ДАГЕСТАН
ДАГЕСТАН (Республика Дагестан) - субъект Российской Федерации.
Расположен на юге Европейской части России. На востоке омывается Каспийским морем. Включает острова Тюлений, Чечень, Нордовый и др. На территории Дагестана, близ горы Рагдан (на границе с Азербайджаном) - самая южная точка РФ (41°11′ северной широты, 47°47′ восточной долготы). Входит в Южный федеральный округ. Площадь 50,3 тысяч км2. Население 2640,9 тысяч человек (2006; 1063 тысячи в 1959 году, 1802 тысячи в 1989 году). Столица - Махачкала. Административно-территориальное деление: 41 район, 10 городов, 19 поселков городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Дагестан 2003 года (в редакции 2006 года). Государственная власть осуществляют президент, Народное собрание (парламент), правительство, иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. Главой республики, её высшим должностным лицом является президент, наделяемый полномочиями парламентом по представлению Президента РФ сроком на 4 года. Президент возглавляет исполнительную власть и формирует правительство.
Высший законодательный (представительный) орган - Народное собрание, избираемое всенародно по мажоритарной системе представительства в составе 72 депутатов сроком на 4 года.
Природа.
Рельеф. Территория Дагестана расположена на крайнем юге Восточно-Европейской равнины и северо-восточных склонах Большого Кавказа. Береговая линия Каспийского моря слабо расчленена, в северной части Дагестана - Кизлярский и Аграханский заливы, Аграханский полуостров. На севере Дагестана, в юго-западной части Прикаспийской низменности, значительная часть территории расположена ниже уровня моря; рельеф представлен преимущественно плоскими и слабонаклонными аллювиально-аккумулятивными низменностями - Терско-Кумской и Терско-Сулакской. На западе Терско-Кумской низменности в Ногайской степи распространены крупные массивы незакреплённых приморских и дельтовых сыпучих песков, площадь которых в течение XX века увеличилась более чем в 3 раза. Рельеф Терско-Сулакской низменности осложнён ложбинами, гривами, степными блюдцами, курганами. Обширна дельта реки Терек с руслами современных и отмерших рукавов и проток, многочисленными озёрами. К югу от города Махачкала вдоль подножий гор узкой полосой протягивается Приморская низменность с песчаными пляжами шириной 100-400 м и серией морских террас на высоте от -20 до 200 м. С 1970-х годов прибрежные территории испытывают подтопление и затопление в результате трансгрессии Каспийского моря.
В южной части Дагестана преобладает горный рельеф. Предгорья Большого Кавказа представлены структурно-денудационными хребтами (высота до 1200 м) северо-западного и юго-восточного простирания, расчленёнными широкими долинами и котловинами, столовыми возвышенностями (Буйнакское плато). В низкогорном и среднегорном рельефе так называемого Внутригорного, или Известнякового, Дагестан сочетаются известняковые плато (Гуниб), структурно-денудационные моноклинальные гребни (Салатау, Лес), плоскосводчатые хребты (Андийский и др.), разделённые эрозионными котловинами (Ботлихская, Ирганайская), каньонообразными долинами рек, в т. ч. Сулакским каньоном - одним из самых глубоких в мире. Крайний юго-восток (Высокогорный Дагестан) занимают эрозионные среднегорья и альпинотипные высокогорья высотой до 4466 м (гора Базардюзю - высшая точка Дагестана) систем Бокового хребта (хребты Богосский, Нукатль, Кябяктепе) и Главного, или Водораздельного, хребта, разделённых межгорными котловинами.
На равнинах активны процессы дефляции, засоления, заболачивания, на побережье - абразионные и абразионно-аккумулятивные процессы, в горах - выветривание, обвальные, осыпные, селевые и лавинные процессы, эрозия, оползни (например, крупнейший оползень Мочохский, сошедший 18.7.1963, объём около 3 миллионов м3). Известны сейсмообвалы (например, у села Ашильта в Унцукульском районе, объём 200 тысяч м3). В горах развит карст (пещеры, крупные карстовые полости и др.).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Дагестана большей частью расположена в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса, за исключением Терско-Кумской низменности, которая находится в юго-восточной части Скифской молодой платформы, имеющей главным образом палеозойское складчатое основание, перекрытое чехлом мезокайнозойских терригенно-карбонатных осадков. Терско-Сулакская и Приморская низменности локализуются в восточной части Терско-Каспийского передового прогиба Большого Кавказа, заполненного олигоцен-неогеновой молассой, глубина залегания фундамента под которой достигает 10-12 км. Предгорья и так называемый Внутригорный, или Известняковый, Дагестан (зона северо-восточного склона Большого Кавказа) сложены шельфовыми терригенно-карбонатными отложениями верхней юры - эоцена (глинами, песчаниками, мергелями, известняками), смятыми в пологие брахиморфные складки. В пределах Высокогорного Дагестана (осевая зона - антиклинории Бокового и Главного, или Водораздельного, хребтов) развита интенсивно деформированная черносланцевая формация нижней и средней юры. Горный Дагестан - область высокой сейсмичности. Из крупных сейсмических событий известны землетрясения в 1830 году (магнитуда 6,3; интенсивность 8-9 баллов) и в 1971 году (магнитуда 6,6; интенсивность 8-9 баллов).
Важнейшие полезные ископаемые Дагестана - нефть и природный горючий газ (месторождения близ городов Махачкала, Южно-Сухокумск и на шельфе Каспийского моря). Известны месторождения колчеданно-полиметаллических руд (Кизил-Дере и др.), руд стронция, олова, вольфрама, ртути, висмута, а также самородной серы, гипса, горючих сланцев, каменного и бурого угля, природных строительных материалов (песков, глин, гравия, известняков, мергелей, доломитов и др.). Многочисленные источники различных минеральных вод (свыше 250, в т. ч. Талги, Рычалсу, Ахты и др.), на базе которых организованы бальнеологические курорты. Месторождения термальных вод (Махачкалинское, Избербашское, Кизлярское).
Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат континентальный, в северной части сухой, с прохладной зимой (средние температуры января от -2,5 до -5,2 °С) и жарким летом (средние температуры июля 24-25 °С), на Приморской низменности - с тёплой влажной зимой (средние температуры января 0,8-1 °С) и сухим тёплым летом (средняя температура июля 24 °С), в горах - с коротким прохладным летом (средняя температура июля до 5 °С) и холодной длительной зимой (средняя температура января до -12 °С). Осадков в год на равнинах от 200 мм в северной части до 400 мм в южной части Дагестана, в горах 400-1200 мм. Для большей части территории характерен весенне-летний максимум осадков, для Приморской низменности - осенне-зимний. На равнинах часты засухи, суховеи, песчаные и пыльные бури.
