МЕДВЕДЕВ, ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Медведев, Дмитрий Анатольевич (род. 14.09.1965, Ленинград) — российский государственный и политический деятель. В 1987 окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Кандидат юридических наук (1990). Член КПСС в 1986—1991. В 1990—1999 преподавал право в Санкт-Петербургском университете. В 1990—1991 — помощник председателя Ленинградского городского совета народных депутатов А. А. Собчака . Занимался бизнесом. В 1991—1996 — советник мэра, первого заместителя мэра и эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, под руководством В. В. Путина . В 1999—2000 — заместитель руководителя аппарата правительства РФ, заместитель руководителя Администрации президента. Руководитель предвыборного штаба В. В. Путина на президентских выборах 2000. С июня 2000 М. — первый заместитель руководителя Администрации президента, 30 октября 2003 — 14 ноября 2005 — руководитель Администрации президента. Член Совета безопасности РФ. В 2000—2001 и 2002—2008 — председатель Совета директоров ОАО «Газпром». С 14 ноября 2005 — первый заместитель председателя правительства, куратор приоритетных национальных проектов. 10 декабря 2007 президент В. В. Путин поддержал кандидатуру М. на пост президента РФ. М. был выдвинут кандидатом в президенты от партии « Единая Россия » и 2 марта 2008 избран президентом РФ. Официально вступил в должность 7 мая 2008. Выдвинул В. В. Путина на пост председателя правительства РФ, который он занимал до 2012.

В 2008 М. принял указы «О мерах по развитию жилищного строительства», стимулирующий индивидуальное жилое строительство, «О федеральных университетах», содействующий объединению высших учебных заведений; «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» и др. В условиях мирового экономического кризиса поддержал государственное кредитование российских банков. Выступил в поддержку технических инноваций. Поддержал идею создания территориально обособленного комплекса для развития научных исследований и разработок и коммерциализации их результатов, который в 2010 был организован в Сколково близ Москвы. М. лично возглавил попечительский совет фонда «Сколково». В 2010 отправил в отставку мэра Москвы Ю. М. Лужкова . В 2011 по инициативе М. милиция была преобразована в полицию.

8 августа 2008 санкционировал боевые действия российских вооруженных сил на территории Южн. Осетии и Грузии в ходе Южноосетинского конфликта . 12 августа 2008 заявил о прекращении операции «по принуждению Грузии к миру», встретился с президентом Франции и председателем ЕС Н. Саркози , обсудил с ним план урегулирования конфликта, который после обсуждения с участниками конфликта был подписан М. 16 августа 2008. 26 августа 2008 М. подписал указы «О признании Республики Абхазия» и «О признании Республики Южная Осетия».

По предложению М. в 2008 полномочия Президента и Государственной думы РФ были продлены до шести и пяти лет соответственно. Был изменен порядок назначения председателя Конституционного суда. 28 ноября 2009 М. подписал в Минске с президентами Белоруссии А. В. Лукашенко и Казахстана Н. Назарбаевым договор о создании с 2010 на территории трех стран единого таможенного пространства. 8 апреля 2010 М. подписал с президентом США Б. Обамой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

24 сентября 2011 на XII Съезде партии «Единая Россия» М. предложил поддержать кандидатуру В. В. Путина на президентских выборах в 2012. После выборов в Государственную думу 4 декабря 2011 в Москве и ряде других городов начался подъем массового оппозиционного движения 2011—2015, реагируя на который М. внес в Государственную думу законопроект об изменениях закона «О политических партиях», облегчающих регистрацию партий. После своего избрания на пост президента РФ В. В. Путин предложил кандидатуру М. на пост председателя правительства, которая была одобрена Государственной думой 8 мая 2012. С 26 мая 2012 М. — председатель партии «Единая Россия». В 2018 правительство М. подготовило и внесло в Государственную думу проект законов о пенсионной реформе, увеличивавший пенсионный возраст на 5 лет, и о повышении НДС до 20 %. 15 января 2020 правительство М. ушло в отставку. 16 января 2020 М. был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Лит. : Медведев Р. Дмитрий Медведев — Президент Российской Федерации. М., 2008; Сванидзе Н., Сванидзе М. Медведев. М., 2008; Правительство Медведева. Биографический справочник. М., 2013; Сахнин А. В. Болотная революция. М., 2014; Прибыловский В. Вокруг Путина. Биографический справочник. М., 2016; Зыгарь М. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России. М., 2020. А. В. Шубин .