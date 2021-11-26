ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - завод сортовой стеклянной посуды и изделий из хрусталя.

На­хо­дит­ся в городе Дять­ко­во Брян­ской области. Ос­но­ван в 1790 году И. А. Маль­цо­вым; про­из­во­дил вы­со­ко­ху­до­жественный хру­сталь с вир­ту­оз­но тон­кой («маль­цов­ской») ал­маз­ной гра­нью. Сла­ви­лась дять­ков­ская гут­ная по­су­да, пред­на­зна­чен­ная для кре­сть­ян­ско­го оби­хо­да, что оп­ре­де­ля­ло фор­мы и де­кор этих из­де­лий: в их рос­пи­си все­гда пре­об­ла­да­ли мо­ти­вы с яр­кой рас­цвет­кой и цве­точ­ной ор­на­мен­та­ци­ей. На первой пуб­лич­ной вы­став­ке российских ма­ну­фак­тур­ных из­де­лий в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1829 год) дять­ков­ский хру­сталь был от­ме­чен зо­ло­той ме­да­лью.

В первой половине XX века за­вод рас­ши­рял­ся, был тех­ни­че­ски ре­кон­ст­руи­ро­ван, од­на­ко в го­ды Великой Отечественной вой­ны пол­но­стью раз­ру­шен. С 1943 года на­ча­лись вос­ста­но­вительные ра­бо­ты, в хо­де ко­то­рых ме­ха­ни­зи­ро­ва­но производство прес­со­ван­ных мас­со­вых из­де­лий, вне­дрён хи­мический спо­соб по­ли­ров­ки хру­сталь­но­го стек­ла и др. Ху­дож­ни­ки (Е. С. Шу­ва­лов, М. В. Гра­барь и др.) соз­да­ва­ли но­вые фор­мы со­су­дов и раз­но­об­раз­ные приё­мы об­ра­бот­ки и ук­ра­ше­ния хру­ста­ля (глу­бо­кое трав­ле­ние, гра­ви­ров­ка) и стек­ла (например, на­ле­пы, при­ме­няе­мые художником В. Я. Шев­чен­ко в де­ко­ри­ров­ке из­де­лий из цин­ко-суль­фид­но­го стек­ла). В 1992 году на ба­зе за­во­да соз­да­но акционерное общество «Дять­ков­ский хру­сталь».

Иллюстрация:

Дять­ков­ский хру­сталь­ный за­вод. На­бор для ви­на. По эс­ки­зу Е. М. Бем. Стек­ло, рос­пись эма­ля­ми и зо­ло­том. 1897 год. Все­рос­сий­ский му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и на­род­но­го ис­кус­ст­ва (Мо­ск­ва). Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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