В Дагестане 127 ледников, преим. каровых, общей площадью 41,3 км2, в основном в бассейне реки Сулак, на Богосском хребте (крупнейший - Беленги, длина около 3 км), в массиве Базардюзю (Муркар, Тилицир). За последние 100 лет площадь ледников Дагестана сократилась почти в 2 раза.
Внутренние воды. Реки Дагестана (6225 рек, большая часть которых короче 10 км, общей протяжённостью 18346 км) принадлежат бассейну Каспийского моря, преимущественно к системам рек Сулак (Андийское Койсу, Аварское Койсу, Каракойсу и др.), Самур (Ахтычай и др.), Терек. Густота речной сети составляет от 0,37 км/км2 на равнинах до 1 км/км2 в горах. Для рек Дагестана характерно весенне-летнее или весеннее половодье с паводками в тёплое время года, преимущественно снеговое, в меньшей степени грунтовое и дождевое питание. Многие равнинные и предгорные реки летом пересыхают. Для нужд ирригации создана густая сеть каналов. Общий среднемноголетний сток рек 21 км3, характерен значительный объём твёрдого стока (500-3600 т/км2), что обусловливает высокую мутность водотоков. Гидроэнергетический потенциал рек Дагестана составляет 55,2 млрд. кВт·ч, для целей гидроэнергетики и ирригации сооружено свыше 20 водохранилищ (общий объём свыше 3 км3), в т. ч. Чиркейское (2,78 км3) на реке Сулак. Имеется свыше 100 озёр (преимущественно небольших) общей площадью 150 км2, в равнинной части расположены в основном озёра пойменные, лиманные, суффозионные, на побережье - лагунно-морские, в т. ч. реликтовые солёные (Большой Турали), солончаки. В горах - ледниковые, тектонические (Хала-Хор), завальные (Мочох), карстовые озёра.
Почвы, растительный и животный мир. В равнинной части преобладают злаково-полынные и полынно-солянковые полупустыни с фрагментами лугово-болотно-степных и сухостепных комплексов на светло-каштановых солонцеватых, бурых пустынно-степных и слаборазвитых песчаных почвах. Широко представлены солонцы и солончаки. На юге ближе к предгорьям развиты разнотравно-полынно-злаковые сухие степи на каштановых почвах. Для дельт Терека и Сулака типичны плавни с тростниково-болотной растительностью, лиманные луга, пойменные леса на аллювиально-луговых и лугово-болотных почвах разной степени засоления. Леса занимают 7,8% площади Дагестана. Своеобразны лугово-лесные ландшафты дельты реки Самур (осокоревые, дубовые, грабовые леса с лианами на аллювиальных лугово-лесных бескарбонатных почвах), по периферии сменяющиеся кустарниковыми (из держидерева) сообществами и сухими степями. В горах выражена высотная поясность. Предгорные типчаково-ковыльные и бородачовые степи на каштановых почвах с участками шибляков на коричневых почвах постепенно сменяются преимущественно вторичными лесостепями (дубово-грабинниковые редколесья в сочетании со злаково-разнотравными луговыми степями) на чернозёмовидных почвах, на высоте свыше 600 м - широколиственными (дубово-буково-грабовыми) лесами на бурозёмах, частично замещёнными вторичными остепнёнными злаково-разнотравными лугами. На высоте 1700-1800 м преобладают субальпийские и альпийские луга на горно-луговых почвах. В районах Внутригорного Дагестана в связи с засушливостью климата широко распространены разнотравно-злаковые степи с нагорными ксерофитами и субальпийские остепнённые луга на чернозёмовидных почвах. В Высокогорном Дагестане доминируют субальпийские (до 2500 м) и альпийские (до 2800-3000 м) луга, выше - разреженная субнивальная растительность.
В составе фауны Дагестана 90 видов млекопитающих (безоаровый козёл, камышовый кот и др.), свыше 300 видов птиц (кавказский улар, розовый и кудрявый пеликаны и др.), 40 видов пресмыкающихся (агама кавказская и др.), 5 видов земноводных (тритон обыкновенный, чесночница обыкновенная и др.), 75 видов рыб (в т. ч. осетровые). В составе флоры - 1250 видов высших растений, в т. ч. 278 видов деревьев и кустарников. На 2003 год в Красную книгу РФ внесены 79 видов растений и грибов, известных на территории Дагестана (тис ягодный, можжевельник высокий, сосна эльдарская и др.), 60 видов позвоночных животных (закавказский полоз, черепаха средиземноморская и др.).
Экологическая ситуация острая и умеренно острая, что обусловлено загрязнением воздушной и водной среды, деградацией почв из-за развития неблагоприятных экзогенных процессов, истощением естественных кормовых угодий вследствие перевыпаса и др. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 26 тысяч тонн, водозабор 3186 миллионов м3 (2003). Отмечаются заиление водохранилищ, сокращение малых рек, деградация лесов, площадь которых сократилась в XX веке. более чем в 2 раза, истощение биологических ресурсов Каспийского моря. Нарушены ландшафты в районах добычи нефти и рудных полезных ископаемых.
Система охраняемых природных территорий Дагестана представлена Дагестанским заповедником (в его пределах расположен бархан Сарыкум - один из самых высоких в Европе массивов песков), 13 заказниками (преимущественно ландшафтными и зоологическими), природным парком «Самурский реликтовый лес», многочисленными (свыше 300) памятниками природы (Салтинская теснина и др.).
Население.
Наиболее многочисленный народ Дагестана - аварцы, составляют 29,4% (2002, перепись). Другие коренные народы Дагестана: андийские народы (1,2%), цезские народы (0,4%), даргинцы (16,5%), лакцы (5,4%), лезгинские народы (лезгины - 13%, табасараны - 4,2%, агулы - 0,8%, рутульцы - 0,8%, цахуры - 0,3%), кумыки (14,1%), ногайцы (1,4%), горские евреи («таты» - 0,03%). Русские составляют 4,6%, азербайджанцы - 4,2%, чеченцы - 3,3%, армяне - 0,2%, татары - 0,1%, украинцы - 0,1%.
Характерен положительный естественный прирост населения: рождаемость (15,9 на 1000 жителей, 2004, одна из самых высоких в РФ) превышает смертность (6,0 на 1000 жителей); младенческая смертность высокая (16,1 на 1000 живорождённых). Доля женщин 51,8%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 28,7%, старше трудоспособного возраста 10,8%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 72,7 года (одна из самых высоких в России; мужчины - 68,7, женщины - 76,6). С 2003 года характерен миграционный отток населения (23 на 10 тысяч жителей), в основный в пределах Северного Кавказа (около 63% эмигрантов) и в другие регионы РФ (свыше 36%). Средняя плотность населения 52,1 человек/км2; наиболее плотно заселены центральная часть Дагестана и юго-восточное побережье Каспийского моря. Городское население 42,7% (2006; 29,6% в 1959 году; 43,6% в 1989 году). Крупные города (2006, тысяч человек): Махачкала (466,3), Хасавюрт (125,0), Дербент (106,2), Каспийск (81,2), Буйнакск (61,5).
