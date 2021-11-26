КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - официально принятая система взглядов на обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешней и внутренней угрозы во всех сферах жизнедеятельности.
Сушествует во всех государствах мира и, как правило, закреплена законодательно.
В России процесс формирования Концепции национальной безопасности начался в начале 1990-х годов; Концепция претерпела ряд изменений, и первая её редакция была утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 года, а последняя - Указом Президента РФ от 10 января 2000 года.
В Концепции национальной безопасности излагается характеристика России и определяется её место в мировом сообществе после окончания эры биполярной конфронтации; определены национальные интересы как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах; представлены угрозы национальной безопасности (НБ) и сферы их действия; определены основные задачи и указываются осн. направления деятельности государства по защите национальных интересов во всех областях жизнедеятельности; рассматривается в целом система обеспечения НБ и её составляющие элементы.
Положения Концепции национальной безопасности являются базой для формирования и осуществления единой общегосударственной политики реализации и защиты национальных интересов.
См. также Военная доктрина, Информационная безопасность, Экономическая безопасность.