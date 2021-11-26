ДОМОДЕДОВО

ДОМОДЕДОВО - город в России , в Московской области , центр Домодедовского района, город-спутник Москвы.

Население 82,7 тысячи человек (2006 год). Рас­по­ло­жен на реке Ро­жай­ка. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Домодедово про­хо­дит фе­де­раль­ная трас­са «Дон» (Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну).

Воз­ник в 1900 году как по­сё­лок при железнодорожной стан­ции на ли­нии Мо­ск­ва - Па­ве­лец Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороги, на­зван Домодедово по близ­ле­жа­ще­му се­лу (упо­ми­на­ет­ся около 1401-1402 годов). С 1939 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1947 года го­род, с 1969 года рай­он­ный центр.

Со­бор Всех Свя­тых, в зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших (за­ло­жен в 1992 году, ос­вя­щён в 1997 году); церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (2002 год). Гос­филь­мо­фонд (в бывший поселок Бе­лые Стол­бы).

Про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов и кон­струк­ций. За­во­ды: железо-бе­тонных из­де­лий (1956 год), 342-й ме­ха­ни­че­ский (1946 год, об­ли­цо­воч­ные ма­те­риа­лы, ме­тал­ло­кон­струк­ции и другие), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций «МЕТАКО», Бе­ло­стол­бов­ский кир­пич­ный, по об­ра­бот­ке стек­ла (при­над­ле­жит ком­па­нии «Гласс-Cтор» - за­кал­ка и об­ра­бот­ка стек­ла для фа­са­дов, стек­ло­па­ке­тов и пе­ре­го­ро­док). Про­изводство кли­ма­тической тех­ни­ки (ма­ши­но­стро­ительный за­вод «Кон­ди­цио­нер»), оде­ж­ды (швей­ное объ­е­ди­не­ние «Орёл», в том числе школь­ная фор­ма), пря­жи (шер­сто­пря­диль­ная фаб­ри­ка) и другие.

Близ го­ро­да - аэ­ро­порт До­мо­де­до­во (1962 год; с 1992 года - ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го) и ряд свя­зан­ных с ним пред­при­ятий и ор­га­ни­за­ций (в том числе фаб­ри­ка бор­то­во­го пи­та­ния «До­мо­де­до­во Эр Сер­вис» - ли­дер российского про­изводства и по­ста­вок бор­то­во­го пи­та­ния).

В ок­ре­ст­но­стях До­мо­де­до­во со­хра­ни­лись: в село До­мо­де­до­во - бе­ло­ка­мен­ная Ни­коль­ская церковь (1731-1738 годы); в село Би­тя­го­во - Вос­кре­сен­ская церковь (1665-1671 годы); усадь­бы: Ля­хо­во (начало XIX века), Кон­стан­ти­но­во в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (Смо­лен­ская церковь, 1670-е годы, 1825-1827 годы); в деревне Один­цо­во - бывшая усадь­ба Ар­хан­гель­ское (со­хра­нил­ся уса­деб­ный дом В. Е. Мо­ро­зо­ва, 1892 год, архитектор Ф. О. Шех­тель), церковь Ар­хи­стра­ти­га Ми­хаи­ла (1798-1800 годы, ны­не на­хо­дит­ся на тер­ри­то­рии ре­зи­ден­ции Пре­зи­ден­та Российской Федерации «Бор»); в селе Ко­лы­че­во (в 1775-1796 годах го­род Ни­китск) - Вос­кре­сен­ская церковь (1697 год, пе­ре­строе­на в конце XVIII века), в селе Ми­хай­лов­ское - церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (меж­ду 1816 и 1822 годом).

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