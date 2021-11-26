ЕМАНЖЕЛИНСК

ЕМАНЖЕЛИНСК - город в России, в Челябинской области.

Население 29,6 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Южного Ура­ла, в 6 км от од­но­именной железнодорожной стан­ции. Че­рез Еманжелинск про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Че­ля­бинск - Тро­ицк.

Воз­ник в 1930-1931 годах как ра­бо­чий поселок Чёр­ный го­ро­док в свя­зи с раз­ра­бот­кой бу­ро­уголь­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния (ве­лась до начала 2000-х годов); позд­нее пе­ре­име­но­ван в Еман­же­лин­ские Ко­пи. С 1951 года го­род Еманжелинск. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1991). Ме­ха­ни­че­ский (1942; уз­лы к трак­то­рам, строй­ма­те­риа­лы и др.) и кир­пич­ный за­во­ды , швей­ная фаб­ри­ка (дет­ская оде­ж­да, школь­ная фор­ма, спец­оде­ж­да); про­изводство пи­ро­тех­ни­ки (в том числе для ки­но­съё­мок - «Сиг­нал-по­ли­мер») и др.

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