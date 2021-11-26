МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК - музей под открытым небом, обладающий особой ценностью и получивший статус заповедника.
Музеи-заповедники создаются на основе музеефикации территорий, ансамблей, комплексов и отдельных памятников истории, культуры, природы в их естественной среде. Имеют важное значение для сохранения историко-культурного и природного наследия в его целостности.
Статус заповедника предусматривает особые режимы сохранения и использования включённых в него территорий и объектов. Термин «Музей-заповедник» возник в СССР и не употребляется нигде, кроме стран СНГ и других республик бывшего СССР. Ныне в РФ понятие «Музей заповедник» в повседневной жизни широко применяется в качестве синонима средового музея.
Изначально понятие «заповедник» относилось только к природным объектам. Первым музеем, в названии которого появился этот термин, стал «Государственный заповедник Пушкинский уголок» в Псковской губернии, созданный в 1922 году (ныне в составе Пушкинского заповедника). Официальный статус стал присваиваться музеям с 1958-1959 годов, когда, согласно постановлениям СМ СССР, статус Музея заповедника получили Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный Музей заповедник, Новгородский, Костромской, Загорский, Горьковский (ныне Нижегородский), Ярославо-Ростовский, Псковский музеи.
Все первые Музеи заповедники по профилю относились к историко-архитектурным и художественным и были организованы на базе коллекций старых, имеющих давние традиции городских и областных музеев и музеефикации значительного числа архитектурных памятников и ансамблей.
Первым археологическим музеем, имеющим статус заповедника, стал «Танаис» (Ростовская область), созданный в 1961 году на основе музеефикации раскопок древнего античного города Танаис ( III век до н. э. - V век н. э.). Территория археологических раскопок была оставлена открытой для осмотра, экспозиция под открытым небом дополнена реконструкцией отдельных построек и усадеб и постоянной выставкой археологических находок в здании музея.
В 1968 году создан историко-археологический Музей заповедник Эребуни в Армении, в 1995 году - Пенджикентский археологический Музей заповедник в Таджикистане. Целый ряд литературных музеев обретает статус мемориальных заповедников в 1950-1980-е годы: Музей И.К. Карпенко-Карого (Тобилевича) в селе Миколаивка (Николаевка) Кировоградской области (Украина) получает статус Музея заповедника в 1956 году, Музей А.П. Чехова Мелихово (Московская область) - в 1960 году, Музей-усадьба М.Ю. Лермонтова Тарханы (Пензенская область) - в 1969 году, Государственный Музей заповедник Н.В. Гоголя в селе Гоголевское (Украина) - в 1984 году, Мемориальный и природный Музей заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново в Орловской области - в 1988 году, Литературно-мемориальные музеи М.М. Коцюбинского в Виннице (1927 год) и Чернигове (1934 год) (Украина) и т.д.
В последние годы территории старых мемориальных Музеев заповедников расширяются, включают всё новые объекты наследия, а новые создаются, как правило, сразу на основе крупных ландшафтных комплексов. Так, музей А.С. Грибоедова Хмелита (Смоленская область) создан в 1990 году на основе родового имения Грибоедовых с сохранившимися дворцом, флигелями и церковью середины XVIII века в стиле барокко и обширной территории, связанной с именами А.С. Грибоедова, П.С. Нахимова, А.С. Хомякова, с событиями Великой Отечественной войны.
Одним из крупнейших мемориально-заповедных комплексов, созданных на основе бережно сохранённого потомками Л.Н. Толстого родового гнезда, стала Ясная Поляна, объявленная в 1986 году мемориальным и природным заповедником.
Статус военно-исторического Музея заповедника обретают самые знаменитые ратные поля: Национальный музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (1909 год, современный статус с 1981 года) на Украине; Государственный Бородинский военно-исторический Музей-заповедник (1961 год) и Государственный военно-исторический и природный Музей-заповедник «Куликово поле» (1995 год), мемориализация которых путём постановки храмов, монастырей и памятных знаков началась ещё в XIX веке, Государственный военно-исторический Музей-заповедник «Прохоровское поле» на месте крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны 12 июля 1943 года (1996 год).
В 1987 году появился первый научно-технический и промышленный Музей-заповедник - Нижнетагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В его состав вошёл один из старейших российских провинциальных музеев, открытый по инициативе заводчиков Демидовых в 1841 году, а также многочисленные памятники, связанные главным образом с развитием металлургии на Урале; среди них - первый в РФ музеефицированный крупный промышленный объект - Нижнетагильский завод-музей, Музей ремёсел и быта горнозаводского населения, Музей подносного промысла.
