ЕМАНЖЕЛИНСК
ЕМАНЖЕЛИНСК - город в России, в Челябинской области.
Население 29,6 тысяч человек (2006). Расположен на восточном склоне Южного Урала, в 6 км от одноименной железнодорожной станции. Через Еманжелинск проходит автомагистраль Челябинск - Троицк.
Возник в 1930-1931 годах как рабочий поселок Чёрный городок в связи с разработкой буроугольного месторождения (велась до начала 2000-х годов); позднее переименован в Еманжелинские Копи. С 1951 года город Еманжелинск. Историко-краеведческий музей (1991). Механический (1942; узлы к тракторам, стройматериалы и др.) и кирпичный заводы, швейная фабрика (детская одежда, школьная форма, спецодежда); производство пиротехники (в том числе для киносъёмок - «Сигнал-полимер») и др.