ДОМА РЕБЁНКА
ДОМА РЕБЁНКА - в Российской Федерации учреждения здравоохранения для оказания медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи детям раннего возраста, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам и детям одиноких матерей.
Появились после 1917 года. Создаются дома ребенка общего типа, а также специализированные - для детей с поражением центральной нервной системы, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, речи, зрения и так далее.
В дом ребенка принимаются дети из родильных домов, лечебно-профилактических учреждений, учреждений системы Министерства внутренних дел, семей с периода новорождённости и содержатся в них до 3-летнего возраста (в специализированных домах ребенка - до 4 лет). В виде исключения в дома ребенка (общего типа) могут приниматься дети, достигшие 3-летнего возраста, с задержкой физического и психоречевого развития, обусловленной условиями воспитания, если их перевод в детский дом в соответствии с заключением специалистов считается преждевременным.
В дома ребенка поступают: дети, от которых отказались родители, в основном незамужние матери подросткового возраста (в большинстве случаев это происходит в родильном доме), а также иногда дети, страдающие тяжёлым врождённым заболеванием, помещённые родителями в дом ребенка для диагностики и лечения. В этих случаях родители подписывают контракт, в котором определён срок пребывания ребёнка в доме ребенка. Нередки случаи, когда в назначенный срок родители не забирают ребёнка домой, тем самым де-факто отказываются от него.
Из домов ребенка дети возвращаются в биологическую семью или выбывают в дошкольные детские дома, учреждения системы социального обеспечения, на усыновление, под опеку. В начале 2006 года в Российской Федерации функционировали 250 домов ребенка, в которых воспитывалось 15,2 тысяч детей.