Логическим завершением этого процесса стало Постановление Президиума Верховного Совета СССР, принятое в 1938 году. Государственные архивы страны были переданы в ведение НКВД СССР и, таким образом, центральные и местные органы управления архивным делом потеряли свой независимый статус. ЦАУ СССР было преобразовано в Главное архивное управление (ГАУ) НКВД СССР. Постепенно в непосредственное подчинение последнего перешли важнейшие комплексы документов, которые образовали сеть центральных государственных архивов общесоюзного значения (ЦГАОР, ЦГАКА, ЦГАВМФ, ЦГАКФФД, ЦГИАЛ, ЦГИАМ, ЦГВИА и его филиал, ЦГАДА, ЦГЛА). К категории общесоюзных фондов были причислены и фонды центральных правительственных учреждений РСФСР, а также сеть центральных и местных архивов РСФСР. НКВД стал министерством внутренних дел (МВД) в 1948 году, соответственно изменилось и название архивного ведомства - ГАУ МВД СССР. Республиканская архивная администрация в РСФСР была организована заново только в 1955 году, когда в составе Министерства внутренних дел было образовано Архивное управление (с 1960 года - ГАУ РСФСР).

В 1960 году, когда архивная отрасль была передана в ведение Совета Министров СССР, статус главного органа управления архивным делом вновь был повышен и он стал называться Главное архивное управление при СМ СССР (ГАУ при СМ СССР или Главархив СССР). В 1961 году Правительство утвердило Положение о Главном архивном управлении и сети центральных государственных архивов СССР. Согласно этому Положению, ГАУ СССР - общесоюзный орган для научного и организационно-методического руководства архивным делом в стране. В Положении была закреплена командно-административная модель управления отраслью, сложившаяся в предыдущий период. До 1991 года ГАУ СССР контролировало административные, финансовые, научно-методические, технические и многие иные направления деятельности государственных архивов всего Советского Союза.

В непосредственном ведении Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР (ГАУ при СМ РСФСР), созданного также в 1960 году на базе Архивного управления МВД РСФСР, находились центральные государственные архивы РСФСР. Другими государственными архивами Главархив РСФСР руководил через архивные отделы (управления) республик, краев и областей.

В период определения своего суверенитета республиками бывшего СССР, 5 ноября 1990 года на базе Главархива РСФСР был создан административный орган управления - Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР (Роскомархив), - отвечающий за государственные архивы на всей территории Российской Федерации. После провала путча в августе 1991 года президент Б.Н. Ельцин издал указ о передаче всех документов КПСС и КГБ СССР в ведение Роскомархива. На основе документов ЦК КПСС было создано два новых государственных архива - РЦХИДНИ (бывший Центральный партийный архив) и ЦХСД (бывший текущий архив ЦК КПСС). Однако, основная часть документации КГБ до сих пор находится в самостоятельных ведомственных архивах.

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991 года Роскомархив получил в свое ведение находившиеся на территории РСФСР бывшие союзные центральные государственные архивы, ранее подчиненные Главархиву СССР, а также административные функции, подведомственные учреждения и научно-исследовательские организации последнего, его материально-техническую и финансово-экономическую базу в пределах Российской Федерации. Постановление было введено в действие только в начале 1992 года. Тогда же материалы архива бывшего Политбюро ЦК КПСС вошли составной частью в Архив Президента Российской Федерации.

В связи с распадом СССР в конце 1991 года с января 1992 года происходит реорганизация сети государственных архивов России. Административные и архивные функции Роскомархива по отношению к вновь образованным архивам федерального уровня были закреплены в Постановлении Правительства от 24 июня 1992 года. Оно определяло, что Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации (Роскомархив) является федеральным органом государственного управления, который осуществляет государственную политику в области архивного дела. Это Постановление также подтвердило реорганизацию сети государственных архивов федерального уровня, находящихся в прямом подчинении Роскомархива, а четыре из них получили определение "центров", хотя они функционировали как архивы.

Президентский указ (подписанный Б.Н. Ельциным 30 сентября 1992 года) преобразовывал Роскомархив в Государственную архивную службу России (Росархив). Права и обязанности нового органа закреплены в правительственном постановлении от 22 декабря 1992 года и "Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах", принятых в июле 1993 года. "Основы законодательства" стали первым в истории России архивным законом.

Современный статус государственных и негосударственных архивов России, вопросы организации их комплектования, хранения, учета и использования документов были регламентированы в "Положении об Архивном фонде Российской Федерации", которое утверждено указом Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 года. Тогда же было принято новое "Положение о Государственной архивной службе России" как органе, осуществляющем государственную политику в области архивного дела.

В соответствии с указом от 14 августа 1996 года Росархив был переименован в Федеральную архивную службу России. Новые "Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов Российской Федерации", изданные Росархивом, были зарегистрированы в Министерстве юстиции в конце декабря 1998 года. Они включили в себя правила доступа, копирования документов, а также условия работы во всех архивах России.

Новым Указом в марте 1999 года сеть федеральных архивов была вновь реорганизована. В настоящее время она состоит из четырнадцати архивов, тринадцать из которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ) после переезда из города Томска теперь базируется во Владивостоке. Таким образом, мартовский указ, во-первых, объединил бывший комсомольский архив ЦХДМО с бывшим партийным архивом - РЦХИДНИ. Объединенный архив получил название Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Во-вторых, Центр хранения историко-документальных коллекций - ЦХИДК (до 1992 года Особый архив - ЦГОА), созданный для хранения трофейных документов и бывший секретным до 1991 года, был объединен с Российским государственным военным архивом. Одновременно, Центр хранения современной документации (ЦХСД) был переименован в Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).

Указом Президента Российской Федерации "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" от 09.03.04 года № 314 Федеральная архивная служба России преобразована в Федеральное архивное агентство.