РЫЖКОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рыжкóв, Николай Иванович (род. 28.09.1929, Делеевка, Артёмовский округ) — советский и российский государственный и политический деятель. Из семьи шахтера. В 1950–1975 работал на «Уралмаше», от мастера до генерального директора. Член Коммунистической партии Советского Союза в 1956–1991. В 1959 окончил Уральский политехнический институт. С 1975 — первый заместитель министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, с 1979 — заместитель председателя Госплана. Член ЦК КПСС в 1981–1991. С 22 ноября 1982 по 15 октября 1985 — секретарь ЦК КПСС, заведующий Экономическим отделом ЦК КПСС. Разрабатывал проекты экономических реформ. С 23 апреля 1985 по 13 июля 1990 — член Политбюро ЦК КПСС. С 27 сентября 1985 по 14 января 1991 — Председатель Совета министров СССР. Осуществлял социально-экономические реформы Перестройки . В 1991 баллотировался в президенты РСФСР. В 1995–2003 — депутат Государственной думы Российской Федерации , в 1996 поддержал кандидата в президенты Коммунистической партии Российской Федерации Г. А. Зюганова, возглавил парламентскую фракцию Народно-патриотического союза России. С 2003 — член Совета Федерации РФ.

Соч. : Перестройка: история предательств. М., 1992; Десять лет великих потрясений. М., 1995; Возвращение в политику. М., 1998; Югославская голгофа. М., 2000.

Лит. : Шубин А. В. Парадоксы Перестройки: упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.