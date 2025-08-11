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Реформа политической системы СССР проводилась в период перестройки, с 1985 по 1991 год. Её целью было избавиться от негативных факторов в политической жизни страны, которые тормозили экономические реформы. Некоторые этапы реформы:

«Кадровая революция». Массовая замена и омоложение кадров, которые поддерживали цели и идеи перестройки.

Реформа 1988 года. Соединение «социалистических ценностей с политической доктриной либерализма», идея о создании парламента в СССР, идея построения правового государства.

Формирование многопартийности. Снят запрет на деятельность политических партий и общественных организаций, не связанных с КПСС. Появились партии, которые отражали весь спектр политической мысли.

Некоторые итоги реформы:

Учреждение Съезда народных депутатов СССР и республиканских съездов. В марте 1989 года состоялись всесоюзные выборы народных депутатов, а в марте 1990 года — выборы депутатов союзных республик.

Введение института президентства. 15 марта 1990 года в СССР был введён институт президентства, первым президентом стал М. С. Горбачёв.

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Государство перестало быть однопартийным, появилась возможность создания некоммунистических политических партий и движений.

Однако итоги реформ вышли за рамки целей, так как М. С. Горбачёв пытался совместить несовместимое: классическую советскую политическую модель с либеральной, опиравшейся на разделение властей. В итоге реформа и ряд других факторов привели к распаду СССР в 1991 году и образованию суверенной России.