Музеями-заповедниками часто объявляются музеи-усадьбы [Мемориальный Музей-заповедник Поленово (Тульская область) получил статус заповедника в 1983 году], музеи-дворцы [дворцово-парковые комплексы пригородов Санкт-Петербурга; Ширваншахов дворец (статус Музея-заповедника с 1964 года) в Азербайджане; Государственный дворцово-парковый Музей-заповедник в г. Алупка (1997 год), Олесский и Золочевский замки - все на Украине], монастырские ансамбли, фрагменты среды исторических поселений, в т. ч. городов-музеев, особо ценные природные и антропогенные ландшафты (например, Соловецкий историко-архитктурный и природный Музей-заповедник в Архангельской области, территория которого площадью около 300 км2 включает острова Соловецкого архипелага в Белом море с расположенными на них 245 памятниками и морскую акваторию на расстоянии до 5 км от крайних точек островов).
В 1980-1990-х годах в названиях целого ряда историко-культурных, мемориальных Музеях-заповедниках появилось дополнительное определение профиля: «природный» или «природно-ландшафтный» (Коломенское, Царицыно - в России), позднее (2005 год) создан Восточно-Казахский архитектурно-художественный и природно-ландшафтный Музей-заповедник в Казахстане. Это было связано с расширенным пониманием наследия и стремлением сохранять его в целостности, с постановкой экологических проблем. Хотя сегодня в названиях большинства музеев определяется их основной профиль, по сути они, как правило, являются комплексными.
Объекты Музея-заповедника могут быть объединены единой заповедной территорией [например «Коломенское», Московский Кремль, «Ростовский кремль» (основан в 1883 году, современный статус с 1995 года), Новгородский государственный объединённый музей-заповедник (современный статус с 1976 года), Государственный историко-архитектурный и этнографический Музей-заповедник Кижи, Болгарский государственный историко-архитектурный Музей-заповедник (1969 год) в Татарстане - все в России; Государственный историко-архитектурный Музей-заповедник «Кумайри» (город Гюмри), Историко-культурный Музей-заповедник «Звартноц» - оба в Армении; Мцхетский Музей-заповедник (конец XIX- начало XX века) в Грузии; Национальный Полоцкий историко-культурный Музей-заповедник (1968 год, современный статус с 2004 года), Национальный историко-культурный Музей-заповедник «Несвиж» (1993 год) - оба в Белоруссии; Государственный историко-археологический Музей-заповедник «Ичан-Кала» (1969 год) в Хиве, Бухарский государственный архитектурно-художественный Музей-заповедник (1985 год), Государственный объединённый архитектурно-художественный Музей-заповедник в Самарканде (основан в 1896 году) - все в Узбекистане; Государственный историко-культурный Музей-заповедник в Ку- ня-Ургенч (1985 год, Туркмения); Историко-культурный Музей-заповедник «Хульбук» (2006 год) в Таджикистане] и даже находиться в пределах одного архитектурного ансамбля: Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный Музей-заповедник в Вологодской области, созданный на базе архитектурного ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, Историко-архитектурный и художественный Музей-заповедник «Александровская слобода» во Владимирской области, занимающий комплекс резиденции Ивана Грозного 1564-1581 годы, на месте которой в XVII-XX веках действовал Успенский женский монастырь, Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный Музей-заповедник на территории бывшего Горицкого монастыря - все в России; Архитектурно-археологический Музей-заповедник «Накалакеви», «Крепость Петра» (Цихисдзири; 1989 год), Гонио-Апсарский Музей-заповедник (1994 год) - все в Грузии; Турайдский Музей-заповедник (1988 год) в Сигулде (Латвия); Государственный историко-культурный Музей-заповедник «Азрет-Султан» (1978 год, современный статус с 1989 года), Атырауский областной Музей-заповедник «Хан ордалы Сарайшык» (1999 год; пантеоны 7 казахских ханов) - оба в Казахстане.
Музеи-заповедники могут быть рассредоточены на значительной территории (Новгородский объединённый историко-архитектурный и художественный Музей-заповедник, включающий музеи и памятники, расположенные на территории всей Новгородской области). В состав крупных Музеев-заповедников могут входить территории, как полностью или частично изъятые из хозяйств. использования, так и не изъятые, с различными режимами охраны: от строжайшего заповедного режима до живых поселений.
Для Музея-заповедника характерны такие формы культурно-образовательной деятельности, как музейные праздники (особенно часто - фольклорные, связанные с празднованием традиционного народного календарного цикла), военно-исторические реконструкции (например, реконструкции фрагментов сражений на Бородинском и Куликовом полях), мастерские народных промыслов, экологические тропы; литературные, поэтические, музыкальные фестивали (чаще всего в мемориальных Музеях-заповедниках), детские археологические лагеря, экологический и экстремальный туризм и др.
Разрабатываются генеральные планы развития ряда Музеев-заповедников, предусматривающие возрастание их роли в качестве градообразующего фактора региона, реализацию крупномасштабных исследовательских и культурно-образовательных программ, развитие на базе заповедных территорий форм нематериального наследия, включение в их состав новых территорий и комплексов.
В начале XXI века Музей-заповедник - одна из наиболее востребованных, перспективных и динамично развивающихся групп музеев.