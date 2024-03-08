СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ

Съезд нарóдных депутáтов Росси́и (СНД) — высший орган государственной власти РСФСР (РФ) в 1990–1993. Учрежден в ходе Перестройки . Был создан в соответствии с поправками, внесенными 27 октября 1989 в конституцию РСФСР 1978. Избрание депутатов на СНД было проведено на альтернативной основе в ходе всеобщего, прямого и тайного голосования 4 марта 1990. Избирательная кампания стала одной из самых демократичных и конкурентных в российской истории. Выборы проходили по 900 территориальным и 168 национально-территориальным округам, срок полномочий депутатов составлял 5 лет. Несмотря на то, что более 80 % депутатов были членами КПСС, I СНД проходил в атмосфере острой политической борьбы. После нескольких туров голосования СНД избрал председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина . 12 июня 1990 СНД принял Декларацию о суверенитете, утверждавшую верховенство российских законов над общесоюзными. Был выбран двухпалатный Верховный Совет (252 человек), подотчетный съезду. СНД принял решение о создании конституционной комиссии, призванной подготовить проект новой конституции. IV СНД в мае 1991 по итогам референдума 17 марта 1991 ввел пост президента РСФСР. После избрания Б. Н. Ельцина президентом РСФСР 12 июня 1991, V СНД избрал новым председателем Верховного Совета Р. И. Хасбулатова . В ноябре президенту были предоставлены чрезвычайные полномочия на 13 месяцев для проведения экономических реформ. После начала шоковой терапии на VI СНД в апреле 1992 команда реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром была подвергнута критике, депутаты одобрили Федеративный договор от 31 марта 1992. На VII съезде 14 декабря 1992 новым главой правительства был утвержден В. С. Черномырдин . В ходе Конституционного кризиса 1993 президенту противостояло большинство депутатов СНД. После президентского указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября, который прекращал деятельность СНД, Верховного Совета РФ и Советов народных депутатов, Х чрезвычайный СНД 23 сентября — 4 октября 1993 обвинил Б. Н. Ельцина в попытке государственного переворота, объявил о прекращении его полномочий и признании президентом вице-президента А. В. Руцкого . Депутатов поддержал председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин. В ходе вооруженных столкновений 3–4 октября резиденция съезда «Дом советов» («Белый дом») была подвергнута орудийному обстрелу и горела, президент Б. Н. Ельцин одержал победу над сторонниками съезда, и этот орган власти прекратил существование. А. В. Руцкой, Р. И. Хасбулатов и ряд депутатов СНД были арестованы. После принятия 12 декабря Конституции РФ 1993 вместо СНД в качестве представительного органа власти было учреждено двухпалатное Федеральное собрание РФ, баланс органов власти был смещен в сторону президента.

Лит .: Шаблинский И. Г. Пределы власти: борьба за российскую конституционную реформу, 1989–1995. М., 1997; Эпоха Ельцина: очерки политической истории. М., 2001; Тарасова Е. А. Потерянная альтернатива: становление новой политической системы России в 1990–1993 гг. СПб., 2012; Островский А. В. Расстрел «Белого дома». М., 2014. Я. Р. Пакшин.