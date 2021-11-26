ЕГОРЬЕВСК
Город в России, в восточной части Московской области, центр Егорьевского района.
Нас. 67,0 тыс. чел. (2006). Ж.-д. станция. Впервые упоминается в 1462 как село Высокое в духовной грамоте Василия II Васильевича Тёмного, в которой он завещал село своей жене Марии Ярославне. В 1554 и 1561 вместо него в писцовых книгах в Высоцкой вол. упоминается погост с ц. Св. Георгия. В 1562–1764 село принадлежало Чудову монастырю (в 17–18 вв. в народе именовалось Егорье-Высокое, Егорье-Высоцкое, Егорий Высокий, Егорьевское). Находилось на перекрёстке важных торговых путей: из Москвы в Касимов и из Владимира в Коломну. Здесь велась торговля хмелем, мёдом, воском, тканями, изделиями из дерева. В 1778–96 уездный город Егорьев Рязанского наместничества (с 1779 употреблялось и назв. Е., которое постепенно стало основным); в 1796–1802 заштатный город, а в 1802–1922 уездный центр Рязанской губ. Мастера Е. славились резьбой по дереву и изделиями из него. С 1-й трети 19 в. в Е. развивалось ткацкое производство: первое ручное предприятие основано крестьянином В. М. Карцовым (1825), в 1827 купцы Князевы открыли ткацкую фабрику с паровой машиной. С 1840–50-х гг. Е. – крупный центр текстильной пром-сти: в 1845 открыта прядильная фабрика Хлудовых, в 1855 – ткацкая фабрика Н. М. Бардыгина. В 1859 от Е. до Воскресенска построена ж.-д. линия, соединившая город с Москвой и Рязанью. Во 2-й пол. 19 в. в Е. открыты красильно-отделочные, набивные, рогожные, кожевенные фабрики (не менее 26 к кон. 19 в. с производством более 8 млн. руб.). В 1907 М. Н. Бардыгин учредил в городе механико-электротехнич. уч-ще, одно из лучших в Рос. империи. В 1922–29 Е. – уездный город Моск. губ., с 1929 районный центр Моск. обл. В 1930 построены заводы – станкостроит. «Комсомолец» и асбестовых технич. изделий (в 1941 эвакуирован в г. Асбест, в 1969 в Е. началось строительство нового завода), обувная фабрика (1936).
В основе застройки Е. – регулярный план (утверждён в 1780) с прямоугольной сеткой кварталов и 3 площадями на осн. магистрали города (центральную занимал грандиозный Успенский собор в стиле ампир, 1826–39; взорван в 1935). Среди архит. памятников: ансамбль Троицко-Мариинского мон. (1880–90-е гг., строился под наблюдением архитекторов А. С. Каминского и И. Т. Барютина), церкви Св. Александра Невского (с 1880-х гг., арх. Н. Н. Вейс), Алексеевская (1900-е гг.), жилые дома кон. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. дом Бардыгина (последняя четв. 19 в., с парадными апартаментами в духе эклектики и неоклассицизма), комплекс Механико-электротехнич. уч-ща им. цесаревича Алексея в стиле модерн (1907–09, арх. Барютин; ныне Егорьевский технологич. ин-т им. Н. М. Бардыгина), Дворец культуры текстильщиков (1929, арх. В. А. Щуко). Филиалы: Моск. гос. технологич. ун-та «Станкин», Моск. финансово-юридич. академии, Совр. гуманитарной академии, Моск. ин-та коммунального хозяйства и строительства, Моск. гос. открытого педагогич. ун-та им. М. А. Шолохова, Моск. гос. ун-та технологий и управления, Моск. социально-гуманитарного ин-та; Авиац. технич. колледж гражд. авиации. Близ Е. – аэродром Шувое и Егорьевский аэроклуб. Историко-худож. музей (основан в 1909 как библиотека-музей; в 1911 отделился от библиотеки; совр. назв. и статус с 1992).
Произ-во автомобильных дисков сцепления, тормозных колодок и др. (завод автотехнич. изделий), теплоизоляц. материалов из стекловолокна (завод фин. компании «Saint-Gobain Isover Oy»), мебели, разл. тканей и швейных изделий («Егорьевский текстиль»), детской обуви марки «Котофей» («Егорьевск-обувь»), гигиенич. изделий (завод польск. компании «Bella»); огранка алмазов («Русская мануфактура») и др. В пос. Новый – завод австр. компании «Kronospan» (древесные плиты и напольные ламинированные покрытия); в пос. Шувое – завод венг. фармацевтич. компании «Gedeon Richter» (лекарственные препараты); в пос. Красный Ткач – швейная фабрика компании «Адамантан» (спецодежда, в т. ч. для защиты от повышенных температур).
Близ Е. – монастыри: Николо-Радовицкий в пос. Рязановский [известен с 1580; надвратная Петропавловская ц. (1757–63) с колокольней в верхнем ярусе, 1787; братский и старый настоятельский корпуса, 1780-е гг.; новый настоятельский корпус в стиле классицизма, 1805–10; собор Рождества Богородицы, 1868–69, по проекту Н. М. Чистосердова, и др.] и Казанский в с. Колычево (Тихвинская и Преображенская церкви, кон. 19 – нач. 20 вв.; монументальная надвратная колокольня, 1895–1903, арх. Д. Е. Виноградов, ограда с 4 башнями, кон. 1890-х гг., и др.); церкви: дерев. Введенская в русском стиле в с. Рыжево («образцовый» проект Н. А. Шохина, демонстрировалась на Политехнич. выставке 1872 в Москве, перевезена в Рыжево в 1927), Казанская в формах рус. архитектуры 17 в. в Алёшино (1886–89) и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Учебно-административный корпус Егорьевского механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея. 1907–09. Архитектор И. Т. Барютин. Архив БРЭ.
Автор статьи: В. И. Смирнов (история). Архив БРЭ.