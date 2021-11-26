ЕМВА

ЕМВА - город в России, в западной части Республики Коми, центр Княжпогостского района.

Население 15,3 тысячи человек (2006). Рас­по­ло­жен на реке Вымь. Железнодорожная станция Княж­по­гост.

Ос­но­ван в 1930 году как поселение Княж­по­гост на ле­вом бе­ре­гу реки Вымь, на­про­тив рас­по­ло­жен­но­го на пра­во­бе­ре­жье ста­рин­но­го села Княж­по­гост (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1490 году, од­но из наи­бо­лее древ­них по­се­ле­ний на реке Вымь; по мне­нию мно­гих ис­сле­до­ва­те­лей, здесь на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция вым­ских кня­зей). В 1939-1941 годах близ по­сёл­ка про­шла ли­ния Ко­но­ша - Вор­ку­та Се­вер­ной железной дороги (в 1942 году от­кры­та станция Княж­по­гост), по­сё­лок был пе­ре­име­но­ван в Же­лез­но­до­рож­ный. С 1939 года рай­он­ный центр, с 1941 года поселок городского ти­па, с 1985 года го­род Емва. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1969). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - Княж­по­го­ст­ский за­вод дре­вес­но-­во­лок­ни­стых плит. Лес­пром­хоз.

В ок­ре­ст­но­стях Емвы со­хра­ни­лись: в селе Княж­по­гост - церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1830), в селе Ту­рья - церковь Вос­кре­се­ния Гос­под­ня (1851-1867), в деревне Ко­ни - де­ревянная церковь во имя Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1903-1907), и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)