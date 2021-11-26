МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осу­ще­ст­в­ля­ющий функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре промышленности, торговли и услуг.

Об­ра­зо­ва­но 12.05.2008 года при пре­об­ра­зо­ва­нии Министерства промышленности и энер­ге­ти­ки РФ (в Ми­ни­стер­ст­во энер­ге­ти­ки РФ ) и Министерства эко­но­мического раз­ви­тия и тор­гов­ли РФ (в Ми­ни­стер­ст­во эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия РФ ). Основные на­прав­ле­ния деятельности: управ­ле­ние государственным иму­ще­ст­вом в сфе­ре ма­ши­но­строе­ния, ме­тал­лур­гической, хи­мической, фар­ма­цев­тической, био­тех­но­ло­гической, медицинской, лёг­кой, лес­ной, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, элек­трон­ной, авиационной и су­до­строи­тель­ной промышленности, промышленности средств свя­зи, ра­дио­про­мыш­лен­но­сти, промышленности бо­е­при­па­сов и специальной хи­мии, хи­мического раз­о­ру­же­ния, промышленности обыч­ных воо­ру­же­ний, на­род­ных ху­дожественных про­мы­слов; под­держ­ка экс­пор­та промышленной про­дук­ции, вы­ста­воч­ной и яр­ма­роч­ной дея­тель­но­сти; про­ве­де­ние рас­сле­до­ва­ний, пред­ше­ст­вую­щих вве­де­нию специальных за­щит­ных, ан­ти­дем­пин­го­вых или ком­пен­са­ци­он­ных мер при им­пор­те то­ва­ров; рас­пре­де­ле­ние ин­стру­мен­тов и обо­ру­до­ва­ния, ис­поль­зую­щих­ся для про­из­вод­ства нар­ко­ти­че­ских средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ, по ор­га­ни­за­ци­ям, а так­же со­гла­со­ва­ние в уста­нов­лен­ном по­ряд­ке их от­пус­ка, реа­ли­за­ции и при­об­ре­те­ния; осу­щест­в­ление государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния внеш­не­тор­го­вой дея­тель­но­сти, за ис­клю­че­ни­ем вопро­сов та­мо­жен­но-та­риф­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и во­про­сов, свя­зан­ных с при­сое­ди­не­ни­ем РФ к ВТО. Ми­ни­стер­ство яв­ля­ет­ся упол­но­мо­чен­ным (на­цио­наль­ным) ор­га­ном РФ по вы­пол­не­нию Кон­вен­ции о за­пре­ще­нии раз­ра­бот­ки, про­изводства, на­ко­п­ле­ния и при­ме­не­ния хи­мического ору­жия и его унич­то­же­нии и Кон­вен­ции о за­пре­ще­нии раз­ра­бот­ки, про­изводства, на­ко­п­ле­ния за­па­сов бак­те­рио­ло­гического (био­ло­гического) и ток­син­но­го ору­жия и об их унич­то­же­нии.

В ве­де­нии Министерства промышленности и торговли РФ на­хо­дит­ся Фе­де­раль­ное агент­ст­во по тех­ническому ре­гу­ли­ро­ва­нию и мет­ро­ло­гии, а так­же Государственный ка­зён­ный на­уч­но-ис­пы­та­тель­ный по­ли­гон авиационных сис­тем, На­уч­но-про­из­водственное пред­при­ятие «Сиг­нал», Государственный центр сис­тем­ных ис­сле­до­ва­ний, НИИ ре­про­гра­фии, Перм­ский по­ро­хо­вой за­вод, Центральное НИИ чёр­ной ме­тал­лур­гии имени И.П. Бар­ди­на, Авиа­пром­сер­вис, а так­же другие мно­го­численные на­уч­но-про­из­водственные и научно-исследовательские институты и цен­тры, КБ, по­ли­го­ны, пред­прия­тия, за­во­ды под­ве­дом­ст­вен­ных от­рас­лей промышленности; об­ра­зо­вательные уч­ре­ж­де­ния; На­уч­но-тех­ническая библиотека, Российская на­уч­но-тех­ническая промышленая бибилиотека и др.

Ми­нистры: В.Б. Хри­стен­ко (12.05.2008-01.02.2012 годов); Д.В. Манту­ров (с 21.05.2012 года; исполняющий обязанности - с 01.02.2012 года).

Ранее образованное од­но­имённое ми­ни­стер­ст­во РФ (30.04-22.09.1998 года) фак­ти­че­ски не при­сту­па­ло к ра­бо­те, так как ап­па­рат его не был сфор­ми­ро­ван.

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