Религия.
По официальным данным, около 90% населения Дагестана исповедуют ислам; около 5% - православные; на территории Дагестана имеются также малочисленные общины и приходы различных протестантских деноминаций, католические, старообрядческие приходы, армяно-григорианский приход, иудаистские общины (2005).
На территории Дагестана ислам представлен двумя основными течениями: суннитами - около 87% населения и шиитами-имамитами (иснаашаритами) - около 2,5-3% населения (около 20 шиитских общин, главным образом в Дербенте, а также в городах Махачкала, Кизляр, Буйнакск и Хасавюрт). Особенностью Дагестана остаётся значительное влияние на его территории суфизма, не получившего более распространения на северо-западе Кавказа. В конце XX - начале XXI веков в Дагестане возобновили работу отделения (вирды) суфийских братств Накшбандия, Шазилия и Кадирия. Суфийские группы осуществляют контроль над большинством мусульманских учебных заведений Дагестана. На территории Дагестана насчитывается более 1670 мечетей.
Православие на территории Дагестана традиционно исповедуют русские. С 1998 года территория Дагестана входит в Бакинско-Прикаспийскую епархию Русской православной церкви Московского патриархата. Епархия объединяет 2 благочиния (Махачкалинское и Кизлярское), имеет 14 приходов (2006). При Свято-Успенском кафедральном соборе в Махачкале и храме Святого великомученика Георгия Победоносца в Кизляре работают воскресные школы.
Исторический очерк.
Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Дагестана - обнаруженные в 2003-2005 годах стоянки Дарвагчай (юг Дагестана), относимые к раннему Ашелю (800-600 тысяч лет назад), свидетельствующие о возможном направлении миграции из Африки в Евразию. Известны находки, датируемые поздним Ашелем (150-80 тысяч лет назад). Эпоха Мустье представлена кратковременными и пещерной (Курмала-када) стоянками; отдельные находки относят к позднему палеолиту (вюрмскому оледенению). В мезолите по материалам поселения Чох и др. выделяют чохскую культуру, близкую культурам Южного Прикаспия, с традициями которой в неолите связывают появление земледелия и скотоводства, каменных жилищ, плоскодонной керамики. В энеолите (5-4-е тысячелетия до н. э.) известны стационарные поселения с круглыми каменными постройками (Гинчи) и сезонные стоянки, культура которых отражает контакты с Закавказьем (расписная керамика) и Центральным Предкавказьем. В раннем бронзовом веке (конец 4-го - 3-е тысячелетие до н. э.) распространяется северо-восточный вариант куро-араксской культуры, которую в среднем бронзовом веке (конец 3-го - 1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) сменяет ряд локальных групп, в т. ч. отражающих степные влияния (приморская, присулакская, великентский комплекс, гинчинская культура), на основе части из них складывается каякентско-харачоевская культура. Памятники рубежа бронзового и железного века относят к «северной» и «южной» культурным группам (зиндакская и мугерганская культуры по О.М. Давудову), традиции которых прослеживаются и позднее, наряду со свидетельствами тесных контактов со скифами. Предполагается, что через Дагестан проходил один из маршрутов походов скифов в Переднюю Азию. Обнаружено святилище раннего железного века (Хосрех). Известны многочисл. разновременные петроглифы и бронзовая антропоморфная пластика.
Памятники III веке до н. э. - IV веке н. э. выделяют в албано-сарматский период, к которому относят возникновение городов (Дербент, Урцеки, Таргу и др.); юг территории Дагестана входил в состав Кавказской Албании, могильники терско-сулакской степи принадлежали сарматам. К концу IV века важнейшей силой на Северном Кавказе стали гунны, в их воен.ных мероприятиях участвовало и подвластное население. К этому времени относятся богатая гробница в Ираги, свидетельствующая о связях с Причерноморьем и о интернациональной «моде» элиты V века, Паласасыртский могильник и др. Важным опорным пунктом государства Сасанидов в V-VII веков был Дербент, защищавший, как и ряд других укреплений, от вторжений с севера. В последней трети VI века Северный Кавказ вошёл в состав Тюркского каганата, затем ведущей силой здесь стали хазары. Отождествление конкретных памятников со многими народами, известными по письменным источникам, - предмет дискуссий. В раннем Средневековье продолжал существовать ряд памятников предшествующего времени и возникали новые, некоторые из них идентифицируют с городами, известными по письменным источникам (Семендер, Беленджер и др.). Своеобразная культура развивалась и в ряде областей горного Дагестана.
Согласно античным авторам, территорию Дагестана населяли гунны, савиры, маскаты (маскуты), таваспары, цхаваты, чигбы, хелы, каспы, хечматаки и др. В горной части Дагестана имелись самостоятельные государственные образования: Шандан, Филан, Карах, Лакз, Табасаран. Ожесточённая борьба между Халифатом и Каганатом за преобладание на Восточном Кавказе в VII-X веках завершилась победой Халифата. К XI веку потеряли свою самостоятельность и попали под власть других образований Дагестана Филан, Карах, распались Лакз и Табасаран. Усилились Дербент, Гумик (с XI века), Кайтаг, Серир (X-XI века), Зерехгеран (X-XI века). В VIII-XII веках язычество в большинстве районов Дагестана вытеснено исламом и христианством [сохранились до нашего времени грузинская церковь в селении Датуна, остатки церквей в Хунзахе; найдены памятники албанской и др.-грузинской (в т. ч. на аварском языке) письменности]. В 1220 году через горные районы Дагестана прошли монголо-татарские войска, в 1239 году они заняли Дербент. В XIV веке в Дагестан вторглись войска ордынских ханов Узбека и Тохтамыша, а также средне-азиатского правителя Тимура. К XV веку христианство повсеместно вытеснено исламом. До нашего времени сохранились средневековые жилые и башенные комплексы (в т. ч. с петроглифами), мечети.
В силу географического положения региона, где сталкивались интересы Персии и Османской империи, Дагестан стал объектом борьбы между ними. На территории Южного Дагестана устанавливалась власть попеременно то одного, то другого государства, с начала XVII века - Персии.
В ходе исторического развития в Дагестане сложились 2 основных системы общественно-политического устройства: феодальные владения и союзы сельских общин. В XVI - начале XVII веков в Дагестане насчитывалось 7 фактически самостоятельных феодальных владений: Аварское ханство, Дербент, Казикумухское ханство, Кайтаг, Табасаран, Тюменское ханство, Цахурское ханство. В середине XVII века политическое положение Дагестана изменилось. В результате дробления феодальных владений их число возросло с 7 до 19. Основу хозяйства народов Дагестана в XVI-XVII веках составляли земледелие, животноводство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля. На равнине и в предгорной части Дагестана выращивали зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс и др.), которые шли на продажу в горный Дагестан и в русские крепости на рекеТерек. Острое малоземелье и невозможность обеспечить себя пропитанием за счёт сельского хозяйства побуждали горцев заниматься промыслами. В горной зоне наибольшее развитие получили промыслы по обработке шерсти и металла; в предгорье - ковроткачество, производство орудий и изделий из дерева, льняных тканей и др.; в приморской части - разведение шёлковых червей и шёлкоткацкое дело (шёлк-сырец отправляли в русские города и Европу).
