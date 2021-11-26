ДОНСКОЙ

ДОНСКОЙ - город в России , на востоке Тульской области.

Население 66,7 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен в вер­ховь­ях реки Дон. Железнодорожная станция Боб­рик-Дон­ской.

Впер­вые тер­ри­то­рия современного Донского опи­са­на в пис­цо­вой кни­ге Ве­нёв­ско­го и Епи­фан­ско­го уез­дов 1571 года, где упо­ми­на­ют­ся Хо­ды­рев по­чи­нок и церковь Святого Ге­ор­гия близ устья реки Боб­рик. К началу XVII века во­круг церк­ви сло­жи­лось село Боб­ри­ки, Хо­ды­рев по­чи­нок стал сель­цом Боб­рик, позд­нее слив­шим­ся с селом Боб­ри­ки. В XVII - начале XVIII веков они вхо­ди­ли во вла­де­ние кня­зей Ро­мо­да­нов­ских, в 1720-х годах, с 1763 года - ро­да Ла­ды­жен­ских. В первой четверти XVIII века близ села Боб­ри­ки по при­ка­зу ца­ря Пет­ра I для со­еди­не­ния До­на с Окой стро­ил­ся Ива­нов­ский ка­нал (из-за гид­ро­гра­фических осо­бен­но­стей тер­ри­то­рии не был окон­ча­тель­но вве­дён в строй; со­хра­ни­лись ос­тат­ки ва­лов и шлю­зов). В 1763 году село Боб­ри­ки с ок­ру­жаю­щи­ми зем­ля­ми ку­п­ле­но императрицой Ека­те­ри­ной II у Н. И. Ла­ды­жен­ско­го и вклю­че­но в со­став «Соб­ст­вен­но­го Его Императорского Величества име­ния», соз­дан­но­го им­пе­рат­ри­цей для вне­брач­но­го сы­на А. Г. Боб­рин­ско­го (вла­дел име­ни­ем с 1774 года).

В 1813-1916 годах име­ние на­хо­ди­лось во вла­де­нии 3-й вет­ви гра­фов Боб­рин­ских. В 1874 году в 3 километрах от села Боб­ри­ки соз­дан по­лу­ста­нок (позд­нее - стан­ция) Боб­рик-Дон­ской Сыз­ра­но-Вя­зем­ской железной дороги. В 1881 году от­кры­то Боб­ри­ков­ское ме­сто­ро­ж­де­ние бу­ро­го уг­ля (в пре­де­лах Под­мос­ков­но­го уголь­но­го бас­сей­на), с 1883 года на­ча­та его раз­ра­бот­ка, по­сте­пен­но сфор­ми­ро­вал­ся по­сё­лок гор­ня­ков. С 1929 года на­зы­ва­ет­ся Донской. В 1933-1957 годах рай­он­ный центр Московской области, в 1957-1963 годы - Туль­ской области. С 1939 го­род. С 26.11 по 13.12.1941 года, в хо­де Великая Отечественной вой­ны , был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми и силь­но раз­ру­шен. В 1960-х годы до­бы­ча уг­ля со­кра­ти­лась, к 1990-м годам - пре­кра­ще­на. В 2005 году в со­став Донского вклю­че­ны город Се­ве­ро-За­донск, по­сёл­ки городского ти­па За­до­нье, Ком­со­моль­ский, Но­во­уголь­ный, Под­лес­ный, Руд­нев и Шах­тёр­ский.

Ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ный му­зей­ный ком­плекс «Боб­ри­ки» (1996 год), в его со­ста­ве - городской краеведческий му­зей (ос­но­ван в 1933 году как му­зей Под­мос­ков­но­го уголь­но­го бас­сей­на), усы­паль­ни­ца гра­фов Боб­рин­ских (1813-1815 годы, архитектор В. Ми­лин­ский) и уса­деб­ный парк - па­мят­ник са­до­во-­пар­ко­вой ар­хи­тек­ту­ры XVIII-XIX веков. От име­ния Боб­рин­ских так­же со­хра­ни­лись зда­ния служб (архитектор И. Е. Ста­ров) и уса­деб­ная Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1774-1778 годы; ны­не дей­ст­вую­щая), в ко­то­рой в 1940-1991 годах ра­бо­тал вто­рой в СССР пла­не­та­рий (в 1940-1954 годах дей­ст­во­вал на ап­па­ра­те, скон­ст­руи­ро­ван­ном ме­ст­ным изо­бре­та­те­лем-са­мо­уч­кой М. В. Чис­то­зво­но­вым).

Ве­ду­щие пред­при­ятия - за­во­ды: «Строй­тех­ни­ка» (ба­шен­ные и мос­то­вые кра­ны, кра­ны-по­груз­чи­ки), элек­тро­ма­ши­но­строи­тель­ный (ге­не­ра­то­ры, транс­фор­ма­то­ры и другое), ра­дио­де­та­лей (ме­тал­ло­ке­ра­мические кор­пу­са для си­ло­вых эле­мен­тов, изо­ля­то­ры), Се­ве­ро-За­дон­ский экс­пе­ри­мен­таль­ный (с 1961 года, гор­но-­шахт­ное обо­ру­до­ва­ние, си­ло­вая и управ­лен­че­ская гид­рав­ли­ка), Се­ве­ро-За­дон­ский кон­ден­са­тор­ный. Производство промышленных ен­ти­ля­то­ров, ско­бя­ных из­де­лий, ме­бе­ли. Пред­при­ятия лёг­кой (обувь, различная кож­га­лан­те­рея) и пи­ще­вой (в том числе про­дук­ты бы­ст­ро­го при­го­тов­ле­ния - пю­ре, лап­ша) про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрация:

Усы­паль­ни­ца гра­фов Боб­рин­ских. Ар­хи­тек­тор В. Ми­лин­ский. 1813–15. Фо­то. 2000-е гг. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)