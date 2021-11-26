МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК - му­зе­й под от­кры­тым не­бом, об­ла­даю­щий осо­бой цен­но­стью и по­лу­чив­ший ста­тус за­по­вед­ни­ка.

Музеи-заповедники соз­да­ют­ся на ос­но­ве му­зее­фи­ка­ции тер­ри­то­рий, ан­самб­лей, ком­плек­сов и отдельных па­мят­ни­ков ис­то­рии, куль­ту­ры, при­ро­ды в их ес­тественной сре­де. Име­ют важ­ное зна­че­ние для со­хра­не­ния ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия в его це­ло­ст­но­сти.

Ста­тус за­по­вед­ни­ка пре­ду­смат­ри­ва­ет осо­бые ре­жи­мы со­хра­не­ния и ис­поль­зо­ва­ния вклю­чён­ных в не­го тер­ри­то­рий и объ­ек­тов. Тер­мин «Музей-заповедник» воз­ник в СССР и не упо­т­реб­ля­ет­ся ни­где, кро­ме стран СНГ и других рес­пуб­лик бывшего СССР. Ны­не в РФ по­ня­тие «Музей заповедник» в по­все­днев­ной жиз­ни ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся в ка­че­ст­ве си­но­ни­ма сре­до­во­го му­зея.

Из­на­чаль­но по­ня­тие «за­по­вед­ник» от­но­си­лось толь­ко к при­род­ным объ­ек­там. Пер­вым му­зе­ем, в на­зва­нии ко­то­ро­го по­явил­ся этот тер­мин, стал «Государственный за­по­вед­ник Пуш­кин­ский уго­лок» в Псков­ской губернии, соз­дан­ный в 1922 году (ны­не в со­ста­ве Пуш­кин­ско­го за­по­вед­ни­ка). Официальный ста­тус стал при­сваи­вать­ся му­зе­ям с 1958-1959 годов, ко­гда, со­глас­но по­ста­нов­ле­ни­ям СМ СССР, ста­тус Музея заповедника по­лу­чи­ли Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный Музей заповедник, Нов­го­род­ский, Ко­ст­ром­ской, За­гор­ский, Горь­ков­ский (ны­не Ни­же­го­род­ский), Яро­сла­во-Рос­тов­ский, Псков­ский му­зеи.

Все пер­вые Музеи заповедники по про­фи­лю от­но­си­лись к ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ным и ху­до­же­ст­вен­ным и бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны на ба­зе кол­лек­ций ста­рых, имею­щих дав­ние тра­ди­ции го­род­ских и об­ла­ст­ных му­зе­ев и му­зее­фи­ка­ции зна­чительного чис­ла ар­хитектурных па­мят­ни­ков и ан­самб­лей.

Пер­вым ар­хео­ло­гическим му­зе­ем, имею­щим ста­тус за­по­вед­ни­ка, стал «Та­на­ис» (Рос­тов­ская область), соз­дан­ный в 1961 году на ос­но­ве му­зее­фи­ка­ции рас­ко­пок древ­не­го ан­тич­но­го го­ро­да Та­на­ис ( III век до н. э. - V век н. э.). Тер­ри­то­рия ар­хео­ло­гических рас­ко­пок бы­ла ос­тав­ле­на от­кры­той для ос­мот­ра, экс­по­зи­ция под от­кры­тым не­бом до­пол­не­на ре­кон­ст­рук­ци­ей отдельных по­стро­ек и уса­деб и по­сто­ян­ной вы­став­кой ар­хео­ло­гических на­хо­док в зда­нии му­зея.

