АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович

Рамазан Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селе Гебгуда Тляратинского района. В 1963 году окончив семилетнюю школу, поступил в Буйнакское медицинское училище, которое закончил в 1966 году по специальности «фельдшер». Работал заведующим медпунктом селения Цюмилюх, затем заведовал фельдшерско-акушерским пунктом Тляратинской районной больницы.

В 1975 году заочно окончил исторический факультет Дагестанского университета. Затем учился в аспирантуре на философском факультете ЛГУ имени А. А. Жданова. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию «Личность в системе национальных отношений развитого социалистического общества».

После защиты диссертации работал ассистентом-преподавателем и старшим преподавателем философского факультета ЛГУ .

В 1978—1987 годах работал в отделе агитации и пропаганды Мурманского обкома КПСС, преподавал научный коммунизм (доцент) в Мурманском высшем инженерном морском училище. Одновременно работал над докторской диссертацией «Национальные отношения развитого социалистического общества: духовно-нравственные проблемы функционирования и развития», которую защитил в 1985 году. Став доктором философских наук, Абдулатипов возглавил кафедру.

В 1987 году возглавил кафедру философии Дагестанского педагогического института.

В 1988 году Абдулатипов уехал в Москву, где стал консультантом Отдела национальных отношений ЦК КПСС. Позднее он возглавил сектор анализа и прогнозирования этого же отдела.

С 1990 года активно участвовал в политической жизни России. В разное время занимал должность депутата парламента, работал в правительстве в качестве министра. В настоящее время занимает должность Главы Республики Дагестан .

Область интересов : История и культура народов Кавказа, федерализм, исламоведение, межнациональные отношения на Сев. Кавказе.

Сочинения : Имеет более 170 публикаций.

Природа и парадоксы национального «Я». М., 1991;

Человек. Нация. Общество. М., 1991;

Заговор против нации: национальное и националистическое в судьбах народов. СПб., 1992;

Федерализм в истории России: В 4 кн. М., 1992 – 1993. (В соавт.);

Опыт федерализма. М., 1994 (в соавт.).