В 1723 году в результате Персидского похода 1722-1723 годов приморская часть Дагестана была включена в состав Российской империи, но по Гянджинскому трактату 1735 года была уступлена Персии. Горная часть Дагестана фактически была независимой, хотя претензии на неё предъявляли и Османская империя, и Персия. В 1742 году Дагестан подвергся нашествию Надир-шаха. В 1796 году в связи с вторжением Ага Мохаммед-хана Каджара к Российской империи присоединена приморская часть Дагестана, но в 1797 году русские войска были отозваны. Согласно Гюлистанскому миру 1813 года Дагестан вошёл в состав Российской империи. Население горной части в 1830-е годы выступило на стороне Шамиля, и эта территория стала ареной военных действий в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов. Часть ханств Дагестана была ликвидирована Шамилем и включена в Имамат. Власть феодальных владетелей в них восстанавливалась по мере продвижения российских войск. Равнинная часть территории Дагестана в 1840 году включена в Каспийскую область (до 1846 года), в 1846-1860 годах входила в Дербентскую губернию. В 1860 году образованы Дагестанская область и Закатальский округ, в которые включены как равнинные, так и горные районы Дагестана. Часть жителей Дагестана переселилась в Османскую империю, это движение поощрялось российским правительством.
На Чрезвычайном съезде народов Дагестана 13.11.1920 года была провозглашена автономия Дагестана. 20.1.1921 года ВЦИК принял декрет об образовании Дагестанской АССР из Дагиестнской области. Этим декретом и декретами ВЦИК от 16.11.1922 года и 4.1.1923 года к Дагестану были присоединены Хасавюртовский округ, Кизлярский и Ачикулакский районы Терской губернии. Постановлением ВЦИК от 22.2.1938 года Ачикулакский, Каясулинский, Кизлярский и Шелковской районы были переданы из Дагестана в состав Ставропольского края. В 1944-1957 годах в состав Дагестана входили Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский, Чеберлоевский районы, часть Курчалоевского, Шароевского, Гудермесского районов Чечено-Ингушской АССР. В 1957 году из состава Дагестана исключён Шелковской район, включены Крайновский, Кизлярский, Тарумовский, Караногайский районы, Кизлярский округ.
В середине - 2-й половине XX века Дагестан превратился в индустриально-аграрную республику. Промышленность представлена такими отраслями, как электроэнергетика, топливная, машиностроение и металлообработка и др. 26.7.1994 года была принята новая конституция, высшим органом исполнительной власти объявлен Государственный совет (состоял из представителей 14 титульных народов), Дагестанской АССР переименована в Республику Дагестан.
Хозяйство.
Дагестан входит в Северо-Кавказский экономический район. Объём сельскохозяйственной продукции по стоимости в 2 раза превышает объём промышленной продукции. В экономике страны республика выделяется сбором винограда (около 25% по России, 2004) и овощей (4,9%), производством коньяков (18,9%), шампанских и игристых вин (11,4%), поголовьем овец и коз (24,1%).
В структуре ВРП (2003, %) доля сельского хозяйства 28,3, торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг 18,0, нерыночных услуг 17,1, промышленности 12,9, строительства 9,8, транспорта и связи 7,5, других отраслей 6,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2004, %): частная 58,3, государственная и муниципальная 37,2, общественных и религиозных организаций (объединений) 0,2, прочие формы собственности 4,3.
Экономически активное население 1090 тысяч человек, из них 75,8% занято в экономике. Отраслевая структура занятости (%): сельское хозяйство 25,1, торговля и общественное питание 14,1, образование 13,9, промышленность 10,0, транспорт 8,3, здравоохранение 7,2, строительство 5,4, жилищно-коммунальное хозяйство 2,7, культура и искусство 2,1 и др. Уровень безработицы около 25%. Денежные доходы на душу населения 6,8 тысяч рублей в месяц (июль 2006, 68% от среднего по РФ); около 34% населения республики имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём промышленной продукции 10,8 миллиардов рублей (2004). В отраслевой структуре промышленного производства (%) ведущая роль принадлежит пищевой промышленности - 32,7, доля электроэнергетики 21,9, топливной промышленности 19,8, машиностроения и металлообработки 13,4, промышленности строительных материалов 5,6, химической и нефтехимической 2,9, лёгкой 0,9 и др.
Добывают нефть и газ (газоконденсатно-нефтяные месторождения Димитровское, Агачбулак близ Махачкалы и Озёрное близ города Южно-Сухокумск, разрабатываются нефтяной компанией «Роснефть - Дагнефть» и др.); ведётся (2007) разведка и подготовка к добыче нефти на шельфе Каспийского моря (месторождение Инчхе-море, в 5-6 км от берега). Действует Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод.
Дагестан полностью обеспечивает себя собственной электроэнергией («Дагэнерго»). Практически вся электроэнергия производится на ГЭС; крупнейшие - Чиркейская (на реке Сулак, мощность 1000 МВт) и Ирганайская (с 1998 года; на реке Аварское Койсу, мощность 400 МВт).
Основная продукция машиностроения - различное судовое, авиационное и электротехническое оборудование, дизели, приборы, вычислительная техника, шлифовальные станки, оборудование для пищевой промышленности и др. Значительная часть предприятий отрасли производит продукцию для ОПК. Ведущие предприятия: концерн «КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод; в т. ч. одноместные самолёты, электробытовые приборы, деревообрабатывающие станки), «Дагдизель» (Каспийск; дизели), завод имени Гаджиева (Махачкала; в т. ч. рулевые машины для судов, насосы), «Авиаагрегат» (Махачкала; аэродромное оборудование и средства наземного обслуживания самолётов, комплектующие изделия для авиатехники), «Эльтав» (Махачкала; биполярные, полевые транзисторы, интегральные микросхемы, топливные агрегаты), «Дагтелекомс» (Махачкала; в т. ч. звукозаписывающая аппаратура), «Электросигнал» (Дербент; электронная техника), НИИ «Сапфир» (Махачкала; в т. ч. автоматические радиопеленгаторы, пеленгационные системы-имитаторы для проверки бортового навигационного оборудования), «Завод точной механики» (Каспийск; приборы цифрового контроля, средства автоматизации и др.), «Дагэлектромаш» (Махачкала; электросварочное оборудование), завод сепараторов (Махачкала), завод шлифовальных станков (Дербент).
