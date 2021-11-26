ЕЙСК
Город в России, на северо-западе Краснодарского края, центр Ейского района.
Расположен у основания Ейской косы, разделяющей воды Таганрогского зал. и Ейского лимана, близ устья р. Ея. Порт на берегу Азовского м. (статус международного с 1993; грузооборот св. 1,3 млн. т, 2006). Ж.-д. станция. Аэропорт.
Основан в 1848 на землях Черноморского казачьего войска. В 1860–1920 уездный центр Кубанской обл. В 1850–60-е гг. играл значит. роль в экспорте с.-х. продукции (в нач. 1850-х гг. ежегодный оборот ок. 1 млн. руб.). С мая 1918 по март 1920 находился под контролем Добровольч. армии (с янв. 1919 – ВСЮР). Районный центр Кубано-Черноморской обл. (1920–24), Северо-Кавказского (1924–1934), Азово-Черноморского (1934–37), Краснодарского (с 1937) краёв. В 1942–1943 был оккупирован герм. войсками.
Приморский климатич. и бальнеогрязевой курорт. Климат умеренный с чертами морского, с мягкой зимой (ср. темп-ра января –4°) и очень тёплым летом (ср. темп-ра июля 24°); осадков ок. 450 мм, число часов солнечного сияния св. 2300 в год. Наряду с климатом с лечебной целью используют слабосульфидные хлоридные натриевые и иодобромные хлоридные натриевые минер. воды (буровые скважины открыты в 1912, первая водолечебница – в 1917), а также иловую грязь Ханского оз. (в 55 км к югу от Е.) при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, органов движения и опоры, кожи и др. Курортная поликлиника, бальнео- и грязелечебница, лечебный пляж.
Е. – один из пром. центров края. Заводы: станкостроительный (токарные, сверлильные станки, элеваторное оборудование и др.), «Аттракцион» (оборудование для разл. парковых аттракционов, детских площадок, водные горки для аквапарков). Судоремонт («Азовская судоремонтная компания»); предприятия лёгкой (швейные и трикотажные изделия) и пищевой пром-сти.
Филиал Воен.-возд. академии им. Ю. А. Гагарина (основан в 1931 как воен.-мор. авиационное уч-ще). Историко-краеведч. музей (1920). Проводятся междунар. соревнования по парусному спорту, виндсёрфингу и др.