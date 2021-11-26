КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - официально принятая система взглядов на обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешней и внутренней угрозы во всех сферах жизнедеятельности.

Су­ше­ст­ву­ет во всех го­су­дар­ст­вах ми­ра и, как пра­ви­ло, за­кре­п­ле­на за­ко­но­да­тель­но.

В Рос­сии про­цесс фор­ми­ро­ва­ния Концепции национальной безопасности на­чал­ся в начале 1990-х годов; Кон­цеп­ция пре­тер­пе­ла ряд из­ме­не­ний, и пер­вая её ре­дак­ция бы­ла ут­вер­жде­на Ука­зом Пре­зи­ден­т а РФ от 17 декабря 1997 года, а по­след­няя - Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 10 января 2000 года.

В Концепции национальной безопасности из­ла­га­ет­ся ха­рак­те­ри­сти­ка Рос­сии и оп­ре­де­ля­ет­ся её ме­сто в ми­ро­вом со­об­ще­ст­ве по­сле окон­ча­ния эры би­по­ляр­ной кон­фрон­та­ции; оп­ре­де­ле­ны национальные ин­те­ре­сы как со­во­куп­ность сба­лан­си­ро­ван­ных ин­те­ре­сов лич­но­сти, об­ще­ст­ва и го­су­дар­ства в эко­но­мической, внут­ри­по­ли­ти­че­ской, со­ци­аль­ной, ме­ж­ду­народной, ин­фор­ма­ци­он­ной, во­ен­ной, по­гра­нич­ной, эко­ло­гической и других сфе­рах; пред­став­ле­ны уг­ро­зы на­цио­наль­ной безо­пас­но­сти (НБ) и сфе­ры их дейст­вия; оп­ре­де­ле­ны основные за­да­чи и ука­зы­ва­ют­ся осн. на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти го­су­дар­ст­ва по за­щи­те национальных ин­те­ре­сов во всех об­лас­тях жиз­не­дея­тель­но­сти; рас­смат­ри­ва­ет­ся в це­лом сис­те­ма обес­пе­че­ния НБ и её со­став­ляю­щие эле­мен­ты.

По­ло­же­ния Концепции национальной безопасности яв­ля­ют­ся ба­зой для фор­ми­ро­ва­ния и осу­ще­ст­в­ле­ния еди­ной об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной по­ли­ти­ки реа­ли­за­ции и за­щи­ты национальных ин­те­ре­сов.

См. так­же Во­ен­ная док­три­на, Ин­фор­ма­ци­он­ная безо­пас­ность, Эко­но­ми­че­ская безо­пас­ность.

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