Предприятия химической промышленности выпускают фосфорную кислоту («Дагфос», Кизилюрт), лаки, краски (завод лакокрасочных изделий, Махачкала), различные полипропиленовые трубы (завод «Мушарака», Буйнакск) и др. Ведущие предприятия стекольной промышленности: заводы - стекловолокна (Махачкала), «Дагстекло» (Дагестанские Огни; облицовочная плитка, стеклянные трубы, оконное стекло и др.).
Основная продукция промышленности строительных материалов - сборный железобетон (комбинаты «Дагстройиндустрия» и «Махачкалинский ДСК», Махачкала; «Дагюгстрой», Дербент; «Аист», Кизилюрт, и др.), кирпич («Силикат», Махачкала). Ведётся добыча известняка (Дербент), минерального строительного сырья (близ города Избербаш).
Лёгкая промышленность представлена текстильной, трикотажной, швейной и обувной отраслями, производством ковров. Основные центры: Махачкала («Дагтекстиль» - трикотажное полотно, чулочно-носочные изделия; «Каспийская мануфактура» - в т. ч. суровая марля), Дербент (швейная, шерстопрядильная, ковровая фабрики и др.), Буйнакск (обувная и трикотажная фабрики), Кизляр (швейная фабрика), Дагестанские Огни (ковровая фабрика); в сёлах Хив (Хивский район) и Хучни (Табасаранский район) - производство ковров.
Развиты народные художественные промыслы: обработка металла, в т. ч. производство сувенирного оружия, подарочной посуды, ювелирных украшений («Кубачинский художественный комбинат», поселок Кубачи Дахадаевского района), гражданского холодного и сувенирного оружия (предприятие «Кизляр», Кизляр), керамики (село Балхар Акушинского района), деревянных изделий, инкрустированных металлом, костью, перламутром (художественная фабрика в селе Унцукуль), чеканка по меди (Гоцатлинский художественный комбинат в селе Большой Гоцатль Хунзахского района).
Пищевая промышленность специализируется на переработке винограда, производстве высокосортных виноградных, игристых и шампанских вин и коньяков. Ведущие предприятия: Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Дербентский коньячный комбинат, винно-коньячные заводы «Избербашский» и «Каспийвинпром» (Махачкала) и др. Развиты также переработка рыбы (Рыбопромышленная коммерческая компания «Порт-Петровск» - живая и мороженая рыба, рыбные консервы и мука; рыбокомбинат «Главный Сулак»; «Дагрыбхоз» - в т. ч. рыбные балычные изделия; все - в Махачкале) и производство различных консервов (заводы в Дербенте, Буйнакске - в т. ч. соки, варенья, джемы, компоты; в Кизляре - мясные, фруктовые, овощные консервы; в Гергебильском, Ботлихском районах и др.). Действуют кондитерская фабрика (Избербаш), молокозавод (Махачкала), корпорация «Дагестанхлебопродукт» (Махачкала; в т. ч. мука, крупы, комбикорма, хлебобулочные изделия), маслозавод и мясокомбинат «Золотой телёнок» (Кизляр). Ведётся розлив минеральных вод (заводы «Денеб» и «Старт» в Махачкале и др.).
Ведущий промышленный центр Дагестана - Махачкала; другие крупные центры - Буйнакск, Дербент, Кизляр, Каспийск, Избербаш.
Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 21,9 миллиард рублей(2004), в т. ч. 51% приходится на продукцию растениеводства. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3313,8 тысяч га (65,8% площади республики), из них около 15% - пашня. По доле пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий Дагестан занимает одно из первых мест на Северном Кавказе, по доле пашни - одно из последних. Степень распаханности территории уменьшается с севера на юг (70% пашни приходится на равнинные территории, 20% - на предгорные, 10% - на горные). Возможности расширения площади пашни ограничены, в равнинной части Дагестана интенсивно вовлекаются в оборот малопригодные для обработки земли. В предгорной и горной частях удобные земли освоены практически полностью, участки пашни представлены небольшими разрозненными террасными полями. В ряде районов применяется искусственное орошение.
Развиты виноградарство (наиболее крупные массивы виноградников сосредоточены в нижнем течении рек Терек и Сулак, а также в предгорьях на востоке Дагестана), плодоводство (абрикосы, черешня, яблоки, персики, сливы и др.; крупнейшие садоводческие районы расположены в долинах рек Самур, Гюльгерычай, Андийское Койсу, Аварское Койсу, Каракойсу; на юго-востоке Приморской низменности выращивают гранаты, инжир, хурму, миндаль) и овощеводство (вместе с бахчевыми культурами занимает 19,2% посевных площадей). Выращивают также зерновые (48% посевных площадей; озимые пшеница и ячмень, кукуруза на зерно, рис), кормовые (30,8%; в т. ч. люцерна), картофель и технические культуры, главным образом подсолнечник.
Традиционная отрасль специализации животноводства - овцеводство, развито практически повсеместно (тонкорунное - в северной равнинной части Дагестана, отгонно-пастбищное - в южной горной части). Развиты также мясо-молочное (в южной части) и мясное (главным образом на востоке) скотоводство, козоводство, птицеводство, звероводство (в западной части Дагестана - Казбековском районе, а также зверохозяйство в Каспийске), коневодство (в северной части и юго-западных районах), рыбоводство (на севере Дагестана, в Ногайском районе, и на юго-востоке, в селе Магарамкент). В западных и юго-западных районах разводят ослов, мулов (в Ботлихском районе), пятнистых оленей (в Казбековском районе).
Около 72% сельскохозяйственных угодий относится к землям сельскохозяйственных организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 3,7%, в личном пользовании граждан - 3%. В сельскохозяйственных организациях производится 40% зерна, в хозяйствах населения - около 93% картофеля, 90% овощей, 86,5% скота и птицы на убой, 82,2% молока, 47% зерна.
Транспорт. Автомобильный транспорт обеспечивает большую часть внутренних грузовых и пассажирских перевозок. Длина автодорог с твёрдым покрытием 7461 км (2004). По территории Дагестана проходит автомагистраль федерального значения - «Кавказ» (Краснодар - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном). Длина железных дорог 516 км. Основные железнодорожные магистрали: Москва - Грозный - Гудермес - Махачкала - граница с Азербайджаном - Баку и Махачкала - Кизляр - Астрахань (железнодорожная линия Кизляр - Карланюрт построена в конце 1990-х годов). Основные грузы: нефть, нефтепродукты, зерно, стройматериалы, различное оборудование и др. Морской транспорт обеспечивает большую часть внешних грузовых перевозок. Главный морской порт - Махачкала (грузооборот около 4,5 миллионов тонн и свыше 200 контейнеров ДФЭ); единственный незамерзающий российский порт на побережье Каспийского моря). Основные грузы: минерально-строительные материалы, зерно, нефтеналивные грузы и др.; паромные и контейнерные перевозки. По территории республики проходят магистральный нефтепровод Баку (Азербайджан) - Новороссийск (Краснодарский край, длина 274 км), магистральные газопроводы Моздок (Северная Осетия) - Кази-Магомед (Азербайджан, длина 297 км) и Макат (Казахстан) - Северный Кавказ (длина около 130 км). Международный аэропорт в Махачкале.
