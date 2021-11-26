ЕМВА
ЕМВА - город в России, в западной части Республики Коми, центр Княжпогостского района.
Население 15,3 тысячи человек (2006). Расположен на реке Вымь. Железнодорожная станция Княжпогост.
Основан в 1930 году как поселение Княжпогост на левом берегу реки Вымь, напротив расположенного на правобережье старинного села Княжпогост (впервые упоминается в 1490 году, одно из наиболее древних поселений на реке Вымь; по мнению многих исследователей, здесь находилась резиденция вымских князей). В 1939-1941 годах близ посёлка прошла линия Коноша - Воркута Северной железной дороги (в 1942 году открыта станция Княжпогост), посёлок был переименован в Железнодорожный. С 1939 года районный центр, с 1941 года поселок городского типа, с 1985 года город Емва. Историко-краеведческий музей (1969). Градообразующее предприятие - Княжпогостский завод древесно-волокнистых плит. Леспромхоз.
В окрестностях Емвы сохранились: в селе Княжпогост - церковь Успения Пресвятой Богородицы (1830), в селе Турья - церковь Воскресения Господня (1851-1867), в деревне Кони - деревянная церковь во имя Святого Николая Чудотворца (1903-1907), и др.