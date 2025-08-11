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На западе границы на сотни километров были отодвинуты вглубь страны. Фактически они вернулись к границам середины XVII в. По периметру вместо прежнего «пояса безопасности» из дружественных стран возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в некоторых странах Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно настроенных к России и русскоязычному населению.

Серьёзный удар был нанесён по обороноспособности страны.

Была подписана Кэмп-Дэвидская декларация, в которой было сказано: «…Россия и Соединённые Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнёрством». В России эти слова воспринимали серьёзно и с доверием. Но на Западе, где царила эйфория от победы над СССР в холодной войне, не придавали таким декларациям особого значения.

По мере возвращения России к независимому политическому курсу отношения со странами Запада ухудшались. Пока внутри страны шли процессы перераспределения собственности, на внешнем контуре пассивно наблюдалось расширение НАТО на восток; рост неонацизма и русофобии в сопредельных странах; создание антироссийских режимов в ряде стран по периметру российских границ. В 1990-х гг. США открыто вмешивались во внутренние дела России.

1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. Шла интенсивная подготовка к приёму в него других восточноевропейских стран, включая государства Прибалтики. Альянс вплотную приблизился к границам России.

Примаков как министр иностранных дел направлялся в США с целью широкого круга экономических вопросов – мы сильно зависели в этом плане от США. Однако осле сообщения о бомбёжках Югославии, (мы были категорически против этого), самолёт по настоянию Примакова был развёрнут в сторону России – это ознаменовало и начало нового поворота во внешней политике России.