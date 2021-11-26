ДИНКА
ДИНКА (самоназвание - jäŋ, jieng, джэнг - люди) - нилотский народ на юге Судан.
Делятся на северо-западный, или рувенг (125 тысяч человек к северу от реки Эль-Газаль и нижнего течения реки Эль-Араб), северо-восточный, или паданг (486 тысяч человек в нижнем течении Белого Нила и реки Собат), западный, или рек (805 тысяч человек к северу и северо-западу от города Вау), центральный, или агар (430 тысяч человек в междуречье Эль-Газаля и Белого Нила), и юго-восточный, или бор (427 тысяч человек по Белому Нилу к северу от города Бор). Общая численность 2,3 миллиона человек (2006, оценка). Близки и частично ассимилированы нуэр. Говорят на языке динка западной группы нилотских языков. Письменность на основе латинского алфавита. Распространён также суданский вариант арабского языка. Агар сохраняют традиционные верования, остальные в основном христиане, есть также мусульмане-сунниты.
До первых веков нашей эры динка были широко расселены по Белому Нилу, затем рассеяны и частично уничтожены арабами. Традиционная культура типична для нилотов Восточной Африки. В процессе миграций в лесной саванне на западе перешли к ручному земледелию и отгонному скотоводству (мелкий и крупный рогатый скот, в основном белый длиннорогий зебу), в степной саванне на востоке сохранили традиционное кочевое скотоводство. Традиционные ремёсла - кузнечество (в том числе изготовление оружия), гончарство, обработка кожи. Жилище кочевников - шалаш, оседлых - тукуль. Мужская одежда - плащ, завязанный на левом плече, женская - кожаный фартук спереди и сзади; носят браслеты из дерева, меди, слоновой кости. Волосы смазывают смесью из красной глины, золы и навоза. Основная пища - молоко, главным образом кислое, молоко с кровью. Сохраняются родо-племенные структуры (племенные подразделения управляются выборными вождями), возрастные классы. Практикуется обычай избегания между зятем и старшими родственниками жены. Кросскузенные браки запрещены. Система терминов родства бифуркативно-бифуркативно-линейного типа (термины для брата отца и сестры матери образованы от терминов для родителей) в поколении родителей и бифуркативно-линейного в поколении Эго, с преобладанием описательных терминов для каждой категории кузенов. Сиблинги обозначаются описательно в зависимости от того, являются ли они единокровными или единоутробными братьями и сёстрами. Термины родства используются при обращении к незнакомцам. Традиционные культы предков и сил природы, почитается прародитель Денгдит (Большой Дождь), или Ньялич (Тот, кто наверху), пережитки тотемизма. Сохраняются мифы, исторический эпос, музыкально-танцевальный фольклор.