В 1968 году соз­дан ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический Музей заповедник Эре­бу­ни в Ар­ме­нии, в 1995 году - Пенд­жи­кент­ский ар­хео­ло­гический Музей заповедник в Тад­жи­ки­ста­не. Це­лый ряд литературных му­зе­ев об­ре­та­ет ста­тус ме­мо­ри­аль­ных за­по­вед­ни­ков в 1950-1980-е годы: Му­зей И.К. Кар­пен­ко-Ка­ро­го (То­би­ле­ви­ча) в селе Ми­ко­ла­ив­ка (Ни­ко­ла­ев­ка) Ки­ро­во­град­ской области (Ук­раи­на) по­лу­ча­ет ста­тус Музея заповедника в 1956 году, Му­зей А.П. Че­хо­ва Ме­ли­хо­во (Московская область) - в 1960 году, Му­зей-усадь­ба М.Ю. Лер­мон­то­ва Тар­ха­ны (Пен­зен­ская область) - в 1969 году, Государственный Музей заповедник Н.В. Го­го­ля в селе Го­го­лев­ское (Ук­раи­на) - в 1984 году, Ме­мо­ри­аль­ный и при­род­ный Музей заповедник И.С. Тур­ге­не­ва Спас­ское-Лу­то­ви­но­во в Ор­лов­ской области - в 1988 году, Литературно-ме­мо­ри­аль­ные му­зеи М.М. Ко­цю­бин­ско­го в Вин­ни­це (1927 год) и Чер­ни­го­ве (1934 год) (Ук­раи­на) и т.д.

В по­след­ние го­ды тер­ри­то­рии ста­рых ме­мо­ри­аль­ных Музеев заповедников рас­ши­ря­ют­ся, вклю­ча­ют всё но­вые объ­ек­ты на­сле­дия, а но­вые соз­да­ют­ся, как пра­ви­ло, сра­зу на ос­но­ве круп­ных ланд­шафт­ных ком­плек­сов. Так, музей А.С. Гри­бое­до­ва Хме­ли­та (Смо­лен­ская область) соз­дан в 1990 году на ос­но­ве ро­до­во­го име­ния Гри­бое­до­вых с со­хра­нив­ши­ми­ся двор­цом, фли­ге­ля­ми и цер­ко­вью середины XVIII века в сти­ле ба­рок­ко и об­шир­ной тер­ри­то­рии, свя­зан­ной с име­на­ми А.С. Гри­бое­до­ва, П.С. На­хи­мо­ва, А.С. Хо­мя­ко­ва, с со­бы­тия­ми Великой Отечественной вой­ны.

Од­ним из круп­ней­ших ме­мо­ри­аль­но-за­по­вед­ных ком­плек­сов, соз­дан­ных на ос­но­ве бе­реж­но со­хра­нён­но­го по­том­ка­ми Л.Н. Тол­сто­го ро­до­во­го гнез­да, ста­ла Яс­ная По­ля­на, объ­яв­лен­ная в 1986 году ме­мо­ри­аль­ным и при­род­ным за­по­вед­ни­ком.

Ста­тус во­енно-ис­то­рического Музея заповедника об­ре­та­ют са­мые зна­ме­ни­тые рат­ные по­ля: Национальный му­зей-за­по­вед­ник «По­ле Пол­тав­ской бит­вы» (1909 год, современный ста­тус с 1981 года) на Ук­раи­не; Государственный Бо­ро­дин­ский во­енно-ис­то­рический Музей-заповедник (1961 год) и Государственный во­енно-ис­то­рический и при­род­ный Музей-заповедник «Ку­ли­ко­во по­ле» (1995 год), ме­мо­риа­ли­за­ция ко­то­рых пу­тём по­ста­нов­ки хра­мов, мо­на­сты­рей и па­мят­ных зна­ков на­ча­лась ещё в XIX веке, Государственный во­енно-ис­то­рический Музей-заповедник «Про­хо­ров­ское по­ле» на ме­сте круп­ней­ше­го тан­ко­во­го сра­же­ния Великой Отечественной вой­ны 12 ию­ля 1943 года (1996 год).

В 1987 году поя­вил­ся пер­вый на­учно-тех­нический и промышленный Музей-заповедник - Ниж­не­та­гиль­ский Музей-заповедник «Гор­но­за­вод­ской Урал». В его со­став во­шёл один из ста­рей­ших российских про­вин­ци­аль­ных му­зе­ев, от­кры­тый по ини­циа­ти­ве за­во­дчи­ков Де­ми­до­вых в 1841 году, а так­же мно­го­численные па­мят­ни­ки, свя­зан­ные главным образом с раз­ви­ти­ем ме­тал­лур­гии на Ура­ле; сре­ди них - пер­вый в РФ му­зее­фи­ци­ро­ван­ный круп­ный промышленный объ­ект - Ниж­не­та­гиль­ский за­вод-му­зей, Му­зей ре­мё­сел и бы­та гор­но­за­вод­ско­го на­се­ле­ния, Му­зей под­нос­но­го про­мыс­ла.

