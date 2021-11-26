ДАНИЛОВ

ДАНИЛОВ - город в России, в восточной части Ярославской области.

Население 16,6 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на Да­ни­лов­ской воз­вы­шен­но­сти. Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция . Че­рез Данилов про­хо­дит фе­де­раль­ная трас­са «Хол­мо­го­ры» (Мо­ск­ва - Ар­хан­гельск).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках под 1592 годом как Да­ни­лов­ская сло­бо­да или село Да­ни­лов­ское. В 1607 году, в Смут­ное вре­мя, жи­те­ли се­ла ока­за­ли со­про­тив­ле­ние по­ля­кам и раз­би­ли один из от­ря­дов Лже­дмит­рия II , а в 1608 году са­мо се­ло бы­ло со­жже­но польскими вой­ска­ми, но вско­ре вос­ста­нов­ле­но. В 1777-1929 годах Данилов - уезд­ный го­род Яро­слав­ской губернии (до 1796 года Яро­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XIX веке раз­ви­ва­лась промышленность: 2 по­лот­ня­ные фаб­ри­ки, 2 ко­же­вен­ных за­во­да, 2 са­ло­то­пен­ных за­во­да и др. В XIX века в го­ро­де про­хо­ди­ла еже­год­ная кон­ская яр­мар­ка (в 1888 году бы­ло пред­став­ле­но ло­ша­дей на сум­му бо­лее 28 тысяч рублей). Жи­те­ли Данилова за­ни­ма­лись вы­дел­кой хол­ста (еже­год­ный сбыт хол­ста дос­ти­гал 200 тысяч рублей), се­реб­ря­ным, куз­неч­ным, ко­же­вен­ным, ша­поч­ным, плот­нич­ным и другими ре­мёс­ла­ми. Во 2-й половине XIX века че­рез Данилов про­шла железнодорожная ли­ния Яро­славль - Во­ло­гда (1870-1872 годы). В 1929-1936 годах рай­он­ный центр Ива­нов­ской промышленной области, с 1936 года - Яро­слав­ской области. В го­ды ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в Данилове был по­стро­ен и пу­щен в экс­плуа­та­цию льно­за­вод (1933). В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Данилове на­чал дей­ст­во­вать эва­куи­ро­ван­ный из Торж­ка за­вод де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков.

В 1780 году был ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Данилова, до­пол­нен­ный в 1834 году. Име­ет два цен­тра - Со­бор­ную и Тор­го­вую пло­ща­ди. Ули­цы, иду­щие с се­ве­ра на юг и с за­па­да на вос­ток, пе­ре­се­ка­ют­ся под пря­мым уг­лом. Со­хра­ни­лись: тор­го­вые ря­ды (1873), Воз­не­сен­ская цер­ковь (1859), Ка­зан­ский со­бор на Го­руш­ке (1918) и др. С 1967 года в го­ро­де дей­ст­ву­ет Народный крае­ведческий му­зей. Те­атр «Дио­дор».

Ве­ду­щие пред­при­ятия: за­вод де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков, мас­ло­сы­ро­за­вод (1951; в том числе сы­чуж­ный твёр­дый сыр «Да­ни­лов­ский»). Пти­це­фаб­ри­ка (1961), пром­ком­би­нат (про­дук­ция де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности), швей­ная фаб­ри­ка и др.