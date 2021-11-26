ЕГОРЬЕВСК

Город в России, в восточной части Московской области, центр Егорьевского района.

Нас. 67,0 тыс. чел. (2006). Ж.-д. стан­ция. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1462 как село Вы­со­кое в ду­хов­ной гра­мо­те Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го, в ко­то­рой он за­ве­щал се­ло сво­ей же­не Ма­рии Яро­слав­не. В 1554 и 1561 вме­сто не­го в пис­цо­вых кни­гах в Вы­соц­кой вол. упо­ми­на­ет­ся по­гост с ц. Св. Ге­ор­гия. В 1562–1764 се­ло при­над­ле­жа­ло Чу­до­ву мо­на­сты­рю (в 17–18 вв. в на­ро­де име­но­ва­лось Его­рье-Вы­со­кое, Его­рье-Вы­соц­кое, Его­рий Вы­со­кий, Егорь­ев­ское). На­хо­ди­лось на пе­ре­крё­ст­ке важ­ных тор­го­вых пу­тей: из Мо­ск­вы в Ка­си­мов и из Вла­ди­ми­ра в Ко­лом­ну. Здесь ве­лась тор­гов­ля хме­лем, мё­дом, вос­ком, тка­ня­ми, из­де­лия­ми из де­ре­ва. В 1778–96 уезд­ный го­род Егорь­ев Ря­зан­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (с 1779 упо­треб­ля­лось и назв. Е., ко­то­рое по­сте­пен­но ста­ло ос­нов­ным); в 1796–1802 за­штат­ный го­род, а в 1802–1922 уезд­ный центр Ря­зан­ской губ. Мас­те­ра Е. сла­ви­лись резь­бой по де­ре­ву и из­де­лия­ми из не­го. С 1-й тре­ти 19 в. в Е. раз­ви­ва­лось ткац­кое про­из­вод­ст­во: пер­вое руч­ное пред­при­ятие ос­но­ва­но кре­сть­я­ни­ном В. М. Кар­цо­вым (1825), в 1827 куп­цы Кня­зе­вы от­кры­ли ткац­кую фаб­ри­ку с па­ро­вой ма­ши­ной. С 1840–50-х гг. Е. – круп­ный центр тек­стиль­ной пром-сти: в 1845 от­кры­та пря­диль­ная фаб­ри­ка Хлу­до­вых, в 1855 – ткац­кая фаб­ри­ка Н. М. Бар­ды­ги­на. В 1859 от Е. до Вос­кре­сен­ска по­строе­на ж.-д. ли­ния, со­еди­нив­шая го­род с Мо­ск­вой и Ря­за­нью. Во 2-й пол. 19 в. в Е. от­кры­ты кра­силь­но-от­де­лоч­ные, на­бив­ные, ро­гож­ные, ко­же­вен­ные фаб­ри­ки (не ме­нее 26 к кон. 19 в. с про­из­вод­ст­вом бо­лее 8 млн. руб.). В 1907 М. Н. Бар­ды­гин уч­ре­дил в го­ро­де ме­ха­ни­ко-элек­тро­тех­нич. уч-ще, од­но из луч­ших в Рос. им­пе­рии. В 1922–29 Е. – уезд­ный го­род Моск. губ., с 1929 рай­он­ный центр Моск. обл. В 1930 по­строе­ны за­во­ды – стан­ко­стро­ит. «Ком­со­мо­лец» и ас­бе­сто­вых тех­нич. из­де­лий (в 1941 эва­куи­ро­ван в г. Ас­бест, в 1969 в Е. на­ча­лось строи­тель­ст­во но­во­го за­во­да), обув­ная фаб­ри­ка (1936).