Музеями-заповедниками час­то объ­яв­ля­ют­ся му­зеи-усадь­бы [Ме­мо­ри­аль­ный Музей-заповедник По­ле­но­во (Туль­ская область) по­лу­чил ста­тус за­по­вед­ни­ка в 1983 году], му­зеи-двор­цы [двор­цо­во-пар­ко­вые ком­плек­сы при­го­ро­дов Санкт-Пе­тер­бур­га; Шир­ван­ша­хов дво­рец (ста­тус Музея-заповедника с 1964 года) в Азер­бай­джа­не; Государственный двор­цо­во-пар­ко­вый Музей-заповедник в г. Алуп­ка (1997 год), Олес­ский и Зо­ло­чев­ский зам­ки - все на Ук­раи­не], мо­на­стыр­ские ан­самб­ли, фраг­мен­ты сре­ды ис­то­рических по­се­ле­ний, в т. ч. го­ро­дов-му­зе­ев, осо­бо цен­ные при­род­ные и ан­тро­по­ген­ные ланд­шаф­ты (например, Со­ло­вец­кий ис­то­ри­ко-ар­хитктурный и при­род­ный Музей-заповедник в Ар­хан­гель­ской области, тер­ри­то­рия ко­то­ро­го пло­ща­дью около 300 км2 вклю­ча­ет острова Со­ло­вец­ко­го ар­хи­пе­ла­га в Бе­лом море с рас­по­ло­жен­ны­ми на них 245 па­мят­ни­ка­ми и мор­скую ак­ва­то­рию на рас­стоя­нии до 5 км от край­них то­чек ост­ро­вов).

В 1980-1990-х годах в на­зва­ни­ях це­ло­го ря­да ис­то­ри­ко-куль­тур­ных, ме­мо­ри­аль­ных Музеях-заповедниках поя­ви­лось до­пол­нительное оп­ре­деле­ние про­фи­ля: «при­род­ный» или «при­род­но-ланд­шафт­ный» (Ко­ло­мен­ское, Ца­ри­цы­но - в Рос­сии), позд­нее (2005 год) соз­дан Восточно-Ка­захский ар­хи­тек­тур­но-ху­дожественный и при­род­но-ланд­шафт­ный Музей-заповедник в Ка­зах­ста­не. Это бы­ло свя­за­но с рас­ши­рен­ным по­ни­ма­ни­ем на­сле­дия и стрем­ле­ни­ем со­хра­нять его в це­ло­ст­но­сти, с по­ста­нов­кой эко­ло­гических про­блем. Хо­тя се­го­дня в на­зва­ни­ях боль­шин­ст­ва музеев оп­ре­де­ля­ет­ся их основной про­филь, по су­ти они, как пра­ви­ло, яв­ля­ют­ся ком­плекс­ны­ми.

