ДОНСКОЙ
ДОНСКОЙ - город в России, на востоке Тульской области.
Население 66,7 тысяч человек (2006 год). Расположен в верховьях реки Дон. Железнодорожная станция Бобрик-Донской.
Впервые территория современного Донского описана в писцовой книге Венёвского и Епифанского уездов 1571 года, где упоминаются Ходырев починок и церковь Святого Георгия близ устья реки Бобрик. К началу XVII века вокруг церкви сложилось село Бобрики, Ходырев починок стал сельцом Бобрик, позднее слившимся с селом Бобрики. В XVII - начале XVIII веков они входили во владение князей Ромодановских, в 1720-х годах, с 1763 года - рода Ладыженских. В первой четверти XVIII века близ села Бобрики по приказу царя Петра I для соединения Дона с Окой строился Ивановский канал (из-за гидрографических особенностей территории не был окончательно введён в строй; сохранились остатки валов и шлюзов). В 1763 году село Бобрики с окружающими землями куплено императрицой Екатериной II у Н. И. Ладыженского и включено в состав «Собственного Его Императорского Величества имения», созданного императрицей для внебрачного сына А. Г. Бобринского (владел имением с 1774 года).
В 1813-1916 годах имение находилось во владении 3-й ветви графов Бобринских. В 1874 году в 3 километрах от села Бобрики создан полустанок (позднее - станция) Бобрик-Донской Сызрано-Вяземской железной дороги. В 1881 году открыто Бобриковское месторождение бурого угля (в пределах Подмосковного угольного бассейна), с 1883 года начата его разработка, постепенно сформировался посёлок горняков. С 1929 года называется Донской. В 1933-1957 годах районный центр Московской области, в 1957-1963 годы - Тульской области. С 1939 город. С 26.11 по 13.12.1941 года, в ходе Великая Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками и сильно разрушен. В 1960-х годы добыча угля сократилась, к 1990-м годам - прекращена. В 2005 году в состав Донского включены город Северо-Задонск, посёлки городского типа Задонье, Комсомольский, Новоугольный, Подлесный, Руднев и Шахтёрский.
Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» (1996 год), в его составе - городской краеведческий музей (основан в 1933 году как музей Подмосковного угольного бассейна), усыпальница графов Бобринских (1813-1815 годы, архитектор В. Милинский) и усадебный парк - памятник садово-парковой архитектуры XVIII-XIX веков. От имения Бобринских также сохранились здания служб (архитектор И. Е. Старов) и усадебная Спасо-Преображенская церковь (1774-1778 годы; ныне действующая), в которой в 1940-1991 годах работал второй в СССР планетарий (в 1940-1954 годах действовал на аппарате, сконструированном местным изобретателем-самоучкой М. В. Чистозвоновым).
Ведущие предприятия - заводы: «Стройтехника» (башенные и мостовые краны, краны-погрузчики), электромашиностроительный (генераторы, трансформаторы и другое), радиодеталей (металлокерамические корпуса для силовых элементов, изоляторы), Северо-Задонский экспериментальный (с 1961 года, горно-шахтное оборудование, силовая и управленческая гидравлика), Северо-Задонский конденсаторный. Производство промышленных ентиляторов, скобяных изделий, мебели. Предприятия лёгкой (обувь, различная кожгалантерея) и пищевой (в том числе продукты быстрого приготовления - пюре, лапша) промышленности.
Иллюстрация:
Усыпальница графов Бобринских. Архитектор В. Милинский. 1813–15. Фото. 2000-е гг. Архив БРЭ.