В ос­но­ве за­строй­ки Е. – ре­гу­ляр­ный план (ут­вер­ждён в 1780) с пря­мо­уголь­ной сет­кой квар­та­лов и 3 пло­ща­дя­ми на осн. ма­ги­ст­ра­ли го­ро­да (цен­траль­ную за­ни­мал гран­ди­оз­ный Ус­пен­ский со­бор в сти­ле ам­пир, 1826–39; взо­рван в 1935). Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков: ан­самбль Тро­иц­ко-Ма­ри­ин­ско­го мон. (1880–90-е гг., стро­ил­ся под на­блю­де­ни­ем ар­хи­тек­то­ров А. С. Ка­мин­ско­го и И. Т. Ба­рю­ти­на), церк­ви Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (с 1880-х гг., арх. Н. Н. Вейс), Алек­се­ев­ская (1900-е гг.), жи­лые до­ма кон. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. дом Бар­ды­ги­на (по­след­няя четв. 19 в., с па­рад­ны­ми апар­та­мен­та­ми в ду­хе эк­лек­ти­ки и не­оклас­си­циз­ма ), ком­плекс Ме­ха­ни­ко-элек­тро­тех­нич. уч-ща им. це­са­ре­ви­ча Алек­сея в сти­ле мо­дерн (1907–09, арх. Ба­рю­тин; ны­не Егорь­ев­ский тех­но­ло­гич. ин-т им. Н. М. Бар­ды­ги­на), Дво­рец куль­ту­ры тек­стиль­щи­ков (1929, арх. В. А. Щу­ко). Фи­лиа­лы: Моск. гос. тех­но­ло­гич. ун-та «Стан­кин», Моск. фи­нан­со­во-юри­дич. ака­де­мии, Совр. гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии, Моск. ин-та ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва и строи­тель­ст­ва, Моск. гос. от­кры­то­го пе­да­го­гич. ун-та им. М. А. Шо­ло­хо­ва, Моск. гос. ун-та тех­но­ло­гий и управ­ле­ния, Моск. со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­но­го ин-та; Авиац. тех­нич. кол­ледж гражд. авиа­ции. Близ Е. – аэрод­ром Шу­вое и Егорь­ев­ский аэро­клуб. Ис­то­ри­ко-ху­дож. му­зей (ос­но­ван в 1909 как биб­лио­те­ка-му­зей; в 1911 от­де­лил­ся от биб­лио­те­ки; совр. назв. и ста­тус с 1992).

Про­из-во ав­то­мо­биль­ных дис­ков сце­п­ле­ния, тор­моз­ных ко­ло­док и др. (за­вод ав­то­тех­нич. из­де­лий), те­п­ло­изо­ляц. ма­те­риа­лов из стек­ло­во­лок­на (за­вод фин. ком­па­нии «Saint-Gobain Isover Oy»), ме­бе­ли, разл. тка­ней и швей­ных из­де­лий («Егорь­ев­ский тек­стиль»), дет­ской обу­ви мар­ки «Ко­то­фей» («Егорь­евск-­обувь»), ги­гие­нич. из­де­лий (за­вод польск. ком­па­нии «Bella»); ог­ран­ка ал­ма­зов («Рус­ская ма­ну­фак­ту­ра») и др. В пос. Но­вый – за­вод австр. ком­па­нии «Kro­no­span» (дре­вес­ные пли­ты и на­поль­ные ла­ми­ни­ро­ван­ные по­кры­тия); в пос. Шу­вое – за­вод венг. фар­ма­цев­тич. ком­па­нии «Ge­deon Richter» (ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты); в пос. Крас­ный Ткач – швей­ная фаб­ри­ка ком­па­нии «Ада­ман­тан» (спец­оде­ж­да, в т. ч. для за­щи­ты от по­вы­шен­ных тем­пе­ра­тур).

Близ Е. – мо­на­сты­ри: Ни­ко­ло-Ра­до­виц­кий в пос. Ря­за­нов­ский [из­вес­тен с 1580; над­врат­ная Пе­тро­пав­лов­ская ц. (1757–63) с ко­ло­коль­ней в верх­нем яру­се, 1787; брат­ский и ста­рый на­стоя­тель­ский кор­пу­са, 1780-е гг.; но­вый на­стоя­тель­ский кор­пус в сти­ле клас­си­циз­ма, 1805–10; со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы , 1868–69, по про­ек­ту Н. М. Чис­то­сер­до­ва, и др.] и Ка­зан­ский в с. Ко­лы­че­во (Тих­вин­ская и Пре­об­ра­жен­ская церк­ви, кон. 19 – нач. 20 вв.; мо­ну­мен­таль­ная над­врат­ная ко­ло­коль­ня, 1895–1903, арх. Д. Е. Ви­но­гра­дов, ог­ра­да с 4 баш­ня­ми, кон. 1890-х гг., и др.); церк­ви: де­рев. Вве­ден­ская в рус­ском сти­ле в с. Ры­же­во («об­раз­цо­вый» про­ект Н. А. Шо­хи­на, де­мон­ст­ри­ро­ва­лась на По­ли­тех­нич. вы­став­ке 1872 в Мо­ск­ве, пе­ре­ве­зе­на в Ры­же­во в 1927), Ка­зан­ская в фор­мах рус. ар­хи­тек­ту­ры 17 в. в Алё­ши­но (1886–89) и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Учеб­но-ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный кор­пус Егорь­ев­ско­го ме­ха­ни­ко-элек­тро­тех­ни­че­ско­го учи­ли­ща имени це­са­ре­ви­ча Алек­сея. 1907–09. Ар­хи­тек­тор И. Т. Ба­рю­тин. Архив БРЭ.

Автор статьи: В. И. Смир­нов (ис­то­рия). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)