Объ­ек­ты Музея-заповедника мо­гут быть объ­е­ди­не­ны еди­ной за­по­вед­ной тер­ри­то­ри­ей [например «Ко­ло­мен­ское», Мо­с­ков­ский Кремль, «Рос­тов­ский кремль» (ос­но­ван в 1883 году, современный ста­тус с 1995 года), Нов­го­род­ский государственный объ­еди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник (современный ста­тус с 1976 года), Государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и эт­но­гра­фический Музей-заповедник Ки­жи, Бол­гар­ский государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный Музей-заповедник (1969 год) в Та­тар­ста­не - все в Рос­сии; Государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный Музей-заповедник «Ку­май­ри» (город Гюм­ри), Исто­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник «Зварт­ноц» - оба в Ар­ме­нии; Мцхет­ский Музей-заповедник (конец XIX- начало XX века) в Гру­зии; Национальный По­лоц­кий ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник (1968 год, современный ста­тус с 2004 года), Национальный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник «Не­свиж» (1993 год) - оба в Бе­ло­рус­сии; Государственный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический Музей-заповедник «Ичан-Ка­ла» (1969 год) в Хи­ве, Бу­хар­ский государственный ар­хитектурно-ху­дожественный Музей-заповедник (1985 год), Государственный объ­е­ди­нён­ный ар­хитектурно-ху­дожественный Музей-заповедник в Са­мар­кан­де (ос­но­ван в 1896 году) - все в Уз­бе­ки­ста­не; Государственный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник в Ку- ня-Ур­генч (1985 год, Турк­ме­ния); Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник «Хуль­бук» (2006 год) в Тад­жи­ки­ста­не] и да­же на­хо­дить­ся в пре­де­лах од­но­го ар­хитектурного ан­самб­ля: Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный Музей-заповедник в Во­ло­год­ской области, соз­дан­ный на ба­зе ар­хитектурного ан­самб­ля Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мо­на­сты­ря, Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный Музей-заповедник «Алек­сан­д­ров­ская сло­бо­да» во Вла­ди­мир­ской области, за­ни­маю­щий ком­плекс ре­зи­ден­ции Ива­на Гроз­но­го 1564-1581 годы, на мес­те ко­то­рой в XVII-XX веках дей­ст­во­вал Ус­пен­ский жен­ский монастырь, Пе­ре­славль-За­лес­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный Музей-заповедник на тер­ри­то­рии бывшего Го­риц­ко­го монастыря - все в Рос­сии; Ар­хитектурно-ар­хео­ло­гический Музей-заповедник «На­ка­ла­ке­ви», «Кре­пость Пет­ра» (Ци­хи­сд­зи­ри; 1989 год), Го­нио-Ап­сар­ский Музей-заповедник (1994 год) - все в Гру­зии; Ту­райд­ский Музей-заповедник (1988 год) в Си­гул­де (Лат­вия); Государственный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Музей-заповедник «Аз­рет-Сул­тан» (1978 год, современный ста­тус с 1989 года), Аты­рау­ский об­ла­ст­ной Музей-заповедник «Хан ор­да­лы Са­рай­шык» (1999 год; пан­те­о­ны 7 ка­захских ха­нов) - оба в Ка­зах­ста­не.

Музеи-заповедники мо­гут быть рас­сре­до­то­че­ны на зна­чительной тер­ри­то­рии (Нов­го­род­ский объ­е­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный Музей-заповедник, вклю­чаю­щий му­зеи и па­мят­ни­ки, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии всей Нов­го­род­ской области). В со­став круп­ных Музеев-заповедников мо­гут вхо­дить тер­ри­то­рии, как пол­но­стью или час­тич­но изъ­я­тые из хо­зяйств. ис­поль­зо­ва­ния, так и не изъ­я­тые, с различными ре­жи­ма­ми ох­ра­ны: от стро­жай­ше­го за­по­вед­но­го ре­жи­ма до жи­вых по­се­ле­ний.

Для Музея-заповедника ха­рак­тер­ны та­кие фор­мы куль­тур­но-об­ра­зо­вательной дея­тель­но­сти, как му­зей­ные празд­ни­ки (осо­бен­но час­то - фольк­лор­ные , свя­зан­ные с празд­но­ва­ни­ем тра­диционного народного ка­лен­дар­но­го цик­ла), во­енно-ис­то­рические ре­кон­ст­рук­ции (например, ре­кон­ст­рук­ции фраг­мен­тов сра­же­ний на Бо­ро­дин­ском и Ку­ли­ко­вом по­лях), мас­тер­ские народных про­мы­слов, эко­ло­гические тро­пы; литературные, по­этические, музыкальные фес­ти­ва­ли (ча­ще все­го в ме­мо­ри­аль­ных Музеях-заповедниках), дет­ские ар­хео­ло­гические ла­ге­ря, эко­ло­гический и экс­тре­маль­ный ту­ризм и др.

Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ге­не­раль­ные пла­ны раз­ви­тия ря­да Музеев-заповедников, пре­ду­смат­ри­ваю­щие воз­рас­та­ние их ро­ли в ка­че­ст­ве гра­до­об­ра­зую­ще­го фак­то­ра ре­гио­на, реа­ли­за­цию круп­но­мас­штаб­ных ис­сле­до­ва­тель­ских и куль­тур­но-об­ра­зо­вательных про­грамм, раз­ви­тие на ба­зе за­по­вед­ных тер­ри­то­рий форм не­ма­те­риаль­но­го на­сле­дия, вклю­че­ние в их со­став но­вых тер­ри­то­рий и ком­плек­сов.

В начале XXI века Музей-заповедник - од­на из наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных, пер­спек­тив­ных и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся групп му­зе­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)