Здравоохранение. В Дагестане на 10 тысяч жителей приходится 38,2 врача, 80,3 лица среднего медицинского персонала, 69,7 больничных коек (2005). Общая заболеваемость на 10 тысяч насления составляет 884,8 случая (2005). Серьёзной проблемой здравоохранения Дагестана является наркомания (76% подростков употребляют наркотики). Наличие бактериального загрязнения почвы и воды, природных очагов туляремии, бруцеллёза и др. обусловливает довольно высокую заболеваемость инфекционно-паразитарными болезнями (около 250 тысяч случаев в год). В Дагестане работают Медицинский центр имени Р.П. Аскерханова и Республиканский диагностический центр в Махачкале. Курорты: Каякент, Талги и др.
Образование.
Учреждения культуры. В системе образования Республики Дагестан функционируют (2006) 519 дошкольных учреждений (свыше 50 тысяч воспитанников), свыше 1600 общеобразовательных учебных заведений (свыше 426 тысяч учащихся), 24 учреждения начального профессионального образования (свыше 3 тысячи студентов), 27 средних специальных учебных заведений (17 тысяч учащихся). Действуют 96 учебных заведений культуры и искусства, в т. ч. 41 музыкальная школа, 13 детских художественных школ, 42 школы искусства; республиканский Дом народного творчества (1937). В системе высшего образования 6 государственных вузов (около 31 тысячи студентов), в т. ч. Дагестанский университет (основан в 1931 году как педагогический институт; с 1957 года современное название), педагогический университет (1931), сельскохозяйственная академия (основана в 1932 году как плодовиноградный институт), медицинская академия (1932), Дагестанский технический университет (основан в 1972 году как политехнический институт, с 1995 года современное название), Институт народного хозяйства Правительства Республики Дагестан (1991) - все в Махачкале; филиалы Московской государственной юридической академии, Университета РАО и др. Среди научных учреждений - Дагестанский научный центр РАН (1991); включает свыше 10 научных учреждений, в т. ч. Институт физики имени Х.И. Амирханова, Институт истории, археологии и этнографии, Институт языка, литературы и искусства имени Г. Цадасы, Научное объединение «ИВТАН». Дагестанский научный центр РАМН (1993); Прикаспийский зональный НИИ ветеринарии, научно-производственное объединение «Дагагровинпром» и др. Функционирует 1031 библиотека, 1070 клубных учреждений. В Дагестане работают 15 музеев, в т. ч. Дагестанский государственный объединённый историко-архитектурный музей в Махачкале (основан в 1923 году как краеведческий музей, с 1977 года современное название); 14 филиалов, в т. ч. Литературно-мемориальный дом-музей С. Стальского (1950; село Ашага-Стал Сулейман-Стальского района), Музей боевой славы в Махачкале, музеи в Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре, а также в сёлах Терекли-Мектеб, Цада, Каякент, Карабудахкент, Ахты; Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1988), Республиканский музей изобразительных искусств (1958) в Махачкале.
Средства массовой информации.
В Республике Дагестан, по данным Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия РФ («Росохранкультура»), зарегистрировано и состоит на учёте 431 СМИ (2004), в т. ч. 249 газет, 40 журналов и 6 информационных агентств. Печатные СМИ насчитывают 179 республиканских и 70 городских и районных СМИ. Среди средств массовой информации особое место занимают издания на национальных языках.
Наибольший тираж имеют газеты «Новое дело» (27,7 тысяч экземпляров), «Истина» (18,6 тысяч экземпляров), «Махачкалинские известия» (17,3 тысяч экземпляров), «Лезги газет» (14,6 тысяч экземпляров), «Молодёжь Дагестана» (14,2 тысяч экземпляров), «Замана» (13,4 тысяч экземпляров), «Дагестанская правда» (10,2 тысяч экземпляров).
В Дагестане зарегистрировано около 80 муниципальных и коммерческих студий телевидения и радио (помимо общероссийских телекомпаний и Гостелерадиокомпании «Дагестан», вещающей на всю республику). Функционирует 8 сетей кабельного телевидения. В каждом районе имеется или создаётся своя телерадиовещательная база. Вместе с тем остаётся острой проблема создания в республике собственного канала вещания, обеспечивающего охват сигналом всей территории Дагестана. Основные полиграфические мощности по книжному, журнальному и газетному производству находятся в государственной или в муниципальной собственности. Удельный вес негосударственного сектора в общем количестве полиграфических предприятий составляет 19%.
Литература.
Литературы народов Дагестана развиваются на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, ногайском, табасаранском, татском, а также русском языках. С VII века культура Дагестана испытывала влияние арабо-мусульманской традиции. В X веке широкое распространение получили жанры духовной литературы на арабском, тюркском (тюрки) и персидском языках: агиографические памятники («История Абу Муслима»), хроники («Дербент-наме», «История Дербента и Ширвана»), мавлиды (о жизни пророка Мухаммеда), назидания и др. Начиная с XVIII века в аварской, а позднее и в других литературах утверждается аджам - письменная система на основе арабской графики. В конце XVIII - начале XIX веков влиятельная арабоязычная традиция постепенно уступает место поэтическому творчеству на национальных языках (кумыки Мама Гиши из Эндерея, Юсуп Кади из Яхсая; табасаранцы Калук Мирза, Гаджи-Саид Зирдягский; ногайцы Саркынбай Крымлы, Исмаил Мажарлы; таты Илишагъа бен Шомоила, Ливи бен Миши Нагдиму и др.). Популярностью пользовалась поэзия ашугов, тесно связанная с фольклором.
Во 2-й половине XIX века формируются национальные литературы. Усиление личностного начала, внимание к социальным проблемам отличают поэзию аварцев Чанки из Батлаича, Али-Гаджи из Инхо, Махмуда из Кахаб-Росо; кумыка Ирчи Казака; даргинцев Омарлы Батырая, Мунги Ахмеда; лезгина Етима Эмина; лачки Шазы из Куркли. Заметную роль в формировании прозаических жанров сыграли очерки дагестанских просветителей: «Рассказ кумыка о кумыках» Д.-М. Шихалиева (1848), «Как живут лаки» А. Омарова (1870), «Сказание очевидца о Шамиле» Гаджи-Али (1873), «Среди горцев Северного Дагестана» Г.-М. Амирова (1873), «Из дагестанских нравов» А. Мамедова (1892) и др.
