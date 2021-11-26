ЕЙСК

Город в России, на северо-западе Краснодарского края, центр Ейского района.

Рас­по­ло­жен у ос­но­ва­ния Ей­ской ко­сы, раз­де­ляю­щей во­ды Та­ган­рог­ско­го зал. и Ей­ско­го ли­ма­на, близ устья р. Ея. Порт на бе­ре­гу Азов­ско­го м. (ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го с 1993; гру­зо­обо­рот св. 1,3 млн. т, 2006). Ж.-д. стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1848 на зем­лях Чер­но­мор­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. В 1860–1920 уезд­ный центр Ку­бан­ской обл. В 1850–60-е гг. иг­рал зна­чит. роль в экс­пор­те с.-х. про­дук­ции (в нач. 1850-х гг. еже­год­ный обо­рот ок. 1 млн. руб.). С мая 1918 по март 1920 на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Доб­ро­вольч. ар­мии (с янв. 1919 – ВСЮР). Рай­он­ный центр Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской обл. (1920–24), Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го (1924–1934), Азо­во-Чер­но­мор­ско­го (1934–37), Крас­но­дар­ско­го (с 1937) кра­ёв. В 1942–1943 был ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми​ ​.

При­мор­ский кли­ма­тич. и баль­не­о­грязе­вой ку­рорт. Кли­мат уме­рен­ный с ­чер­та­ми мор­ско­го, с мяг­кой зи­мой (ср. темп-ра ян­ва­ря –4°) и очень тё­п­лым ле­том (ср. темп-ра ию­ля 24°); осад­ков ок. 450 мм, чис­ло ча­сов сол­неч­но­го сия­ния св. 2300 в год. На­ря­ду с кли­ма­том с ле­чеб­ной це­лью ис­поль­зу­ют сла­бо­суль­фид­ные хло­рид­ные на­трие­вые и ио­доб­ром­ные хло­рид­ные на­трие­вые ми­нер. во­ды (бу­ро­вые сква­жи­ны от­кры­ты в 1912, пер­вая во­до­ле­чеб­ни­ца – в 1917), а так­же ило­вую грязь Хан­ско­го оз. (в 55 км к югу от Е.) при за­бо­ле­ва­ни­ях нерв­ной и сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­тем, ор­га­нов дви­же­ния и опо­ры, ко­жи и др. Ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, баль­нео- и гря­зе­ле­чеб­ни­ца, ле­чеб­ный пляж.

Е. – один из пром. цен­тров края. За­во­ды: стан­ко­строи­тель­ный (то­кар­ные, свер­лиль­ные стан­ки, эле­ва­тор­ное обо­ру­до­ва­ние и др.), «Ат­трак­ци­он» (обо­ру­до­ва­ние для разл. пар­ко­вых ат­трак­цио­нов, дет­ских пло­ща­док, вод­ные гор­ки для аква­пар­ков). Су­до­ре­монт («Азов­ская су­до­ре­монт­ная ком­па­ния»); пред­при­ятия лёг­кой (швей­ные и три­ко­таж­ные из­де­лия) и пи­ще­вой пром-сти.

Фи­ли­ал Во­ен.-возд. ака­де­мии им. Ю. А. Га­га­ри­на (ос­но­ван в 1931 как воен.-мор. авиа­ци­он­ное уч-ще). Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зей (1920). Про­во­дят­ся меж­ду­нар. со­ре­вно­ва­ния по па­рус­но­му спор­ту, винд­сёр­фин­гу и др.

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