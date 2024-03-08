СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Совéт трудовóго коллекти́ва (СТК) — орган самоуправления коллектива, введенный во время Перестройки в СССР в соответствии с законом о государственном предприятии (объединении) 30 июня 1987. При обсуждении закона учитывался опыт производственного самоуправления в Югославии и Зап. Европе. СТК избирались собраниями и конференциями работников, могли определять основные направления работы предприятия и контролировать работу администрации. В 1990 СТК были лишены управленческих полномочий и во время приватизации в России в большинстве случаев ликвидированы. До начала XXI в. сохранялись на некоторых так называемых народных предприятиях.

Лит. : Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.