В литературе начала XX века преобладает острая социальная проблематика, усиливаются публицистические интонации, звучат призывы к обновлению традиционного уклада: поэма «Жалоба кавказских гор» кумыка М. Алибекова (1905), повесть «Бедная Хабибат» кумыка Н. Батырмурзаева (1910) и др. В 1902 году в Темир-Хан-Шуре была основана первая типография в Дагестане. Трибуной прогрессивных демократических взглядов стал журнал на кумыкском языке - «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда», 1917-1918 годы). Автор первой дагестанской драмы («Лудильщики», 1914) - лакский драматург и общественный деятель Г. Саидов. Военная тематика поднята в лирической поэме «Мариам» Махмуда (1915), классика аварской поэзии. Тема революционного преобразования нашла отражение в произведениях аварцев Г. Цадасы, З.Г. Гаджиева, Р. Динмагомаева, лакца А.-К. Закуева, лезгина С. Стальского, кумыка Ю. Гереева, даргинца Р. Нурова, основоположника даргинской сатиры А. Иминагаева («Труд муллы», 1934). В 1930-е годы формируется жанр романа: «Герои в шубах» аварца Динмагомаева (1933), «Рыбаки» тата М.Ю. Бахшиева (1933), «Разорванные цепи» лезгина А. Фатахова (1934); развивается драматургия (лакец М. Чаринов, аварец Б. Малачиханов, табасаранец А.П. Джафаров, таты М. Шалумов и Ю. Семёнов, лезгин Г. Гаджибеков, даргинец Нуров, кумык А.-П. Салаватов). Выделяется творчество лакца Э.М. Капиева (лирический сборник «Резьба по камню», 1940) - переводчика фольклора и стихов дагестанских поэтов, составителя первых поэтических антологий. Происходило становление литератрной критики (Г. Гаджибеков, К.К. Султанов и др.). В послевоенной прозе важное место занимают повести аварцев М. Сулиманова, М.А. Магомедова, кумыка А. Аджаматова, тата Х.Д. Авшалумова; романы кумыка И. Керимова. Вклад в детскую литературу внесли аварец З. Гаджиев, даргинец Р.М. Рашидов, кумык М.-С. Яхъяев. Новый этап в развитии литературы Дагестана связан с творчеством аварца Р.Г. Гамзатова, ставшего самой значительной фигурой дагестанской литературы 2-й половины XX века.
В конце XX века интенсивно развивается жанр романа (исторический, эпический, лирико-философский и др.); усиливается внимание к морально-этической проблематике, психологической многомерности характера. Среди писателей: аварцы Ф.Г. Алиева, М.Г. Гаирбекова, Адалло, О.-Г. Шахтаманов, М. Ахмедова; даргинцы Р.М. Рашидов, А.А. Абу-Бакар, Магомед-Расул, Х.М. Алиев; кумыки А. Аджиев, Ш. Альбериев, Б. Магомедов; лезгины И. Гусейнов, А.У. Саидов, Р. Гаджиев, А. Кардаша; лакцы М. Магомедов, Б. Рамазанов, М.-З. Аминов; табасаранцы М. Шамхалов, М. Митаров, Ш. Казиева; таты К. Кукуллу, Б. Сафанов, М.М. Дадашев; ногайцы Кадрия (К.О. Темирбулатова), И.С. Капаев.
Архитектура и изобразительное искусство.
От раннего Средневековья сохранились руины гуннского города Варачан (городище Урцеки близ города Избербаш: оборонительные стены, бани, языческие храмы), хазарской столицы Семендер (близ села Тарки). К VI веку восходят каменные стены и крепости грандиозной (свыше 40 км длиной) дербентской оборонительной системы, перегораживавшей прикаспийский проход - основной караванный путь из юго-восточной Европы в Переднюю Азию. Связи со странами Востока оказали влияние на архитектуру Дербента, в которой прослеживаются чёткие стилевые периоды: оборонительное строительство VI века связано с сасанидским Ираном, архитектура VIII-IX веков - с арабо-мусульманской культурой (Джума-мечеть), XIV-XV веков - с влиянием Ширвана. О раннем проникновении христианства из Албании свидетельствуют руины церквей на Верхнечиркейском городище (хазарский город Беленджер) и в Дербенте (все VI-VIII век), о более позднем (X-XIV века) влиянии Грузии - небольшие 1-нефные церкви (в селении Датуна, X-XII века). В горных районах Дагестана сохранилось много оборонительных построек из грубообработанного камня: круглые и квадратные башни различного назначения (сторожевая башня в ауле Хоредж, XVI-XVII века), крепости (у аулов Хучни, Ахты, Кумух, Харба-Гуран).
На протяжении веков в Дагестане развивалось главным образом народное зодчество, причём у каждого из многочисленных народов (или группы народов) оно имеет свои особенности. Вместе с тем сильно выражены и общие черты, обусловленные общностью исторической судьбы и взаимовлияниями. Поселения-аулы обычно размещены на труднодоступных участках; в горных аулах террасообразная композиция плотной застройки напоминает единое ступенчатое сооружение (Кубачи, Чох). Сохранились жилые дома XVIII-XIX веков (в горных и предгорных районах - из камня, в южной части Приморской низменности - саманные), прямоугольные в плане, с плоской крышей. В старых домах основное внимание уделялось оформлению интерьера (лепные и каменные украшения камина, фигурные деревянные столбы и т. д.); в XIX-XX веках большую роль играл декор фасада (арочные порталы, фигурные каменные и деревянные детали, резные обрамления окон и дверей). Мечети в аулах (Калакорейш, Каракюре, Рича, все XI-XIII века; Цахур, Кумух, XIV век) - обычно прямоугольные в плане каменные сооружения с плоской крышей, опирающейся на резные деревянные столбы в интерьере; перед главным фасадом - галерея. Минареты - круглые в плане (в аулах Рича, Мишлеш; оба XIII век) или квадратные (в сёлах Шиназ, Рутул). Распространены каменные купольные мавзолеи (обычно квадратные в плане) с сомкнутым сводом (в ауле Дулдуг, 1682-1683 годы) или куполом (в ауле Хутхул, 1807-1808 годы), мосты (деревянные и каменные арочные), архитектурное оформление родников.
В XIX веке в Дагестане проникает влияние русской архитектуры: создаются здания в стиле ампир (гауптвахта в Дербенте, 1828), крепости (в селе Ахты, крепость Бурная), строятся города Петровск-Порт (ныне Махачкала), Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). В советское время возникают новые города (Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Кизилюрт) и рабочие посёлки; ведётся строительство в духе конструктивизма (почтамт, 1920-е годы), с использованием восточных мотивов (Дом правительства, ныне Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, 1927-1928 годы, архитектор И.В. Жолтовский), в 1930-1950-е годы - с применением классических форм и деталей (гостиница «Дагестан», 1938-1939 годы, архитектор Г. Гримм; все - в Махачкале). Среди значительных построек 2-й половины XX века - здания Русского драматического театра и Республиканской библиотеки имени А.С. Пушкина в Махачкале (1980-е годы).
Наиболее ранние памятники изобразительного и декоративно-прикладного искусства на территории Дагестана: энеолитическая керамика - расписная и чернолощёная с рельефным и углублённым орнаментом; восходящие к эпохе бронзы многочисленные наскальные, преимущественно гравированные, изображения (близ села Капчугай, 2-1-е тысячелетия до н. э.; изображения такого типа создавались вплоть до XX века); бронзовые литые статуэтки людей и животных (Верхнечирюртовский могильник). К VI-X векам относятся обобщённые каменные фигуры барсов и львов из Дербентской крепости, ажурные бронзовые пряжки из могильника Бежта, ювелирные украшения из могильника у села Агачкала. С раннего Средневековья распространены вертикальные резные надмогильные плиты (в сёлах Калакорейш, Акуша и др.). Распространена резьба по дереву (двери мечетей в Калакорейше, Тпиге). С XI-XIII веков в ауле Кубачи создавались многочисленные каменные рельефы и бронзовые котлы с близкими сасанидским изображениями животных, людей, сцен охоты и др. С усилением исламизации в искусстве Дагестана начинает преобладать геометрический и растительный орнамент, часто включающий надписи. В средние века многие горные аулы превращаются в узкоспециализированные кустарные центры. Кубачи известны ювелирными изделиями и оружием, богато украшенными чернью, гравировкой, насечкой (смотри Кубачинская обработка металла); Гоцатль - медными чеканными изделиями; Балхар - неглазурованной керамикой с росписью ангобом (смотри Балхарская керамика); Унцукуль - деревянными изделиями с серебряной насечкой и инкрустацией костью, перламутром. Во многих районах издавна ткут ворсовые и безворсовые ковры, плетут циновки, вяжут узорные носки. Каждый район имеет свои излюбленные рисунки, расцветку, композицию. Повсеместно развивалось ковроделие (создан ряд фабрик, в Дербенте с 1931 года существует школа ковроделия). Среди мастеров народного искусства - А.М. Абдурахманов, И.А. Абдулаев, Р.А. Алиханов, Б.Г. Гимбатов, Г.М. Кишев, Г.М. Магомедов, Г.М. Чабкаев.
Большую помощь в воспитании национальных художественных кадров оказал Е.Е. Лансере, в 1918-1919 годах преподававший рисунок в Темир-Хан-Шуре (среди учеников - художник М.А. Джемал, скульптор Х.Н. Аскар-Сарыджа). С 1920-х годов активно работали живописцы Х.-Б. Мусаев, Джемал, Ю.А. Моллаев, М. Юнусилау, Д.А. Капаницын, Н.А. Лаков; в 1950-1970-е годы - живописцы-станковисты А.И. Августович, В.В. Горчаков, Х.М. Курбанов, О.Б. Омаров, живописец-монументалист И Д. Большаков, графики С.М. Салаватов, Г.П. Конопацкая, В.Н. Горьков, К.А. Мурзабеков, А.Н. Шарыпов, скульпторы Аскар-Сарыджа (памятник М.-А. Дахадаеву в Махачкале, 1971), А.И. Газалиев, А.М. Ягудаев. В 1980-е годы выдвинулось новое поколение художников: Э.М. Путерброт, И.-Х. Супьянов, Ж.В. Колесникова, С.С. Батыров, И.О. Гусейнова.
Музыка. Для фольклора, представленного традициями более чем 30 народов, характерен ряд общих черт: преобладание сольного пения с инструментальным сопровождением, наличие сходного инструментария, общего быстрого танца в размере 68(за пределами Дагестана называется «лезгинка») и др. Центральная фигура профессиональной эпической традиции - ашуг (далайла-уста, йырчи, кочонах, шаир).
В 1920-х годах состоялись первые музыкально-этнографические экспедиции, начали публиковаться сборники песен и танцев народов Дагестана. Основоположник дагестанской профессиональной композиторской музыки - Г.А. Гасанов (первая национальная опера «Хочбар», 1937). Среди композиторов: Н.С. Дагиров, С.А. Агабабов, С.А. Керимов, З.М. Гаджиев, К.М. Шамасов, М.К. Касумов; за пределами республики работают композитор и дирижёр М.М. Кажлаев (первый дагестанский балет «Горянка», 1968), композитор Ш.Р. Чалаев (опера «Горцы», 1970). Мастера национальной исполнительской культуры: певицы - Б. Мурадова, П. Нуцалова, А. Ибрагимова, М. Щербатова, Р. Гаджиева, И.Г. Баталбекова, Б.А. Ибрагимова, М. Гасанова; инструменталисты - У. Абубакаров, К. Магомедов.
В Дагестане функционируют несколько музыкально-драматических театров (смотри в разделе Театр), в 1999 году в Махачкале открыт Театр оперы и балета. Работает Государственная филармония.
Театр. В 1910-1920-х годах в различных селениях возникали любительские драматические кружки, на основе которых позже сформировались профессиональные театры. В Дагестане работают: в Махачкале - Республиканский русский драматический театр имени М. Горького (1925), Кумыкский музыкально-драматический театр (1930, с 1955 года имени А.-П. Салаватова), Лакский музыкально-драматический театр (1935, с 1952 года имени Э. Капиева), Аварский музыкально-драматический театр (в 1935 года основан в селе Хунзах, с 1951 года имени Г. Цадасы), Театр кукол (1941), Театр оперы и балета (1999); в Дербенте - Азербайджанский драматический театр (1930), Лезгинский музыкально-драматический театр имени С. Стальского (1938), Табасаранский драматический театр (2001), Татский театр (1962); в Избербаше - Даргинский музыкально-драматический театр имени О. Батырая (1961). Среди деятелей театрального искусства Дагестана разных лет: А.А. Магаев, З.Н. Набиева, М.А. Абдулхаликов, П.Х. Хизроева, Б.М. Инусилов, Н.М. Ибрагимов, Н.М. Алиев, Г.И. Исаев.
В 1935 году выходцы из лакского аула Цовкра А. Абакаров, Я. Гаджикурбанов, М. Загирбеков и С. Курбанов создали в Махачкале профессиональный коллектив «4 Цовкра», развивавший традиции самобытного искусства канатоходцев. С 1947 года после разделения коллектива существуют две самостоятельных группы: «Дагестанские канатоходцы» и «Цовкра».
В 1984 году в Махачкале открыт Музей истории театров Дагестана. В республике также работают Ансамбль песни и пляски Дагестана, Ансамбль танца «Лезгинка», Ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана».
Иллюстрации:
Карта Дагестана. Архив БРЭ.